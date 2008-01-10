«Мама, я потерялся!»

Потеряться может каждый из нас. Все мы несколько раз в жизни (например, в туристической поездке) испытывали это неприятное ощущение страха, злости на самих себя, переживаний о друзьях, которые уже ищут нас и, конечно же, волнуются. Порой, не зная, что предпринять, мечемся в разные стороны, пытаясь наткнуться на след группы. Отыскав нас, друзья радостно кидаются в нашу сторону, жмут руки, обнимают и, смеясь, повествуют о забавном приключении – как они искали пропажу. Мы счастливы и следующие несколько часов нашей главной задачей становится – не потеряться...

Даже мы, взрослые, потерявшись, какое-то время не можем сообразить, что нужно делать. Что же говорить о ребенке 7-10 лет? А о трехлетнем малыше? Как снизить до минимума риск потерять ребенка в толпе, чему можно и нужно научить ребенка? Как вести себя в первые секунды после того, как вы поняли, что ребенка рядом с вами нет? Что может сделать в это время сам потерявшийся ребенок? И, наконец, как беседовать с только что нашедшимся чадом?

Эти и другие вопросы являются предметом рассмотрения данной статьи.

За основу возьмем некоторые рекомендации книги «Школа выживания, или 56 способов защитить ребенка от преступления», написанной Ю. Дубягиным и О. Богачевой.

Часть 1. Профилактические меры.

1. Пришейте к его одежде метки, выполненные на хлопчатобумажной однотонной ткани печатной машинкой с именем, фамилией, телефоном для связи и медикаментозными противопоказаниями.

Приведем мнение другого специалиста по розыску людей. «Ответственность в первую очередь должны проявлять родители. Нет ничего проще, чем, отправляясь с маленьким ребенком на улицу, положить ему в карманчик визиточку с указанием домашнего адреса и телефона. Вообще же иметь визитку нелишне любому из нас. Возьмите случаи, когда человека сбивает автомобиль или он оказывается в бессознательном состоянии по другой причине. Если хотите, это вопрос безопасности личности» - считает заместитель начальника 15-го отдела ГУУР СКМ МВД РФ подполковник милиции Елена Зарембинская.

Если же вы находитесь за границей, то наряду с меткой, содержащей информацию о ребенке на русском языке и языке страны пребывания, положите в его карман визитку отеля или бумажную карточку с адресом вашего местопребывания на местном языке. Тогда местная полиция, сможет связаться с отелем и доставить туда найденного ребенка.

2. Собираясь в места большого скопления народа, оденьте ребенка в яркую одежду, которую вам будет легче всего заметить.

Этот совет будет полезен и тем, кто выезжает на прогулку в загородную местность. Ярко-красная шапочка ребенка, мелькающая среди кустов и деревьев, послужит родителям надежным ориентиром.

3. Выходя в места массового скопления народа, не забудьте взять с собой фотографии ребенка, наиболее полно отражающие его внешность.

Эта рекомендация особенно полезна в других странах. Не зная языка, объяснить местным полицейским приметы ребенка проблематично. Показав же фотографии, родители сильно облегчают дело. Фотографии нужно иметь свежие, для чего ребенка нужно ежемесячно фотографировать во всех ракурсах и в разной одежде, в головных уборах и без них. Должны быть фотографии ребенка в фас, профиль, пол-оборота. Он должен на одних фотографиях улыбаться, на других – быть серьезным. Должны быть четко видны его особые приметы – родинки на лице, шрамы на руке и прочие особенности.

Выезжая за границу, нужно взять с собой маленький фотоальбом с фотографиями всех членов семьи – и многие проблемы просто не возникнут. Желательно на отдыхе ежедневно всех фотографировать и, отправляясь за покупками или на экскурсии, держать фотоальбом при себе. Часть фотографий может быть у папы, часть – у мамы. Фотографию родителей можно положить ребенку в карман.

4. Входя с ребенком на улицу, повторите с ним, что он должен будет предпринять в случае, если его захотят увести насильно.

«Ты чужой, я тебя не знаю! Это не мой папа (Это не моя мама)! Помогите! Пожар!» - эти слова ребенок должен помнить и всегда повторять родителям, когда они об этом просят. В этом случае прохожие поймут, что на их глазах происходит не семейная сцена, а похищение ребенка. Они либо вступятся, либо запомнят ребенка и нападавших на него людей. Услышав такие крики, злоумышленник может просто отпустить ребенка, поскольку похищение становится слишком рискованным.

Рекомендуют также выкрикивать фамилию и телефон родителей, особенно если у ребенка будет на это время, и он не забудет данные.

5. Входя на площадь или в магазин, покажите ребенку, где вы с ним встретитесь, если потеряете друг друга. Не назначайте встречу у фонарных столбов или под часами, их может оказаться несколько.

В большом городе дети, как правило, стараются побывать вместе с родителями в различных торгово-развлекательных центрах. В каждом из них есть приметные объекты для встреч: фонтан, автомобиль, банк, магазин игрушек, кафе. Дети с удовольствием сами назначают дежурное место встречи и при контрольном вопросе безошибочно его называют.

Разговаривая с детьми о том, что они будут делать в том случае, если потеряются, очень важна форма беседы.

«При обсуждении правил рекомендуется показать их целесообразность, а не только категоричность. Вместо совета: «Обращайтесь к милиционеру!» лучше обсуждение: «А почему лучше обратиться к милиционеру, чем к случайному прохожему?» или «Почему нельзя уходить с места, где потерялся, ведь так же можно быстрее найтись?» Если позволяет время, можно инсценировать ситуацию «потерялся»: что делать, к кому обратиться, что сказать…,» - рекомендует Светлана Гин.

Одна из важнейших рекомендаций – ребенок минут пять должен стоять на том месте, где он посчитал себя потерявшимся. Если родители только что были рядом, и не могли уйти далеко, ребенок должен крикнуть: «Мама! Папа!» Этот вариант развития событий нужно также несколько раз отрепетировать дома перед выходом, и повторять тренировку раз-два в месяц.

6. Помните, что не только вы держите ребенка за руку, но и он держит вас. Не разрешайте ребенку держать вас за полу, рукав или ручку сумки, ему так легче всего потерять вас.

Подходя к прилавку или пробираясь к нужному для вас месту, старайтесь держать ребенка впереди себя.

Родители должны всегда помнить о приоритетах: сначала – ребенок, а уже потом – магазин!

7. Если вы приняли спиртное, постарайтесь не брать с собой в поездку вашего ребенка.

Неожиданный пункт, но очень важный. Детей теряют и выпившие родственники, которые могут встрять в пьяную драку, поехать не в ту сторону, попросту забыть о ребенке.

Часть 2. Только что мой ребенок был здесь!

8. Вы потеряли ребенка: оглянитесь по сторонам, и если вы его не заметили, тут же продвигайтесь к месту встречи.

Подготовленный ребенок сначала какое-то время должен стоять на месте, надеясь, что его сразу найдут.

Поэтому родители должны двигаться к месту встречи по маршруту, которым только что двигались вместе с ребенком. Если народу очень много, ребенок должен звать: «Мама! Папа!» По голосу родители могут моментально обнаружить потерявшееся чадо.

9. Ребенок не должен реагировать ни на какие предложения пойти поискать родителей, он может попросить, чтобы объяснили, что он потерялся.

Охранник может предложить ребенку пройти в комнату охраны, но ребенок не должен никуда уходить. Оставаясь на виду большого количества людей, он будет в большей безопасности, и его скорее могут найти. Если же времени прошло много, ребенок может подойти к комнате охраны и, не заходя внутрь, находясь в относительной безопасности, ждать результатов поисков.

10. Если вас двое, один идет к месту встречи, другой идет к администратору или организаторам «гуляний» и просит объявить, где вы ждете своего ребенка.

Продвигаясь к месту встречи, показывайте фотографии ребенка окружающим вас людям, спрашивая, не видели ли они его.

Теперь-то и пригодятся фотографии ребенка, взятые родителями в эту поездку. Как уже отмечалось выше, эти фотографии будут просто бесценны в зарубежной поездке.

11. Если вы заметили своего ребенка, не зовите его, постарайтесь не терять его из виду и начните продвигаться к нему.

В зале шумно, и поэтому мамин крик может послышаться ребенку совсем с другой стороны, и он может побежать в противоположную от родителей сторону.

12. Если вы разминулись с ребенком, и он поехал на поезде, а вы остались на платформе, он должен выйти на следующей станции и ожидать вашего появления.

Если получилось наоборот, и вы вошли в вагон, а ребенок остался, он должен вас ожидать на платформе, зная, что вы вернетесь следующим поездом.

Нужно четко договориться с ребенком о том, что активные действия всегда осуществляют родители, а ребенок пассивно ждет, пока его найдут. В данном случае, кстати, выйти из вагона метро на следующей же станции и сидеть на ней – это и есть пассивно ждать.

13. Объявляя по радио, что вы разыскиваете своего ребенка, назначайте встречу или у заранее оговоренного места, или у наиболее приметного, не назначайте встреч у справочного бюро.

Об этом говорилось выше, но в пункте 5 родители заранее договариваются о встрече у приметного ориентира. Если же договоренности не было, родители должны сами выбрать это место и назвать его по громкоговорителю.

14. Если ребенок обнаружил, что он потерялся, ему нужно подойти к администратору или кассиру и попросить помощи в розыске родителей.

«Никогда не пугайте детей милиционером. Наоборот, объясните, что если вдруг ребенок потерял родителей из виду, он должен смело подойти к любому милиционеру», - советует Ольга Скворцова, психолог, Журнал Детки.Lv.

Действительно, ребенок, запуганный милиционером, зубным врачом, «чужой тетей» или «плохим дядей», просто не сможет обратиться за помощью ни к человеку в форме, ни к специалистам в белых халатах, ни к другим взрослым. Что же ему делать? Только стоять и плакать, что происходит в большинстве случаев с необученными малышами.

15. На все уговоры посторонних пойти с ними для розыска родителей или с предложением отвезти его домой ребенок должен отвечать отказом.

Если его пытаются насильно увести, а ребенок забыл телефон родителей, то он может кричать: «Меня хотят украсть, я этих людей не знаю, позовите милицию!».

Ребенка нужно научить кричать, если его куда-то тащат. Если он не будет шуметь и привлекать к себе внимание, то шансы на его возвращение могут стать мизерными.

16. Оказавшись в незнакомом районе, ребенок должен зайти в любое государственное учреждение, больницу, предприятие, магазин, кинотеатр, аптеку и попросить позвонить его родителям: напомнить телефон ему поможет метка, пришитая на одежде, или записка в кармане (лучше иметь и то и другое).

Нельзя заходить в квартиры к посторонним людям, даже если они обещают вам позвонить родителям.

Главным ориентиром, что это именно магазин или кинотеатр, должна служить вывеска, а если ребенок не умеет читать, то рисунок на витрине.

Нельзя пользоваться автостопом, пытаясь добраться до дома, тем более, если маршрут неизвестен.

Этому всему родители должны научить своего ребенка. Хорошо бы найти возможность и провести своеобразный экзамен, предложив ему продемонстрировать то, чему его научили.

Например, попросить ребенка в магазине подойти к охраннику и спросить, где находится магазин игрушек или как можно добраться до фонтана.

Можно подойти к администратору, чтобы ребенок в присутствии мамы спросил, какие данные о себе он должен сообщить, чтобы можно было дать качественное объявление.

Не нужно без особой нужды отрывать от работы специалистов соответствующих служб, но вот познакомить ребенка с ними было бы очень желательно.

Часть 3. Какое счастье! Он нашелся!

17. После того как вы нашли друг друга, не обрушивайтесь на ребенка, ругая его за неправильное поведение, лучше разберите с ним ошибки, которые были допущены.

Проанализируйте, правильно или нет вы выбрали место для встречи, и почему ваш ребенок сразу не смог его найти.

Похвалите его за правильные действия после его исчезновения.

Очень интересную точку зрения высказывает Ольга Адаева, психолог журнала "Мой ребенок". Итак, родители нашли своего потерявшегося дорогого ребеночка. Рассмотрим их возможные реакции.

Как НЕ надо реагировать

1. Агрессивная реакция

«Ты куда смотрел? Ты почему убежал? Ты почему меня не слушаешься? Вот я папе (маме) на тебя пожалуюсь!».

2. «Жертва»

«Хорошо, что ты нашелся, а то я ужа валерьянки пузырек выпила, думала - умру от страха за тебя».

3. «Курица-наседка»

«Ах ты, мой бедненький, как ты испугался, как ты настрадался, а если бы тебя украли, а если бы мы тебя не нашли!».

4. Равнодушие

«Мы и не заметили, что тебя нет». Даже если в шутку - это ранит больнее всего. А уж если всерьез…

Как надо реагировать

Не сердитесь. Он не нарочно. Не спешите ругать. Подождите. Как правило, родительский гнев, изливаемый на голову только что найденного дитя - не что иное, как разрядка после пережитого стресса. «Притормозите» слова и фразы. Вы скажете ему все, что сейчас хотите сказать, чуть позже, когда успокоитесь. Обнимите ребенка. Крепко, искренне и молча. Почувствуйте его, подышите немного вместе, посмотрите в глаза, погладьте по спинке. Такие объятия успокоят вас обоих.

Помогите ребенку выразить пережитые чувства. «Ты испугался? А чего? Ты боялся, что я тебя не найду? Ты рассердился? Ты растерялся?». Малыш не всегда может словами описать свои чувства, и помощь родителей оказывается просто незаменима. Расскажите о своих чувствах — но спокойно и без трагизма. Ребенку важно понять, что чувства есть у всех, что они могут быть очень разными, все они имеют право на существование.

Помогите ребенку осознать, что он сделал правильно. «Ты молодец, что стоял на месте и ждал меня. Правильно, что попросил помочь продавца, а не незнакомую тетю» и так далее. Это важно для маленького человечка — понять, что он сам тоже способен о себе позаботиться, что он сам может в какой-то мере влиять на события.

А что потом?

Хорошо, если у вас получится в спокойной обстановке, за приятным для обоих занятием «вернуться» на пару дней назад, и обсудить случившееся.

Как видите, научить ребенка правилам личной безопасности в том случае, если есть шанс потеряться, довольно сложно. Нужно терпение, упорство, последовательность действий.

Но как же быть, если ребенок категорически не соглашается выполнять правила безопасности, стремится убежать от родителей туда, где ему интересно, не заботясь о чувствах мамы и папы?

Где найти родителям силы и время? Это же так трудно – ежедневно напоминать ребенку о правилах безопасности, дружелюбно проверять знание этих правил, ограничивать его свободу в случае незнания теории или нежелания соблюдать их на практике. Как мотивировать себя?

Пола Статмен (см. Урок 2) по поводу изучения одновременно нескольких правил безопасности заявляет жестко, но правдиво: «Некоторые родители, возможно, спросят: «Как можно научить детей двум навыкам одновременно?» Уверена, что совместить это можно. И вы, несомненно, так и сделаете, лишь бы не увидеть своего ребенка в больнице или в морге».

Выполняйте рассмотренные правила, и тогда вы вряд ли будете переживать неприятные моменты розыска собственного чада - и фотографируйте его как можно чаще.