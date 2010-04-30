Елена Фарафонова: «К психоаналитику ходят мужественные люди»

ДОСЬЕ:

Елена Геннадьевна ФАРАФОНОВА,

детский психолог-психоаналитик, директор Психоаналитической мастерской «Волшебная дверца» для детей, подростков и их родителей.

* Специальное образование: УрГУ.

* Проходила специализацию по детскому психоанализу в Восточноевропейском Институте Психоанализа (Санкт-Петербург) в рамках Восточноевропейской Школы по психоанализу детей и подростков (Хорватия).

* Имеет практический опыт работы с детьми с аутистическими проявлениями, задержками и отклонениями психического развития, подростками и взрослыми .

Почему российский менталитет предпочтет задушевную беседу с подругой встрече с психоаналитиком? И ведь совершенно зря. Мы боимся открыть себя незнакомому «мозговеду», но без стеснения ходим к гинекологу, потому что бывают моменты, когда это нужно. То же в делах душевных: есть вещи, в которых специалист разбирается лучше.

Елена Фарафонова, детский психолог-психоаналитик, во время интервью как само собой разумеющееся рассказывала такие тонкости, на которые я, человек, закаленный «Ю-мамой», реагировала лишь открыв рот. Но начали мы, разумеется, со знакомства .

U-mama: Елена Геннадьевна, что вообще такое - «Волшебная дверца»?

Е.Г.: Мы задумывали психоаналитическую мастерскую как место, куда дети и родители могут прийти с любыми проблемами. Прежде всего, маленькие детишки от 0 до 3 лет, а также дети любого возраста, у кого есть аутистические нарушения, отклонения в поведении или диагноз «ранний детский аутизм», «задержка психического развития», «задержка речевого развития». Это место, где мы помогаем ребенку приоткрыть дверцу и заглянуть в его собственный мир, познакомиться с самим собой, понять свои чувства. Осознать, что вокруг есть люди, которые имеют схожие желания и которым можно доверять.

U-mama: Трехлетка на это способен?

Е.Г.: В 3 года наступает период, когда дети отделяются от мамы, в этом возрасте ребенок готов на многое, даже пойти в детский сад. Внутри ребенка формируется образ хорошей мамы, которая любит, всегда поможет и поддержит, поэтому теперь можно активно изучать окружающий мир, знакомиться со сверстниками.

Другая сторона медали: родители любят своих малышей, ждут их появления, но возлагают такие большие надежды и лелеют настолько серьезные ожидания, что образ ребенка искажается. Мама и папа (а также бабушки, дедушки и другие родственники) смотрят на малыша через призму своих фантазий, и часто видят те черты, которых не замечают в себе. Это непосильный груз для маленького. На занятиях «Волшебной дверцы» создается особая терапевтическая среда, в которой ребенок может выбрать свой собственный, индивидуальный путь развития, не отягощенный родительскими ожиданиями.

U-mama: Детский аутизм – тоже отражение «взрослых» проблем?

Е.Г.: Ребенок-аутист – тот самый сосуд, куда сливаются проблемы очень многих поколений, не только родителей. Например, в семье ждали не просто нового человечка, но определенную, особую личность с конкретным поведением, способностями и талантами. Ребенок не хочет контактировать с внешним миром, потому что ему просто страшно под гнетом таких ожиданий. Получается, что нужен не он, а какая-то картинка, которая будет удовлетворять запросы взрослых. Ребенок, чувствуя это, замыкается. Такие же непосильные надежды мы частично возлагаем на малыша, называя его в честь кого-либо из родственников.

U-mama: Аутизм как диагноз: что это? Почему это? Как распознать?

Е.Г.: Это коварное заболевание, распознать его очень сложно. Считается, что первые заметные признаки аутизма проявляются в возрасте 1,5-3 лет. На самом деле, внимательная мама может заметить их и раньше. Психоаналитики утверждают, что заметить отклонения можно начиная с 4 месяцев. Но это настолько сложно, что может увидеть только специалист. Иногда мама интуитивно чувствует: «с ребенком глобально что-то не так»… Есть несколько гипотез возникновения аутизма, например, генетическая (есть ген, отвечающий за возникновение изменений). Параллельно существует поведенческая теория, психоаналитическая. Но к единому мнению, откуда берется аутизм, ученые до сих пор не пришли.

U-mama: А вы какой точки зрения придерживаетесь?

Е.Г.: Прежде всего, аутизм – очень ранние проблемы отношений с мамой. Не все готовы это признать, но, как правило, у таких детей проблемные мамы. А ребенок, как известно, – зеркало семейных неурядиц.

U-mama: Каковы признаки аутизма?

Е.Г.: Аутистические нарушения - это застенчивость, неконтактность. Ребенок не смотрит в глаза, уходит в себя, выпадает из реальности. Иногда по взгляду можно догадаться: ребенок где-то не здесь, он в своем мире. Чересчур увлекается монотонными занятиями: долго однообразно катает машинку, крутит юлу, бегает на цыпочках, кружится вокруг своей оси, переливает воду из чашки в чашку…

U-mama: Аутизм – от английского out - «вне». Вне чего оказывается ребенок с таким диагнозом?

Е.Г.: У ребенка особые отношения с окружающей средой, он выпадает из реальности. Те явления, события, предметы, которые нам кажутся понятными, у малыша могут вызвать совершенно другое отношение. Например, ребенок монотонно крутит в пальцах карандаш. Это для нас карандаш, а для малыша – продолжение его собственного тела, «якорь», с помощью которого ребенок пытается сохранить контакт с самим собой и с окружающим миром. Однообразными действиями аутист как бы поддерживает себя: «я есть!»

U-mama: Самим детям это мешает? Лечить необходимо?

Е.Г.: Да, потому что симптоматика достаточно серьезная. Ребенок не устанавливает контакт со сверстниками, не может наладить общение в семье. Он не приспособлен к социуму.

U-mama: Но самому-то с собой ему комфортно?

Е.Г.: Такие детки чувствуют внутри себя пустоту, черную дыру, хаос. У них нет контакта с самим собой, но есть ощущение, что они живут в ужасном, страшном мире, полном враждебности. Аутисты пребывают в состоянии повышенной тревожности. И монотонные действия – это способ обозначить себя: «я есть, я существую».

U-mama: Людей с аутистическими проявлениями становится больше, меньше?

Е.Г.: По статистике, больше. В 2006 году один аутист приходился на 98 человек, в 2007 уже на 67. Скажу больше, изначально мы все аутисты, потому что в первые недели жизни младенец не воспринимает адекватно окружающее. Вопрос в том, почему некоторые «застревают» в этом состоянии, мешающем человеку жить. Специалисты это связывают с тем, что сейчас идет чрезмерная интеллектуализация общества: родители усиленно начинают развивать детей с пеленок, не обращая внимание на то, что теряется эмоциональный контакт с малышом.

U-mama: И как вы относитесь к методикам раннего интеллектуального развития?

Е.Г.: (Улыбается) Все хорошо в меру. Не стоит увлекаться гонкой за модой и сравнениями: «У соседки малыш уже говорит, а мой еще нет», - стоит больше прислушиваться к себе и своему ребенку, понимать его потребности: а готов ли он к новым свершениям? Малышам важнее эмоциональный контакт с мамой, чем высококлассные дневная и ночная няни, развивающие его по новейшим методикам.

U-mama: Что происходит в «Волшебной дверце» в группах психоэмоционального развития для детей от 0 до 3?

Е.Г.: Со стороны кажется, все просто: приходят мамы с малышами и начинают общаться, играть. В процессе игры создается определенная среда, и мы, специалисты, наблюдаем и интерпретируем, какие у детей есть потребности, почему они вступают в конфликт с желаниями мамы, к каким заболеваниям или нарушениям в развитии это может привести. Каждый малыш рассматривается как личность, поддерживаются и раскрываются его ресурсы. А мамам дается возможность лучше узнать своего ребенка.

U-mama: В каком возрасте может начаться пресловутый кризис трех лет? И когда уж точно ждать его окончания?

Е.Г.: Начинается он на третьем году жизни. Вообще временные рамки условны: ведь психоэмоциональное состояние человека может отставать от его физического возраста. Ко мне приходят детки 3 лет и старше, чье психоэмоциональное развитие находится на уровне младенца: не умеют говорить, строят взаимоотношения с мамой и окружающими, как в младенческом возрасте.

В психологическом возрасте 3 лет ребенок отстаивает себя, свою индивидуальность, свое право на существование. Происходит отделение от взрослых, малыш начинает осознавать, что он – самостоятельный человечек, у него есть право на личное пространство, время, он хочет, чтобы с ним считались. Отсюда - истерики и агрессия. Родителям стоит запастись терпением, понаблюдать за своим ребенком, поговорить с ним и… что-то изменить в своем поведении. Важно понять, то ли внимание получает ребенок, которого ждет.

U-mama: Несмотря на то, что к 3 годам ребенок осознает свою самостоятельность и готов идти в детский сад, адаптация к саду обычно идет долго и бурно. Как родители могут помочь ребенку в этот период?

Е.Г.: Маме нужно задуматься, насколько она готова отпустить от себя чадо. Только будьте честны, прислушайтесь к себе. Часто женщины тревожатся, обижаются на малышей, что у тех начинается своя собственная жизнь. У детей в этом возрасте очень сильная эмоциональная связь с мамой: малыш считывает мамину тревожность, поэтому не может позволить себе расслабиться. Отсюда и «концерты» по утрам, и частые болезни. Маме стоит разобраться, чем вызвана ее тревога, успокоиться. Не получается самостоятельно – придите к специалисту.

U-mama: К разговору о частых «садичных» болезнях. Это психосоматика в чистом виде, как ее можно предупредить?

Е.Г.: Обратиться к профессионалу. Психоаналитик посмотрит, как мама и малыш общаются, какие бессознательные факторы влияют на их взаимоотношения. Плюс мы используем проективный тест Роршаха, который давно практикует Европа. Тест раскрывает способности, наклонности пациента, строит прогноз. Пройдя тест, человек может получить такие результаты, каких бы он достиг при терапии только за 6-8 месяцев.

Да, человеку, который приходит к психоаналитику, нужно обладать определенным мужеством: придется работать над собой, а не только над поведением детей. Знаете, обычное пожелание родителя детскому психологу: «Сделайте ребенка таким, чтобы мне с ним было удобно». Почему? Потому что самому меняться страшно и трудно, да и не хочется. Нам, взрослым, бывает сложно признать, что проблема – у нас, а ребенок ее всего лишь отражает.

Ответы на вопросы с форума

Lusik2007, Ая, Машуня, anastasia100, Nastya_B, Happy Mutter, Катёночка, elduda, tata-l, anyta2000: Ребенку от 2 до 3 лет, он капризный, агрессивный, дерется со сверстниками, поднимает руку на бабушку, дедушку, папу. Нередки истерики и отказ от привычных занятий, например, в детском саду. Из веселого, доброго и почти послушного ребенка малыш превратился в неуправляемого. Как с этим бороться?

Е.Г.: После 2-х лет ребенок обнаруживает собственную уникальность независимо от пола. Начинается процесс отделения себя от других людей. Ребенок начинает требовать, чтобы с ним считались. Зачастую этот период продолжается 2-3 года, до 5 лет. Если этот процесс остановить, заблокировать, то всю дальнейшую жизнь ребенок будет испытывать страх наказания или бросания за проявление собственной уникальности.

Нужно сдерживать проявление негативных черт, агрессии, но в таких масштабах, чтобы ребенок искал новые способы их проявления, старался стать более изобретательным, изощренным. Тогда эти черты постепенно социализируются и приобретут здоровую форму конкуренции с другими. Это даст ребенку преимущества перед теми, у кого конкурентоспособность не развита.

Шмонька, Санютка, ключики, Radost': Ребенку 2,5 – не отпускает от себя маму. Как его отдавать в детский сад? Как облегчить адаптацию?

Е.Г.: Обычно к 3 годам малыш достигает такого уровня психического развития, когда четко отделяет себя от других людей. Это оптимальное время, чтобы отдать ребенка в садик. Если с отделением от матери в 3-летнем возрасте возникают трудности, возможно, у ребенка уже есть опыт «бросания» мамой, который стал для него травмирующим. Понаблюдайте, насколько вы тревожитесь, что малыш не сможет обходиться без вас. Это тоже может сдерживать процесс отделения ребенка от матери. Некоторые дети в первые дни очень устают в детском саду от новых впечатлений. Возможно, необходимо такого ребенка раньше забирать из садика или же 1-2 раза в неделю оставлять дома.

Lюмама: Хочу попасть в группу психо-эмоционального развития, нам 9 мес. Где есть такие группы, какие расценки? Хочу попасть к вам на консультацию.

Е.Г.: Такие группы есть у нас, в психоаналитической мастерской «Волшебная дверца». Сейчас ведем набор. Стоимость: 2 часа – 800 руб. Записаться ко мне на консультацию и в группу можно по телефону: 8(922)199 88 45.

ЛьвеночИк: Как подготовить ребенка к тому что у него будет братик или сестренка?

Е.Г.: Постараться рассказать в доступной и понятной для ребенка форме, кто находится у мамы в животике, как он там оказался. Здесь главное – не врать и не рассказывать по капусту и аиста, это обычно не помогает. Отвечайте на конкретные вопросы ребенка. Обычно его интересует то, что спрашивает. Не углубляйтесь. Сейчас достаточно книг с картинками на данную тему для самого разного возраста в помощь родителям. Разрешите ребенку трогать, гладить живот, слушать сердцебиение будущего малыша и т.п., т.е. позвольте старшему установить эмоциональный контакт с будущим братиком или сестренкой. Что касается хороших отношений между детьми: конкуренция – это норма. Патология, когда этого нет. Важно перевести конкуренцию в форму сотрудничества с элементами конкуренции.

belka5: 8-летняя дочь не умеет отказывать сверстникам. Как научить ее говорить «нет», чтобы в дальнейшем дети не «ездили» на ней?

Е.Г.: Возможно, она не уверена в себе, боится быть отвергнутой, если скажет «нет». Сказать нет, значит отстоять себя. Возможно, в возрасте от 2 до 5 лет у нее была травматичная ситуация. Посмотрите, пожалуйста, выше. Там описаны особенности этого возраста и последствия, если заблокировать у ребенка процессы того периода. Информации мало, чтобы сделать вывод о причинах ее неумения говорить «нет». Стоит прийти на консультацию к специалисту.

Аноним: У ребенка диагноз эпилепсия. Может ли это как-то сказываться на поведении?

Е.Г.: Да, это сказывается на поведении. Появляется медлительность, залипание, тягучесть, вязкость, неразличение действий, предметов.

NataЛka: С появлением младшего ребенка у старшего (6,5 лет) начались истерики по всяким поводам: купить велосипед, игрушку и т.д. Доходит до упреков: «Зачем вы меня родили?» Где мы допустили ошибку? Внимания старшему уделяем немало.

Е.Г.: Рождение второго ребенка стресс для первого, т.к. он теряет статус единственного и любимого. Возможно, ему сейчас недостаточно эмоционального контакта с родителями, он перестал вам доверять и поэтому не верит в искренность того, что вы делаете для него. Часто родители знают «как надо любить», а ребенку нужна совсем другая любовь, у него свои желания, которые пугают его самого. Например, внутри него борются любовь и ненависть к братику, желание сделать больно тому, кто занял его место. Выразить это словами малыш не может: страшно, нельзя, младшего любить надо.

Katrin@: Могут ли частые болезни иметь психологические причины? Дочери 5 лет, в ноябре пошла в садик.

Е.Г.: Да, могут. Возможны следующие варианты: дочь до сих пор привязана к вам (процесс отделения не завершился) или испытывает дефицит общения с мамой. Болезнь - способ привлечь ваше внимание. Или у вас самой есть внутреннее убеждение, что ребенок без вас не проживет. Также возможно, в садике некомфортная для нее психологическая обстановка. Прислушайтесь к себе, поговорите с дочерью о ее чувствах, страхах, о том, что происходит в группе; пообщайтесь с воспитательницей.

Friend, v.olga: ребенку 3-3,5 года, плохо разговаривает.

Е.Г.: Мальчики начинают говорить позже, как правило. Но следует иметь в виду, что состояние ребенка – это отражение семейных проблем как очевидных, так и неявных. Причину диагноза ЗРР или отклонений в речевом развитии необходимо искать в семейной ситуации. С помощью психоаналитической техники такие проблемы решаемы.

Entoja: Что такое психоаналитическая помощь детям с аутистическими проявлениями, задержками и отклонениями в психическом развитии и их родителям с целью адаптации и развития? Где и за сколько ее можно получить на личной консультации?

Е.Г.: Психоанализ – глубокая развивающая техника, основанная на эмпатии и наблюдении. В ходе него выявляются бессознательные факторы, которые проявляются симптомами душевных расстройств, как то: трудности в работе или в отношениях с людьми, частые колебания настроения и др. Работа может вестись как с семьей (стоимость консультации 1500 руб.), так и в паре мать-ребенок (1400 руб.), и индивидуально (1200 руб.). Продолжительность консультаций 1 час.

Veb, мамочка малыша, флай: Ребенку 1г. 10мес.: остро и агрессивно реагирует на любой запрет.

Е.Г.: В год и 10 мес. преждевременно ждать от ребенка послушания. Его можно только «забить». Постарайтесь все вытерпеть без угроз, наказания, раздражения. Покажите ребенку, что вы не обижаетесь на него, продолжаете любить и заботиться, что он не потеряет вас. Это ему поможет обрести в дальнейшем собственную внутренную силу и устойчивость.

АльфаРомео: Дочь (4,5 года) никогда не видела папу, но часто о нем говорит. Я пообещала, что когда она вырастет я их познакомлю.

Е.Г.: Обещали - подумайте, как можете это осуществить. Ребенок считывает эмоциональное состояние матери, как бы далеко вы его не прятали от окружающих. Если вы не довольны личной жизнью, собой, то дочь переживает глубокое беспокойство за вас.

Lesinka: Можно к вам на прием записаться?

Е.Г.: Да, пожалуйста: 8(922)199 88 45.

Knops: Оставляя ребенка засыпать одного в темноте, без меня, наношу ли я ему какую-либо травму? Может ли это сформировать подсознательную обиду на маму?

Е.Г.: Мне кажется, здесь больше проявляются страхи, обида непосредственно у мамы на малыша в том, что он стал более самостоятельным и больше не нуждается в ней (или в ГВ), чтобы заснуть. У ребенка должно быть время побыть наедине с самим собой, свое пространство. Если бы что то вызывало дискомфорт у малыша при засыпании, вы бы не находили его сладко спящим.

мама Марина: Что нужно делать для того, чтобы ребенок (7 лет) охотно делился с родителями мыслями, чувствами, эмоциями? Как научить его общаться со сверстниками и ребятами старше его?

Е.Г.: У ребенка должны быть свои тайны. Также подумайте, насколько вы искренни в своих желаниях знать все о ребенке, или это просто стремление его контролировать. Возможно, это его и отпугивает. Что касается друзей, возможно, у вашего ребенка слабое Я. Отчасти он поэтому тянется к более страшим детям. Мне кажется, вы слишком давите на него, требуете многого (чтобы все рассказывал, всем делился). Но это на первый взгляд. Лучше прийти на консультацию, т.к. здесь может быть много причин возникновения такого поведения.

АЛЛА™: Насколько, по-вашему, адекватна теория, что садичные дети мыслят шаблонно. Дети же, пропускающие это учебное заведение, более творческие, лучше мыслят логически и пр.

Е.Г.: Совершенно неадекватна.

Flaminga77: Дочке 4 года, в основном только обыгрывает разные сюжеты (из мультиков или сама придумывает). Рисовать, лепить, конструктор - не любит. Стоит ли настаивать на других вариантах игр?

Е.Г.: Понаблюдайте, какие чаще сюжеты обыгрывает ваша дочь. Возможно, у нее есть внутренние проблемы, которые она пытается выразить через игру. Научить играть ребенка должны и могут взрослые, передавая в совместной игре свой опыт. Поиграйте вместе, но постарайтесь, чтобы игра не была директивной с вашей стороны.

pt-pt-pt: Как без ужастиков научить детей остерегаться, не доверять новым знакомым?

Е.Г.: Крайне сложная задача. Ребенку нужно кому-то безоглядно доверять, видимо, рядом такого человека нет. Вопрос сложный, затрагивает очень интимные отношения с близкими, требует индивидуальной консультации. В общем виде, у такого ребенка уже есть опыт: никому нельзя доверять, поэтому он отчаянно ищет того, кому можно было бы довериться, а значит, рискует и открывается перед первым встречным.

Irishazaya: Мальчик (4 года) пытается руководить всем. Он старший, разница маленькая между детьми, мы часто шли у него на поводу: «только отстань». Как восстановить авторитет родителей?

Е.Г.: Посмотрите выше ответ о том, как дети в возрасте от 2 до 5 лет отстаивают свою уникальность. Этим можно объяснить то, что сын придумывает свои правила. Нужно не восстанавливать авторитет родителей, а признать уникальность своего сына. Есть также дефицит эмоционального контакта с родителями. Больше уделяйте внимания ему, чаще говорите, как вы его любите.

это я: Ребенку (мальчику) 5 лет, в садике проблемы со сверстниками из-за энуреза: его обзывают, а он дерется. Чем можно помочь сыну? Принимаете ли Вы по выходным дням?

Е.Г.: Это случай, которому несколько лет. Характер у мальчика уже сформировался. Требуется индивидуальная и длительная работа. Причин возникновения нарушений много, включая также психологические травмы матери во время беременности. По выходным мы работаем в индивидуальном порядке по предварительной записи.

Кобра: Какие проблемки решаемы своими силами, когда пора к психологу, а когда к психиатру? Что лучше корректируется в индивидуальной работе, а что - групповыми тренингами?

Е.Г.: Все сначала пытаемся решить собственными силами. Если что не получилось, идем к специалисту, который вам и подскажет, что лучше в данной ситуации – индивидуальная или групповая работа.

Шулечка: У сына (5 лет) тики. Проявлялись в виде моргания, сейчас - в виде кашля. Возможно ли лечение при помощи психологических консультаций (без использования лекарств)?

Е.Г.: Надо понять причины соматических проявлений. Очевидно, что есть внутренние проблемы, которые проявляются в виде моргания, кашля. Да, возможно лечение без лекарств.

Камелия: Дочке 5 лет, в преддверии 9 мая в садике детям рассказали об издевательствах фашистов. Теперь у нас разговоры о смерти, сны снятся про фашистов - ребенок спать не может. Как реагировать?

Е.Г.: Пять лет – уязвимый возраст, качественный переход. Ребенок сталкивается с желаниями, которые его пугают своей неопределенностью. Он ждет за них наказания. В данном случае все наложилось. Фашист во сне выполняет роль наказывающей фигуры. Необходимо объяснить ребенку, что нет плохих желаний, есть те, которые он не до конца понимает. Обсудите, пусть дочка выскажет все, что ее беспокоит.

Mdm: Ребенок, 4.5 года. Появились фантазии на тему «как меня обижали в детском саду». Невозможно понять, где правда, а где выдумка.

Е.Г.: Ребенок четко осознает, где он врет, а где фантазирует. Но ему очень приятно вас запугивать, обманывать, т.к. это делает его сильным в области вымысла. Стоит разобраться, почему он в других местах чувствует себя слабым и не может конкурировать ни с вами, ни со сверстниками. Зона фантазии – это его сила.

Иришик77: Сыну 6,5 лет. Очень легко поддается чужому влиянию. Как помочь ребенку быть более уверенным в себе?

Е.Г.: Этой проблеме несколько лет. Здесь нужна помощь специалиста.

M@русик: Сын (1,8) занимается онанизмом. Отвлекаем – не помогает. Как с этим бороться?

Е.Г.: Инфантильная мастурбация – это один из видов нормальной детской активности. Беспокойство может вызвать чрезмерная увлеченность мастурбацией, когда она замещает другие виды активности. Здесь обязательна помощь специалиста.

Рубинчик: Сыну 9 лет. Диагноз РДА был поставлен в 5 лет (в этом году диагноз поменяли). Как бороться с истериками на улице?

Е.Г.: Мало данных, к сожалению, не понятно какой сейчас диагноз, как ваш сын функционирует. Истерика - это театр. Возможно, таким театральным способом он отстаивает себя, свои права. Обычно такие детки очень привержены определенному распорядку, правилам, поэтому любое изменение может вывести их из равновесия и восприниматься слишком эмоционально.

AnkaM: Как вести себя с детьми во время конфликтов в семье? Идеальную картинку не создашь, да и надо ли?

Е.Г.: Старайтесь часто не ругаться при ребенке. Если так получилось, то не унижайте друг друга, не манипулируйте ребенком в интересах друг друга. Малышу объясните, что вы по-прежнему его любите, причина спора не в нем, а просто у мамы и папы возникли разногласия, которые они сейчас и обсуждают.

Долгожданный пузикк: Когда появился второй сын, старшему было 2,7. И он до сих пор неравнодушен к моей груди.

Е.Г.: Старшему сыну, скорее всего, не достает вашего внимания, эмоционального контакта. Что до груди, однозначно, это касается проблем ваших отношений со старшим сыном. Побольше уделяйте ему времени, говорите искренне, как вы его любите. Если интерес к груди не пройдет, то лучше обратиться к специалисту.

Tanchjk: Сыну 3,8, днем спит в своей кровати, ночью засыпает только со мной. Что делать? Таскать замучились.

Е.Г.: У младшего сына так называемый «эдипальный возраст», когда ребенок начинает конкурировать с родителем своего пола за внимание родителя противоположного пола. В этот период усиливаются попытки завоевать место в родительской постели. Днем сын находится вдвоем с мамой и не беспокоится. Вечером появляется конкурент – папа. Родителям важно проявлять настойчивость, не поддаваться на уловки сына и не потворствовать его требованиям. Объясните, что когда он вырастет, у него будет своя жена, с которой он будет спать в одной кровати.

I Mother: Как бороться с детскими истериками?

Е.Г.: Попробуйте отвлечь внимание ребенка на что-то другое. Либо спокойно, но твердо объяснить, что вы с ним готовы общаться, но когда он успокоится. А пока вы подождете его в соседней комнате. Обычно истерика продолжается в среднем 20 минут. Если дольше, то значит идет стимуляция ребенка со стороны родителей. Если сумеете выдержать 3-4 подобных истерики таким образом, они прекратятся.

Кузнечик: Как поднять самооценку ребенку? Дочь учится во втором классе. К учителю никогда первая не подойдет. Иногда замечаю, что уходит в себя и кладет пальцы в рот. Нет взаимопонимания с младшей сестрой.

Е.Г.: Похоже, что у девочки есть очень ранние младенческие травмы. Рождение сестры тоже стало для нее травматичным событием. Данных об истории ребенка и семьи мало. Родителям не справиться с ситуаций, необходима консультация специалиста. Чем раньше, тем лучше, т.к. у вас не за горами предподростковый возраст (10-12 лет), а работа предстоит серьезная.

Дима: Слышал от практиков, что психоанализ не оказывает на аутичных детей заметного положительного эффекта. Какие методы вы применяете в работе с детьми с РДА? Насколько тяжелых детей вы берете? Как взаимодействуете с другими специалистами? Какие у Вас результаты? Что дает при этом психоанализ?

Е.Г.: Психоанализ признан самой эффективной методикой лечения тяжелых психических расстройств, в том числе аутизма. Но лечит не методика, а человек своей психикой, своим телом. А это индивидуальный процесс. Надо искать своего терапевта, а не методику. Психоаналитическая работа с аутизмом исходит из индивидуального подхода к каждому случаю, основывается на том, что сам ребенок позволяет о себе узнать. Это не директивная научающая техника. Она основана на эмпатии и наблюдении. В ходе лечения терапевтическая среда создает такие условия, которые позволяют меняться самому пациенту. И это изменение – уникальное изобретение каждого человека. Это единственный способ заглянуть в особый мир аутиста и позволить ему измениться. Кроме этого, не забывайте, что состояние ребенка – это зеркало семейных проблем, личных проблем родителей. И проблемы с ребенком закладываются еще до его рождения.

Мы берем всех детишек, которых к нам приводят. Общаюсь с коллегами-психоаналитиками в нашем городе, в Санкт-Петербурге, за рубежом. Оказание комплексной помощи – это наше будущее.

Анюшок: Сыну 1год 7 мес., все предметы берет и держит за кончик (ложку, карандаш, веревочку и т.д.). Что это?

Е.Г.: Это может представлять проблему. К сожалению, мало данных о ребенке, чтобы сказать что-то более конкретное.

Eva mama: Как взаимодействуете с психиатром, ведущим ребенка-аутиста?

Е.Г.: Я готова к сотрудничеству, все зависит от психиатра.

Adamant: В рисунках сына преобладает черный цвет. Ребенок боится темноты, от резких звуков вздрагивает. Надо ли что-то предпринимать?

Е.Г.: Выбор черного цвета – трудный случай с точки зрения прогноза. Проблемы с ребенком закладываются до его рождения. Если после родов все было хорошо в истории семьи, то скорей всего, что травма носит эмбриональный характер. Требуется специальная помощь. Лучше придти на консультацию.

Царица: Дочь внезапно начала заикаться. Какому врачу нам показать ее? И нужно ли?

Е.Г.: Это невротический симптом. Скорее всего, накануне случилось событие, возможно, не значимое для вас, но травмирующее для вашего ребенка, что и спровоцировало заикание. Показать лучше психологу, психоаналитику.

Баська: Нужно ли «перерожать» дочку, если были стимулированные роды в 34-36 недель? Где и как это сделать?

Е.Г.: Насколько я поняла, вопрос касается некой психологической процедуры повтора рождения. У девочки уже есть своя история рождения. Если в дальнейшем это станет причиной отклонений или нарушений в психическом развитии ребенка, это можно будет «проработать» другим способом, той же психоаналитической техникой, например. Сейчас точного ответа на вопрос невозможно дать. Если это именно ваши страхи, обратитесь к специалисту. Можете придти к нам на консультацию.

Русалочка мечтательная: Дочке почти 6 лет, очень застенчива. С этим нужно что то делать или само пройдет? Похвалы не сильно помогают.

Е.Г.: Поздновато спохватились. Может пройдет, может нет. Ответить сложно, история ребенка не известна. Лучше прийти на консультацию.

Anna19: Какие книги можно почитать, чтобы лучше понимать ребенка, правильно разрешать конфликты, вырастить счастливого гармоничного человека?

Е.Г.: Читайте Дональда В. Винникотта «Мать и дитя», «Разговор с родителями», Франсуазу Дольто «На стороне ребенка», «На стороне подростка»; Каролин Эльячефф «Затаенная боль», «Дочки-матери: 3-й лишний?»; Ю.Бердникова «Мир ребенка», Дорис Бретт «Жила- была девочка, похожая на тебя …», Байярд Р., Байярд Д. «Ваш беспокойный подросток. Практическое руководство для отчаявшихся родителей».

Психоаналитическая мастерская «Волшебная дверца»