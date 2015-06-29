Появился второй ребенок. Любовь и ревность

В прошлой статье мы рассказали, как подготовить ребенка к рождению брата или сестрички. А сейчас разберемся, как жить после выписки из роддома.

Что чувствует старший?

Чем младше первенец, тем быстрее он принимает младшего ребенка за своего. Ему помогает врожденное любопытство, любовь ко всему необычному, а главное – неспособность к самоанализу. Он не знает, что плохого ему сделал младший, но может назначить его виноватым в том, что начал ощущать дискомфорт с его появлением. Семилетний ребенок, напротив, осознает себя и свои будущие потери. Ведь его личное пространство урежут, присвоят ему новую незнакомую роль… Вы можете избавить ребенка от ощущения дискомфорта, страха потери и гнева на родителей, если подготовите к переменам.

Но останется ревность. С ней придется бороться чуть ли не всю жизнь. Как себя вести, чтобы старший не видел в младшем конкурента в борьбе за родительскую любовь?

«Старший» не значит «взрослый»

Вы часто говорили «ты же взрослый», упрекая ребенка за его поведение? А теперь вы начали это произносить по другому поводу – не всегда в упрек, а чтобы обозначить его новый статус в семье. Представьте, сколько негативных ассоциаций испытывает ребенок от этих слов, а значит и от нового статуса. Что делать? Помнить, что ребенок остался ребенком, изменилось лишь ваше отношение к нему. Да, он многое понимает и умеет, он не так зависим от взрослых, но любви ему нужно ничуть не меньше.

Признаки того, что старшему не хватает внимания

* Ведет себя, «как лялечка». Коверкает слова, требует соску, просится на руки, пытается забраться в коляску или кроватку малыша. Не одергивайте его, поиграйте в новорожденного. А потом сделайте так, чтобы он сам захотел вырасти: «Жаль, что тебе сейчас нельзя играть на планшете (есть сладкое, кататься на самокате), ведь малыши такие беспомощные, давай-ка я тебя потеплее укутаю…»

* Обращается с просьбой в самый неподходящий момент. Например, когда вы кормите грудью, меняете подгузник, усыпляете… Не отмахивайтесь: «Подожди, мне некогда». Постарайтесь ответить на его вопрос, вовлеките в процесс встречной просьбой о помощи: «Как хорошо, что ты пришел, без тебя было трудно справиться».

* Ребенок проявляет агрессию по отношению к малышу. Вероятно, перемены в семье наложились на переживания, которые не дают ему покоя уже давно: в школе дразнят, проиграл на соревнованиях, отца давно не видел… Весь этот клубок поможет распутать детский психолог.

Психологи советуют

1. Связывайте с новорожденным конкретные моменты общения со старшим: «Грандиозный дворец ты построил! Потом научишь младшенького так же?»

2. Подчеркивайте, что ребенок – ваш незаменимый помощник: «Как нам с папой повезло, что ты у нас такой умничка! Сестренка плакала, а ты ее развеселил»

3. Даже если ребенок пока недружелюбно настроен к малышу – ловите моменты любопытства, когда он изучает «чужака»: «Давай посчитаем, все ли у него пальчики на месте», «Смотри, как он пристально изучает игрушку», «Видишь, какой у него аппетит?».

4. Поощряйте все проявления заботы старшего по отношению малышу и другим членам семьи. Да, ребенок может плохо помыть бутылочку, не туда положить поглаженные вами пеленки, но его инициатива дороже вашего времени, потраченного на переделку.

5. Не заставляйте старшего заботиться о младшем. Пусть помогает не потому, что так надо, а потому, что интересно.

6. Продлите старшему детство. Он тоже хочет побыть маленьким, особенно теперь. Колыбельные, объятия, поцелуи и прочие нежности – приветствуются!

Равенство и соперничество

Чтобы избежать ревности, постарайтесь, чтобы оба ребенка получали максимально много внимания и заботы – это правило для детей всех возрастов.

Когда младший подрастет и поймет всю прелесть вкусняшек, сюрпризов, новых игрушек – постарайтесь одаривать сразу обоих. Если дети ссорятся, выслушайте обоих и вместе поищите путь к примирению. При этом постарайтесь не выделять правого и виноватого, в большинстве случаев родителям это удается.

Когда в семье все дети равны – поводов для ревности остается очень мало. Но соблюсти это правило сложно, если между детьми приличная разница в возрасте. Например, старшему уже можно гулять во дворе самостоятельно, младший тоже рвется, но ему нельзя. В каждом случае мамы и папы должны предложить компромисс и научить детей уступать друг другу в каких-то случаях.

Еще один способ в борьбе с ревностью – здоровый дух соревновательности. Так уж устроен человек, что все время сравнивает себя с другими и пытается превзойти других. Дети делают это по-своему: «А меня мама больше любит», «У меня лучше машинка», «У меня красивее кукла». Эти поводы к ссорам можно направить в более мирное русло. Устройте гонки, конкурс на лучшую кукольную прическу, на лучшую песню для мамы. Одинаково азартно болейте за обоих детей, одинаково хвалите и победителя и проигравшего. Не акцентируйте внимание на том, что кто-то остался позади, а лучше учредите разные номинации, тогда оба ребенка станут победителями. Например, первая номинация «самые роскошные кудри» и вторая - «самые тугие косички».

