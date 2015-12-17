Детское воровство: причины и профилактика

Родители, столкнувшиеся с фактами детского воровства, как правило, напуганы и не знают, что делать. Между тем, посягательства ребенка или подростка на чужую собственность — не такое уж редкое явление. Почему дети берут чужое? Как реагировать взрослым на такие факты? И можно ли предотвратить детское воровство? С этими вопросами нам помогла разобраться Анастасия Ильина, научный руководитель центра развития «ТЛК» (г. Екатеринбург), практикующий психолог.

Три обличия детского воровства

Прежде всего, важно понимать, что воровство у детей разного возраста имеет совершенно разные причины. Условно ситуации воровства можно разделить на три категории:

Первая. Дети берут что-то чужое, чтобы присвоить себе понравившийся предмет. Чаще всего это импульсивный поступок: ребенок видит очень привлекательную игрушку или сладость и не может удержаться от соблазна. Как правило, такое поведение свойственно маленьким детям — 4-6 лет, реже — младшим школьникам.

Вторая. Ребенок берет в своей семье деньги или ценные вещи, рассчитывая с их помощью «приобрести» нематериальные блага — расположение сверстников, внимание родителей, определенный статус в группе или ощущение взрослости. Такие поступки могут совершать школьники 7-17 лет.

Третья. Ребенок страдает болезненным влечением к воровству — клептоманией.

«Зачастую, родители, столкнувшиеся с тем, что их ребенок присвоил чужую собственность, пугаются патологии, — говорит Анастасия Ильина. — Но на самом деле, истинная клептомания встречается крайне редко. Большинство случаев, с которыми мы сталкиваемся на практике, относятся к первой или второй категории. Поэтому я предлагаю рассмотреть именно эти, довольно распространенные ситуации».

Соблазн для дошколенка

Итак, маленькие дети порой берут чужие вещи, потому что им очень хочется их иметь. «Можно ли это назвать воровством в чистом виде? На мой взгляд, чем младше ребенок, тем меньше это воровство, — размышляет Анастасия. — Согласно определению воровство — это тайное и умышленное присвоение чужой собственности. То есть ребенок должен иметь сформированное понятие «свое-чужое», конкретный умысел и прежде, чем взять вещь, убедиться, что никто его не видит. Очевидно, что маленькие дети не всегда осознают, что они совершили противоправный поступок. Часто это импульсивное действие, без всякого умысла».

Чем младше ребенок, тем хуже у него сформирован самоконтроль. В среднем только к школе дети могут полноценно контролировать свои желания, регулировать чувства, сдерживать импульсы и предвидеть последствия поступков. Для дошкольника еще довольно естественно действовать по принципу: «Увидел — хочу!».

Случай из практики

На занятия в центр развития приходит группа шестилеток. Один ребенок приносит с собой необычную игрушку. Кто-то берет ее тайком, в итоге выясняется, что игрушка сломана. Психолог начинает разбираться в ситуации. Спрашивает: «Ребята, можно брать чужое?» Все хором отвечают: «Нет!» Задает второй вопрос: «А если ты увидел игрушку, которая лежит на полке, она такая интересная и тебе хочется ее посмотреть. Но она не твоя. Можно взять?» Эти же дети, которые секунду назад говорили, что брать чужое нельзя, отвечают: «Конечно, можно. Только потом нужно отдать хозяину или положить на место».

Таким образом, дети уже знают определенные правила, существующие в обществе, но пока не умеют применять их к конкретным ситуациям. У них нет четкого понимания, что чужой собственностью нельзя распоряжаться без разрешения ни в коем случае. Срабатывает: «если очень хочется, то можно» или «если рядом нет хозяина, то можно».

Однако тот факт, что мы оправдали ребенка, признали его поведение допустимым для возраста, совсем не означает, что родители могут попустительствовать вольному обращению своего чада с чужой собственностью. Напротив, взрослым важно задуматься о профилактике воровства. Уже в возрасте 4-6 лет у ребенка формируются первые ценностные ориентации. Он в состоянии понять «что такое хорошо и что такое плохо», и родители в этом должны активно помогать.

Как предотвратить воровство у маленьких детей

1. Обсуждать с ребенком, что такое собственность, почему нельзя брать чужие вещи. Объяснять, что есть свое и чужое. Сначала, «свое» — то, что принадлежит мне и моей семье. Постепенно границы собственности могут появляться и внутри семьи. Эта вещь мамина, это папина, а это твоя. Ребенок должен знать, что присвоение чужого в обществе называется воровством. Что есть полиция, которая следит, чтобы никто не брал чужое.

2. Неплохо, если даже у маленького ребенка есть своя собственность. То, чем он может распоряжаться по своему усмотрению. Например, он может разобрать или подарить какие-то свои игрушки, и при этом его не накажут. Если у малыша нет ничего, чем он по-настоящему владеет, то он может захотеть завладеть чем-то чужим, чтобы чувствовать себя хозяином.

3. Приучать к уважению чужих границ. Проговорить гипотетическую ситуацию: «Например, ты видишь чужую машинку в песочнице, и тебе очень хочется ее взять, что надо сделать? Да, надо спросить у хозяина. А если не знаешь, кто хозяин? Правильно, поискать. А потом?» Для малыша мало озвучить правило, нужно проговорить последовательность действий, потренироваться, отрепетировать.

4. Если вы видите, что назревает ситуация, когда ребенку хочется без спроса взять чужое, например, на детской площадке, нужно вовремя напомнить: «Стоп-стоп, это же чужое, мы не берем. Как мы договаривались?»

5. Если родители замечают, что ребенок удержался и не схватил без спроса чужую вещь, нужно его поддержать и похвалить. Отметить, что он поступил по-взрослому. Важно объяснять: «Да, хозяин вещи может тебе отказать. Это очень неприятно. Ты можешь расстроиться, поплакать, можешь попросить еще раз, но взять сам тайком — точно не можешь».

6. Развивать у ребенка самоконтроль как таковой. Не только в отношении чужих вещей, но и в любых ситуациях. Учить малыша осознавать желания, оценивать ситуацию, думать о последствиях, регулировать свои импульсы. Здорово, когда ребенок может проговаривать желания вслух, а не кидаться бездумно на их реализацию.

Предположим, что ребенок все же взял чужое. Например, родитель обнаружил, что у сына или дочери откуда-то появилась дорогая игрушка. Как действовать в этом случае?

В первую очередь важно успокоиться. Не нагнетать панику, не накручивать себя вопросами: «Что подумают люди? Как вернуть вещь»? Не навешивать ярлыки себе и ребенку: «Я — плохая мать, я воспитала вора» и т.д. Стоит взять паузу, продышаться.

Когда удалось взять себя в руки, проясняем ситуацию. Нужно разобраться, как вещь появилась у ребенка. Если родитель ведет разговор спокойно, избегает эмоциональной включенности и оценок, то малыш почти наверняка не станет запираться и будет отвечать на нейтральные вопросы. Бывает, что дети меняются по обоюдному согласию, пусть и совершенно не равноценными предметами, и здесь уже нет речи о воровстве; будет достаточно совершить обратный обмен.

Предположим, все-таки был установлен факт присвоения чужого. В этом случае нужно однозначно дать понять ребенку, что вы категорически не одобряете такой поступок (именно поступок, а не самого ребенка), в вашей семье так не поступают, это недопустимо и запрещено по закону. Но не говорить: «ты вор», «ты украл», избегать оценочных слов в адрес личности.

Поговорить с ребенком о том, что чувствует сейчас хозяин, лишившейся своей вещи. Возможно, он ее повсюду ищет, переживает, его ругают родители. Дети в этом возрасте уже способны сопереживать. Показать, как расстроился другой человек — пожалуй, лучший способ объяснить, чем плох совершенный поступок.

Вместе с ребенком решить проблему возврата украденного. Если родитель утрясет все проблемы сам, то у ребенка останется ощущение, что ничего особенного не произошло, и ситуация может повториться. Другая крайность («Как взять чужое ты знал, теперь иди и сам разбирайся, как отдавать»)— тоже не слишком хороший вариант. Ребенок почувствует, что он в безвыходном положении, а родитель его отвергает. Поэтому в идеале, нужно проговорить с ребенком ситуацию. Обсудить и, может быть, даже отрепетировать дома, как он подойдет к хозяину вещи, что скажет. Если ребенок очень боится, можно подойти и извиниться вместе с ним. И только в исключительных случаях очень ранимых детей можно не привлекать к возврату чужого: если родитель видит, что ребенок уже и так искренне переживает, испуган и дальнейшее нагнетание обстановки может нанести ему травму.

Возврат вещи и связанные с этим переживания в будущем станут важным якорем, который будет удерживать от совершения импульсивных краж. А поддержка взрослого вселит уверенность: «Даже если я совершу плохой поступок, родитель не бросит меня, не разлюбит, будет на моей стороне. И я смогу исправить то, что натворил».

Уже когда ситуация разрешилась, стоит подумать о том, что стало основной причиной воровства? У ребенка не сформировано понятие собственности? Или он слишком импульсивен? В спокойной обстановке важно заняться профилактикой причин, чтобы в будущем больше не пришлось бороться со следствиями.

Школьники в поисках любви и внимания

«Чем старше дети, тем реже они совершают импульсивные кражи ради обладания понравившимся предметом, — отмечает Анастасия Ильина. — В случае с подростком — это и вовсе исключение, которое говорит о его эмоциональной незрелости. Школьники чаще всего прибегают к воровству с целью решить какие-то иные, нематериальные проблемы. Причем деньги, драгоценности или дорогостоящую компактную технику они берут в собственной семье».

Что ребенок пытается «купить» на взятые без спроса деньги и ценности?

Во-первых, внимание сверстников. Часто такое случается в начальной школе. Ребенку не удается найти друзей, и он не видит другого пути, кроме как угощать одноклассников сладостями или дарить им ручки и красивые наклейки. Взяв потихоньку у родителей определенную сумму, можно целую неделю кормить всех конфетами и чувствовать себя настоящим героем.

Другой вариант — желание получить определенный статус, чтобы влиться в коллектив. Например, купить одежду или телефон, как у других.

Увы, часто ребенок с помощью кражи пытается бессознательно или сознательно привлечь внимание родителей. Бывает, отношения в семье складываются так, что на ребенка обращают внимание, только если что-то стряслось. И ребенок будет любой ценой создавать такие ситуации, в которых родители его заметят. Для него такое негативное внимание лучше, чем полное безразличие.

Кража может быть попыткой преодолеть жесткий контроль, который есть в семье. Подростку не позволяют быть самостоятельным, контролируют каждый шаг: куда пошел, что купил, что съел. В этом случае, забирая у родителя ценную вещь, ребенок пытается отстоять свою независимость. Он как бы утверждает: «У меня есть своя жизнь. Я могу нарушать правила. Я имею право на свои границы, свою территорию. Не даете свободу миром — буду захватывать ее силой».

Еще одна похожая причина воровства — желание утвердить свою значимость и взрослость. Допустим, подросток взял деньги, чтобы самостоятельно сходить в кафе или купить алкоголь. Он как бы утверждает таким образом: «Я могу делать то же, что и взрослые. Могу сам распоряжаться ресурсами».

Что делать родителям, которые поймали своего ребенка на воровстве?

1. Как и в случае с малышами, нужно не паниковать, прийти в равновесие и только потом действовать.

2. Тщательно перепроверить, что деньги или ценности действительно пропали (предположительно, были взяты ребенком). Возможны, вы сами их переложили, и теперь не можете найти. Несправедливо обвинить подростка — хуже истории и придумать нельзя.

3. Если вы точно уверены, что деньги взял ребенок, есть смысл задуматься, почему он мог так поступить. Есть ли у него проблемы со сверстниками? Нормальный ли контакт внутри семьи? Достаточно ли он имеет прав и свобод для его возраста? Может быть, чересчур давящая атмосфера в школе?

Дело в том, что для школьников воровство — это уже не возрастная особенность, а показатель какого-то неблагополучия. У ребенка есть проблема, которую он не смог решить иначе, кроме как пойти на противоправный поступок. Кража показалась ему наиболее легким способом. Если до глубинной проблемы так и не докопаться, она только усугубится со временем.

4. Разговор о факте воровства важно построить так, чтобы он не отдалил подростка от родителей, не выстроил между ними железобетонную стену. Беседа в любом случае будет неприятная, но важно не загонять ситуацию в тупик, а, наоборот, помочь увидеть какой-то выход из порочного круга. Родительский посыл может быть таким: «Мы можем меняться и слышать тебя, ты можешь получить нашу поддержку иным способом». «Давай вместе придумаем, как можно завоевать расположение друзей? Как проявить взрослость?»

5. Школьник должен ощутить свою ответственность за поступок. Для этого, как правило, нужны не надуманные наказания, а естественные последствия. Если ребенок взял деньги, то логично, что он должен их вернуть семье. Если сумма еще не истрачена, ситуация может решиться относительно легко. Но когда 15 тысяч рублей уже превратились в конфеты и наклейки, раздаренные одноклассникам, ребенку придется поломать голову, как возместить родителям потерю.

Случай из практики

Девочка-подросток мечтала об iPhone последней модели. Родители же считали, что ей вполне достаточно предпоследней. Чувствуя себя неуютно на фоне друзей, девочка все-таки решилась взять дома крупную сумму денег на заветную покупку. Потеря была почти сразу обнаружена, но девочка сказала, что она не при чем. Тогда родители приняли решение не вытягивать признание силой, а дать дочери шанс проявить взрослость. За ужином они стали обсуждать ситуацию между собой. Папа объяснял маме, что положение безвыходное, на днях нужно платить кредит. Мама стала предлагать, что можно продать из имеющихся в доме ценностей, и закончила свои размышления так: «Утро вечера мудренее: давай завтра еще раз везде проверим, может быть, деньги все-таки найдутся». К счастью, деньги утром действительно оказались на своем месте. Девочка воспользовалась шансом исправить совершенную ошибку. А родители удержались от того, чтобы все-таки указать дочери на ее вину, когда деньги нашлись. И почти наверняка, эта ситуация легла девочке в душу, стала своего рода уроком.

Конечно, в большинстве случаев, «разбора полетов» все же не избежать. Ребенку важно объяснить, что семья лишилась значимой суммы денег, и он несет за это ответственность.

«Родитель может сказать: «Я не знаю, как мы сможем теперь оплатить твой бассейн или организовать твой день рождения. Давай придумывать вместе. Какие твои предложения?» — поясняет Анастасия Ильина. — Ребенок может ответить: «Я не знаю». И здесь важно не купиться на это «не знаю». Предложите подумать до завтра. Дайте шанс проявить взрослость: пусть ребенок сам возьмет на себя ответственность, сам придумает себе последствия. Чего он может лишиться? Как отработать потраченное?»

Чаще всего дети назначают себе даже более серьезные последствия, чем это сделали бы родители. Но если ребенок предлагает неадекватно мягкое решение проблемы, соглашаться нельзя. Допустим, сын истратил 15 тысяч, а теперь готов отказаться от похода в кино и один раз вынести мусор. Сядьте вместе и посчитайте: «Билет в кино стоит 200 рублей. Сколько бы мы заплатили, если бы кого-то наняли вынести мусор? Ну, еще рублей пятьдесят. Что-то не сходится…» Значит, или статья экономии должна быть более существенной, или ребенок должен в течение двух-трех недель выполнять какие-то обязанности, за которые домработнице заплатили бы сопоставимую сумму.

Но в любом случае, самое главное — разобраться с проблемой, которая подтолкнула ребенка к воровству. Наладить контакт в семье. Разговаривать о ценностях. Спрашивать, что важно для сына или дочери. Помочь найти друзей и чувствовать себя уверенно в коллективе (http://www.u-mama.ru/read/obaby/schooolers/7825.html). Научить проявлять свою взрослость приемлемыми способами. Случай кражи — это своего рода крик о помощи, и важно, чтобы он был услышан.

Общие правила для родителей

Сколько бы лет ни было ребенку, есть несколько золотых правил для родителей, которые помогут избежать проблемы детского воровства:

1. Быть последовательным в своих установках. Чаще случаи воровства возникают в семьях, где действует «двойная мораль». Допустим, мама приносит с работы продукты или канцтовары. Папа невзначай рассказывает о своем знакомом: «Вот Иванов наворовал денег, теперь живет припеваючи». У ребенка в голове возникает путаница: выходит, если никто не узнает, то чужое все же можно брать? А потом еще и «жить припеваючи»? Здесь важно со всей строгостью отнестись к себе.

2. Важно сформировать у ребенка границы (http://www.u-mama.ru/read/obaby/education/7776.html). Отсутствие границ и вседозволенность, как правило, имеют множество негативных последствий. И воровство — только одно из них. Действительно, почему бы не взять чужое, если всегда было всё можно, никто ни в чем не отказывал, а за плохими поступками не следовало никаких последствий?

3. У ребенка должно быть личное пространство и достаточно свободы для его возраста. Не пытайтесь найти причину, по которой именно вашего ребенка нужно подвергнуть тотальной опеке и контролю. Таких причин нет. Начиная с определенного возраста, у ребенка должны быть свои вещи и свои карманные деньги (http://www.u-mama.ru/read/obaby/schooolers/2456.html), которые он может тратить по своему усмотрению. Если родители берут без спроса то, что принадлежит ребенку, это тоже мешает сформировать уважение к собственности.

4. Дорогостоящие предметы и крупные суммы денег не должны находиться в открытом доступе. Не потому, что вы не доверяете членам своей семьи. Просто не стоит искушать судьбу и нарушать элементарные правила безопасности.

Фото: globallookpress.com