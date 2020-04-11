7 вещей, которым ребенка можно научить только на своем примере

В этой статье расскажем, как и чему дети учатся у взрослых, копируя их поведение, как измениться родителям и стать вдохновляющим примером для ребенка или скорректировать воспитательные моменты.

Привить детям определенные ценности и стиль поведения не так-то просто. Одними разговорами здесь не обойтись. Ребенку важно видеть перед собой ролевую модель, которой он сможет подражать. В этом смысле родительский пример — самое эффективное средство воспитания.

Следовать своим советам

Как правило, родители стремятся развить у своих детей полезные привычки, убеждают их в пользе учебы, день за днем твердят о правилах безопасного поведения. Однако эти старания не всегда дают результат. Порой кажется, что ребенок нарочно отвергает все советы или просто не слышит, что ему говорят.

Если вы устали от безрезультатных воспитательных бесед, пора их прекратить и посмотреть в другую сторону. На себя. И подумать, насколько ваш стиль жизни и ваши ценности совпадают с тем, что вы проповедуете чаду. Готовы ли вы сами следовать своим советам? Может быть, ребенок прекрасно учится у вас, но делает это, копируя ваше поведение?

Когда слова взрослого расходятся с его действиями, то остается два варианта — измениться самому и стать вдохновляющим примером для детки или скорректировать воспитательные посылы. Может быть, привычки, которые вы мечтали развить у своих детей, не так уж и важны или не подходят для вашей семьи?

Конечно, дети — не клоны своих мам и пап и не будут следовать за старшими во всем. Но есть немало сфер, где шансы привить желаемые ценности куда выше, если родители сами их искренне разделяют.

Чему ребенок учится на примере родителей

1. Отношение к учебе

Представьте, что ребенку каждый день твердят о ценности учебы, при этом сами родители последний раз учились чему-то новому лет 20 назад и не могут вспомнить, когда держали в руках книгу.

Совсем другая история, когда перед глазами у школьника пример родителя, который регулярно занимается самообразованием. Или прошел курсы повышения квалификации и смог поменять работу, стать более высокооплачиваемым специалистом.

Можно потратить свое свободное время, заставляя детку делать уроки и проверяя тетрадки, а можно самому записаться на курсы, освоить что-то новое и заодно продемонстрировать, что такое ответственное отношение к домашним заданиям.

Благо, сейчас выбор в сфере образования для взрослых огромен. Помимо профессии, всегда можно пойти учиться рисовать маслом, печь торты, танцевать танго, эффектно вести соцсети, грамотно распоряжаться финансами… При этом есть немало бесплатных или недорогих обучающих видео-каналов, приложений, записей лекций и т.п. Кстати, никто не отменял старые добрые библиотеки, где можно брать книги совершенно бесплатно.

Когда ребенок видит, что благодаря новым знаниям жизнь родителей становится лучше и интереснее, у него появляется совсем другая мотивация к учебе. Образование перестает быть неприятной повинностью, которой подвергаются дети. Оно превращается в ценность и ресурс. Ресурс, ради которого иногда приходится жертвовать сиюминутными удовольствиями.

2. Ответственность и обязательность

Трудно требовать от ребенка соблюдения каких бы то ни было договоренностей, если сами родители регулярно не выполняют свои обещания. Если у мамы или папы всегда находится уважительная причина изменить планы, дети тоже отлично научатся находить оправдания тому, что не выполнили поручение взрослых: «был занят», «устал», «много задали» и т.п.

В то же время и у повышенной обязательности родителей есть темная сторона: некоторые люди держат данное слово в любой ситуации, в том числе ценой собственного здоровья и благополучия близких.

Если взрослый мечтает воспитать у сына или дочери разумную ответственность и гибкость, будет полезно иногда обсуждать с ними свои повседневные решения. К примеру, мама говорит: «Мы собирались в субботу поехать к бабушке, но я устала и мне хочется побыть дома». Дальше можно вместе взвесить все «За» и «Против», объяснить, как вы делаете выбор. Шла ли речь о рядовом визите вежливости, который можно перенести, или о важной дате. Может быть, бабушка нуждается в срочной помощи. Как чувствует себя сама мама и т.п.

Дети наблюдают, как ведут себя родители, если планы все же меняются. Извиняются ли они перед друзьями и родственниками за несостоявшиеся встречи. Не забывают ли они заранее позвонить в парикмахерскую или клинику, чтобы отменить запись.

3. Уважение и вежливость

Если с детства с ребенком разговаривают уважительно, то и для него грубость будет неприемлемой. Да, в период острого подросткового бунта всё может произойти, но это будет исключением, а не нормой.

Если родители не нарушают личного пространства чада, не роются в карманах, не читают переписку, уважают его решения, то у них есть все шансы воспитать человека с прочными границами. Такой человек прекрасно отделяет свое пространство от пространства других людей. А вот тем, кто всегда «знал, как лучше для ребенка» стоит готовиться к не самой комфортной старости. Выросшие дети скорее всего будут вмешиваться в жизнь пожилых родителей, диктовать им свои правила, усиленно причинять добро. Ведь это станет для них самым понятным способом выразить любовь.

4. Безопасное поведение

Сколько копьев сломано на тему правил дорожного движения, но нет-нет, да и встречаются на перекрестках взрослые, которые тащат за собой малышей на красный свет. Потом, в начальной школе, этим детям не раз расскажут про ПДД и будут строго-настрого грозить пальчиком, но они уже твердо знают, что если спешишь или «вокруг никого нет», то правила можно и нарушить.

Взрослые могут и должны быть примером того, как отвечать на спам-звонки и читать условия кредитных договоров. Сегодня все актуальнее показывать детям пример безопасного поведения в информационном пространстве. О чем можно и о чем нельзя рассказывать в соцсетях. Как защищать длинными паролями свои устройства и аккаунты и делать резервные копии всех ценных данных. Прививая чаду навыки цифровой гигиены смолоду, родители избавляют его от многих проблем взрослой жизни.

5. Пищевые привычки и забота о здоровье

Оставим за скобками дискуссию о том, какой подход к питанию считать правильным и насколько вообще нужно зацикливаться на этой теме. Просто примите, что с высокой вероятностью дети будут чаще выбирать те продукты и способы готовки, к которым они привыкли в семье. Подумайте, кого хотите воспитать вы — гедониста, который ценит изысканные блюда и алкоголь, или трезвенника и сторонника ЗОЖ. Ждете ли вы, что ваш ребенок станет кулинаром, чья стряпня поражает воображение, или вы научите его, как правильно питаться полуфабрикатами, чтобы сэкономить время для чего-то более интересного.

Конечно, если в семье не покупают, условно, чипсы и газировку, это не значит, что ребенок никогда их не попробует. Попробует непременно. Но если вкусовые рецепторы годами были настроены на то, чтобы наслаждаться вкусом натуральных продуктов, вряд ли ребенок перейдет на рацион, состоящий преимущественно из чипсов.

Отношение к активному отдыху, прогулкам, фитнесу тоже во многом формируется родительским примером. И если мама мечтает, чтобы ее дети в будущем следили за здоровьем, важно, чтобы она не только таскала их по врачам, но и сама регулярно бывала на профосмотрах, соблюдала рекомендации докторов, не экономила на лечении зубов и т.п.

6. Отношение к деньгам

Мы довольно рано усваиваем, что наши родители думают о деньгах, и делаем выводы. Можно ли любить деньги или это зло? Реально ли жить в достатке или «это не для нас». Умение экономить — это достоинство или привычка бедных? Стыдно ли быть богатым? Надо ли регулярно жертвовать на благотворительность? Допустимо ли брать кредиты? Нужно ли ежемесячно откладывать? Можно ли баловать себя, если не укладываешься в обязательный бюджет?

Каждый раз, когда взрослый отвечает своими поступками на любой из этих вопросов, он становится моделью для своих детей. Так что нам, родителям, очень полезно задумываться, какие финансовые установки мы хотим транслировать детям.

7. Уверенность в себе

Бывает, что слишком активный и внешне уверенный родитель задавливает в ребенке всякую инициативу, и детка решает, что мама (или папа) всё может, а он сам ни на что не годится. Тут стоит немного умерить родительский пыл, вспомнить о том, как воспитать у детей веру в свои силы.

Но куда чаще дети копируют родительскую уверенность в себе буквально на уровне поз, жестов, взгляда, интонаций. И это лишний довод в пользу того, чтобы уметь опираться на себя, осознавать свои права и ощущать собственную ценность.

Конечно, наш список того, чему стоит учить детей на своем примере, отнюдь не исчерпывающий. Скорее всего, вы вспомните немало других качеств, установок и полезных привычек, которые дети уже освоили, глядя на вас.

Принять себя и двигаться вперед

Желание воспитать у ребенка полезные навыки и взгляды — отличная мотивация, чтобы изменить свою жизнь. Научиться тому, что вы давно откладывали. Расширить привычный репертуар поведения. Стать сильнее, смелее, увереннее. Поправить здоровье, наконец.

А если какие-то воспитательные идеи окажутся несовместимыми с вашей реальной жизнью, то грош им цена. Можно не иметь множества социально одобряемых умений и быть невероятно счастливым человеком. Если вы как-то обходитесь, условно, без привычки к порядку, так и ребенок, вероятно, выживет в хаосе. Тогда зачем убивать силы и время на нравоучения?

Может, правильнее смириться, что не родится от осинки апельсинка. И полюбить своего ребенка таким, какой он есть — похожего на вас. Главное, перестать стыдиться себя, и при этом отчитывать ребенка за то, что он ведет себя так же. У каждого из нас есть свои особенности, и если научиться их принимать, то непременно удастся найти сильные стороны.

Кстати, научить детей любви к себе тоже можно в основном личным примером.

