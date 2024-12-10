Не злись, не жадничай, не плачь! 7 запретов ребенку, которые никому не нужны

Без запретов не бывает воспитания. Испокон веков запреты при воспитании детенышей были нужны для выживания в природе и стае. Мы запрещаем то, что может нести угрозу и то, что нарушает границы других, то есть влияет на безопасность ребенка и его семьи.

Предыдущее поколение больше запрещало детям, чем мы. И это тоже было необходимо для выживания. Но жизнь сильно изменилась - все ли запреты сегодня нужны, а какие будут вредить дальнейшей жизни ребенка?

Сегодня общество стремится быть мягче и осознаннее, и можно выбирать, что запрещать, а что уже не стоит.

Нельзя плакать

Дети воспринимают все гораздо эмоциональнее, плач – это способ справиться с горем. Слезы приносят облегчение. Но, увы, взрослые считают, что запрещая слезы, они воспитывают сильного человека...

В нашем обществе к детскому плачу нередко относятся негативно как посторонние люди («Уймите уже своего ребенка»), так иногда и сами родители не выдерживают («Плакать иди в другую комнату» или «Мальчики не плачут»).

Детские слезы тщетности – это нормально, они не свидетельствуют о том, что родители потерпели неудачу. Они помогают крохе смириться с ситуацией. Родителю стоит посочувствовать малышу: «Ну вот так, дружок, ничего не поделаешь, нужно идти с прогулки домой».

Та же реакция уместна и при детском манипулировании родителями, когда слезами и плачем добиваются своего. Если, помимо плача, ребенок злится и отстраняет вас, что ж, дайте ему на это время.

Конечно, всякие бывают ситуации. Возможно, иногда действительно ребенку лучше было бы прямо здесь и сейчас успокоиться. Но всегда при выборе стратегии вспоминайте следующее. Малыш чувствует поддержку, тепло и любовь, когда при плаче его обнимают и сочувствуют. И чувствует одиночество, холодность и недолюбленность, когда приходится тихонечко всхлипывать в уголке, понимая, что до его чувств никому нет дела.

Нельзя жадничать

Понимание, что есть свои собственные вещи, которыми он может распоряжаться по своему усмотрению - важный момент в развитии личностных границ ребенка. И естественный этап развития малыша. К счастью, все больше и больше мам относятся с понимаем, если ребенок не делится в песочнице своими игрушками. Его право. Главное, чтобы и чужие вещи он брал только с разрешения.

Бывает, что ребенок жадничает только с определенным человеком, например, старшим или младшим братом – это тоже нормально. Присмотритесь внимательнее, у такого поведения обязательно есть причины. Если вы будете настаивать на щедрости, то малыш почувствует себя незащищенным, ведь мама оказалась на стороне обидчика и готова вынудить его расстаться с важной для него вещью, не считаясь с чувствами.

Пытаясь быть одобренным мамой, ребенок уступит, но получит урок того, что нужно быть безотказным и удобным, чтобы тебя любили. В будущем этим будут пользоваться другие.

Лучше научить кроху обмениваться игрушками, это более выгодная стратегия для будущего. А заронить мысли о том, что делиться иногда полезно и весело, поможет чтение и обсуждение терапевтических сказок про жадность и умение делиться.

Нельзя злиться

Почему мы считаем, что взрослым допустимо злиться на ребенка, а ребенку на взрослого, да и вообще на кого-либо – нет? Повсеместно ребенок должен сдерживать эмоции – в детском саду, школе, а иногда и дома. К чему это приводит? Кто-то превращается в удобного и послушного, даже слабовольного человека. Кто-то терпит-терпит, копит-копит, а потом совершенно некстати и не к месту взрывается.

Злость – древнее базовое чувство, необходимое для выживания и развития. Помогает взрослому и малышу понять – то, что происходит сейчас, ему не подходит, нужно защитить свои границы, заявить недовольство, потребовать свое.

А вот с агрессией (это уже действие: обзывать, толкать, бить), придется поработать, научив ребенка тому, что злиться можно, а вот нарушать границы другого человека – делать больно – нельзя. Злишься на другого – скажи, что тебе не нравится, топни ногой, вложи всю злость в голос и ногу. Если злость осталась – можно попрыгать, побить подушку, порычать или глубоко подышать, порисовать.

Эти действия хорошо бы включать в ежедневную рутину, потому что в детском саду, школе в силу разных причин (в том числе из-за установки «на взрослых злиться нельзя») злость остается не выплеснутой и годами копится в детском сердечке. А в подростковом возрасте может «прорвать плотину».

Нельзя оставлять еду в тарелке

Доедать до конца – привычка, которая закрепилась на многие десятилетия из-за дефицитных времен. Для тех дней это было одной из стратегий выживания. Сейчас же, когда еды много, а мы заставляем ребёнка доедать, мы, мало того, что его перекармливаем, так еще мешаем слышать свое тело, формируем неправильную пищевую привычку. Во взрослом возрасте это чревато лишним весом и ожирением.

Считаете, что ваше дитятко бледновато и худовато? Тогда вместо того, чтобы заставлять его есть, формируйте здоровый аппетит активными играми, спортом и прогулками на свежем воздухе.

Нет права на ошибки

Ошибки неизбежны в процессе любого обучения, взросления, да и вообще по жизни. Но почему-то принято с самого детства порицать за них. В детском саду пожурят за то, что неаккуратно поел, вовремя не заснул, забыл помыть руки и т.д. В школе критика и выискивание ошибок вообще поставлены на поток... Школьником может быть проделана огромная полезная работа, но ему укажут на неправильный размер полей и не то оформление.

С садиками и школами мы мало что можем поделать, разве что найти варианты «помягче». Но вот у себя дома вполне возможно хотя бы снизить градус критиканства, и уже дышать станет легче.

У критики низкий КПД и лучше подавать ее в форме сэндвича: сначала сказать о том, что у ребенка хорошо получилось, потом о том, что можно улучшить, а потом снова похвалить за какие-то моменты. Например: «Как много рисунков ты нарисовал, какая красота! Вот только пол надо вымыть от краски. Какие яркие цветы, какой смешной зайчик! Иди скорее вытирай пол, пока краска не высохла».

Или: «Ты сделала сама всю домашку, какая умница. Вот только одну задачу по математике надо бы проверить, что-то тут не сходится у меня. А по русскому языку как аккуратно написано, молодец какая».

Нельзя бояться

Все чего-то боятся, дети не исключение. Страх – одна из базовых эмоций, которая защищает нас от потенциально опасного поведения. Вопрос в том, как мы перерабатываем страхи. Хороший вариант, когда человек осознает страх, «советуется» с ним: что можно предпринять, чтобы снизить риски, что сделать, чтобы увеличить шансы на успех. Но такая реакция возможна лишь в том случае, если в детстве человеку не запрещали бояться, с понимаем относились к детским страхам, оказывали поддержку.

Боишься темноты? Давай оставим на ночь маленький светильник. Страшишься собаку? Я возьму тебя за руку, и мы вместе пройдем мимо нее. Со временем кроха учится самостоятельно перерабатывать страх. Исследования показывают, что дети, которых поддерживают родители, лучше справляются со стрессами, в том числе со страхом.

Что может вырасти из детки, которому запрещали бояться, отмахивались от его страхов («да не выдумывай ты»)? Может вырасти взрослый, который отрицает свой страх, неадекватно реагирует на опасности мира, не умеет оценить реальную угрозу и предпринять шаги по ее снижению. А может быть, что страхи, с которыми человек не научился правильно справляться, не дадут раскрыться в жизни талантам и закроют пути реализации.

Нельзя говорить «Нет»

Все родители считают это умение важным навыком. Если ребенок научится отказывать, то в будущем откажется от чего-то потенциально опасного, что предлагают ровесники или незнакомые взрослые.

Но только можно ли сказать «Нет» родителям? И вот тут мнения расходятся. Вопрос непростой. Нужно принимать лекарства, а ребенок отказывается: «Нет!». Нужно рано вставать в школу, чадо отворачивается к стенке и говорит: «Нет!». Толку от такого «нет» никакого, есть «надо, значит, надо».

Но там, где вы можете принять «нет» своего малыша, делайте это. Не хочет кепку – предложите панаму, не хочет суп – обойдется только вторым, не хочет спать днем дома – пусть тихонечко играет и т.д.

Лучше обозначить детенышу возможные ситуации для твердого «Нет». Например, если кто-то нарушает телесные личные границы, кто-то говорит про тебя или твоих близких неприятное, кто-то предлагает сделать что-то неправильное или унижает чувство собственного достоинства. В этих случаях нужно твердо ответить «Нет» и побыстрее уйти от этого человека.