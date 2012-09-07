10 книг для детей о том, откуда берутся дети

«Как я появился на свет», Катерина Януш, Мерви Линдман Возраст: 4–6 лет. Катерина Януш — шведская писательница и журналистка, которая уже более двадцати лет специализируется на проблемах сексуального воспитания и семейных отношений. Она сама воспитывает пятерых детей, чьи вопросы в свое время нередко ставили ее в тупик. Именно для них в первую очередь и предназначалась книга «Как я появился на свет». Судя по тексту, сыновей и дочь писательницы волновали проблемы не только физиологического, но и философского характера: неспроста рассказу о зачатии и беременности предшествует пространное рассуждение о том, кем человек мог быть до того, как пришел в этот мир, — отважным рыцарем или парашютистом. Катерина Януш поднимает и важный вопрос родительской ответственности: хотя отец и не вынашивал младенца, у него появляется не меньше новых обязанностей, чем у матери. Не обходит писательница темы приемных детей и искусственного оплодотворения. Иллюстрации финской художницы Мерви Линдман порой кажутся карикатурными и наивными, но уж точно не смутят никого излишней откровенностью.

«Откуда берутся дети?», Дорис Рюбель Возраст: 4–7 лет. Немецкой писательнице Дорис Рюбель удалось соблюсти баланс между деликатностью и откровенностью. Книга «Откуда берутся дети?» предназначена прежде всего для родителей, которые ждут прибавления в семействе и хотят объяснить старшему ребенку, как так вышло, что скоро у него появится брат или сестра. В книге обыгрываются ситуации, провоцирующие возникновение «неловких» вопросов: мальчик случайно застает родителей за занятием сексом или разглядывает фотоальбом и не может поверить в то, что когда-то сидел в мамином животе. Солидная часть материала посвящена беременности и первым месяцам жизни младенца: что показывает аппарат УЗИ, чем ребенок занимается в утробе и что с ним делают сразу после родов. При этом маленький читатель получает несколько уроков этикета — например, узнает, что в родительскую спальню не стоит входить без стука, особенно если дверь в нее закрыта. Иллюстрации снабжены десятками подвижных деталей: открыв специальное окошко, можно увидеть, в какой именно части брюшной полости находится плод на первых неделях беременности, или узнать, чем отличается внутреннее строение мужчины и женщины.

«Where Did I Come From?», Питер Мэйл Возраст: 7–10 лет. «Where Did I Come From?» («Откуда я взялся?») — первая книга британского писателя Питера Мэйла, которая была опубликована в 1973 году и с тех пор выдержала несколько переизданий. В Англии «Where Did I Come From?» считается классикой детской литературы. Из этой книги несколько поколений англичан узнавали о том, чем мужчина и женщина занимаются под лоскутным оделялом. Она стала одним из лучших проявлений английского консерватизма: автор остался в рамках приличий, но при этом воздержался от нравоучений. Иллюстратор Артур Робинс изобразил типовых родителей без прикрас: у папы — лысина и пивной животик, у мамы — проблемы с лишним весом. Избежать нареканий Питеру Мэйлу не удалось: борцы за равноправие обвинили его в том, что книга вышла чересчур «мужской», а роль женщины в сексуальных отношениях была явно преуменьшена. Российских читателей, кстати, наверняка удивит тот факт, что, если им в детстве рассказывали про аиста и капусту, то многие британские малыши считают, будто их нашли в больнице или получили в баре вместе с кружкой пива. А некоторым даже говорят, что они появились в доме благодаря коту, который тащит с улицы все подряд.

«Книга о любви», Пернилла Стальфельт Возраст: от 4 лет. Швеция – одна из немногих стран, где половое воспитание организовано не только в школе, но и в ряде дошкольных учреждений. Согласно статистике, шведские дети уже к 5-6 годам имеют довольно полное представление о сексуальных отношениях и открыто обсуждают щекотливые темы с родителями и учителями. Поэтому в книге Перниллы Стальфельт упор сделан не на физиологию, а на чувства. «Книга о любви» учит ребенка тому, что любовь бывает разной: похожей на захватывающее приключение или довольно скучной, вечной или преходящей, счастливой или безответной. Выражают ее тоже по-разному: кто-то пишет записку с трогательным признанием, а кто-то делает татуировку. И хотя порой это чувство заставляет страдать, именно оно подсказывает маме и папе, что им пора пожениться и завести ребенка. Пернилла Стальфельт говорит с детьми на их языке и оперирует понятиями, которые они воспримут гораздо легче, чем биологические термины. Большинство российских родителей восприняли «Книгу о любви» критически: сказалась разница менталитетов. Впрочем, преодолеть ее очень легко: достаточно отнестись к рисункам Перниллы Стальфельт с юмором.

«Откуда берутся дети? Сексуальная энциклопедия для детей 8–11 лет», Виржини Дюмон, Серж Монтанья Возраст: 8–11 лет. К 8-11 годам дети, как правило, в общих чертах знают, как они появились на свет и что этому предшествовало, и ко взрослым обращаются лишь за пояснениями. От реакции родителей во многом будет зависеть то, как в дальнейшем сложится сексуальная жизнь подростка. Желание отделаться общими фразами чревато губительными последствиями. Особенно стеснительные родители могут подсунуть своему чаду книгу Виржини Дюмон и Сержа Монтанья «Откуда берутся дети?». В ней даны ответы на вопросы, наиболее часто возникающие у того, кто уже имеет базовые знания в этой области: можно ли заранее выбрать пол своего ребенка? заниматься любовью и зачать ребенка — это одно и то же? почему надо рожать в роддоме? Авторы также говорят о заболеваниях, передающихся половым путем, и способах предохранения. Отдельная глава посвящена опасностям, которые исходят со стороны взрослых: книга учит ребенка, как вовремя распознать эксгибициониста или педофила и избежать насилия.

«Mommy Laid an Egg: or, Where Do Babies Come From?», Бабетт Коул Возраст: 3–5 лет. «Мама снесла яичко, или откуда берутся дети», — самая известная книга писательницы Бабетт Коул, на счету которой более семидесяти опубликованных произведений. Сексуальная энкциклопедия для детей разошлась миллионным тиражом и вызвала шквал восторгов и лавину негодования. Особенно бурная дискуссия развернулась вокруг страниц, посвященных сексуальным позам. Благодаря им книгу Бабетт Коул прозвали «Камасутрой для детей». Нашлись, однако, и те, кому понравился способ писательницы донести до ребенка информацию о том, что секс — это, в общем-то, довольно веселое занятие. В книге «Мама снесла яичко» роль просветителей берут на себя не родители, а дети, которым надоело, что их кормят байками про аиста. Они уверены: мама и папа имеют довольно смутные представления о деторождении, а потому надо открыть им правду. Говорить о натурализме применительно к иллюстрациям Бабетт Коул сложно. Условные взрослые, на примере которых объясняются различия между мужчиной и женщиной, нарисованы по принципу «палка-палка-огуречик», а книжная семья напоминает скорее персонажей отечественных мультфильмов про братьев Пилотов, чем реальных людей.

«A Kid’s First Book About Sex», Джоани Бланк Возраст: 7–11 лет. Если большинство аналогичных книг адресованы как детям, так и их родителям, то «Твоя первая книга о сексе» предназначается исключительно маленьким читателям. Джоани Бланк ведет повествование в интимном тоне и сообщает, что разговор пойдет не о зачатии, беременности и родах, к которым, безусловно, может привести союз мужчины и женщины, а о сексе и сексуальности как таковых. В каждой главе автор предлагает ребенку самостоятельно ответить на несколько вопросов. К примеру, почему, по его мнению, взрослые решили купить ему эту книгу? Какие части своего тела он находит привлекательными, а какие, наоборот, раздражают его? Считает ли он нормальным, когда в близкие отношения вступают люди одного пола? Безусловно, «Твоя первая книга о сексе» таит в себе определенную опасность, ведь она может пробудить в ребенке интерес к таким аспектам взрослой жизни, о которых он раньше даже не задумывался. Вместе с тем, она учит правильно трактовать потребности собственного организма и объективно оценивать происходящие в нем изменения.

«The True Story of How A Baby Is Made», Пер Хольм Кнудсен Возраст: 3–5 лет. Книга датского автора Пера Хольма Кнудсена «Правдивый рассказ о том, как делают ребенка» была впервые издана еще в 1970-х, но ее до сих пор можно смело назвать самой откровенной из представленных на рынке. Во-первых, здесь нет никаких «краников» и «мешочков» — только научные термины. Во-вторых, процесс родов изображен с пугающей натуралистичностью. Если обычно иллюстраторы предпочитают изобразить роженицу в профиль и деликатно скрыть самый сокровенный момент, то Пер Хольм Кнудсен явно против подобных условностей. Разумеется, книгу подобного толка вряд ли могло ждать большое количество переизданий, но с появлением интернета она пережила второе рождение и стала объектом многочисленных шуток. Нарисованных родителей провозгласили заядлыми нудистами, которые едут в клинику в фургоне хиппи, акушера — маньяком с залитыми кровью ботинками, а младенца — грудоломом из фильма «Чужой». Последнее утверждение, конечно, выглядит надуманным, ведь ребенок в книге Пера Хольма Кнудсена появляется на свет естественным путем. Однако на некоторых иллюстрациях он действительно выглядит весьма устрашающе.

«Before You Were Born», Дженнифер Дэвис, Лора Корнелл Возраст: 2–4 года. Сложно однозначно определить, для детей какого возраста предназначена книга Дженнифер Дэвис «До того, как ты родился». Судя по тому, что материал подается в виде незатейливых рифмованных четверостиший, она ориентирована на самых маленьких. В пользу этого говорят и красочные иллюстрации, выполненные художницей Лорой Корнелл. Она, кстати, работала над книгами Джейми Ли Кертис, которую на Западе знают не только как актрису, но и как детскую писательницу. Правда, рисунки Лоры Корнелл не развенчивают мифы, а скорее создают их: если раньше ребенок думал, будто его появление в семье напрямую зависело от визита аиста, то теперь он, чего доброго, решит, будто в материнской утробе у него была возможность подпиливать ногти и прыгать с шестом. Беременность показана не как физиологический процесс, а как приключение — и для ребенка, и для мамы. Вот и получается, что дети постарше не получат точных, достоверных ответов на свои вопросы, а у малышей и вопросов-то пока не возникает.