Воспитание ребенка. Холодная отсутствующая мать

Мама – главный человек для ребенка, но не все мамы одинаково полезны, считают психологи. Они рассказывают о разных типах материнского поведения, которое мешает полноценному развитию ребенка, - чтобы мамы могли задуматься, поработать над собой и впустить больше счастья и свободы в свою и детскую жизнь. Мы уже рассказывали об авторитарной и гиперопекающей маме, теперь посмотрим на отстраненную, холодную мать.

Равнодушная мать. Вид снаружи

Наверное, этот тип материнского поведения получил от специалистов самый страшный букет названий: отсутствующая, отстраненная, холодная мать, мать-призрак и даже «мертвая мать» - холодок по коже. Долгие годы такую мать называли «шизофреногенной» и считали, что она способствует развитию у ребенка шизофрении (позже большинство психологов отошли от этой теории). Сразу скажем: отсутствие матери в умеренных дозах – необходимо, без этого ребенок тоже не получит здорового развития. Вечно нависающая над малышом мама-наседка – это другая злостная крайность. Но у холодной матери стабильно «выключен» эмоциональный контакт с ребенком, в этом и заключается главная ее черта. И эта черта свойственна больше поколению наших мам и бабушек. Нам же и нашим детям повезло больше – холодные мамы сегодня встречаются все реже.

Отстраненная или «мертвая» мама, конечно, жива и чаще всего здорова, она может очень хорошо заботиться о ребенке, «просто» у нее нарушена эмоциональная связь с деткой, она тяготится ребенком, не знает, как с ним общаться и как быть близкой с ним. Поэтому ребенок не имеет возможности установить эмоциональную связь с мамой, напитаться и получить запас душевных сил, необходимый для дальнейших отношений с людьми.

Французские психоаналитики дают яркий образ здоровой матери: она соблазняет ребенка на жизнь своей любовью. Лишь напитавшись ее любовью, ребенок может отпустить мать и обратить свою любовь и свои желания к другим людям. Но отстраненная мама не дает своему ребенку такого ресурса.

Холодная мама не дает ребенку любви, тепла и ласки. Иногда это выглядит респектабельно и аристократично, порой это – действительно нормальный фон для семьи флегматиков в духе Свантесонов из «Малыша и Карлсона», у которых любовь выражается сдержанно, но все уверены друг в друге. Кроме того, далеко не все девочки и мальчики нуждаются в проявлении ярких эмоций по отношению к ним! Есть спокойные и задумчивые детки, которые плохо переносят чужой фонтан чувств. Однако если мама выполняет только физиологические потребности ребенка и лишает его эмоций, то чаще всего это затрудняет его развитие.

Отстраненная мама может довольно жестко контролировать эмоции своего ребенка и тем самым не допускать тесную связь с ним. Ее ребенок будет очень «удобным» и «воспитанным», он не позволит себе разгул эмоций, не будет капризничать, веселиться от души или впадать в романтическое настроение.

Холодная мама может отсутствовать в жизни ребенка физически: мало прикасаться к нему (чаще по необходимости – купание, одевание), никаких обнимашек, совместных валяний и баловства. Она может рано отдать ребенка няне или в детский сад, привлекать к воспитанию бабушек, передавать заботу о ребенке другим родственникам. Может много времени отдавать работе, ездить в командировки, устраивать личную жизнь отдельно от ребенка.

Не понимая или не желая понимать эмоций своего ребенка, холодная мама будет заслонять своими требованиями его собственное «я». Она будет кормить его, когда он устал, будет укладывать спать, когда он хочет поговорить, будет выбирать ему одежду, игрушки и занятия, не особенно учитывая его желания.

Отстраненная мама будет оставлять ребенка без поддержки, когда он в ней нуждается: младенца оставит в одиночестве «прокричаться», не станет утешать или ободрять малыша во время неудач на детской площадке или в садике, не восхитится рисунками и поделками, не поможет школьнику с уроками или конфликтами в классе. С одной стороны, может казаться, что мама старается научить ребенка самостоятельности, но с другой стороны, ребенок такой мамы постепенно перестает ожидать поддержки и утрачивает способность доверять и открываться кому-либо.

Холодная мама может выставлять ребенку такие требования, с которыми он, скорее всего, не справится, - и тогда мама «с чистой совестью» отстранится от него. Промочил ли ребенок обувь, дрался ли в школе или, наоборот, не смог дать сдачи обидчику, слишком много баловался или, наоборот, был слишком вялым, - мама найдет причину «расстроиться» и отказать ребенку в своей близости и тепле. И даже может спрятать свою холодность за маской заботы: она старается воспитывать ребенка и по-своему показывает ему, как не надо делать. Холодная мама может вести себя так, что дети не могут с нею ничем поделиться, боясь огорчить ее, рассердить или натолкнуться на поток морализаторства.

Любая мама на определенном отрезке жизни может испытывать трудности и отстраняться от ребенка. Психологи уже давно призывают не делать из этого трагедии и даже напоминают друг другу о том, что обвинение в «плохом родительском стиле» - вещь сомнительная. Потому что толпы неуверенных в себе родителей после этого взваливают на плечи чувство вины, становятся более тревожными, и это сразу сказывается на их поведении, причем не в пользу ребенка. Поэтому если вы холодны с малышом лишь временами, то бирка «эмоционально холодная мать» - не для вас. Но если вы замечаете, что перечисленные признаки отстраненной матери описывают ваше постоянное поведение – есть повод задуматься.

Что чувствует ребенок

Ребенка холодной мамы часто называют «заброшенным». Его семья может иметь достойный доход и занимать хорошее место в социальных рейтингах, но ребенку может не хватать тепла, любви и эмоционального обмена со взрослыми, и это выливается в чувство беспомощности, обиды и жалости к себе. Во взрослом возрасте это может проявляться в замкнутости, зависимостях, враждебности и недоверии, в отношениях такой человек может попадать в позицию жертвы, он может и вовсе избегать глубоких отношений.

Дети, у которых была эмоционально холодная мать, не получили образца здорового эмоционального поведения, которое помогло бы им понять себя и развить себя. Конечно, мир огромен – и ребенок может наблюдать живые эмоции у бабушек и дедушек, воспитателей и учителей, других значимых взрослых. Но холодная мама словно запирает на замок эмоциональный мир ребенка. Ребенок быстро учится понимать, что он должен делать, чего от него хотят, он учится правильно себя вести и угождать взрослым. Но он затрудняется сказать: чего хочет он сам, что он чувствует, ему сложно отличить досаду от злости, печаль от протеста, он живет очень «в голове», словно отдельно от своих чувств и своего тела. Взрослея, он может сказать, например, что хороший человек – это тот, кто ведет себя порядочно и честно. Ему и в голову не придет сравнение, что хороший человек - тепло улыбается, его глаза радостно блестят, и с ним так классно обниматься и быть рядом.

Ребенок отстраненной мамы получает мало сочувствия, и потому недооценивает свои чувства и потребности. Часто ребенок приспосабливается к холодной маме, непрерывно добиваясь успехов, и привыкает насиловать себя, игнорировать свои желания, не проявляет сочувствия к самому себе, нормой для него становится жить в стрессе. Хорошая новость заключается в том, что любовь, соучастие, эмпатия развиваются с практикой, и их можно развить и «добрать» во взрослом возрасте.

Ребенок холодной мамы рано теряет надежду на близкие надежные связи с людьми. Ему сложно поверить, что он может быть любимым и ценным для кого-то просто так, сложно разрешить кому-то приблизиться к себе. Взрослому, который был ребенком холодной мамы, гораздо легче бежать на помощь к другим, чем принять чужую поддержку или помощь. С другой стороны, однажды открывшись кому-то, он легче попадает в зависимость и чаще оказывается в позиции жертвы.

Ребенок растет с высоким уровнем тревожности. Он напуган постоянной отстраненностью матери, он пытается заслужить ее близость, учится быть удобным и правильным, не смеет проявлять свои «неудобные» чувства и желания. Холодная мама пытается поддерживать связь с ребенком из соображений необходимости или приличия, ребенок инстинктивно тянется к ней, но при физическом сближении мама начинает отталкивать его каким-нибудь косвенным способом: придирается по пустякам, ссылается на занятость. И тревожность ребенка усиливается, он ищет в себе недостатки и устраняет их, старается быть лучше, учится терпеть пренебрежение собой. Вырастая, он часто сохраняет эту позицию и становится удобным для всех взрослым, старается отвечать ожиданиям многих людей, при этом считая их опасными для себя.

Ребенок отказывается от инициативы, становится пассивным, попадает в ощущение бессилия. Он бессилен добиться любви, бессилен выйти из конфликта, воспользоваться своими способностями, наслаждаться своими талантами и преумножить свои достижения, если их не оценил самый важный человек – мама.

Но даже если ребенок получил такой холодный опыт в детстве – он может многое наверстать в более взрослом возрасте. Психика пластична, и многие травмы и «дыры» латаются, когда человек становится сильным, встает на ноги и учится быть счастливее. Больше того, если психика ребенка достаточно крепкая, то он сопротивляется противоречивым сигналам холодной мамы, возмущается и стоит на своем, ищет тепла у других взрослых. Это, конечно, нарушает спокойствие семьи, но у такого ребенка больше шансов вырасти здоровым.

Что чувствует холодная мама, вид изнутри

Очень редко бывает так, что холодная отстраненная мама – сознательно и злорадно мучает детку. Чаще всего холодность – это не вина, а беда такой мамы. Она попала в переплет сложных внутренних и внешних обстоятельств, которые ей трудно преодолеть даже из самых лучших побуждений. Есть такое мнение: нужно трезво расстаться с иллюзией, что все матери инстинктивно любят своих детей. Матери знают, что детей любить нужно, но не всегда находят в себе источник любви. Маме может быть скучен ребенок, малыш может ее пугать и утомлять, она может тяготиться им, – и при этом фанатично заботиться о нем, а одновременно – страдать от чувства вины за свою невовлеченность в малыша. Психика способна выстраивать самые странные логические конструкции, чтобы спасти человека от сильного стресса (а осознать, что ты не любишь своего ребенка – всегда стресс). И холодная мама будет объяснять себе, что ребенок ей достался очень трудный и неуравновешенный, что она «просто» строгая мама и ведет себя так на благо ребенку. Современная холодная мама, скорее, даже будет старательно изображать интерес и выражать восторги пластиковым голосом, ведь сегодня в тренде радостное участие в жизни ребенка. Но как бы то ни было, очень многие холодные мамы в глубине души страдают от того, что не могут дать ребенку чего-то важного.

Ученые-этологи напоминают о таком любопытном факте: у большинства приматов материнский инстинкт угасает, когда их детеныши достигают 5-6 лет, - эта программа вполне может влиять и на мам вида гомо-сапиенс. Конечно, человек – существо социальное, мы руководствуемся культурными программами и научились взращивать «вторичный инстинкт» материнской любви и заботы, которая действует на протяжении всей жизни. Но механизм этого более молодого инстинкта не так надежен. И приходится признавать, что есть несчастные матери, которые не любят своих детей, хотя по социальным причинам они стараются изображать это отсутствующее чувство.

Еще одна частая причина холодности к ребенку – это нелюбовь к отцу ребенка, которая порой переносится на малыша. Мать может быть в обиде на отца ребенка, иметь к нему массу претензий и, сама не понимая подсознательных процессов, отталкивать от себя сына или дочь.

Мама может быть «мертва» эмоционально, потому что находится в депрессии. Смерть близкого человека, расставание с любимым, сложные отношения, сложные жизненные обстоятельства – все это может «выключить» маму из эмоциональной связи с ребенком. Печальным образом сказывается и недостаток опор в жизни, которые могли бы поддержать женщину и дать ей силы: любимая работа, хорошие друзья, любящая семья, здоровье, увлечения и т.д.

Как перестать быть холодной отстраненной мамой

Если вам кажется, что между вами и ребенком слишком мало тепла и эмоциональной открытости, во-первых, не спешите корить себя. Понаблюдайте внимательно за собой и малышом: как вы общаетесь с ним, когда он хочет открыться и получить ласку и поддержку, как он чувствует себя при этом, как себя чувствуете вы. Нельзя забывать об индивидуальных особенностях – ведь все мы выражаем чувства по-разному. Кто-то поет от восторга, а кто-то тихо млеет и источает тепло, как солнышко. И если «тихая» мама начнет искусственно нагнетать эмоции, изображая радость и участие, - ничего хорошего из этого не выйдет. Будьте собой, прислушивайтесь к своим настоящим чувствам. И – постарайтесь прислушаться к настоящим потребностям ребенка, чтобы давать ему то, в чем он нуждается, тогда ребенок ярко ощутит вашу любовь.

Уменьшить холодность может помочь не только психолог. Конечно, работа с хорошим специалистом сделает важное и большое дело, но беда закрытых и отстраненных людей во многом заключается в том, что они блокируют и «архивируют» свои чувства и переживания, или остаются с ними один-на-один, или слишком фиксируются на них. И в такой ситуации помочь может любое хорошее и доверительное общение: подруги или близкие люди могут выслушать, дать взгляд со стороны. Простые разговоры по душам уже снимают большую часть напряжения, пугающие трудности во время разговора обретают форму, границы – и уже не кажутся такими страшными, появляется уверенность и понимание, как быть дальше. И, конечно, все это сказывается на родительском поведении – мама становится более теплой и живой. Важно только найти, кому вы можете довериться, с кем вы ощущаете себя надежно: может быть, это психолог, может быть, друг или старший родственник. Если живого человека для доверительного общения рядом нет, можно вести сетевой дневник и получать поддержку виртуальных друзей. Письмо – это тоже ценный способ снять напряжение и избавиться от путаницы в голове и чувствах.

Еще один важный шаг – относиться к себе бережно и с сочувствием. Человеческая психика – хитрое и заботливое устройство, она умеет скрывать от нас вещи, которые могут нас очень сильно расстроить или напугать, умеет строить защитные иллюзии. И это хорошо, потому что иначе мы могли бы заболеть или даже погибнуть от стресса, а так – мы живем и имеем возможность расти и меняться. Так что если строгая и холодная мама убеждена, что она любит малыша и дает ему именно то, что ему нужно, - не надо ее в этом разубеждать, хуже от этого будет и маме, и ребенку. Иллюзии нельзя разбивать насильно (тем более – собственные), себя надо горячо любить и помогать себе развиваться. Но если в голову холодной мамы закралась мысль, что она недостаточно ласкова с деткой, что малышу чего-то не хватает, - значит, мама уже морально вполне готова эту мысль развить и поработать над ситуацией. И тогда не нужно от этой мысли отмахиваться – лучше внимательно присмотреться к себе, к ребенку, поискать помощь и поддержку у других опытных мам, у специалистов, в текстах. Вот тогда отношения могут заметно улучшиться.

Чтобы у мамы появились силы, любовь и тепло для ребенка, нужно, чтобы она получала эти силы из других сфер жизни. Холодной маме, как и любому человеку, важно так выстроить отношения с миром в разных его проявлениях, чтобы она чувствовала свою ценность и получала радость от разных вещей. Интересная работа, любовь, хорошие отношения к семье, друзья, связь с природой, погружение в искусство, образование, удовольствие от своего тела и ухода за ним – все это может наполнять и питать человека. Если по всем фронтам голо и пусто – начинайте с малого, но бережно, без насилия, с тихим интересом и удовольствием. Начните читать интересные книги, прогуливаться в парке или лесу, чаще встречайтесь с друзьями, начните прокачивать себя в профессии. Капля по капле в жизнь придут радость и уверенность.

У людей есть важный для эволюции и выживания навык – мы умеем отлично копировать чужое успешное поведение. И не просто копировать внешне, глупенько повторяя, а «подключаться к потоку» другого человека и интуитивно менять себя. Вы наверняка замечали, что живой, наполненный силой и излучающий уверенность человек становится как будто заразительным – мы словно попадаем в его поле притяжения и сами отчасти становимся похожи на него. Умение подключаться к чужому «потоку» и создавать свое состояние «потока» психологи рассматривают всерьез и придают ему важное значение – ведь это превосходный способ устранять проблемы и добиваться желаемого (когда знаешь, что делаешь, потому что можно подключиться к потоку азартного игрока, например, или уйти с потоком в тоталитарную секту).

Холодной маме стоит обратить особое внимание на этот инструмент и поискать вокруг себя живых и теплых матерей. Общение с ними может незаметно изменить ее саму. Это может быть мама на детской площадке, группа родителей в семейном клубе, сообщество в виртуальной сети. Вообще, очень хорошо «прислоняться» к сложившимся группам мам и детей, которые вызывают у вас притяжение и желание поучиться у них хорошему. Потому что контакт с ними может изменить и вас, и ваши отношения с ребенком легко и плавно, именно благодаря интуитивному подключению и подстройке. А вы, в свою очередь, можете дополнить чем-то ценным их круг. И здесь, как всегда, нужно действовать мягко, избегая насилия над собой.

Чем больше сил и уверенности становится у мамы, чем прочнее она связана с миром разными нитями, тем больше тепла и поддержки у нее может появиться для ребенка – в любой ситуации. И даже когда подросший малыш сделает то, что маму шокирует (а это случится обязательно), - она уже не отшатнется от него со словами: «Ты мне больше не сын!» - а всплеснет руками и искренне, эмоционально скажет: «Какой ужас, зачем ты это сделал, мне не нравится!» Оставаться в контакте со своими детьми, уметь отдаляться и приближаться, не теряя любви и связи, – ценный дар и для мамы, и для ребенка. Это одна из граней счастья и точно стоит того, чтобы ради этого расти и развиваться!

