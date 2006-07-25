Детские воскресные школы (или церковно-приходские школы, как их еще называют) существуют почти при каждом православном храме города Екатеринбурга. У каждой школы есть завуч, который организует учебный процесс, и духовник - священник, отвечающий за работу воскресной школы. Именно к этим людям нужно обращаться с вопросами о деятельности школы. На территории Храма-на-Крови кроме обычной воскресной школы проводят занятия певческая школа "Октоих" и школа иконописи. В нашей таблице для удобства дети разделены на школьников и дошкольников. На самом деле в воскресных школах происходит разделение на классы таким образом, чтобы дети были не слишком разновозрастными, в крупных школах может насчитываться до десяти таких классов. В некоторых ВШ отдельно занимаются мальчики и девочки.

Кроме учебной деятельности в большинстве школ развита и внеучебная: паломнические поездки, участие в крестных ходах, подготовка рождественских и пасхальных спектаклей (как правило после показа спектакля для родителей и прихожан его несколько раз повторяют в детских домах или больницах), масленица, великопостный концерт, фестиваль хоровых коллективов в честь святой Екатерины, богословская конференция учащихся церковно-приходских школ и конкурс рисунков на асфальте "Небо славян", посвященные памяти Кирилла и Мефодия и многие другие мероприятия.

Как правило, на лето воскресные школы закрываются. Некоторые из них организуют загородные детские лагеря или площадки дневного пребывания под руководством духовника. Новый учебный год начнется в конце сентября - начале октября.

Храм Дошкольники – возраст и предлагаемые занятия Занятия для школьников С какого года существует ВШ Преподаватели, духовник школы Где проходят занятия Храм-на-Крови в честь Всех Святых, в Земле Российской просиявших Святой квартал, 1 Тел.: 371-61-68 6-7 лет Закон Божий Закон Божий; История Русской Православной Церкви; церковно-славянский язык 2003 Завуч Габдрахманов Роман Александрович; духовник о. Дионисий Башкирцев; всего 20 преподавателей Специальные классы для занятий Иоанно–Предтеченский кафедральный собор ул. Репина, 6 Тел.: 233-61-14. 5-6 лет Закон Божий Закон Божий; история Русской Православной Церкви; нравственное богословие 1995 Завуч иеродиакон Спиридон Карелин; духовник о. Александр Колобов; всего 8 преподавателей Соборный дом, крестилка Свято-Троицкий кафедральный собор ул. Розы Люксембург, 57 Тел.: 251-65-72 Сайт: http://stks.orthodoxy.ru/ 2-5 лет развивающее обучение; рисование; 5-7 лет рисование; декоративно-прикладное искусство; Закон Божий Закон Божий; рисование; декоративно-прикладное искусство; церковно-славянский язык, пение 1996 Завуч Ганюшкина Инна Александровна; духовник о. Александр Рыков; всего 8 преподавателей Специальный класс для занятий, крестилка Вознесенское архиерейское подворье Вознесенская пл., 1. Тел.: 371-67-29 5-7 лет Закон Божий Закон Божий; История Церкви; катехизис; литургика; рукоделие; пение 1998 Завуч Орлова Татьяна Борисовна; духовник о. Александр Салдырев. Придел Вознесения в храме Архиерейское подворье во имя Святой Татианы при Архитектурно-художественной академии ул. Горького, 4б Тел.: 371-52-64 Закон Божий; катехизис; пение; рукоделие Завуч диакон Арсений Киреев; духовник о. Сергий Вогулкин; всего два преподавателя Крестовоздвиженский мужской монастырь ул. Карла Маркса, 31 Тел.: 262-39-50 До 6 лет – студия детского церковного творчества Закон Божий; церковно-славянский язык; уроки благочестия 1996 Завуч о. Андрей Щукин, всего 5 преподавателей Специальный класс для занятий Храм в честь Кирилла и Мефодия при Духовной семинарии ул. Вали Котика, 13а Тел.: 334-89-22 5-7 лет Закон Божий; пение; рисование Закон Божий; пение; рисование; церковно-славянский язык 2001 Завуч Нечаев Александр Геннадьевич; духовник о. Георгий Юранев; всего 3 преподавателя Классы семинарии Ново-Тихвинский женский монастырь ул. Зеленая Роща, 1 Тел.: 257-50-95 Сайт: http://www.sestry.ru/ 3-6 лет Уроки добра; пение; декоративно-прикладное искусство Закон Божий; рисование; пение; церковно-славянский язык; основы иконописи 2003 Завуч Жолобова Ксения Ивановна; духовник о. Игорь Бачинин; всего 10 преподавателей Временно в помещениях монтажного техникума на Декабристов (в связи с реконструкцией храма Александра Невского) Храм в честь Всех Святых ул. Блюхера, 4а Тел.: 374-44-98 Сайт: http://home.ural.ru/~hvs/ 5-6 лет Закон Божий, пение Закон Божий, пение; церковно-славянский язык; история Русской Православной Церкви 1991 Завуч Ващенко Галина Семеновна; духовник о. Андрей Шестаков; всего 17 преподавателей Два помещения духовного центра и крестилка Храм в честь Преображения Господня ул. Походная, 2 Тел.: 264-50-57 3-7 лет Закон Божий; декоративно-прикладное искусство Закон Божий; декоративно-прикладное искусство; пение; церковно-славянский язык; история Церкви; нравственное богословие 1998 Завуч Насибуллина Наталья Николаевна; духовник о. Петр Левин; всего 7 преподавателей Специальное помещение воскресной школы Стефана Великопермского ул. Черняховского, 33 Тел.: 221-72-27. Закон Божий; декоративно-прикладное искусство; пение; церковно-славянский язык 1996 Завуч Селянина Марина Геннадьевна; духовник о. Георгий Маслов; всего 4 преподавателя Специальное помещение воскресной школы Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы ул. Бабушкина, 2 Тел.: 334-18-53 Храм в честь иконы «Всех скорбящих радость» ул. Ломоносова, 155 Тел.: 331-54-51 5-6 лет Закон Божий; рисование Закон Божий; рисование; пение 1999 Завуч о. Антоний Тишков; духовник прот. Сергий Суханов; всего 4 преподавателя Специальное помещение воскресной школы Храм Целителя Пантелеимона Сибирский тракт, 8-й км Тел.: 254-65-50. 5-6 лет Закон Божий; декоративно-прикладное искусство; пение Закон Божий; декоративно-прикладное искусство; пение; церковно-славянский язык; основы туризма и столярного дела 1994 Завуч Крылосов Аркадий Алексеевич; духовник о. Евгений Попиченко; всего 6 преподавателей Специальное помещение воскресной школы Храм во имя святых Косьмы и Дамиана при ОКБ №1 ул.Волгоградская 185, ОКБ №1 Тел: 240-42-97 5-6 лет Закон Божий, пение; уроки благочестия; труд Закон Божий, пение; уроки благочестия; труд; история Церкви 2001 Завуч Демешкина Анна Олеговна; духовник о. Вадим Гурин; всего 5 преподавателей Специальный класс для занятий Владимирской иконы Божией матери на Семи Ключах ул. Решетская, 55 Тел.: 323-05-79 6-8 лет Закон Божий; уроки благочестия; рукоделие Закон Божий; уроки благочестия; церковно-славянский язык; этикет; основы богослужебных знаний; основы патриотических знаний 2001 Духовник о. Андрей Канев; всего 10 преподавателей Помещение библиотеки прихода и в школе № 129 Храм во имя святителя Николая на Синих Камнях ул. Байкальская, 46 Тел.: 8-922-106-22-36 Закон Божий; церковно-славянский язык; уроки добра 2000 Завуч Щепеткин Антон Владиславович; духовник о. Алексий Яковлев; всего 5 преподавателей В помещении храма Храм в честь Святой Троицы на Шарташе ул. Проезжая, 112 Тел.: 341-17-78 3-4 года Закон Божий Закон Божий; церковно-славянский язык; уроки добра 2000 Завуч Кривушина Татьяна Викторовна; духовник о. Сергий (Прилипко); всего два преподавателя Мужской монастырь Всемилостивого Спаса ул.Бисертская, 12а Тел.: 256-89-26 5-6 лет Закон Божий; жития святых; пение Закон Божий; жития святых; пение; церковно-славянский язык; рукоделие; история Церкви 1995 Завуч иеромонах Нил (Борматов); духовник иеромонах Андроник (Могилатов); всего 5 преподавателей Классы православной гимназии Храм в честь Рождества Христова ул. Машиностроителей, 4а Тел.: 337-56-33 2-6 лет Закон Божий; рисование; музыкальные занятия; танцы Закон Божий; рисование; музыкальные занятия; жития святых; литургика; краеведение; изостудия 1995 Завуч Дарья Борисовна Моисеева; духовник о. Александр Дубасов; всего 13 преподавателей Духовный центр храма, старый приход, школа «Источник» Храм во имя Симеона Верхотурского на УНЦ ул. Цыганская, 19 Тел.: 225-86-37 5-7 лет Закон Божий; пение Закон Божий; пение церковно-славянский язык; история Церкви 2000 Завуч Зайцева Вера Александровна, духовник о. Владимир Ардашев; всего 7 преподавателей Специальный класс для занятий, библиотека храма Храм во имя Николая Чудотворца Ул.Ясная, 3 Тел.: 233-15-15 6-8 лет Закон Божий; декоративно-прикладное искусство Закон Божий; декоративно-прикладное искусство; рисование; уроки благочестия 2003 Завуч Усачева Анна Анатольевна; духовник игумен Гермоген В классах Свято-Алексеевкой школы (Ясная, 10)

Читайте также рассказ Воскресная школа о школе при Свято-Троицком кафедральном соборе.