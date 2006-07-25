Форум
Детские воскресные школы

Обзор воскресных (церковно-приходских) школ г. Екатеринбурга.

 

Детские воскресные школы (или церковно-приходские школы, как их еще называют) существуют почти при каждом православном храме города Екатеринбурга. У каждой школы есть завуч, который организует учебный процесс, и духовник - священник, отвечающий за работу воскресной школы. Именно к этим людям нужно обращаться с вопросами о деятельности школы. На территории Храма-на-Крови кроме обычной воскресной школы проводят занятия певческая школа "Октоих" и школа иконописи. В нашей таблице для удобства дети разделены на школьников и дошкольников. На самом деле в воскресных школах происходит разделение на классы таким образом, чтобы дети были не слишком разновозрастными, в крупных школах может насчитываться до десяти таких классов. В некоторых ВШ отдельно занимаются мальчики и девочки.

Кроме учебной деятельности в большинстве школ развита и внеучебная: паломнические поездки, участие в крестных ходах, подготовка рождественских и пасхальных спектаклей (как правило после показа спектакля для родителей и прихожан его несколько раз повторяют в детских домах или больницах), масленица, великопостный концерт, фестиваль хоровых коллективов в честь святой Екатерины, богословская конференция учащихся церковно-приходских школ и конкурс рисунков на асфальте "Небо славян", посвященные памяти Кирилла и Мефодия и многие другие мероприятия.

Как правило, на лето воскресные школы закрываются. Некоторые из них организуют загородные детские лагеря или площадки дневного пребывания под руководством духовника. Новый учебный год начнется в конце сентября - начале октября.

 

 

 

 

 

Храм Дошкольники – возраст и предлагаемые занятия Занятия для школьников С какого года существует ВШ Преподаватели, духовник школы Где проходят занятия

Храм-на-Крови в честь Всех Святых, в Земле Российской просиявших

Святой квартал, 1

Тел.: 371-61-68

6-7 лет

Закон Божий

Закон Божий; История Русской Православной Церкви; церковно-славянский язык

2003

Завуч Габдрахманов Роман Александрович; духовник о. Дионисий Башкирцев; всего 20 преподавателей

Специальные классы для занятий

Иоанно–Предтеченский кафедральный собор

ул. Репина, 6

Тел.: 233-61-14.

5-6 лет

Закон Божий

Закон Божий; история Русской Православной Церкви; нравственное богословие

1995

Завуч иеродиакон Спиридон Карелин; духовник о. Александр Колобов; всего 8 преподавателей

Соборный дом, крестилка

Свято-Троицкий кафедральный собор

ул. Розы Люксембург, 57

Тел.: 251-65-72

Сайт: http://stks.orthodoxy.ru/

2-5 лет

развивающее обучение; рисование;

 

5-7 лет

рисование; декоративно-прикладное искусство; Закон Божий

Закон Божий; рисование; декоративно-прикладное искусство; церковно-славянский язык, пение

1996

Завуч Ганюшкина Инна Александровна; духовник о. Александр Рыков; всего 8 преподавателей

Специальный класс для занятий, крестилка

Вознесенское архиерейское подворье

Вознесенская пл., 1.

Тел.: 371-67-29

5-7 лет

Закон Божий

Закон Божий; История Церкви; катехизис; литургика; рукоделие; пение

1998

Завуч Орлова Татьяна Борисовна; духовник о. Александр Салдырев.

Придел Вознесения в храме

Архиерейское подворье во имя Святой Татианы при Архитектурно-художественной академии

ул. Горького, 4б

Тел.: 371-52-64

 

Закон Божий; катехизис; пение; рукоделие

 

Завуч диакон Арсений Киреев; духовник о. Сергий Вогулкин; всего два преподавателя

 

 

Крестовоздвиженский мужской монастырь

ул. Карла Маркса, 31

Тел.: 262-39-50

До 6 лет – студия детского церковного творчества

Закон Божий; церковно-славянский язык; уроки благочестия

1996

Завуч о. Андрей Щукин, всего 5 преподавателей

Специальный класс для занятий

Храм в честь Кирилла и Мефодия при Духовной семинарии

ул. Вали Котика, 13а

Тел.: 334-89-22

5-7 лет

Закон Божий; пение; рисование

Закон Божий; пение; рисование; церковно-славянский язык

2001

Завуч Нечаев Александр Геннадьевич; духовник о. Георгий Юранев; всего 3 преподавателя

Классы семинарии

Ново-Тихвинский женский монастырь

ул. Зеленая Роща, 1

Тел.: 257-50-95

Сайт: http://www.sestry.ru/

3-6 лет

Уроки добра; пение; декоративно-прикладное искусство

Закон Божий; рисование; пение; церковно-славянский язык; основы иконописи

2003

Завуч Жолобова Ксения Ивановна; духовник о. Игорь Бачинин; всего 10 преподавателей

Временно в помещениях монтажного техникума на Декабристов (в связи с реконструкцией храма Александра Невского)

Храм в честь Всех Святых

ул. Блюхера, 4а

Тел.: 374-44-98

Сайт: http://home.ural.ru/~hvs/

5-6 лет

Закон Божий, пение

Закон Божий, пение; церковно-славянский язык; история Русской Православной Церкви

1991

Завуч Ващенко Галина Семеновна; духовник о. Андрей Шестаков; всего 17 преподавателей

Два помещения духовного центра и крестилка

Храм в честь Преображения Господня

ул. Походная, 2

Тел.: 264-50-57

3-7 лет

Закон Божий; декоративно-прикладное искусство

Закон Божий; декоративно-прикладное искусство; пение; церковно-славянский язык; история Церкви; нравственное богословие

1998

Завуч Насибуллина Наталья Николаевна; духовник о. Петр Левин; всего 7 преподавателей

Специальное помещение воскресной школы

Стефана Великопермского

ул. Черняховского, 33

Тел.: 221-72-27.

 

Закон Божий; декоративно-прикладное искусство; пение; церковно-славянский язык

1996

Завуч Селянина Марина Геннадьевна; духовник о. Георгий Маслов; всего 4 преподавателя

Специальное помещение воскресной школы

Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы

ул. Бабушкина, 2

Тел.: 334-18-53

Храм в честь иконы «Всех скорбящих радость»

ул. Ломоносова, 155

Тел.: 331-54-51

5-6 лет

Закон Божий; рисование

Закон Божий; рисование; пение

1999

Завуч о. Антоний Тишков; духовник прот. Сергий Суханов; всего 4 преподавателя

Специальное помещение воскресной школы

Храм Целителя Пантелеимона

Сибирский тракт, 8-й км

Тел.: 254-65-50.

5-6 лет

Закон Божий; декоративно-прикладное искусство; пение

Закон Божий; декоративно-прикладное искусство; пение; церковно-славянский язык; основы туризма и столярного дела

1994

Завуч Крылосов Аркадий Алексеевич; духовник о. Евгений Попиченко; всего 6 преподавателей

 

Специальное помещение воскресной школы

Храм во имя святых Косьмы и Дамиана при ОКБ №1

ул.Волгоградская 185, ОКБ №1

Тел: 240-42-97

5-6 лет

Закон Божий, пение; уроки благочестия; труд

Закон Божий, пение; уроки благочестия; труд; история Церкви

2001

Завуч Демешкина Анна Олеговна; духовник о. Вадим Гурин; всего 5 преподавателей

Специальный класс для занятий

Владимирской иконы Божией матери на Семи Ключах

ул. Решетская, 55

Тел.: 323-05-79

6-8 лет

Закон Божий; уроки благочестия; рукоделие

Закон Божий; уроки благочестия; церковно-славянский язык; этикет; основы богослужебных знаний; основы патриотических знаний

2001

Духовник о. Андрей Канев; всего 10 преподавателей

Помещение библиотеки прихода и в школе № 129

Храм во имя святителя Николая на Синих Камнях

ул. Байкальская, 46

Тел.: 8-922-106-22-36

 

Закон Божий; церковно-славянский язык; уроки добра

2000

Завуч Щепеткин Антон Владиславович; духовник о. Алексий Яковлев; всего 5 преподавателей

В помещении храма

Храм в честь Святой Троицы на Шарташе

ул. Проезжая, 112

Тел.: 341-17-78

3-4 года

Закон Божий

Закон Божий; церковно-славянский язык; уроки добра

2000

Завуч Кривушина Татьяна Викторовна; духовник о. Сергий (Прилипко); всего два преподавателя

 

 

Мужской монастырь Всемилостивого Спаса

ул.Бисертская, 12а

Тел.: 256-89-26

5-6 лет

Закон Божий; жития святых; пение

Закон Божий; жития святых; пение; церковно-славянский язык; рукоделие; история Церкви

1995

Завуч иеромонах Нил (Борматов); духовник иеромонах Андроник (Могилатов); всего 5 преподавателей

Классы православной гимназии

Храм в честь Рождества Христова

ул. Машиностроителей, 4а

Тел.: 337-56-33

2-6 лет

Закон Божий; рисование; музыкальные занятия; танцы

Закон Божий; рисование; музыкальные занятия; жития святых; литургика; краеведение; изостудия

1995

Завуч Дарья Борисовна Моисеева; духовник о. Александр Дубасов; всего 13 преподавателей

Духовный центр храма, старый приход, школа «Источник»

Храм во имя Симеона Верхотурского на УНЦ

ул. Цыганская, 19

Тел.: 225-86-37

5-7 лет

Закон Божий; пение

Закон Божий; пение церковно-славянский язык; история Церкви

2000

Завуч Зайцева Вера Александровна, духовник о. Владимир Ардашев; всего 7 преподавателей

Специальный класс для занятий, библиотека храма

Храм во имя Николая Чудотворца

Ул.Ясная, 3

Тел.: 233-15-15

6-8 лет

Закон Божий; декоративно-прикладное искусство

Закон Божий; декоративно-прикладное искусство; рисование; уроки благочестия

2003

Завуч Усачева Анна Анатольевна; духовник игумен Гермоген

В классах Свято-Алексеевкой школы (Ясная, 10)

 

Читайте также рассказ  Воскресная школа  о школе при Свято-Троицком кафедральном соборе.

