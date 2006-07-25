Детские воскресные школы
Детские воскресные школы (или церковно-приходские школы, как их еще называют) существуют почти при каждом православном храме города Екатеринбурга. У каждой школы есть завуч, который организует учебный процесс, и духовник - священник, отвечающий за работу воскресной школы. Именно к этим людям нужно обращаться с вопросами о деятельности школы. На территории Храма-на-Крови кроме обычной воскресной школы проводят занятия певческая школа "Октоих" и школа иконописи. В нашей таблице для удобства дети разделены на школьников и дошкольников. На самом деле в воскресных школах происходит разделение на классы таким образом, чтобы дети были не слишком разновозрастными, в крупных школах может насчитываться до десяти таких классов. В некоторых ВШ отдельно занимаются мальчики и девочки.
Кроме учебной деятельности в большинстве школ развита и внеучебная: паломнические поездки, участие в крестных ходах, подготовка рождественских и пасхальных спектаклей (как правило после показа спектакля для родителей и прихожан его несколько раз повторяют в детских домах или больницах), масленица, великопостный концерт, фестиваль хоровых коллективов в честь святой Екатерины, богословская конференция учащихся церковно-приходских школ и конкурс рисунков на асфальте "Небо славян", посвященные памяти Кирилла и Мефодия и многие другие мероприятия.
Как правило, на лето воскресные школы закрываются. Некоторые из них организуют загородные детские лагеря или площадки дневного пребывания под руководством духовника. Новый учебный год начнется в конце сентября - начале октября.
|Храм
|Дошкольники – возраст и предлагаемые занятия
|Занятия для школьников
|С какого года существует ВШ
|Преподаватели, духовник школы
|Где проходят занятия
|
Храм-на-Крови в честь Всех Святых, в Земле Российской просиявших
Святой квартал, 1
Тел.: 371-61-68
|
6-7 лет
Закон Божий
|
Закон Божий; История Русской Православной Церкви; церковно-славянский язык
|
2003
|
Завуч Габдрахманов Роман Александрович; духовник о. Дионисий Башкирцев; всего 20 преподавателей
|
Специальные классы для занятий
|
Иоанно–Предтеченский кафедральный собор
ул. Репина, 6
Тел.: 233-61-14.
|
5-6 лет
Закон Божий
|
Закон Божий; история Русской Православной Церкви; нравственное богословие
|
1995
|
Завуч иеродиакон Спиридон Карелин; духовник о. Александр Колобов; всего 8 преподавателей
|
Соборный дом, крестилка
|
Свято-Троицкий кафедральный собор
ул. Розы Люксембург, 57
Тел.: 251-65-72
|
2-5 лет
развивающее обучение; рисование;
5-7 лет
рисование; декоративно-прикладное искусство; Закон Божий
|
Закон Божий; рисование; декоративно-прикладное искусство; церковно-славянский язык, пение
|
1996
|
Завуч Ганюшкина Инна Александровна; духовник о. Александр Рыков; всего 8 преподавателей
|
Специальный класс для занятий, крестилка
|
Вознесенское архиерейское подворье
Вознесенская пл., 1.
Тел.: 371-67-29
|
5-7 лет
Закон Божий
|
Закон Божий; История Церкви; катехизис; литургика; рукоделие; пение
|
1998
|
Завуч Орлова Татьяна Борисовна; духовник о. Александр Салдырев.
|
Придел Вознесения в храме
|
Архиерейское подворье во имя Святой Татианы при Архитектурно-художественной академии
ул. Горького, 4б
Тел.: 371-52-64
|
|
Закон Божий; катехизис; пение; рукоделие
|
|
Завуч диакон Арсений Киреев; духовник о. Сергий Вогулкин; всего два преподавателя
|
|
Крестовоздвиженский мужской монастырь
ул. Карла Маркса, 31
Тел.: 262-39-50
|
До 6 лет – студия детского церковного творчества
|
Закон Божий; церковно-славянский язык; уроки благочестия
|
1996
|
Завуч о. Андрей Щукин, всего 5 преподавателей
|
Специальный класс для занятий
|
Храм в честь Кирилла и Мефодия при Духовной семинарии
ул. Вали Котика, 13а
Тел.: 334-89-22
|
5-7 лет
Закон Божий; пение; рисование
|
Закон Божий; пение; рисование; церковно-славянский язык
|
2001
|
Завуч Нечаев Александр Геннадьевич; духовник о. Георгий Юранев; всего 3 преподавателя
|
Классы семинарии
|
Ново-Тихвинский женский монастырь
ул. Зеленая Роща, 1
Тел.: 257-50-95
Сайт: http://www.sestry.ru/
|
3-6 лет
Уроки добра; пение; декоративно-прикладное искусство
|
Закон Божий; рисование; пение; церковно-славянский язык; основы иконописи
|
2003
|
Завуч Жолобова Ксения Ивановна; духовник о. Игорь Бачинин; всего 10 преподавателей
|
Временно в помещениях монтажного техникума на Декабристов (в связи с реконструкцией храма Александра Невского)
|
Храм в честь Всех Святых
ул. Блюхера, 4а
Тел.: 374-44-98
|
5-6 лет
Закон Божий, пение
|
Закон Божий, пение; церковно-славянский язык; история Русской Православной Церкви
|
1991
|
Завуч Ващенко Галина Семеновна; духовник о. Андрей Шестаков; всего 17 преподавателей
|
Два помещения духовного центра и крестилка
|
Храм в честь Преображения Господня
ул. Походная, 2
Тел.: 264-50-57
|
3-7 лет
Закон Божий; декоративно-прикладное искусство
|
Закон Божий; декоративно-прикладное искусство; пение; церковно-славянский язык; история Церкви; нравственное богословие
|
1998
|
Завуч Насибуллина Наталья Николаевна; духовник о. Петр Левин; всего 7 преподавателей
|
Специальное помещение воскресной школы
|
Стефана Великопермского
ул. Черняховского, 33
Тел.: 221-72-27.
|
|
Закон Божий; декоративно-прикладное искусство; пение; церковно-славянский язык
|
1996
|
Завуч Селянина Марина Геннадьевна; духовник о. Георгий Маслов; всего 4 преподавателя
|
Специальное помещение воскресной школы
|
Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы
ул. Бабушкина, 2
Тел.: 334-18-53
Храм в честь иконы «Всех скорбящих радость»
ул. Ломоносова, 155
Тел.: 331-54-51
|
5-6 лет
Закон Божий; рисование
|
Закон Божий; рисование; пение
|
1999
|
Завуч о. Антоний Тишков; духовник прот. Сергий Суханов; всего 4 преподавателя
|
Специальное помещение воскресной школы
|
Храм Целителя Пантелеимона
Сибирский тракт, 8-й км
Тел.: 254-65-50.
|
5-6 лет
Закон Божий; декоративно-прикладное искусство; пение
|
Закон Божий; декоративно-прикладное искусство; пение; церковно-славянский язык; основы туризма и столярного дела
|
1994
|
Завуч Крылосов Аркадий Алексеевич; духовник о. Евгений Попиченко; всего 6 преподавателей
|
Специальное помещение воскресной школы
|
Храм во имя святых Косьмы и Дамиана при ОКБ №1
ул.Волгоградская 185, ОКБ №1
Тел: 240-42-97
|
5-6 лет
Закон Божий, пение; уроки благочестия; труд
|
Закон Божий, пение; уроки благочестия; труд; история Церкви
|
2001
|
Завуч Демешкина Анна Олеговна; духовник о. Вадим Гурин; всего 5 преподавателей
|
Специальный класс для занятий
|
Владимирской иконы Божией матери на Семи Ключах
ул. Решетская, 55
Тел.: 323-05-79
|
6-8 лет
Закон Божий; уроки благочестия; рукоделие
|
Закон Божий; уроки благочестия; церковно-славянский язык; этикет; основы богослужебных знаний; основы патриотических знаний
|
2001
|
Духовник о. Андрей Канев; всего 10 преподавателей
|
Помещение библиотеки прихода и в школе № 129
|
Храм во имя святителя Николая на Синих Камнях
ул. Байкальская, 46
Тел.: 8-922-106-22-36
|
|
Закон Божий; церковно-славянский язык; уроки добра
|
2000
|
Завуч Щепеткин Антон Владиславович; духовник о. Алексий Яковлев; всего 5 преподавателей
|
В помещении храма
|
Храм в честь Святой Троицы на Шарташе
ул. Проезжая, 112
Тел.: 341-17-78
|
3-4 года
Закон Божий
|
Закон Божий; церковно-славянский язык; уроки добра
|
2000
|
Завуч Кривушина Татьяна Викторовна; духовник о. Сергий (Прилипко); всего два преподавателя
|
|
Мужской монастырь Всемилостивого Спаса
ул.Бисертская, 12а
Тел.: 256-89-26
|
5-6 лет
Закон Божий; жития святых; пение
|
Закон Божий; жития святых; пение; церковно-славянский язык; рукоделие; история Церкви
|
1995
|
Завуч иеромонах Нил (Борматов); духовник иеромонах Андроник (Могилатов); всего 5 преподавателей
|
Классы православной гимназии
|
Храм в честь Рождества Христова
ул. Машиностроителей, 4а
Тел.: 337-56-33
|
2-6 лет
Закон Божий; рисование; музыкальные занятия; танцы
|
Закон Божий; рисование; музыкальные занятия; жития святых; литургика; краеведение; изостудия
|
1995
|
Завуч Дарья Борисовна Моисеева; духовник о. Александр Дубасов; всего 13 преподавателей
|
Духовный центр храма, старый приход, школа «Источник»
|
Храм во имя Симеона Верхотурского на УНЦ
ул. Цыганская, 19
Тел.: 225-86-37
|
5-7 лет
Закон Божий; пение
|
Закон Божий; пение церковно-славянский язык; история Церкви
|
2000
|
Завуч Зайцева Вера Александровна, духовник о. Владимир Ардашев; всего 7 преподавателей
|
Специальный класс для занятий, библиотека храма
|
Храм во имя Николая Чудотворца
Ул.Ясная, 3
Тел.: 233-15-15
|
6-8 лет
Закон Божий; декоративно-прикладное искусство
|
Закон Божий; декоративно-прикладное искусство; рисование; уроки благочестия
|
2003
|
Завуч Усачева Анна Анатольевна; духовник игумен Гермоген
|
В классах Свято-Алексеевкой школы (Ясная, 10)
