Позор неумейке!
Вы, наверняка, припомните среди своих знакомых по крайней мере одну такую маму. Она водит малыша на рисование и на ритмику, на английский и на фигурное катание. Они постоянно куда-то спешат и опаздывают. И, уж конечно, такая мама не может позволить ребенку такую роскошь, как самому завязывать шнурки на ботинках. Потому что это пустая трата времени! Он провозится полчаса, а завязывать все равно придется ей - так уж лучше она сразу это сделает: сэкономит время и нервы.
Хотя совершенно очевидно, что ребенку в дальнейшем, как бы ни сложилась его судьба - станет ли он фигуристом, дизайнером, умение завязывать шнурки понадобится в любом случае. Учиться этой премудрости все равно придется. Мало того, самоощущение малыша, его уважение к себе базируется именно на этих фундаментальных навыках. Они для него важнее любых других, ибо они основа его независимости. Ребеночек инстинктивно стремится научиться в первую очередь главным вещам: одеваться-раздеваться, есть и «добывать» еду, открывать дверь, включать телевизор, мыть пол и чистить зубы.
Есть мамы, которые неосознанно пытаются этому препятствовать, сохраняя за собой «ключевые» позиции, удерживают ребенка в зависимом состоянии. Если малыш не отличается сильным характером и бойцовскими качествами, он может сдаться и позволит одевать себя чуть ли не до школы.
Готовность и решимость осваивать навыки самообслуживания большинство детей демонстрируют где-то в возрасте трех лет, в период одного из кризисов взросления с доходчивым названием «Я сам». Большинству малышей в этом возрасте еще не хватает ловкости, а смотреть на их труды - тяжелое испытание. И потому некоторые родители не выдерживают - откладывают обучение навыкам самообслуживания и гигиены на некоторое время.
Но это неправильно. Конечно, пятилетний ребенок выучится быстрее. Но за эти годы он может утратить главное - желание учиться. Стимулы исчезают, теряются. Ведь трехлетка будет безумно горд, когда впервые застегнет сам молнию на куртке. Пятилетний же, освоив это мастерство, ничего не почувствует. И в самом деле, в пять-то лет чем тут гордиться? Это все сверстники давно умеют!
Итак, давайте будет учиться вовремя и вместе. Дети - элементарным навыкам самообслуживания. Мы - последовательности, методичности и терпению.
Моем руки с мылом
Когда начинать приучать малыша мыть руки? Между полутора и двумя годами, то есть как только вы сможете убедить ребенка не тянуть мыло в рот, не пробовать его на вкус!
|Осторожней с критикой!
Процедуру следует разделить на этапы. Так ребенку будет легче запомнить:
- подставляем скамеечку, встаем на нее;
- закатываем рукава;
- открываем краны холодной и горячей воды;
- берем мыло;
- прежде чем положить на место мыло, его нужно сполоснуть;
- грязные места рук можно потереть щеткой;
- щетку тоже нужно сполоснуть;
- руки моем, пока не начнут «пищать»;
- закрываем сначала кран воды горячей, потом холодной;
- вытираем руки досуха.
Следите, чтобы малыш ничего не пропустил. Помогайте вначале в трудных этапах - скажем, вычистить грязь из-под ногтей или вытереть насухо тыльную сторону рук. Проделывать всю процедуру с начала до конца самостоятельно чадо выучится не скоро. Да и потом вам придется время от времени контролировать процесс, результат - особенно.
«... и зубной порошок»
Освоить навык чистки зубов следует между полутора и двумя годами. Но, несмотря на то, что вы начнете так рано, большинству детей необходима помощь лет до пяти-шести и контроль до семи-восьмилетнего возраста.
Приступим?
- Позвольте ребенку самому выбрать свою первую зубную щетку во время совместного похода в магазин. Отправляйтесь за ней специально и, вообще, сделайте из этого важное событие.
- Заранее дайте малышу возможность, причем регулярную, наблюдать за старшими членами семьи, когда они чистят зубы. Пусть родственники делают это так, чтобы кроха захотел попробовать сделать это тоже.
- Сначала почистите ребенку зубы сами - пусть он запомнит ощущения, движения. Делайте это перед большим зеркалом, так, чтоб чадо видело, что происходит.
- Вообще, первые уроки чистки зубов лучше проводить мокрой щеткой без пасты. При этом щетка должна быть мягкой, жесткая может вызвать болезненные ощущения в деснах и отбить у ребенка охоту учиться дальше.
- Теперь сам процесс. Вложите щетку в руку малыша, обхватите руку своей и начинайте вместе. Сначала вверх-вниз. Потом из стороны в сторону. Затем прополоскать рот и выплюнуть воду. Большинство детей находят процедуру увлекательной и забавной. Постарайтесь не разрушить это отношение.
- Научите малыша полоскать рот. Пока ребенок не научится выплевывать всю воду не глотая, не давайте ему пользоваться зубной пастой.
«И сейчас же брюки, брюки...»
Как правило, к одеванию без помощи мамы дети проявляют интерес ближе к двум годам, но почти все нуждаются в поддержке родителей, по крайней мере лет до трех. А особенно сложные процедуры, например завязывание шнурков, придется отложить еще на годик.
Как научить малыша одеваться?
- Сначала пусть «помогает» вам одевать себя: поднимает или вытягивает руки, сунет ногу в брючину, «поможет вам разобраться», что надевать сначала, что потом.
- Поиграйте в прятки. Одежда закрыла лицо: где же наш малыш? Вот он! Голова вылезает из горловины. Эта нехитрая игра позволяет внести веселье в неприятную процедуру натягивания свитеров и футболок через голову.
- Придумайте игры сами: вот змея заползает в нору, вот поезд идет через тоннель. В процессе игры ребенок сможет незаметно перехватить инициативу, почувствует желание одеваться самостоятельно.
- Покупайте удобную одежду, не создающую излишних трудностей при одевании. Избегайте свитеров с тесным воротом, выбирайте штанишки и юбки на резинке, а не на пуговицах.
- Девочкам хорошо помогают игры с одеванием кукол. Просунуть кукольную руку в рукав бывает на первых порах намного проще, чем собственную. Мальчик тоже может одеть любимого медведя в свои младенческие распашонки и ползунки.
- Разобраться, куда просовывать голову, руки и ноги, задача непростая. Она требует времени. Большинство детей быстро осваивают технику одевания. На первых порах раскладывайте и давайте ребенку вещи в «готовом» виде. У колготок можно скатать немного верхнюю часть, чтобы стали видны отвер- стия для ног. Свитеры и футболки кладут перед ребенком передом вниз, отогнув немного спинку.
- Оставляйте на одевание достаточно времени: невозможно учиться серьезному делу в спешке. Поэтому нет смысла затевать самостоятельное одевание утром, когда вы спешите на работу. Ребенку необходимо успешно довести дело до конца, чтобы почувствовать удовлетворение и гордость. А вам необходимо спокойствие, чтобы это ему позволить и без раздражения помочь.
Осваиваем пуговицы и молнии
Застегивать одежду самостоятельно можно учить ребенка между двумя и тремя годами. Правда, разъемую молнию вам придется еще довольно долго вставлять в исходную позицию самим.
- Правильно выберите пуговицы. Те, на которых ребенок учится застегивать одежду, должны быть размером хотя бы с металлический рубль или жетон для таксофона. Петли - достаточно большие, чтобы пуговица легко проскальзывала в них. Если у молнии нет никакого приспособления, облегчающего застегивание, сделайте его сами. Для этого пропустите в отверстие замка кусочек веревки или кольцо для ключей. Потом покажите, как вы соединяете концы молнии, и придержите внизу, пока ребенок будет тянуть за колечко кверху.
- Застегивайте друг друга. Справляться с чужими пуговицами и молниями значительно легче, чем с собственными. Поэтому для начала позвольте ребенку тренироваться на вас.
Надеваем ботинки
Уже годовалый малыш может «помогать» вам, вставляя правильно ногу в ботинок. А вот учиться обуваться самостоятельно он начнет лишь после двух или даже ближе к трем годам. Шнурки лучше оставить на потом: детям удается завязать их как следует только годам к пяти. А потому, если есть такая возможность, покупайте обувь на липучках. Справляться с такой застежкой ребенок может даже раньше, чем научится обуваться.
- Научите кроху различать, где правый ботинок, где левый.
- «Раскрывайте» обувь как можно шире, расшнуровывайте «по максимуму», чтобы ступня легко входила внутрь.
- Не забывайте хвалить ребенка, успешно преодолевшего хотя бы один из этапов.
- Показывайте маленькому человеку, как вдеваются и завязываются шнурки. Если даже он пока не сможет воспроизвести эти действия, то по крайней мере увидит и поймет.
- Большие шнурки удобнее, так что для упражнения можете дать ребенку ваши кроссовки или ботинки.