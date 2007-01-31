Позор неумейке!

Вы, наверняка, припомните среди своих знакомых по крайней мере одну такую маму. Она водит малыша на рисование и на ритмику, на английский и на фигурное катание. Они постоянно куда-то спешат и опаздывают. И, уж конечно, такая мама не может позволить ребенку такую роскошь, как самому завязывать шнурки на ботинках. Потому что это пустая трата времени! Он провозится полчаса, а завязывать все равно придется ей - так уж лучше она сразу это сделает: сэкономит время и нервы.

Хотя совершенно очевидно, что ребенку в дальнейшем, как бы ни сложилась его судьба - станет ли он фигуристом, дизайнером, умение завязывать шнурки понадобится в любом случае. Учиться этой премудрости все равно придется. Мало того, самоощущение малыша, его уважение к себе базируется именно на этих фундаментальных навыках. Они для него важнее любых других, ибо они основа его независимости. Ребеночек инстинктивно стремится научиться в первую очередь главным вещам: одеваться-раздеваться, есть и «добывать» еду, открывать дверь, включать телевизор, мыть пол и чистить зубы.

Есть мамы, которые неосознанно пытаются этому препятствовать, сохраняя за собой «ключевые» позиции, удерживают ребенка в зависимом состоянии. Если малыш не отличается сильным характером и бойцовскими качествами, он может сдаться и позволит одевать себя чуть ли не до школы.

Готовность и решимость осваивать навыки самообслуживания большинство детей демонстрируют где-то в возрасте трех лет, в период одного из кризисов взросления с доходчивым названием «Я сам». Большинству малышей в этом возрасте еще не хватает ловкости, а смотреть на их труды - тяжелое испытание. И потому некоторые родители не выдерживают - откладывают обучение навыкам самообслуживания и гигиены на некоторое время.

Но это неправильно. Конечно, пятилетний ребенок выучится быстрее. Но за эти годы он может утратить главное - желание учиться. Стимулы исчезают, теряются. Ведь трехлетка будет безумно горд, когда впервые застегнет сам молнию на куртке. Пятилетний же, освоив это мастерство, ничего не почувствует. И в самом деле, в пять-то лет чем тут гордиться? Это все сверстники давно умеют!

Итак, давайте будет учиться вовремя и вместе. Дети - элементарным навыкам самообслуживания. Мы - последовательности, методичности и терпению.

Моем руки с мылом

Когда начинать приучать малыша мыть руки? Между полутора и двумя годами, то есть как только вы сможете убедить ребенка не тянуть мыло в рот, не пробовать его на вкус!



Осторожней с критикой! Если ваша дочь надела куртку вверх ногами, так, что капюшон свисает к полу, не говорите ей: «Ну посмотри, как ты одела куртку», - а скажите: «Смотри, какая глупая курточка, перевернулась вверх ногами! Давай ее перевернем обратно!»

Если сын ковыляет в башмаках не на ту ногу, не ругайте за то, что он все перепугал. Обратите внимание ребенка на то, что ботинки поссорились и не смотрят друг на друга. Предложите помирить их.

Если узор на кофте или свитере, который должен быть спереди, оказался сзади... Возможно, этот факт и вовсе не заслуживает внимания?! Ведь ваш малыш сам, без всякой помощи, надел этот самый свитер! Если вам с ребенком нужно куда-то идти, найдите способ переодеть одежду как положено, не акцентируя на этом внимание, или заменить на другую.

Если дочь не может соединить половинки разъемной молнии, не говорите: «Дай я сделаю». Скажите: «Я знаю, это самое трудное. Давай я начну, а дальше ты сама».

Процедуру следует разделить на этапы. Так ребенку будет легче запомнить:

подставляем скамеечку, встаем на нее;

закатываем рукава;

открываем краны холодной и горячей воды;

берем мыло;

прежде чем положить на место мыло, его нужно сполоснуть;

грязные места рук можно потереть щеткой;

щетку тоже нужно сполоснуть;

руки моем, пока не начнут «пищать»;

закрываем сначала кран воды горячей, потом холодной;

вытираем руки досуха.

Следите, чтобы малыш ничего не пропустил. Помогайте вначале в трудных этапах - скажем, вычистить грязь из-под ногтей или вытереть насухо тыльную сторону рук. Проделывать всю процедуру с начала до конца самостоятельно чадо выучится не скоро. Да и потом вам придется время от времени контролировать процесс, результат - особенно.

«... и зубной порошок»

Освоить навык чистки зубов следует между полутора и двумя годами. Но, несмотря на то, что вы начнете так рано, большинству детей необходима помощь лет до пяти-шести и контроль до семи-восьмилетнего возраста.

Приступим?

Позвольте ребенку самому выбрать свою первую зубную щетку во время совместного похода в магазин. Отправляйтесь за ней специально и, вообще, сделайте из этого важное событие.

Заранее дайте малышу возможность, причем регулярную, наблюдать за старшими членами семьи, когда они чистят зубы. Пусть родственники делают это так, чтобы кроха захотел попробовать сделать это тоже.

Сначала почистите ребенку зубы сами - пусть он запомнит ощущения, движения. Делайте это перед большим зеркалом, так, чтоб чадо видело, что происходит.

Вообще, первые уроки чистки зубов лучше проводить мокрой щеткой без пасты. При этом щетка должна быть мягкой, жесткая может вызвать болезненные ощущения в деснах и отбить у ребенка охоту учиться дальше.

Теперь сам процесс. Вложите щетку в руку малыша, обхватите руку своей и начинайте вместе. Сначала вверх-вниз. Потом из стороны в сторону. Затем прополоскать рот и выплюнуть воду. Большинство детей находят процедуру увлекательной и забавной. Постарайтесь не разрушить это отношение.

Научите малыша полоскать рот. Пока ребенок не научится выплевывать всю воду не глотая, не давайте ему пользоваться зубной пастой.

«И сейчас же брюки, брюки...»

Как правило, к одеванию без помощи мамы дети проявляют интерес ближе к двум годам, но почти все нуждаются в поддержке родителей, по крайней мере лет до трех. А особенно сложные процедуры, например завязывание шнурков, придется отложить еще на годик.

Как научить малыша одеваться?

Сначала пусть «помогает» вам одевать себя: поднимает или вытягивает руки, сунет ногу в брючину, «поможет вам разобраться», что надевать сначала, что потом.

Поиграйте в прятки. Одежда закрыла лицо: где же наш малыш? Вот он! Голова вылезает из горловины. Эта нехитрая игра позволяет внести веселье в неприятную процедуру натягивания свитеров и футболок через голову.

Придумайте игры сами: вот змея заползает в нору, вот поезд идет через тоннель. В процессе игры ребенок сможет незаметно перехватить инициативу, почувствует желание одеваться самостоятельно.

Покупайте удобную одежду, не создающую излишних трудностей при одевании. Избегайте свитеров с тесным воротом, выбирайте штанишки и юбки на резинке, а не на пуговицах.

Девочкам хорошо помогают игры с одеванием кукол. Просунуть кукольную руку в рукав бывает на первых порах намного проще, чем собственную. Мальчик тоже может одеть любимого медведя в свои младенческие распашонки и ползунки.

Разобраться, куда просовывать голову, руки и ноги, задача непростая. Она требует времени. Большинство детей быстро осваивают технику одевания. На первых порах раскладывайте и давайте ребенку вещи в «готовом» виде. У колготок можно скатать немного верхнюю часть, чтобы стали видны отвер- стия для ног. Свитеры и футболки кладут перед ребенком передом вниз, отогнув немного спинку.

Оставляйте на одевание достаточно времени: невозможно учиться серьезному делу в спешке. Поэтому нет смысла затевать самостоятельное одевание утром, когда вы спешите на работу. Ребенку необходимо успешно довести дело до конца, чтобы почувствовать удовлетворение и гордость. А вам необходимо спокойствие, чтобы это ему позволить и без раздражения помочь.

Осваиваем пуговицы и молнии

Застегивать одежду самостоятельно можно учить ребенка между двумя и тремя годами. Правда, разъемую молнию вам придется еще довольно долго вставлять в исходную позицию самим.

Правильно выберите пуговицы. Те, на которых ребенок учится застегивать одежду, должны быть размером хотя бы с металлический рубль или жетон для таксофона. Петли - достаточно большие, чтобы пуговица легко проскальзывала в них. Если у молнии нет никакого приспособления, облегчающего застегивание, сделайте его сами. Для этого пропустите в отверстие замка кусочек веревки или кольцо для ключей. Потом покажите, как вы соединяете концы молнии, и придержите внизу, пока ребенок будет тянуть за колечко кверху.

Застегивайте друг друга. Справляться с чужими пуговицами и молниями значительно легче, чем с собственными. Поэтому для начала позвольте ребенку тренироваться на вас.

Надеваем ботинки

Уже годовалый малыш может «помогать» вам, вставляя правильно ногу в ботинок. А вот учиться обуваться самостоятельно он начнет лишь после двух или даже ближе к трем годам. Шнурки лучше оставить на потом: детям удается завязать их как следует только годам к пяти. А потому, если есть такая возможность, покупайте обувь на липучках. Справляться с такой застежкой ребенок может даже раньше, чем научится обуваться.