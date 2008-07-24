Спи, моя радость, усни. О пользе ритуалов перед сном

Далеко не всякий ребенок может заснуть так легко и быстро, как хотелось бы родителям. Поэтому очень важно, чтобы подготовка ко сну проходила по установленному порядку, доставляя удовольствие и родителям, и малышу.

Когда в семье появляется малыш, жизнь в ней начинает идти по новым законам. Новорожденные не умеют ждать, поэтому все надо делать быстро - уход за крохой требует от мамы оперативности и ловкости. Направление маминой активности сначала задает именно ребенок. Если после еды ребенку хочется поспать, то его нужно уложить, а если он бодрствует, то ждет игр и развлечений. В первое время родители «опытным путем» учатся угадывать и даже предугадывать желания ребенка. И постепенно все их действия выстраиваются в определенную цепочку.

Многие мамы замечают, что, сами того не желая, начинают действовать по алгоритму. Сначала это происходит в мелочах, например, отрабатывается до автоматизма процедура смены подгузника. При этом выигрывают все – малыш не успевает устать и расстроиться, а родители, выполняя привычные манипуляции, имеют прекрасную возможность пообщаться с малышом, сказать ему что-нибудь нежное и ласковое и просто лишний раз улыбнуться. Постепенно несколько процедур объединяются в цепочку, и таким образом складывается ритуал. Если заглянуть в словарь, то мы прочтем следующее: «Социальный ритуал - это сложившаяся традиция, ставшая обычаем, или установленный порядок определенного социального взаимодействия».

Ритуалы - вещь полезная и даже необходимая. Соблюдение ритуалов дает человеку ощущение надежности, постоянства. Если так было вчера и сегодня, значит, так будет и завтра. Ритуалы помогают настроиться на нужную волну. Например, чашка кофе с утра готовит нас к трудовому дню, а ванна с ароматной пеной - к приятному вечеру.

Детям, особенно маленьким, тоже нужны ритуалы. С их помощью гораздо проще можно переключить ребенка с игры на прогулку, с прогулки на обед и так далее. И отнюдь не последним в этом списке стоит ритуал укладывания на ночной сон.

Баю-бай, должны все дети ночью спать

Если вы хотите, чтобы подготовка перед сном стала ритуалом, старайтесь придерживаться следующих правил.

Спокойствие и только спокойствие! И даже если ваши вечерние часы будут наполнены массой интересных занятий, лучше, чтобы они проходили в спокойной обстановке. Не стоит будоражить себя, окружающих и особенно маленьких детей громкими разговорами, а тем более криками и шумом. Гораздо уместнее в вечернее время будут тихие беседы, игры и ласковые интонации.

Следите за порядком! Постарайтесь не менять последовательность действий. Детям вообще нравится постоянство, даже некая рутина. Прелесть ритуалов для них заключается в том, что они могут прогнозировать следующие события и поэтому чувствуют себя увереннее. Малыши ужасно гордятся: ведь они, совсем как взрослые, сами знают, что нужно делать дальше! И родителям порой проще, не нужно лишний раз «занудствовать», ребенок воспринимает ритуал как игру и с удовольствием в нее играет.

Пользуйтесь случаем! Не стоит относиться к ритуалу только как к способу побыстрее уложить ребенка спать и заняться своими делами. В традицию должно войти и душевное общение с малышом во время вечерних процедур. Если вы работаете и не видитесь с ребенком целый день, то используйте ритуал как прекрасную возможность подарить крохе свое внимание и любовь, по которым он, безусловно, соскучился. Особенно это касается пап, которые часто приходят поздно. Даже если папа будет участвовать только в купании или читать сказку на ночь, малыш все равно будет счастлив от того, что перед сном вся семья собирается вместе. С таким ощущением спится гораздо лучше!

Всегда идите к цели! В данном случае ваша главная цель – спокойно и без проблем уложить ребенка в кровать. Стоит сразу подумать, что для этого надо: собрать игрушки, разобрать кровать, почистить зубы, умыться, выключить свет или что-то еще. Включайте все эти задачи в свой ритуал укладывания, и тогда ребенок будет воспринимать их совершенно естественными дополнениями к вечерним удовольствиям. Пусть одной из традиционных вечерних игр станет складывание игрушек на скорость, а другой – самостоятельное одевание пижамы. Если все делать на одной «веселой» волне, малыш незаметно для себя приобретет массу полезных привычек.

Спи, младенец мой прекрасный…

На самом деле спать «сном младенца» не так уж и просто. Во-первых, малыши спят в два раза больше, чем мы. Во-вторых, так называемая фаза «быстрого сна» у них длится дольше. Это значит, что дети большую часть времени дремлют и засыпают глубоко совсем ненадолго. С одной стороны, такая особенность помогает им быстро проснуться, чтобы сообщить о своих потребностях (проголодался, замерз), а с другой - иногда мешает заснуть без дополнительной помощи.

Младенец не нуждается в сложной процедуре укладывания. Главное для крепкого и долгого сна (около 5-6 часов) - чтобы ребенок был сыт, доволен и утомлен. Поэтому ритуал для крошки разумнее составить из следующих компонентов.

1. Массаж или гимнастика. Их можно делать и в течение дня. Но самое удобное для этого время – все-таки перед сном. Во-первых, вы все равно будете раздевать малыша. Почему бы заодно не погладить ему животик и спинку? Во-вторых, если вы целый день носили свое чадо на ручках, то наверняка нуждаетесь в том, чтобы «сбросить груз с плеч». А во время гимнастики детишки охотно готовы полежать. Ведь мама рядом и радует их своими прикосновениями. В-третьих, массаж хорошо расслабляет, снимает мышечное напряжение. Значит, во сне бойкие ручки и ножки не будут уже так докучать крохе и будить его ночью.

2. Купание или плавание. Пока мама делает массаж, уже наливается ванна. Перед сном самое время искупаться. Плеск и журчание приятно успокаивает, а теплая вода помогает животику ребенка избавиться от газов - такой частой проблемы младенческого возраста.

Если вы занимаетесь плаванием, то после этой дополнительной физической нагрузки уставшего малыша тем более потянет в сон.

3. Организация спального места. Малыш крепко спит, когда его ничего не беспокоит. Устраивая кроху на ночь, позаботьтесь о том, чтобы его пижамка была мягкой, матрас - ровным, а одеяло - в меру теплым. В комнате не должно быть яркого света и работающих телевизора или компьютера. Но это вовсе не означает, что жизнь в доме должна прекратиться. Дети легко засыпают и крепко спят под разговоры родителей, доносящиеся из соседней комнаты, или шум льющейся воды на кухне.

4. Кормление. И конечно, на сон грядущий младенца нужно обязательно покормить. Причем важно, чтобы он покушал основательно, иначе ребенок уже через час-другой обязательно проснется и будет требовать новую порцию молока. Одни мамы предпочитают покормить малыша перед купанием, другие - после. Главное, чтобы ребенок был сытым перед самым сном.

И, наконец, осталось дело за малым - положить малыша в его «гнездышко». Кстати говоря, оно может быть разным: детской кроваткой, люлькой и даже коляской.

По поводу укладывания и укачивания на руках идут постоянные споры. Кто не слышал «страшных» историй о том, что «ребенок слишком привыкает к рукам» или «всю жизнь будет спать в вашей кровати». Скажем только одно: вряд ли вы станете укачивать своего малыша, если он и так спокойно засыпает, стоит лишь положить его в кровать. И наоборот, мало кто способен стоически выдерживать ночной плач, запрещая себе даже брать ребенка на руки. Не будьте так категоричны, ведь существует масса промежуточных вариантов. Дети могут засыпать у груди, на плече, на коленях. Они могут засыпать сами, когда вы просто сидите рядом. Некоторые засыпают, когда их качают, некоторые - когда носят. Предлагайте малышу варианты, может быть, он выберет тот, который будет приятен вам обоим. Пусть не сейчас, а через несколько месяцев, ведь дети очень быстро меняются.

Раз, два, три – усни!

В раннем возрасте дети полны энергии, они, как маленькие моторчики, способны оказаться в нескольких местах одновременно. Если ребенок немного подрос, то вы, наверное, уже не так ревностно относитесь к покою малыша и чаще выходите с ним «в свет», приглашаете гостей. За день малыши получают так много впечатлений, что вечером их бывает трудно угомонить. Утомление детей часто проявляется в беспричинных капризах. Поэтому, когда ваши сын или дочка немного подрастут и начнут активно перемещаться в пространстве, ритуал укладывания стоит немного изменить.

Приготовления ко сну следует начинать примерно за 2-3 часа. Это означает, что где-то в это время крохе нужно начинать успокаиваться. Прежде всего, стоит выключить телевизор и громкую музыку (в той комнате, где предполагается укладывать малыша). Родителям, особенно папам, бывает сложно с этим смириться, но лучше не создавать дополнительного раздражения для еще несформированной нервной системы ребенка. А телевизор, в конце концов, можно посмотреть на кухне.

Пусть вечером станут традиционными спокойные занятия. Можно предложить малышу немного порисовать или раскрасить любимые картинки. Если подобрать раскраски по темам, то можно каждый вечер раскрашивать, например, по одному животному или насекомому, и к концу недели вместе посмотреть, сколько же их набралось в альбоме. Хорошее занятие для всей семьи - пазлы или составные картинки. Сейчас можно найти наборы даже для годовалых детишек. Устройтесь поудобнее на ковре и попробуйте вместе составить картинку. А если маме нужно заняться делами по дому, то она всегда может усадить малютку с пазлами за кухонный стол, чтобы успеть помочь справиться с особенно сложной деталью. Любителям раннего развития на вечер хорошо отложить различные пальчиковые игры, складывание кубиков, лото. Дети быстро привыкают к таким тихим играм и сами ждут их с большим нетерпением.

Водные процедуры в этом возрасте могут стать дольше и активнее. Ведь ребенок уже хорошо сидит и способен играть во время купания. Пусть берет с собой в ванную любимые игрушки и плещется вволю - вода снимет напряжение прошедшего дня. Массаж уже не так актуален, перед сном можно немного погладить малыша по спинке или по головке.

Ваш чистый карапуз уже улегся в кроватку, но пока не хочет спать? Хорошим завершением вечернего ритуала будет сказка. Самым маленьким можно читать короткие сказки, стихи или рассказы. Только в книжке обязательно должно быть много картинок, чтобы малышу было интереснее и понятнее. Детям постарше можно читать одну книгу в течение нескольких дней. Любопытный кроха постарается поскорее лечь в кроватку, чтобы услышать продолжение.

И еще маленькие детки очень любят мамино пение. Не зря ведь наши предки придумали колыбельные. Вы современная мама и не собираетесь исполнять русские народные песни? И не надо. Спойте малышу любую из ваших любимых лирических композиций.

Лекарство от кошмаров для дошколенка

Наступила пора отдавать свое чадо в детский сад. Теперь большую часть дня малыш проводит в компании сверстников, а в кругу семьи – только вечер. Поэтому самое время завести новые правила.

Может быть, это покажется странным, но мы рекомендуем начать ритуал укладывания с прогулки по дороге из садика. Почему? Да потому, что ребенок целый день был в коллективе, делал все по расписанию. Возможно, сегодня он с кем-то поссорился или его обидели, а может быть наоборот, похвалили. Пока вы не пришли домой и не погрузились в домашние хлопоты, позвольте малышу просто побыть с вами вдвоем, поделиться впечатлениями и немного поиграть на детской площадке так, как хочется ему. Тогда накопленные за день эмоции не будут мешать ребенку заснуть или проявляться в страшных сновидениях.

В остальном уже не обязательно строго следовать вечернему распорядку, обычные мероприятия можно пропустить или поменять местами. Ведь дошкольники гораздо лучше могут организовать себя, чем дети раннего возраста. Им достаточно одного - двух сигналов о том, что скоро в постель. Но, скорее всего, малыш сам захочет оставить какую-нибудь особо полюбившуюся традицию, например, чтение на ночь. Кстати говоря, сказки вовсе не обязательно только читать, их можно сочинять!

И как бы не прошел день у вас и у вашего малыша, не забудьте подарить друг другу перед сном ласковую улыбку и нежное прикосновение. И путешествие в царство сна будет счастливым!

