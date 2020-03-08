Папа не знает, чем ему заняться с ребенком? Несколько увлекательных идей для обоих!

Сегодня мы расскажем вам, как помочь мужчине общаться с малышом и как разнообразить досуг папы и чада - идеи для совместных игр.

«Мой муж и с одним-то ребенком не справляется», «Он приходит с работы и ложится на диван с газетой», «Ему кажется, что только он устал в конце дня», - недовольные женщины очень часто сетуют на своих супругов из-за того, что те не проявляют инициативы в помощи по дому, а особенно – в проведении времени с ребенком.

Причин такого поведения мужчины может быть масса, однако мудрая женщина всегда постарается найти подход к своему любимому, вдохновит на общение с чадом, поможет с идеями для интересного досуга. Пройдет совсем немного времени и ваши старания принесут добрые плоды, ведь близкие отношения с обоими родителями – основа здоровой личности ребенка.

Умеешь сам – помоги другому

Что же может сделать мама, чтобы общение отца и ребенка было более продуктивным?

1. Купите конструктор. Это может быть игрушка, которую необходимо собрать из деталей, лего, металлический конструктор, какой был еще в нашем детстве, робот и т.д. В зависимости от возраста ребенка, конструктор может отличаться по величине и по сложности, однако, если папа рядом – проблем не возникнет. Как правило, такие игры увлекают не только детей, но и их родителей.

2. Дайте папе и ребенку интересный журнал с заданиями, кроссвордами и ребусами. Главное, чтобы издание подходило по возрастной категории для вашего чада.

3. Приобретите сборник с инструкциями к оригами – поделками из бумаги: часть времени папа с ребенком будут мастерить фигурки, другую часть времени – играть в них. Так же бумажные поделки можно раскрасить, сделать им веселые мордочки, облечь в яркие наряды.

4. Дайте задание сварить суп или другое блюдо. В крайнем случае – помочь вам нарезать, почистить, помыть продукты для того, что вы собрались готовить. Интересным занятием будет замес теста руками – дайте и папе, и ребенку насладиться этим процессом.

5. Вооружившись тряпками, папа и ребенок могут не только провести время вместе, но и помочь вам в уборке: протереть пыль на полках, помыть пол, полить цветы, пропылесосить.

6. Купите много батареек, соберите все неработающие предметы в доме и дайте задание вставить их. Как правило, среди таких вещей будет несколько игрушек, которыми ребенок давно не играл из-за севшей батарейки, для него будет сюрпризом, когда они начнут работать.

7. Найдите ненужную вещь, которую можно разобрать. Это может быть что угодно: от бытовых предметов до игрушек. Предложите папе с ребенком, вооружившись отверткой, посмотреть, что там, внутри.

Зарядка и развлечение

Часто в сети можно увидеть фото и видео совместной тренировки папы и ребенка. Это веселое время, проведенное с пользой. Папа может стать «лошадкой», «качелей», а ребенок – «гантелей», поднимая ребенка ногами, можно качать пресс, а руками – бицепсы. Также все дети в восторге от «борьбы» с папой. Подобные «валяния» могут продолжаться сколько угодно, а воспоминания от такого времени будут яркими и позитивными.

Игры с уставшим папой

Если папа пришел с работы уставшим – не беда. Малыш может превратиться, например, в массажиста. Стоит отцу лечь на пол, а ребенку объяснить, что он должен делать – счастливы будут все. Маленькие дети в качестве массажа могут походить по папе, а ребятишки постарше – использовать масло или крем и помять ему спину.

Также ребенок может поиграть в доктора. Дайте ему ватную палочку, крем, вату и покажите, как он может «лечить» папу.

Ребенок может стать «татуировщиком», рисуя на спине папы узоры и картины. Можно изобразить трассу для машинок и катать их по ней.

Малышу-«парикмахеру» будет интересно делать прически с помощью расчески, геля и мусса для волос или воды.

Опыты

С кем, как ни с папой, можно провести интересные опыты, начиная с простых и кончая самыми загадочными? Всевозможные химические вещества нужно приобрести заранее, решив, что вы будете делать. Это не только станет интересным временем для ребенка, но и расширит его кругозор, а, возможно, и вызовет интерес к таким предметам, как химия и физика.

Стройка с папой

Большие коробки из-под холодильника и других крупногабаритных предметов станут отличным материалом для создания игр. Папа и ребенок могут соорудить из них дом, машину, ракету и многое другое. Как это будет выглядеть и чем будет оснащено – зависит лишь от их фантазии. Можно при конструировании использовать фонарик, небольшой вентилятор и другую несложную технику – сооружение станет еще привлекательнее.

Дети очень любят всевозможные самодельные дома. Папа и ребенок интересно проведут время, строя шалаш. Сделать это можно прямо во дворе, а если вы живете в квартире, можно выехать в близлежащий парк или лес.

Также интересны домики на деревьях, здесь нужно постараться, чтобы все было надежно закреплено. Из них хорошо наблюдать за местностью.

Мужские игры

С папой можно развлекаться так, как не согласится почти никакая мама. Всевозможные спортивные принадлежности – хорошее снаряжение для веселого времени. Попробуйте фехтование. Шпаги можно сделать из палок или купить игрушечные. Боксерская груша, мячи, клюшки, луки, дротики, квадрокоптеры или вертолетики на пульте управления, шахматы, шашки и многое другое – игрушки как для детей, так и для их пап.

Наблюдения

В темное время суток устройте наблюдение за звездами. Если у вас есть телескоп – будет еще интереснее. Возьмите карту звездного неба и найдите известные созвездия. Вместе с этим будет интересно почитать журнал для детей по астрономии.

Днем папа и малыш могут пойти на прогулку, захватив с собой подзорную трубу или бинокль. Так можно наблюдать за птицами, или рассматривать отдаленные предметы.

Куда сходить с папой?

Не все папы будут в восторге от посещения, например, кукольного театра, однако есть места, в которые глава семейства пойдет с большей вероятностью, это: тир, спортплощадка с тренажерами, конюшня с конными прогулками, лодочный причал с катанием на лодке, рыбалка, сбор орехов и ягод в лесу, спортивные соревнования, веревочный парк.

Настоящие сыщики

Все папы умеют пользоваться компасом и картой. Чтобы прогулка с ребенком превратилась в приключение, нужно составить карту местности и определить маршрут. Для пущей важности стоит взять с собой лупу, чтобы не пропустить на маршруте ничего ценного. Прогулка должна быть строго по назначенному маршруту.

По пути можно закопать в землю несколько «кладов», о которых будут знать только папа и малыш, и отметить на карте, где они находятся. Через некоторое время будет очень интересно пройти по тому же маршруту и проверить сохранность тайников.

Также по пути можно искать «знаковые предметы»: красивый камень, цветы для гербария, перышко и т.п. Интересно будет с помощью лупы определять следы птиц и зверей, встречающиеся на пути. Все эти находки можно также отмечать на карте.

Такой поход хорошо закончить пикником: перекус на свежем воздухе - всегда желанное событие.

Что принести с прогулки

Если прихватить с улицы несколько деревяшек, дома вместе с ребенком папа сможет смастерить из них поделку, игрушку и даже полезную вещь.

Несколько виноградных улиток отлично проживут в стеклянной банке с крышкой в мелкую дырочку два – три дня. Кормить их можно мукой и водой. Наблюдать за этими созданиями будет интересно и детям, и взрослым! Через время отпустите улиток на волю.

Если вы были на берегу, захватите с собой несколько плоских камней, рисовать на них – одно удовольствие, а если покрыть их сверху лаком, такие поделки могут украсить цветочные горшки и клумбы с цветами возле дома.

Уличные дела

Чем еще заняться на свежем воздухе папе и ребенку?

Пойти на речку, чтобы устроить соревнования по забрасыванию камней.

Кормить птиц зерном или хлебом.

Вынести еду для собак или кошек.

Смастерить кормушку для птиц и установить ее.

Снимать на видео свои прогулки для семейного архива.

Помните известную песню: «Папа может, папа может все, что угодно»? Это на самом деле так. Не стоит бояться округленных глаз супруга, когда вы произносите фразу: «Дорогой, поиграй с ребенком». Совсем немного вдохновения с вашей стороны, несколько свежих мыслей – и ваши домочадцы будут заняты интересным делом. Ведь папы – почти как дети, только взрослые!

