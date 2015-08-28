Тип темперамента и воспитание. Дети-холерики

В предыдущих статьях мы узнали о маленьких представителях трех типов темперамента: флегматиках, сангвиниках и меланхоликах. Все они имеют свои секреты, ключ к которым мы пытались найти. Сегодня предлагаю познакомиться с детьми-холериками и узнать, какие акценты нужно ставить в их воспитании.

Какие они, дети-холерики

Как узнать ребенка-холерика, к примеру, на детской площадке? Представим такую ситуацию. Вечер. Мамы зовут детей домой. Странно было бы увидеть, если бы все дети как по команде дружно разошлись по своим подъездам. Нет, каждый из них отреагирует на просьбу в силу своего темперамента.

Ребенок-сангвиник несколько оттянет момент возвращения: «Сейчас, мам, вот только замок дострою! Ой, нет, еще не пора – дорогу осталось прокопать…» и после пяти просьб настойчивой мамы, наконец, забежит в дом. Малыш-флегматик подумает: «А, ладно, все равно мне этот замок не очень-то и нравится» и без сопротивлений, спокойно покинет песочницу. Меланхолик жутко расстроится, что не удалось доиграть, и, всхлипывая, также вернется в дом. Ребенок-холерик проявит себя ярче остальных: на просьбу мамы он вспылит, будет громко отстаивать свое мнение, кричать и топать ногами, потом, возможно, сломает все песочные постройки детей и еще и стукнуть кого-нибудь успеет.

«Какой невоспитанный малыш!»- подумают бабушки на скамейке в том же дворе. А дело-то, может, и не в воспитании вовсе? Давайте разбираться.

Физиологические основы холерического темперамента

Почему же они такие «взрывные»? Напомним, что темперамент характеризуется особенностями протекания в коре головного мозга двух противоположных процессов – возбуждения и торможения. Возбуждение – это активность нервных клеток и центров мозга, а торможение, соответственно, - их затухание. У холериков оба процесса – сильные и подвижные, но неуравновешенные. Сила процессов обозначает способность человека выдерживать сильное возбуждение и длительное торможение (это объясняет работоспособность и выносливость холериков). Подвижность показывает способность процессов возбуждения и торможения сменять друг друга (что и объясняет внезапную вспыльчивость, нетерпеливость, несдержанность и смену настроения таких деток). Уравновешенность указывает на пропорциональное соотношение между этими процессами (у таких людей процесс возбуждения доминирует над процессом торможения).

Что же делать родителям? Принимать своих детей такими, какими создала их природа, и воспитывать их, помогая справляться со слабыми сторонами темперамента.

Давайте подробнее остановимся на преимуществах холериков и на том, как сделать, чтобы их достоинства не стали недостатками.

Энергичность

Холерики и безудержная энергия – это слова-синонимы. Взгляд маленьких холериков всегда неспокоен, за одну минуту они успеют вволю нашалить и придумать последующий план действий. Глядя на этих энерджайзеров, думаешь, что сама жизнь не успевает за ними. Все они делают очень быстро, но не так аккуратно и скрупулезно, как флегматики и меланхолики. Они не останавливаются на деталях, поэтому родителям нужно воспитывать у таких деток привычку качественно выполнять свою работу.

Даже темп речи детей-холериков выдает их темперамент, вы не всегда успеете за ходом их мыслей. Они способны видеть на несколько шагов вперед, поэтому так инициативны, в будущем – успешные бизнесмены, предприниматели.

Уверенность в себе

Та самая твердость характера, которой не хватает меланхоликам, у холериков присутствует сполна. Они – прирожденные лидеры, стремятся командовать и подчинить своей власти уже с малых лет. Но если детей-холериков не ограничивать в этом, уверенность перерастет в самоуверенность и диктаторство.

Чтобы не иметь дома маленького тирана, не стоит уступать его капризам и заниматься гиперопекой. Между вами и ребенком должны быть установлены четкие правила, по которым живут все члены семьи всегда и везде. Будьте принципиальны в вопросах режима, домашних обязанностей, отношению к школе и т.д. Так вы избежите спорных ситуаций.

Публичность

С такой уверенностью в себе трудно не быть артистом. Вы, наверняка, увидите вашего малыша-холерика на сцене, да еще и в главных ролях. Смело записывайте его на кружки танцев, актерского мастерства и др., где встреча с публикой неминуема. Холерики очень любят привлекать к себе внимание, не боятся открыто высказывать свою точку зрения и показать себя.

Но, к сожалению, свой артистизм такие дети проявляют еще и в достижении своих целей. Публичный скандал в ответ на требования родителей – привычное дело. Помните, что громко плакать и кричать при отсутствии зрителей они не станут. Чем меньше вы будете обращать на это «выступление» внимание, тем быстрее успокоится чадо.

Кроме того, не пытайтесь переспорить, угрожать и перекричать малыша. Ваш протест вызовет еще большую агрессию. Отойдите в сторону, поговорите с ребенком шепотом (он станет прислушиваться, так как не в его правилах что-то пропустить), скажите, что все равно любите его, что он очень хороший. Пообещайте ребенку, что постараетесь ему помочь, когда он успокоится и объяснит, что на самом деле он хочет. И только, когда эмоциональный взрыв пройдет, объясните ребенку его неправоту.

Лидерство

Холерик – всегда лидер в детских играх и далее по жизни. Он идет напролом, обычно не считаясь с чужими чувствами. Но если родители не делают ограничения в этом, то такой ребенок становится слишком прямым и требовательным. Он настаивает на своем и может применить физическую силу. А если это произошло, ни в коем случае не наказывайте его тем же способом – ведь тогда вы подадите пример собственной агрессии, и ваше чадо поймет, что драться – можно и хорошо. Лучше подумать вместе с ребенком, как эту неприятную ситуацию исправить. Пообещать, что «так больше не буду» мало. Лучше сделать какой-то акт добра, чтобы почувствовать, что хорошим быть приятней, чем злым. Что если угостить обиженных детей конфетами или подарить сувениры?

Бесстрашие

Решительность, оптимизм, лидерство, уверенность и острота ума - слагаемые бесстрашия. Эх, его бы по капельке меланхоликам и флегматикам, как легче бы им жилось!

Но, к сожалению, к выше названым слагаемым, холерикам часто сопутствует авантюризм и жажда приключений. К сожалению, потому что без должного внимания к ребенку, его окружению, он, попав в асоциальную среду, становится хулиганом, лидером в преступных группировках. Направьте его бесстрашие в нужное русло, и все будет в порядке.

Добавлю, что дети-холерики любят соревноваться, но не умеют проигрывать, так как чувствуют свою бесспорную власть. Превосходство противника вызывает у них приступ агрессии. Это как болезнь, которая появляется при определенных условиях и обстоятельствах. Снимите эти условия, предугадывайте обстоятельства, чтобы избежать агрессию ребенка.

Ахиллесова пята холериков

Есть у маленьких и взрослых холериков одна слабая черта, которая все их достоинства превращает в недостатки. Речь идет об их равнодушии к чувствам других людей. Они настолько опережают темп жизни, что думать о людях им некогда. Для холериков люди – это лишь средство достижения своих целей.

Возможно, зная в своем окружении добрых и чутких холериков, вы со мной не согласитесь. Но любовь и сострадание к людям не приходит к ним сразу. Это чувство нужно развивать в маленьких холериках чтением добрых сказок, бережным отношением к природе и животным, собственным примером, лаской, правильным выбором книг, фильмов и мультфильмов, знанием правил этикета и др. Тогда их решительность не перерастет в диктатуру, уверенность в самоуверенность, предприимчивость в авантюризм, ответственность в трудоголизм, острый ум в хитрость и изворотливость.

