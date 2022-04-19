Физическое наказание: быть или не быть

Стрессовые ситуации, окружающие нас постоянно, оказывают влияние и на отношение к детям. И в последнее время психологи констатируют факт увеличения случаев физического наказания детей. Причем родители даже не задумываются о своих действиях, и наказание переходит в настоящее домашнее насилие над детьми. Где грань между насилием и наказанием, и есть ли она вообще?

Почему родители используют физическое наказание

Физическое наказание у многих людей ассоциируется с воспитанием. Поднимая руку на ребенка, нам часто кажется, что удар быстрее донесет до ребенка нужные вещи. Но почему быстрее? Куда мы спешим? Причина не в скорости, а в состоянии родителей.

Люди приходят с работы уставшими, их ждут домашние заботы, кто-то хочет еще поработать, а тут появляется ребенок, который требует внимания. Причем наше раздраженное состояние тут же передается ему, и перед нами уже не жизнерадостный малыш, а ноющее, капризничающее создание. Ситуация ухудшается тем, что ребенку нужно что-то рассказать, объяснить, помочь.

Требуются колоссальные усилия, чтобы контролировать собственные эмоции. Человек напряжен, раздражен, встревожен, и даже не замечает, что ребенок становится для него идеальным объектом для снятия негатива. Сорвался: отругал, побил – стало легче. Малыш поплакал, мама пожалела, все успокоились, и вроде как ничего не случилось. Но на самом деле это не так.

Как ребенок переживает физическое наказание

Не стоит думать, что физическое наказание – это безболезненный воспитательный акт. Даже если боль не сильная, остается моральное переживание, которое тяжким бременем отложится в душе ребенка.

Хуже всего то, что наказание возникает спонтанно в тот момент, когда ребенок этого не ждет. Он доверял родителям, ждал их, чтобы обратиться с просьбой, проблемой или просто жалобой, а вместо этого получил боль.

При этом родители часто оправдывают наказание не своей несдержанностью, а виной самого ребенка. «Ты сам виноват!» – как часто родители говорят эту фразу.

Почему виноват:

- не слушался;

- не старался;

- не выполнил указания;

- забыл;

- мешался под ногами и др.

При этом физическое наказание призвано улучшить память, научить стараться, думать, слушаться. Ведь ребенок «по-другому не понимает». А что на деле? Дети никогда не думают о том, что родители устали или раздражены. Тем более им не придет в голову считать родителей плохими. Раз с ним так поступают, значит, он этого заслужил. Детская логика непременно приведет ребенка к чувству вины и заниженной самооценке.

Параллельно с чувством вины появляется ощущение того, что многие люди заслуживают такого обращения. Так агрессивность начинает восприниматься как норма. Ребенок устраивает драку в школе, объясняя это тем, что по-другому люди не понимают. Агрессивность становится не отдельным проявлением, а устойчивой особенностью ребенка. Причиной такого изменения в характере и психике ребенка является постоянный стресс.

Взрослые люди, пережившие в детстве насилие, часто переживают ретравматизацию – это явление, которое можно представить как череду постоянных неприятностей. Такие люди постоянно «влипают» в какие-то истории, общаются с токсичными людьми. Они как будто притягивают к себе все плохое и негавтиное. Причина этого в том, что у них полностью нарушена система ценностей и представлений о мире.

Постоянное физическое насилие в детстве может вызвать необратимые последствия для психики. Такие дети часто имеют трудности в школе, которые проявляются в проблемах в учебе, взаимоотношениях со сверстниками и с учителями. У таких детей страдает эмоциональная система, они не уверены в себе и не могут ни на кого рассчитывать. Они испытывают двойной страх: не справиться и получить наказание за то, что не справился.

Еще один факт: дети, подвергающиеся физическим наказаниям, чаще болеют, так как их иммунная система очень уязвима.

Бил или шлепнул

- Мама! Папа меня бил.

- Да не бил, а шлепнул за плохое поведение.

Где же та самая грань между «шлепнул» и «бил»; наказание и насилие? А грани просто нет.

Физическое наказание иногда просто поражает своей изощренностью: шлепки рукой, полотенцем, ремнем, раздевание, закрывание в шкафу и др. В старинные времена использовали розги и ставили на горох. Не стоит перечислять всего того, что приносит боль и унижение. И эти унижение и боль дают ребенку самые близкие люди – родители.

Часто родители оправдывают свои агрессивные действия кратковременной памятью малыша: вырастет и все забудет. Возможно, что ребенок, действительно, не вспомнит подробностей физического наказания, но сработает причинно-следственная связь: на бессознательном уровне у ребенка сформируется страх, а на этом фоне появится тревожность, которая может стать патологической.

Представьте себе постоянные переживания ребенка: сделать что-то не так, сказать не то, потому что за всем этим будет наказание. Ребенок боится уже не столько наказания – оно неизбежно, сколько всего на свете. Он уже заранее во всем виноват.

Жить в постоянном волнении трудно. Психика может дать сбой, и последствия необратимы.

Вернемся к шлепкам. Как их воспринимать? Ответ очевиден: как насилие.

Во-первых, это больно. Пусть даже боль кратковременна, но все-таки боль.

Во-вторых, обидно. Ребенок ничего особенного не сделал: он разыгрался и сильно шумел, не понял задания и неправильно выполнил, не хотел есть этот суп, потому что не любит. Он не заслужил наказания.

В-третьих, ребенок бессилен. Он не может дать сдачу, не может ответить тем же, он принимает наказание безропотно.

В-четвертых, шлепок нельзя отменить. Он уже случился, и его нельзя просто взять и забыть.

В-пятых, это несправедливо. Ребенок никого не бил, а его ударили. Несправедливость часто вызывает озлобленность.

Так что обычный шлепок может показаться безобидным для взрослого, но для ребенка очень опасен.

Бить или не бить?

Наказывать ребенка надо – это не вопрос, но делать это можно и нужно без физического насилия.

Правильное наказание всегда дает ребенку выбор:

- ты будешь наказан, если...

- ты наказан, потому что...

При этом у ребенка всегда есть шанс все исправить: извиниться, переделать.

Когда ребенка спонтанно выгоняют из дома, закрывают в комнате или угрожают расправой в будущем, то появляется ощущение ненужности.

Часто физическое насилие применяет один член семьи, а другой начинает заступаться. Это порождает конфликты, недоверие, а иногда и ложь. Ребенок может манипулировать родителями, придумывая, что его били.

Найти правду бывает очень сложно. Насилие приводит к страху, страх – к вранью, а вранье к разрушению отношений. Прибавим к этому последствия для детской психики и получим очень печальную картину.

Если вы хотя бы иногда практикуете физическое наказание, то остановиться можно в любой момент.

Несколько советов помогут вам прекратить физическое насилие над собственными детьми.

1. Учитесь саморегуляции. Позаботьтесь о себе: о своем эмоциональном фоне, о здоровье, о физическом состоянии. Не доводите себя до сильной усталости, избегайте стресса.

2. Научитесь воспитательному приему положительного подкрепления. Мотивация поощрением за хорошего поведения всегда эффективнее угроз наказания за плохое.

3. Соблюдайте единство требований: все члены семьи должны быть заодно в деле воспитания ребенка и не добиваться мнимого авторитета попустительством.

4. Если вы не в состоянии спокойно говорить с ребенком (устали, заболели, раздражены), то отложите диалог. Учитесь брать паузу.

5. Давайте ребенку пример спокойного уверенного поведения, учите его жить без агрессии и страха, так вы научите его быть счастливым.

Конечно, наказывать физически ребенка или нет – дело родителей. И многие уверены, что ничего страшного не происходит. Но задумайтесь о последствиях. Насилие – есть насилие, какими бы словами вы его не называли.

В материале использованы фотографии с сайта pixabay.com.