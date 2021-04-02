5 мифов о том, как вырастить ребенка счастливым
Раскроем 5 воспитательных мифов, которые обещают счастье и успех, а на деле усложняют жизнь, подрывают родительский авторитет и заставляют детей чувствовать себя обманутыми.
Современные мамы и папы очень стараются вырастить детей “на все сто”: счастливыми, гармоничными и развитыми. Они читают книжки и блоги психологов, слушают подкасты, ходят на лекции. Теперь в песочнице или на школьном дворе среднестатистическая мама не кричит сыну: “Сейчас ты у меня получишь!” - чаще она говорит правильные принимающие фразы мертвым голосом.
Так получилось, что понемногу из родительства уходят спонтанность и живое чувство, а вместо них возникает много правил сомнительного качества. Об этом говорят родители и выросшие дети, да и сами психологи.
Миф 1. Родители должны приспособить свою жизнь к ребенку
Мы стараемся дать детям лучшее, спрашиваем их мнения по делу и не по делу, подстраиваем семейный бюджет, свои маршруты и даже рабочее место под их нужды. Иногда ребенок или подросток, сам того не желая, организует жизнь всей семьи - мамы, папы, бабушки и дедушки. Дети ощущают это как огромное давление. Такой порядок ведет к капризам на ровном месте, плохому сну, претензиям, неврозам и агрессии.
Более простой и здоровый вариант воспитания отработан веками. Не взрослые приспосабливают свою жизнь к ребенку, а ребенок приспосабливается к жизни семьи, ее возможностям и привычкам. Он следует за родителями, как утенок за мамой-уткой. Дети естественным образом к этому предрасположены, особенно если взрослые чувствуют себя уверенно. И как раз уверенность и спокойствие взрослых важнее всего для детского счастья и гармоничного развития. Все остальное второстепенно.
Миф 2. Надо слушать экспертов в воспитании, а не себя
Сегодня мы можем прочитать так много интересных и правильных вещей о воспитании - соблазн применить лучшие рекомендации просто огромен. Родители читают Петрановскую, пользуются советами Гиппенрейтер или “ленивой мамы” Анны Быковой. И это обогащает нас, ориентирует и дает целый “шкаф” новых блестящих инструментов для общения с детьми.
Но любой эксперт, во-первых, имеет свои особенности жизни, свою историю, которую транслирует на читателей или слушателей: он склонен преувеличивать ценность одних вещей и игнорировать другие. А во-вторых, ни один эксперт не знает особенностей психики вашего ребенка. А вот вы - интуитивно знаете, хотя бы потому что он наполовину состоит из вас. Поэтому именно вам виднее, “на какой козе” лучше подъехать к вашему тихоне и малоежке или, наоборот, гиперактивному командиру.
Иногда лучше понаблюдать за сыном или дочкой, вспомнить себя в детстве и юности, узнать у второго родителя, что он был за ребенок или подросток. А еще расспросить бабушек и дедушек, как они справлялись и “когда все это кончилось”.
Ученые все чаще заверяют: невозможно “обхитрить” мозг и настройки нервной системы, которые достались человеку. Надо научиться ими пользоваться себе на благо, понять свои особенности, свои ограничения - и жить с ними без драм и необоснованных ожиданий. Поэтому важно наблюдать, слушать себя и “свой генный код”, помогать ребенку пользоваться им.
Миф 3. Ребенок должен быть все время занят
Мы до сих пор боимся вырастить бездельника и неумеху. Стараемся “подкинуть ребенка повыше” с помощью развивашек, кружков и репетиторов. Если у него появилось свободное время, усаживаем за настольную игру или познавательный фильм. Да еще и сами садимся рядом с ним, хотя предпочли бы полежать в ванной или погулять с подругой. Когда ребенок входит в сознательный возраст, вместе со школьными учителями давим на него ответственностью за будущее, предлагаем взять еще один классный онлайн-курс или поехать в языковой лагерь на весенних каникулах.
Чаще всего такой подход изматывает всю семью и портит отношения. А ребенку не дает шанса почувствовать собственные желания и выбрать то, чего больше хочется. Во взрослой жизни он будет с удивлением (или содроганием) вспоминать занятия сольфеджио, айкидо и робототехникой - если, конечно, не бежал на них сам вприпрыжку.
Да, важно показать ребенку разные возможности, создать развивающую среду, в которой он сможет выбирать занятия и пути роста. Но, может быть, еще важнее дать время подумать, полениться, захотеть чего-то и научиться занимать себя самостоятельно. Тогда во взрослой жизни человек с большими шансами найдет себя и будет спокоен и рад, даже если не взлетит высоко.
Миф 4. Надо всегда хвалить ребенка и радоваться его достижениям
Есть мнение: сделать ребенка уверенным в себе и успешным можно постоянными восторгами и похвалами - за его поделки, рисунки, а потом и другие достижения. Но у этой “палки” есть два конца, и оба вам не понравятся.
Во-первых, ребенок растет, и со временем для него становится важным мнение друзей или других взрослых. Если его успехам радуются только в семье, то рано или поздно человек поймет, что он герой - только у мамы на кухне, а все его короны и кубки - картонные. И это больно. Перехваленный ребенок может закрыться от внешнего мира, такого холодного и колючего, или затаить обиду на родителей, бабушек и дедушек, которые неадекватно раздули его ожидания от самого себя. Поэтому в похвалах стоит быть умеренными: поддерживать детей, но не защищать их от реальности.
А во-вторых, дети хотят радовать нас и получать нашу поддержку, но рисунки или школьные оценки - не единственное, что они могут сделать для этого. Хотя часто дети думают именно так. Если ребенок знает, что мама пьет кофе со сливками, папа любит чай с лимоном без сахара, а бабушка укрывается пледом, когда смотрит кино, - тогда он может приносить радость по-другому и получать за это искреннюю благодарность. Просто нужно научить его этому. Покажите, как сварить кофе или заварить чай с мелиссой, приносить подушку под спинку, поливать цветы - и ваши отношения станут теплее и глубже, а ребенок будет расти заботливым и внимательным.
Миф 5. Надо научить ребенка всегда добиваться результата
Мы призываем ребенка учиться на 4 и 5, ходить в выбранный кружок хотя бы до конца года, завершать начатое рукоделие. Нас так пугает идея, что хорошее занятие будет брошено, и мы, сжав зубы, продолжаем делать вместе с ребенком то, что давно надоело ему и нам. Результативность - это важный ориентир, он держит в тонусе и не дает уйти в апатию и безделье, но важно искать золотую середину.
Современный мир нелинейный и сложный, путь в нем больше похож на лабиринт, чем на линию взлета авиалайнера. И результат сегодня важен, если мы действительно хотим на него опереться, чтобы идти дальше в этом направлении. Например, диплом об образовании или сертификат о законченном курсе уже сложно назвать 100% полезным. Гораздо важнее - портфолио, которое демонстрирует навыки. А хорошее портфолио можно наработать, только если у человека есть интерес и драйв к своему делу.
Поэтому важнее понимать, к чему тянется ребенок и в чем хочет расти. Не нужно бояться менять курс, тем более что в детстве и юности интересы меняются у большинства. Если сын горел астрономией, брал олимпиады, а за год до вуза решил уйти в биологию, - поддержите. И заверьте, что потраченные на курсы и телескоп семейные деньги не обязывают его теперь заниматься звездными скоплениями до конца жизни.
О воспитании написано так много, но все равно у каждого времени есть свои горячие вопросы. Как быть, если подросток ничего не хочет? Почему современные дети мало читают? С трудом переносят скуку? Сидят в телефоне, вместо того чтобы бродить допоздна с друзьями? - это настоящие вызовы для родителей, и решить их не помогут никакие мифы о воспитании.
Остается только все время быть живым, чувствующим и открытым ребенку и жизни - как и положено в квесте родительства.