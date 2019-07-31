Шесть уровней привязанности. Как укрепить связь ребёнок-родитель

Привязанность – это особый тип поведения и тесная эмоциональная связь между родителем и ребенком. Эта связь поможет выстроить гармоничные душевные детско-родительские отношения, которые в дальнейшем лягут в основу психологически здоровой личности, способной самостоятельно справляться со всеми трудностями взросления.

Несмотря на то, что привязанность является инстинктивным поведением, ее необходимо развивать, проходя шесть основных уровней. В соответствии с уровнями и возрастными особенностями нами составлены способы, которые помогут укрепить привязанность и выстроить благоприятный эмоциональный контакт с детьми любого возраста.

Младенческий возраст (от рождения до 1 года)

Придя в этот мир, малыш учится воспринимать его благодаря органам чувств, поэтому укрепление первого уровня привязанности будет сводиться к выстраиванию эмоционального контакта через зрение, слух, вкус, обоняния и осязание.

Ребенку важно быть в контакте с заботящимся о нем взрослым, он должен его видеть, слышать, обонять. Поэтому, чтобы стать проводником в открытии мира, можно применять такие способы, как:

грудное вскармливание или искусственное, держа на руках и коленях;

контакт «кожа к коже» с мамой и папой;

носить на руках или в слинге;

практиковать совместный сон;

обнимать и целовать малыша;

делать массаж, напевая потешки;

улыбаться друг другу;

гладить свое лицо руками малыша;

повторять лепет за младенцем, используя различные интонации;

играть в «ку-ку» и гляделки, осваивать игрушки;

танцевать и петь вместе;

рассматривать картинки, читать книги;

гулять вместе и изучать мир вокруг себя;

рисовать пальчиковыми красками и оставлять свой след в этом мире.

Ранний возраст (от 1 года до 3 лет)

Ребенок уже вышел в этот мир, поэтому старается быть похожим на взрослых. Он прекрасно понимает, что быть близким можно не только находясь возле «маминой юбки», но и будучи похожим на нее, поэтому старается воспроизводить поведение и предпочтения родителей. Хотите укрепить привязанность в этом возрасте, делегируйте малышу часть своих полномочий.

возьмите с собой в магазин, выбирайте продукты и предложите ребенку самому наполнить тележку, довезти ее до кассы и даже – оплатить банковской картой;

разрешайте нести маленький пакет из магазина, а может даже собственный рюкзачок, а после – достать продукты и сложить их в холодильник;

дайте возможность самостоятельно выбирать одежду, предлагайте составить Family look из похожих вещей и/или аксессуаров;

поиграйте в ролевые игры, проигрывая рабочий день мамы и папы;

мойте посуду, готовьте простые блюда и различные вкусняшки вместе – пусть это будет посильный труд, но сколько радости это принесет малышу;

дайте возможность наполнить и запустить стирку в стиральной машине (не забывая, что химические средства под запретом в его возрасте);

посадите огород на подоконнике, поливайте цветы и выращивайте мандарин из косточки;

стройте домики, шалаши и превращайтесь в семью животных, проигрывая семейные отношения;

собирайте мебель, научите пользоваться рулеткой, и пусть папа покажет мастер-класс по завинчиванию болтиков отверткой;

прибирайтесь вместе – это поможет вам и научит малыша чистоплотности;

придумывайте секретные знаки и шепчитесь на ушко;

передавайте поцелуи и обнимашки через ребенка;

использовать один крем для рук, рисуя на кистях милые значки;

вместе сделайте что-то страшное, а также – веселитесь и дурачьтесь вместе.

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет)

Данный период начинается с кризиса – это возраст ревности, желания обладать тем, что принадлежит тебе и кого ты любишь. Ребенок начинает идентифицировать «МОЯ мама», проецируя биологическую связь со своим взрослым и начинают искать подтверждение этому.

разрешайте злиться и выпускать негатив, помня, что чувствовать различные эмоции – нормально;

выделите индивидуальное время для каждого ребенка (если их несколько в вашей семье) – сходите в торговый центр, кафе, на маникюр, кино… выберите развлечения, которые будут интересны вам обоим;

если есть возможность – возьмите ребенка на свою работу и покажите рабочее место, украшенное фотографией вашей семьи;

занимайтесь спортом вместе (бассейн, бег, футбол или просто утренняя гимнастика);

научите его кататься на велосипеде, роликах, самокате;

устройте семейный спектакль и проиграйте отношения «мама-малыш»;

валяйтесь на диване и просто отдыхайте вместе с ним;

играйте, рисуйте, лепите, читайте и порой – следуйте его правилам;

совместно украшайте дом к празднику, упаковывайте подарки и делайте открытки своими руками;

качайтесь на качелях, катайтесь с горки и постройте самый большой замок из песка на детской площадке;

разработайте свой ритуал прощания, например, «поцелуй в кармашке», оставляйте милые записки и небольшие подарки в кармане вашего чада.

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)

Середина дошкольного детства знаменуется желанием собственной важности и значимости в жизни любимого человека. Ребенок ощущает, что он дорожит родителями, боится их потерять, появляются первые осознанные страхи и ребенок старается сделать все, чтобы не расстраивать, угодить и быть хорошим. Для установления и поддержки привязанности в этот непростой период, приходиться «заземлиться» и, отчасти, вернуться на более ранние этапы:

проигрывайте страхи расставания через поисковые игры (прятки);

одевайте ребенка, если он просит этого;

кормите его с ложки при его просьбе и разрешит покормить вас, если он желает этого;

смейтесь вместе с ними, в особенности – над его шутками;

придумывайте сказки про страхи и научите переживать их продуктивно;

одобряйте друзей ребенка;

разговаривайте – много, ОЧЕНЬ МНОГО и обо всем на свете.

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет)

К концу дошкольного возраста дети начинают любить – отдавая себя, все свое сердце не имитируя, а действительно испытывая непередаваемые чувство к своим родителям.

распечатывайте фотографии, делайте семейные фотоальбомы и рассматривайте их вместе;

рисуйте открытки родственникам, отправляйте их по почте и проверяйте почтовый ящик в ожидании ответа;

рассказывайте ребенку о том, как он был маленький и как вы ждали его появления;

звоните папе по видеочату на работу и пишите смс в течении рабочего дня вместе;

обнимайтесь всей семьей.

Младший школьный возраст (от 7 до 10 лет)

Этот возраста приравнивается к последнему уровню привязанности – «когда тебя знают». Ребенок хочет быть познанным родителями, начинает делиться секретами из своей жизни. Ему хочется, чтобы вы знали его изнутри, поэтому будьте чутки и дополняйте все вышеперечисленное такими способами укрепления, как:

доверьте приготовление одного полноценного блюда для всей семьи;

не забывайте обнимать при любом удобном случае;

разделяйте его хобби и интересуйтесь личной жизнью;

читайте вслух, смотрите кино в кругу семьи.

Подростки, яркая юность – а что дальше?

Шесть основных уровней привязанностей пройдено, но спешу вас обрадовать – никогда не поздно начинать укреплять привязанность, поэтому и в 16 лет мы можем пробегаться от уровня к уровню, наполняя вашу «незримую связь» новыми эмоциональными откликами.