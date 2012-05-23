Как бороться с детскими страхами с помощью сказки?

Сказки в детстве – это целая жизнь, волшебный мир вымышленных персонажей и самых невероятных историй. А потому с помощью сказок можно не только научить ребенка добру, вежливости, отзывчивости и многим другим ценным качествам, но и помочь ему преодолеть страхи.

Примерно с 3,5 лет и до первого класса ребенок часто фантазирует и живет в мире волшебства, именно поэтому в таком возрасте сказка может стать отличным способом борьбы с детскими проблемами и капризами. Способ этот давно уже взят на вооружение детскими психологами и называется «сказкотерапия». Не торопите малыша взрослеть, помогайте ему решать проблемы и бороться со страхами на привычном ему языке сказок, - советует детский педагог Яна Войнакова.

Родители могут освоить сказкотерапию и самостоятельно, но предварительная консультация психолога всё равно не помешает. Специалисты подбирают для лечения самые разнообразные сказки: русские народные и авторские, специально разработанные психокоррекционные и медитативные, и многие другие. Часто психолог предлагает малышу сочинить сказку самостоятельно. В этом случае можно узнать о тех детских переживаниях, которые они и сами не осознают или стесняются обсуждать со взрослыми. Например, невозможность найти со сверстниками общий язык, боязнь, что они будут насмехаться.

Какие страхи лечим сказкой?

Вообще, сказкотерапия работает с довольно широким кругом проблем: эмоциональными и поведенческими. Убежал от мамы, поругался с другом, обманул, не убрал за собой игрушки, боится темноты, боится гостей и пр. Список тех проблем, которые можно решить с помощью сказки, поистине огромен.

Например, сказка О. Шороховой «Жадный великан». Цель сказки: познакомить ребенка с таким плохим поступком как жадность (качество, часто встречающееся у детей). Если ребёнок начал жадничать, можно просто напомнить ему сюжет сказки, и тогда малыш вспомнит, что с ним может произойти такая же ситуация как с великаном (в данной сказке все отвернулись от него: перестали с ним играть, солнышко спряталось за тучки, пошел дождик, великану стало грустно, холодно и он заплакал. К нему на помощь пришли его друзья – гномики). Как правило, через некоторое время дети полностью исправляют свое поведение.

Татьяна Федоровна Мешавкина, педагог-психолог Реабилитационного Центра "Лювена" для детей с ограниченными возможностями здоровья: «Сказка в большей степени должна являться профилактикой психологических проблем, таких как непослушание; нежелание собирать игрушки, частые обиды, ссоры со сверстниками и т.д. В таких случаях достаточно прочитать сказку несколько раз, поговорить о героях и их поведении, выбрать положительный поступок. И чем ребенок младше, тем проще работать с проблемой. Часто сказку используют в психотерапевтических целях, если у ребенка стабильно сохраняется тот или иной симптом; страхи различного характера, клептомания, агрессия по отношению к сверстникам или взрослым, обман и т.д. Младшие школьники более скептично относятся к сказке, но если она рассказывается в группе, да еще и проигрывается, определенный эффект от нее тоже имеется. Подростки имеют большую защиту и чаще к сказке относятся с иронией. Сказкотерапия - это только один из методов решения личностных проблем. Существуют и другие методы, многие из них используются совместно и все они эффективны: игровая терапия, песочная терапия, арт-терапия и др. Ребенок может эмоционально принять сказку, а может и равнодушно к ней отнестись. В таких ситуациях подбирается другая сказка, более близкая к окружению малыша».

Вооружившись знаниями о том, как работает сказкотерапия и, проконсультировавшись со специалистом, какого плана сказки помогут вашему малышу побороть тот или иной страх, можно начинать сочинять сказки самостоятельно.

Сочиняем терапевтические сказки

Как поясняет детский педагог Яна Войнакова, алгоритм здесь достаточно простой. Главное, выявить причину детских страхов, и бороться непосредственно с ней. Ведь даже нежелание ребенка ходить в детский сад может быть вызвано как обычной прихотью, так и дискомфортом, который он испытывает в коллективе сверстников, или грубым отношением воспитателей. Естественно, что каждая причина требует своего подхода.

Итак, причину нашли, теперь придумываем историю, в которой главный герой похож на вашего ребенка (внешне, деталями одежды, цветом глаз, волос и пр.). Например, «жил-был мальчик Петя, ему было пять лет, у него были черные волосы и синие глаза…» Далее описываем ситуацию, похожую на ту, в которую попал ребенок. Например, «мальчик Петя никогда не слушал, что говорит ему мама и все делал по-своему»…

По сюжету должно возникать множество возможностей решить поднятую в сказке проблему. И наконец, мы должны найти выход из ситуации: в финале сказочный мальчик обязательно меняется, начинает слушаться маму, и жизнь налаживается. Ребенок, к слову, ближе к четырем годам, сам может предлагать различные варианты решения проблемы – ни в коем случае нельзя отталкивать ни один из предложенных вариантов.

Как поясняет педагог – психолог Татьяна Мешавкина, «вариантов выхода из сложной ситуации всегда много. Но малыш, в силу своей социальной незрелости, пытаясь найти решение проблемы, использует только один из вариантов, который ему знаком, и чаще всего, он неправильный. Ребенку нужно предложить несколько способов, помогающих справиться со своими чувствами. Задача взрослого не запретить, а помочь выбрать другие пути, т.е. предложить несколько вариантов, в этом и помогают разные сказки. Ребенок самостоятельно делает свой выбор. Взрослый оценивает его и одобряет».

У сказкотерапии, по словам Татьяны, как и у любой терапии, есть алгоритм проведения. Он, конечно, корректируется в каждом индивидуальном случае, но есть и общие, базовые принципы. Так, любая сказка читается не менее трех раз. Для того, чтобы ребенок усвоил сюжет и смысл сказки, необходимо провести беседу о сюжете сказки, главных героях, о поступках, эмоциях, поведении, взаимоотношениях между героями и т.д. Эффективно с малышом поиграть в эту сказку, используя тематические игрушки или игрушки – заместители, дети с интересом играют в сказку на песке, используя мелкие игрушки. Важно в процессе игры отследить действия малыша, ему предлагается роль того героя, которого он боялся или который вел себя неадекватно. Далее с ребенком можно нарисовать понравившийся сюжет сказки, еще раз проговорить положительные поступки: смелость героя, честность, трудолюбие, заботу о старших и т.д. После первого сеанса у ребенка может не произойти никаких изменений, на осмысление необходимо время. Иногда требуется месяц, иногда и больше, все индивидуально.

Используя в работе сказку, важно учитывать возраст ребенка, эмоциональное состояние, особенности темперамента, поведения, социальное окружение. Обычно, сказки придумываются под конкретного ребенка, но есть и готовые варианты. Они затрагивают наиболее распространенные детские проблемы и страхи, помогают родителям понять, как сочинять и рассказывать детям сказки. Приведем несколько примеров.

Боится темноты

Причины страха здесь могут быть самыми разными. Но, как правило, малыши боятся темноты, потому что она связана с неизвестностью, чем-то непонятным и оттого пугающим. В основном дети боятся чудовищ, которые якобы скрываются в темноте. Избавиться от страха помогут следующие сказки: Ирина Турина («Сказка про смелого Алёшу») и Михаил Андрианов («Бум-бум-бум»). Когда я, например, прочитала своему сыну сказку про смелого Алешу, он начал каждый вечер перед сном рассказывать услышанное в сказке заклинание от бяк-бук. Расскажет и спокойно засыпает, искренне поверив в то, что стишок надежно защищает комнату от любых чудовищ.

Кстати, запугивать детей бабайками, даже в воспитательных целях, не стоит. Да, можно рассказать в сказке про чудовище, ведь ужастики в жизни малыша присутствуют всегда, редко какой мультфильм обходится без монстров. Но в сказке обязательно должен быть озвучен способ, как победить зло. Например, в сказке про страну нерях дети, в итоге, победили злую волшебницу Неуберинду.

Педагог-психолог Татьяна Мешавкина: «В нашей жизни достаточно много негатива, отрицательных поступков, с которыми постоянно приходится бороться. Даже взрослый человек не всегда может найти способ борьбы с этими поступками, а ребенок - тем более. Победить зло - это значит исправить ситуацию, изменить человека, изменить отношение к отрицательному поступку. Побеждая зло, у ребенка появляется уверенность, храбрость, стойкость, малыш успокаивается, настраивается на положительный лад».

Очень часто, к слову, психологи советуют наряду со сказкотерапией использовать и куклотерапию – вместе с ребенком сделайте страшную игрушку – воплощение детского страха, обыграйте ту или иную ситуацию и победите куклу. После игрушку можно убрать куда-то, до повторного возникновения ситуации, либо просто выкинуть. А если ситуация повторится – сделать новую куклу.

Проблема со сном

Многие детки не хотят ложиться спать, часами укладываются и засыпают. Причины здесь могут быть разные: от банального каприза до того, что ребенку просто жаль тратить время на сон, ему кажется, что он столько всего еще может успеть переделать. Выявили причину нежелания идти в постель – приступаем к терапии. На просторах Интернета я нашла три подходящие сказки: Ольга Быкова («Тема и сон»), Дмитрий Соколов («Смелый мальчик и тетушка ночь») и Татьяна Холкина («Сказка про кроватку»).

Не убирает игрушки

Как правило, квартиру, где есть маленький ребенок, не спутаешь ни с чем. Беспорядок в комнатах говорит сам за себя. Учить ребенка наводить порядок необходимо, в первую очередь, на личном примере. Превратите уборку в увлекательную игру, и тогда малыш начнет получать от этого процесса удовольствие, и не будет воспринимать уборку как некую повинность. Результат можно закрепить сказкой. Здесь подойдут такие сказки как «Сказка про страну нерях» (Ирина Гурина) и «Сказка про Мишку и порядок» (Татьяна Козлова).

Требует покупок в магазине

Справиться с проблемой помогут две сказки: Наталья Никитина («Слонёнок и шарики»), Михаил Андрианов («Поцелуй Хотелки»). Первая сказка будет более понятна детям трёх-четырёх лет. Вторая сказка рассчитана на детей постарше. Подберите сказку и прочитайте её малышу перед сном или накануне похода в магазин. Ведь очень часто дети пытаются вещами заполнить внутреннюю пустоту, им не хватает общения, в том числе, и с родителями. Исправляйте ситуацию: учите ребёнка испытывать радость от каких-то совместных дел, прогулок, походов и общения, от окружающего мира живой природы, а не от бесполезных вещей.

Ниже приведен список часто встречающихся детских проблем и примеры сказок, которые помогут с ними справиться.

Не хочет ходить в детский сад

Как Оля полюбила садик - Людмила Цвирко.

Дерётся

Сказка про Колю и его друзей - Людмила Цвирко.

Сказка про доброго Петю - Ирина Маниченко.

Сказка про Зайца-забияку - Ирина Гурина.

Не любит умываться

Как Костя стал умываться – Татьяна Холкина.

Кари и Еc – Эльмира Блинова.

Грубит родителям

Сказка о пропавшей улыбке - Дина Трушина.

Много времени проводит за компьютером или у телевизора

Ирина Маниченко – Федя и компьютер.

Ирина Маниченко – Прилипчивый телевизор.

Не хочет есть

Как Илюша животик кормил - Татьяна Холкина.

Почему нужно кушать - Ирина Гурина.

Про Катюшину Капризку - Ольга Быкова.

Детская стеснительность

Как Андрюша гостей встречал - Татьяна Холкина.

Любая сказка несет в себе нравственное начало, учит и воспитывает ребенка. Рассказывая своему малышу сказку, вы уже даете ему понять, что он для вас очень дорог и любим. А если еще и правильно подбирать сказки и книги, то вы поможете вырасти своему чаду по-настоящему счастливым человеком.

Художественные сказки, к слову, тоже очень полезны. Например, ребёнку, любящему приврать по пустякам, стоит почитать сказку "Заяц-хвастун", легкомысленному и шаловливому - "Приключения Незнайки", эгоистичному и жадному малышу будет полезно послушать сказку "О рыбаке и рыбке", а робкому и пугливому - "О трусливом зайце". В этом случае не стоит явно указывать на сходство героя с ребёнком - малыш сделает выводы сам. Просто обсудите сказку вместе. Здесь придут на помощь почти все методы арттерапии: цветотерапия (можно рисовать свои впечатления от сказки), куклотерапия (придумать игру по сказке или инсценировать любимый отрывок), и даже музыкотерапия (подобрать мелодии подходящие по настроению тому или иному сюжету). Это поможет малышу лучше усвоить извлеченный из сказки опыт, а родителям - лучше понять своего ребенка.

Абсолютно всё, что нас окружает, может быть описано языком сказок. Используйте все возможности сказкотерапии: анализируйте поведение своего ребенка, выявляйте причину его страхов, капризов и проблем, сочиняйте или дополняйте деталями из жизни своего ребенка готовые сказки, рассказывайте их малышу, обсуждайте, проигрывайте. Это обязательно поможет маленькому человеку осознать свои поступки и справиться с трудными жизненными ситуациями.