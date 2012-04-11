Что посеешь… Руководство по выращиванию комплексов

Если чего-то не хватало в детстве, мы восполняем это всю свою жизнь. В этом я еще раз убедилась, курсируя по детскому магазину с мужем в поисках игрушки для сына. Какой восторг был в глазах у папы при виде метровых подъемных кранов и экскаваторов с радиоуправлением! Он искренне жалел, что все эти чудеса полуторагодовалому малышу покупать еще рано. Так хочется устроить жизнь и быт наших детей наилучшим образом! Это желание часто отражается даже на выборе имени малыша. Например, редкие имена с большей охотой дают родители, которым в юности не хватало осознания своей уникальности. К сожалению, есть менее безобидные способы компенсации недополученного нами в нежном возрасте.

Недавно в сети мне попалась книга нашей современницы Екатерины Шпиллер «Мама, не читай!». Там нет нотаций и советов, как надо воспитывать. Но, читая каждую следующую главу, понимаешь, как ни в коем случае нельзя поступать. Это история самой Екатерины, буквально опаленной детством. Вся подноготная ее семейства описана не затем, чтобы кого-то научить жизни, а для облегчения надорванной души сорокалетней женщины. Сейчас она каждый день борется с психическими и физическими недугами, которые крепятся на несокрушимом фундаменте, построенном ее матерью много лет назад.

Практически у каждого есть свои «скелеты в шкафу» родом из детства, может быть и не такие трагичные. К сожалению, многие из них дают о себе знать, когда мы становимся мамами и папами. Эти «скелеты», порой, определяют нашу стратегию воспитания. Например, в музыкалку принято отдавать, потому что «я играть не умею, пусть хоть дети научатся». А в большой спорт, потому что «я дорос только до тренера, может он на Олимпиаду попадет».

Давайте любить детей просто так. Да, они - наше продолжение, но это не повод делать их инструментом реализации наших амбиций.

Цветочки и ягодки

Моя подруга не отдавала дочь в детский сад, а в школу развития привела ее только в 5-летнем возрасте, чтобы подготовить к поступлению в первый класс. С каким непониманием на нее смотрели мамочки-соседки по детской площадке! Сызмала таскать ребенка по школам развития стало практически нормой. Он еще ходить, бедолага, не научился, а его уже всяческими способами социализируют, нагружают разнообразными знаниями, соревнуясь, у кого ребенок начнет быстрее считать до ста и петь по-английски.

Логика процесса проста. Сначала мы видим, что ребенок развивается не так стремительно, как хотелось бы, а потом приходит мысль: «Значит, я плохая мама. Я мало с ним занимаюсь».

Если эти сомнения правильно удобрять, вырастет комплекс родительской неполноценности. Как повысить его урожайность:

- постоянно сравнивайте своего ребенка с другими. Вы всегда найдете тех, кто ловчее, разговорчивее, сообразительнее, послушнее и проч. Значит, вы недоучили, недодали, упустили. Увы вам!

- чаще вспоминайте свои педагогические ошибки и переживайте, что вы поступили отвратительно. Никогда не анализируйте эти случаи. Зачем? Время-то все равно упущено, сделанного не вернешь...

- никогда не думайте, что у вас есть право на личное время, растворяйтесь в ребенке на все 200%. А если решились оставить дитя с няней или бабушкой для похода в салон красоты или (о боже!) в кино, позор вам! Еще долго вспоминайте этот случай со стыдом и сожалением о содеянном.

- здоровую самокритику смело заменяйте оголтелым самоедством – эффект гарантирован.

Логичным продолжением неполноценности становится гиперответственность. «У моего ребенка все должно быть правильно. Я не хочу повторения чьих-либо ошибок (совсем не обязательно иметь в виду какие-то конкретные). Только от меня зависит, насколько успешным, счастливым и здоровым он станет. Я докажу, что действительно люблю свое чадо и делаю все, чтобы он преуспел в жизни. Он сам потом мне будет благодарен». Мысли верные, но если их не дозировать, это обернется утомительным родительским неврозом. Общение с ребенком превращается в ежедневную дрессировку по учебникам, арифметика с года, английский с двух, занимательная физика с тех…

Вскоре возникает неудовлетворение, потому что от чада нет моментальной отдачи. И тогда под сомнением оказывается не только наша состоятельность как родителей, но и способности самого ребенка. Рано или поздно, он почувствует, что в нем засомневались.

Как пересадить комплекс неполноценности в молодую почву:

- всегда ожидайте от ребенка большего чем то, на что он способен в данный момент;

- реже радуйтесь успехам ребенка, ведь он мог бы и лучше, если бы постарался!

- чаще указывайте ребенку на успехи сверстников;

- обсуждайте со взрослыми промахи своего ребенка в его присутствии;

- чаще говорите ребенку, что не хотите за него краснеть!

- ставьте перед ребенком высокую планку: «Что принес? «Пятерку»? Нормально, так и должно быть. Четверка? Ты не собрался, мог бы и лучше, теперь будешь больше заниматься. Трояк?!» Не буду даже предполагать, что тут может сказать «любящий» родитель, самой страшно.

Избавляемся от сорняков

У комплекса неполноценности масса обличий и производных. Множество черт характера может появиться именно «благодаря» ему. Далее следуют примеры, ставшие, к сожалению, хрестоматийными.

* Папа с мамой ставят чадо на стульчик и просят продекламировать что-нибудь для гостей, не спрашивая, хочет ли этого он сам…

* Родители лгут ребенку по поводу и без повода – рано или поздно к нему приходит понимание, что его не воспринимают всерьез.

* Женщина с неудавшейся личной жизнью, лишенная мужской поддержки, делает все, чтобы ребенок ее обожал «за двоих» и сама обрушивает на него двойную порцию любви и заботы, калеча психику ребенка гиперопекой.

* Затюканный властной женой супруг подсознательно ищет объект для удовлетворения своего ущемленного самолюбия. Таким объектом зачастую становится ребенок – он слабее, не может дать отпор и долгое время почитает родителей за авторитет.

* Комплекс неполноценности может подтолкнуть человека на какие-то поступки ради повышения самооценки. Но, как правило, на этом дело не останавливается. Возникает тщеславие, гордыня, желание победить любой ценой…

Чем реально можно помочь ребенку?

Волю к победе можно развить иными методами, не управляя ребенком, а помогая ему идти по той дороге, по которой ему самому захотелось пойти.

Однако, если вы твердо намерены воспитывать в ребенке звезду футбола, эстрады, подиума, теннисного корта (подчеркните нужное или добавьте свой вариант), вы должны ответить «да» на несколько важных вопросов:

- у моего ребенка есть способности к этому делу;

- мой ребенок с удовольствием занимается этим и хочет, как в компьютерной игре, перейти на другой, более сложный уровень;

- я понимаю, что звездами становятся не все и мотивирую ребенка не на сверхдостижения, а на получение позитивных эмоций от занятий интересным и полезным делом;

- я буду радоваться достижениям моего ребенка и всячески поддерживать, если его вдруг постигла неудача;

- если ребенок заявил о том, что хочет прекратить занятия, я выясню причины. Если они достаточно веские, я предложу ребенку проявить свои способности и уже достигнутые результаты в какой-то другой сфере.

Книга «Мы и наши дети» Лены и Бориса Никитиных стала для меня примером того, как поступать в сложных педагогических ситуациях. Здесь нет поучений, есть живая история реальной многодетной семьи. Здесь я увидела образец здоровой родительской рефлексии, когда папа с мамой не обвиняют в проблеме себя или ребенка, а здраво размышляют и, в итоге, находят грамотное решение, не ущемляющее ничьи права.

P.S.: Если ваш ребенок гениален и каждый день это подтверждает на радость родителям, если вы убеждены, что все вышесказанное не про вашу семью, значит идеал все-таки достижим. Жаль, мировая философия еще не в курсе.