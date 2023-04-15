12 лайфхаков, помогающих вырастить уверенного в себе ребенка

Переживаете, что ребенок не слишком уверен в себе? Не знаете, что делать, чтобы повысить уверенность и самооценку? Предлагаем вашему вниманию чек-лист, что стоит внедрить и попробовать для повышения самооценки ребенка.

Самооценка каждого человека, начиная с детства, формируется окружением – родителями, бабушками и дедушками, воспитателями. Хорошая новость – уверенность в себе можно развить в любом возрасте, а детство – самое подходящее для этого время.

1. Показывайте ребенку, что он для вас значим, что вы им интересуетесь.

Имеется в виду не только говорить это словами, а показывать действиями. Да, это опять отношения в семье. Да, опять разговоры. Но не про «Как дела в школе? Что ел?». А быть может: «Как тебе новый фильм?», «Что нравится в игре, по которой фанатеет весь класс?», «Какой подарок удивит папу?».

В общем приятная болтовня, когда делитесь друг с другом всяким – все это создает ощущение теплоты и близости. А когда ребенку хорошо – он уверен в себе.

У нас также есть идеи Как разговаривать с ребенком по душам, если он не хочет общаться.

2. Перестаньте критиковать и делать замечания.

Некоторые взрослые делают это «на автомате», считая, что в этом и состоит процесс обучения и подготовки к взрослой жизни. В детском саду такое тоже может быть, а в школе такое обращение и вовсе поставлено на поток.

Часть детей на каком-то этапе «наращивает броню», пропуская негатив мимо ушей (правда, потом их могут начать обвинять в невнимательности). Другие детки, более чувствительные, которых ранит критика, – опускают плечи и теряют веру в себя и свои способности.

Хорошо, если ваш дом будет тихой гаванью, где можно передохнуть от внешнего мира, или даже берлогой, в которую приходят зализывать раны.

А нам, взрослым, хорошо бы осознать, что ошибки совершают все, тем более простительны они детям, которые только начинают жить и ничего не знают о жизни. Поэтому приучите себя не реагировать на незначительные промахи, смотреть сквозь пальцы. Дитятко все равно рано или поздно научится всему чему нужно: завязывать шнурки, застегивать куртку, читать и писать и т.д. Он или она не идеальный ребенок (а таких и не бывает), но ведь и мы не идеальные родители.

К тому же многочисленные исследования доказывают, что в доброжелательной атмосфере результаты производительности, обучаемости, да и качество здоровья – выше. Это относится как к детским коллективам, так и ко взрослым. Конечно, иногда не поругать невозможно. Главное, чтобы большая часть обращений к детке в течение дня была доброжелательной, тогда психике будет легче «переварить» критику.

3. Начните принимать ребенка таким какой есть

Кажется, это самый непростой для родителей пункт. Конечно, мы любим своего ребенка, желаем добра, но по факту не всегда видим в нем личность со своими интересами, особенностями и характером. Проще видеть «глину», бездушный материал, который можно здесь подравнять до какого-то стандарта, тут добавить, что-то отрезать. При таком подходе ребенку сложно быть уверенным в себе. Он думает: «Я какой-то не такой», «Я постоянно не дотягиваю до идеала».

Лучше говорить и действовать по принципу: «Какой бы ты не был, ты наш. И мы всегда тебя любим». Особенно это станет актуально в подростковый период, когда начнется усиленный поиск себя, тяга к экспериментам, например, во внешности, одежде. Расскажите тинейджеру, что для вас точно неприемлемо, ну а на остальное закройте глаза.

4. Повышайте компетентность ребенка

Это можно сделать не только за счет учебы, но и социально-бытовых навыков. Важно давать задания, которые под силу, ориентироваться на возраст и навыки. Например, для школьников это может быть умение сходить в магазин и принести необходимый набор продуктов, приготовить себе несложные блюда, убирать за собой, наводить порядок в комнате, самостоятельно добираться до школы и т.д.

Ребенок чувствует себя увереннее, когда самостоятелен и умеет обслужить себя сам. Но сначала его нужно этому обучить – постепенно, по шагам, без спешки.

5. Не перегружайте ребенка.

В попытке вырастить успешного ребенка некоторые родители из лучших побуждений перегибают палку. После детского сада – на секцию до позднего вечера, выходные тоже какие-то развивашки. В школьном возрасте – учеба, большое количество домашнего задания, обязательное участие в школьных проектах, 3 кружка, а дома может быть еще работа по дому за всю семью (увы, есть такие Золушки).

А если не справился/лась (а тут порою и взрослый ноги протянет), то стыдят и обвиняют. И уверенность в себе тает: «Я плохой, я не справился, я неспособный». Нагрузка должна быть по силам, возрасту и по справедливости.

6. Уладить конфликт или сменить коллектив.

Если дома все хорошо, а ребенок подавлен, то нужно смотреть, что происходит в садике или школе. Окружение, с которым проводишь по 6-10 часов в день, здорово влияет на нашу самоценность. Перегруз, неверные действия и обидные слова воспитателя/учителя, конфликт с кем-то из одноклассников и т.д.

Нужно разбираться и исправлять ситуацию. Уверенность в себе у ребенка под угрозой, тем более, что ситуация может усугубиться. Ребёнок, которого не поддерживают родители, к жизни которого не проявляют интереса значимые для него люди, мучительно теряет веру не только в себя, но и в окружающий его мир. Значимость родителей стремительно падает - вам бы этого не хотелось, не так ли?

Да и жить постоянно в состоянии стресса невозможно - вы же знаете это по себе, правда!

7. Кружок или секция с понимающим педагогом.

Раньше неуверенным деткам советовали посещение театральной студии. Если там работает чуткий педагог, понимающий природу неуверенности и застенчивости, то это сработает.

На самом деле неважно, какой кружок или секцию посещать, главное, чтобы дело было по душе, педагог нравился ребенку и на занятиях было психологически комфортно.

8. Спрашивайте у ребенка совета.

Какой цвет футболки лучше выбрать младшему брату? Что подарить бабушке на день рождения? Куда нам съездить на выходные? Это показывает детенышу, что его мнение важно и что-то значит для вас. И, кстати, ответ часто оказывается вполне дельным и может учитывать параметры, которые вы не учли и не заметили. И все же вопросы, конечно, лучше задавать в соответствии с возрастом детки. Например, не стоит спрашивать трехлетку, как успеть все и выкроить время на себя.

9. Подкрепление на стенах.

Уголок с лучшими рисунками или поделками (и пусть экспозиции меняются). Счастливые семейные фотографии, на которых присутствует ребенок. Фото, где детка со значимым для него человеком (например, папой, который уезжает в длительные командировки, или знаменитостью). Плакат с нарисованным солнышком с лицом детеныша, а на лучиках подписать лучшие качества наследника: умный, добрый, сильный, заботливый и т.д.

Рядом с расписанием уроков стоит повесить лист с текущими достижениями. И вписывать туда события. Например, что-то сделал самостоятельно впервые (бытовые навыки), участвовал в школьном мероприятии (да, даже если не победил, но участие тоже требует усилий). Прочитал книжку, сопровождал кошку в ветклинику, подготовил презентацию про муравьев, научился чистить картошку, посадил цветок и т.д. Записывайте даже мелочи. Некоторые делают дополнительно отдельные графы «Яркие события» и «Новые вкусы» за 1-3 месяца.

10. Хвалите по-разному, а не только «молодец»

Если постоянно хвалите ребенка только одним словом «молодец», то, возможно, он уже не воспринимает такое одобрение. Пора расширить ассортимент вдохновляющих слов.

Найдите, что конкретно вам понравилось в этом рисунке (цвет облаков, мордочка животного, интересное платье и т.д) и похвалите именно это. Подумайте, что стоило сыну/дочери получение этой четверки или пятерки, порадуйтесь и узнайте подробности. Отжался сегодня большее количество раз – «Круто, ты становишься все сильнее и сильнее». Сделала домашнее задание без вашей помощи – «Умница, я так горжусь, что ты справилась сама». И фокусируйтесь не только на результатах, но и на усилиях ребенка. Результата может долго не быть, но ребёнок должен знать, что усилия сами по себе тоже достойны уважения и похвалы. «Ты пишешь все ровнее, а вот эти три буквы у тебя получились просто класс».

Похвалить малыша можно также: улыбкой; одобрительным кивком; радостью или восхищением тем, что он делает; обнять и поцеловать; мимоходом показать большой палец, увидев, что мастерит что-то полезное или интересное.

11. Хвалите при других

Дети слышат и видят почти все, что происходит в доме. Возьмите себе за правило никогда плохо не отзываться (и лично, и по телефону) о своем ребенке при других людях, даже родственниках. Более того, хвалите чадо, когда оно вас «ненароком» слышит. Такая похвала значительно весомее для детеныша. Так он точно утвердится во мнении, что действительно хороший и замечательный.

12. Скорректировать внешний имидж

Иногда проще начать с внешних изменений, за которыми подтянется и мышление. Например, пересмотреть одежду ребенка, подобрать другие очки (или контактные мягкие или ночные линзы), сделать новую модную прическу или стрижку. И обязательно следить за опрятностью.