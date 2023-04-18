Как лучше приучать ребенка к самостоятельности и как приучать не стоит

Чем больше детеныш делает сам, тем выше его уверенность в себе и желание продолжать действовать. Самостоятельность формирует характер ребенка, ведь на каком-то этапе приходится преодолевать себя, прилагать усилия, чтобы получить результат, мириться с неудачами. И много раз тренироваться без видимого результата.

В общем, приучение к самостоятельности готовит к реальной жизни. А это и есть одна из главных задач для нас, родителей.

Как сделать приучение к самостоятельности максимально «безболезненным»?

До школы

Обычно в этом периоде ребенок потихоньку учится делать все, что положено ему по возрасту. Для облегчения процесса до 7 лет поможет:

По возможности не отказывайтесь от помощи, когда кроха бежит помогать. Пусть сделает приемлемый для вас минимум. Например, если вы занимаетесь глажкой белья, то малышу можно поручить погладить под вашим контролем носовой платок.

Нарисуйте и развесьте по дому «списки» в картинках того, чему в данный момент обучаете. Рядом с раковиной – как мыть руки или как чистить зубы, на входной двери – в какой последовательности одеваться на улицу, возле кровати или стола – распорядок дня или дела утреннего или вечернего ритуалов. Самое главное – в картинках (пока ребенок не умеет читать).

Читайте вместе книжки по возрасту, в которых герой не хочет чистить зубы, убирать за собой и т.д. и что из этого выходит. Таких серий много: «Мышонок Тим», «Конни», «Карлхен» и др. Они о разных ситуациях, которые встречаются на пути каждого ребенка 2-5 лет. Мультики на эту тематику тоже подойдут.

Поручайте малышу сделать что-нибудь самостоятельно. Помыть фрукты, раскатать тесто, прибрать на столе. Не переделывайте то, что получилось, у него на глазах. Наоборот, поблагодарите и отметьте, как все хорошо вышло.

Постепенно приучайте выполнять домашние обязанности по возрасту. Например, к 6-7 годам убирать игрушки по местам, поливать цветы, кормить кота, прибирать, пылесосить, мыть в своей комнате, складывать одежду в шкафчик и т.п. Последовательность уборки можно также изобразить в картинках – сначала убираем по местам игрушки, вещи, потом пылесосим или запускаем робот-пылесос. Навык уборки в комнате, складывание вещей по местам очень желательно закрепить именно до школы, в школьный период нужно будет учиться делать массу других вещей. Но опять-таки не доводите до фанатизма – у всех свои сроки обучаемости, к тому же редко, но встречаются люди, которые, кажется, вообще не способны к наведению порядка. Это надо принять. Зато у них есть другие таланты, которые перевешивают эту особенность.

Не делать за ребенка то, что он может уже сам. Да, это чаще всего быстрее и проще, но губительнее для его самостоятельности.

В школе

Разберем две крайности. Первая – с началом школьной поры родители резко взваливают на ребенка все: и учебу, и выполнение домашнего задания (его не должно быть по нормативам, но часто с согласия родителей все-таки бывает), и отслеживание расписания, и сбор в школу (портфель, одежда), и порядок на столе и т.д. При этом толком не научив (считая «чему тут учить, все и так понятно»).

А ведь овладение новыми навыками (в том числе бытовыми) та кже, как и школьное обучение, требуют много умственных и физических сил. Даже взрослому человеку нужно время и усилия, чтобы научиться новому. И даже взрослому нужно пройти определенные этапы усвоения.

Взваливая все разом на первоклашку, мы загоняем бедного ребенка в жуткий стресс. Он слышит и чувствует только то, что всем «должен» и «обязан», и все должно получаться правильно и идеально с первого раза. В мире не так много людей с высокой стрессоустойчивостью, и дети не входят в их число.

Другая крайность – сделать главной задачей ребенка только учебу. А все остальное (сбор в школу, расписание, заправка кровати, разогрев завтрака и т.д) родители или бабушки берут на себя, превращаясь по сути в обслуживающий персонал.

Развивают детке только интеллект, социально-бытовые навыки не берутся во внимание, так как считаются второстепенными и отнимающими драгоценное время. В итоге может вырасти одинокий интеллектуал, беспомощный как в быту, так и во внешнем мире. Потому что не приучен. Возможно, он наверстает все в студенчестве. Или продолжит жить на всем готовом и надеяться на родителей не только в быту, но и в жизни.

А лучше как? Постепенно, терпеливо и поэтапно учить ребенка осваивать один навык за другим. Если ученик сильно перегружен и застрессован, то освоение новых бытовых навыков сделать еще медленнее или отложить.

Атмосфера давления или тепла?

Родителям приходится много лет чему-то учить чадо. Иногда негласно, но чаще всего, что-то показывая и объясняя. Кто-то порою скатывается в критику и обвинения при любых промахах ребенка. Как бы то ни было, детка запомнит этот фон обучения на всю жизнь.

Наша цель не только обучить, но и не подрезать крылья. Поэтому полегче, помягче, дружелюбнее – если вы замечали за собой, что вам свойственны излишние назидательность и деспотизм. Построже, настойчивее и терпеливее – если отличаетесь излишней мягкостью и часто уступаете ребенку, делая все сама. Проявите твердость характера – терпеливо объясняя и показывая. На следующем этапе – делая это вместе с детенышем, позднее – оценивая или контролируя, как ребенок делает это без вас.

Формируем образ ребенка

Ваши отношение к ребенку, вера в него, слова о нем, сказанные ему и другим людям, также влияют на процесс обретения самостоятельности. Поэтому фокусируемся на том, что у него получается, хвалим, рассказываем всем родственникам. Не критикуем его навыки в присутствии других людей, даже родных. Так ребенок поверит и сам, что он самостоятельный, делает многое сам и будет стремиться соответствовать.

Показывая детенышу его сильные черты, вы напитываете его уверенностью, даете силы двигаться и развиваться дальше. Но все равно нужно быть готовыми к откатам, такое чаще всего случается, когда ребенок перегружен, устал или находится в плохом настроении. Это нормально.

Оптимизируем и упрощаем

При приучении к самостоятельности упрощайте все, что возможно. Визуальные подсказки на виду помогают быстрее вспомнить, что и когда пора делать или где что находится. Хорошо организованное пространство очень важно, в хаосе сложно сориентироваться даже взрослому. Вот что можно сделать:

– Не ругать за грязь на столе, а поставить под стол мусорную корзину (решение, облегчившее жизнь многим родителям). Настольными мусорками не всегда удобно пользоваться.

– В детских шкафах может стать аккуратнее, когда появятся коробки или контейнеры под определенную одежду.

– Искать вещи (тетради, материалы для ИЗО или технологии) станет удобнее, если они будет в специальных папках или контейнерах.

– Отдельные отсек/разделитель под школьную форму в шифоньере.

– Наличие стеллажей или полок под школьные учебники и тетради упрощает поиски – они на виду. То, что хранится в ящиках, не видно и часто забывается, где-что лежит. Но если нет другого выбора, то на ящики лучше наклеить бумажки с описанием, где что.

– Лист с расписанием уроков/ кружков на видное место.

– Планинги, календари, планировщики/магнитные доски на неделю/месяц, которые будут перед глазами и куда ребенку можно записывать важные дела.

– Наличие собственного будильника для утренних подъемов. Некоторым нравятся песочные часы на 15 минут – используются при выполнении домашнего задания.

Позвольте последствиям произойти

На каком-то этапе нужно отпустить ребенка и позволить справляться самому, в том числе переживать последствия ошибок. Иногда это обучает лучше, чем наши напоминания. Поэтому не страшно, что как-нибудь ребенок опоздает, забудет учебник или сменную обувь, пойдет с хвостом вместо красивой прически и т.д. Это необходимый этап развития.

О резком прекращении помощи

Не известно, как сложится жизнь детки, да и наша собственная жизнь в постоянно меняющемся мире. Постоянно «стелить соломку» ребенку вряд ли удастся. Но приучение к самостоятельности облегчит его положение в любой ситуации.

Только нужно тонко чувствовать грань, когда помощь становится излишней и даже вредит, а когда еще необходима. И важно во всем использовать принцип постепенности. Даже в том, что вы решили отказаться от содействия ребенку. Резкое прекращение помощи вредит так же, как и чрезмерная опека. И в том, и в другом случае чадо оказывается неподготовленным к взрослой жизни.