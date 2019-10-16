Техника контейнирования эмоций: справляемся с сильными детскими эмоциями за пять шагов

Расскажем о способах, которые помогут родителям договариваться с ребенком и предотвращать истерики, нытьё и капризы.

Способность чувствовать – высшее достояние человека. Ежедневно мы переживаем множество чувств, проявляя спектр разных эмоций. Взрослый человек умеет справляться с эмоциями, способен скрывать свои чувства, а дети отличаются от взрослых, прежде всего, искренностью и открытостью. Родители часто наблюдают у своих детей злость, страх, обиду, разочарование и не знают, что с этим делать.

Детские эмоции нельзя пускать на самотек. Сильные отрицательные чувства негативно сказываются на детской психике. Родители должны научить детей принимать и отпускать свои чувства. Справиться с эмоциями поможет психотехника «контейнирование».

Что такое контейнирование эмоций

Суть техники в том, чтобы принимать на себя детские эмоции и переработав их, отпускать. Чувства ребенка принимаются в воображаемый контейнер, где происходит их переработка. Естественно, что подобным контейнером становятся родители.

Чтобы понять действие техники, представим себе злого, расстроенного ребенка в какой-то трудной для него ситуации. Он кричит, плачет и не слышит окружающих людей. Взрослые пытаются успокоить, ругают за неправильное поведение, испытывают тревогу, пытаются ободрить, но ничего не помогает, так как эмоции ребенка остаются с ним.

Детский страх, обида и злость часто перерастают в такие же эмоции у родителей: страх за ребенка, злость на ситуацию, расстройство и обида за негативное поведение. Это не решает проблемы.

В случае сильных переживаний нужно взять на себя детские эмоции, перевести их в позитивные и только тогда вернуть ребенку.

Как научить ребенка управлять своими эмоциями? Взрослые часто недовольны тем, что ребёнок не сдержан, пуглив, капризничает, чуть что сердится или лезет в драку. Но мало кто задумывается о том, что умение управлять своими эмоциями не приходит к человеку само по себе. Эмоциональный интеллект нужно развивать так же, как мы развиваем умение читать, считать и решать логические задачки. Мы расскажем, как это делать.

Этапы контейнирования

С помощью контейнирования мы переживаем эмоции. Технике нужно учиться. От негативных эмоций к позитивным – пять шагов.

Первый шаг: спокойствие

Совершать правильные поступки можно только при условии самоконтроля. Трудно сохранить спокойствие, если у твоего ребенка истерика, но сделать это необходимо. Надо выдержать небольшую паузу, чтобы первый взрыв негативных детских эмоций вышел, и постараться максимально успокоиться самому.

Второй шаг: подключение

Когда вы почувствуете контроль над собой, можно приступить к подключению к детским эмоциям. Вы должны стать одним целым с малышом. На этом этапе нельзя успокаивать и воспитывать. Лучше вообще ничего не говорить, а действовать: взять на руки, прижать к себе, погладить по голове, сжать его руку. Главное, почувствовать содрогание детского тела, чтобы ребенок ощутил ваше тепло. Вы подключились.

Третий шаг: прояснение

Подключившись к ребенку, вы в какой-то момент ощутите спад эмоций: голос станет тише, всхлипывания реже, возможно, ребенок начнет что-то говорить. В этот момент нужно прояснять ситуацию. Но не следует задавать прямые вопросы: что случилось или почему ты плачешь. Пробуйте угадать:

- Тебе больно? Где именно? Покажи. Как это случилось?

- Тебя кто-то обидел? Он что-то отнял у тебя? Ударил? Как обидел?

- Ты расстроился из-за чего-то? Разозлился на себя самого?

Обратите внимание, что первый вопрос выражает эмоцию или ее причину. Сильная истерика может быть из-за боли, обиды, злости. Озвучьте эмоцию и определите причину, но не надоедайте вопросами.

Четвертый шаг: принятие

Когда ситуация прояснится, нужно сказать, как вы понимаете ребенка. Малышу уже стало легче, а теперь еще значимый взрослый говорит о сочувствии. Можно сказать, что вы бы тоже расстроились (обиделись, расплакались) в этой ситуации. Очень важно озвучить причину эмоции:

- Ты разозлился на друга за то, что он не стал с тобой играть?

- Ты обиделся на папу, потому что он не купил тебе игрушку?

- Ты расплакался от сильной боли в колене, когда упал?

Важно, чтобы ребенок осознал сильную эмоцию и ее причину.

Этот этап может быть заключительным, так как контроль над эмоциями вернулся. Но лучше перейти к следующему этапу.

Пятый шаг: проектирование

Теперь нужно перейти к будущим действиям. Для этого нужно обсудить с ребенком дальнейшие планы. Первое предложение должно исходить от взрослого:

- давай приведем себя в порядок, чтоб никто не догадался про плач, а потом купим мороженое;

- пойдем домой и обработаем рану, чтобы не было инфекции и запомним, что нельзя подходить близко качелям;

- мы пойдем сейчас в парк, погуляем, и ты пообещаешь, что больше не будешь отнимать чужие игрушки, а в следующий раз попросишь поиграть.

Вариантов планирования может быть много. Главное, решить несколько задач:

1. Обговорить варианты действий в похожих ситуациях.

2. Установить границы поведения.

3. Запланировать ближайшее будущее.

Воспитательный эффект больше, если вы установили границы дозволенного по факту, в этом еще одна ценность контейнирования эмоций.

Ваш ребенок научится справляться со своим эмоциями и доверять вам.

Техника универсальна и вполне может быть применима и в общении с близкими взрослыми, при условии правильно подобранных слов. Главное, быть искренним.

Фото: www.pexels.com