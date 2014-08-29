Как воспитать у ребенка вкус в одежде?

Умение гармонично и со вкусом одеваться – это такой же элемент культуры, как образованность или воспитанность. Чувство стиля помогает хорошо и правильно выглядеть в разных ситуациях, выражать себя, экспериментировать и разговаривать с миром на языке одежды. Одевание - это очень интересная игра на всю жизнь, и нам, определенно, стоит подращивать вкус к одежде у детей – и девочек, и мальчиков.

Воспитывать детей бесполезно – воспитываем себя

Есть такая максима: не воспитывайте детей, воспитывайте себя, а дети все равно будут похожи на вас. Ребенок неизбежно воспримет семейные привычки и понесет их дальше, в свою собственную жизнь. А привычка – это одна из составляющих вкуса. И если ребенок впитал из семьи привычку к порядку и аккуратности, гармоничному сочетанию штор и обоев, соответствию цветов, линий и фактур, к правильной речи, красивым жестам, - то вряд ли что-то сможет у него это отнять. Если сын или дочка видят, как мама подбирает свой наряд, прежде чем выйти на прогулку, прихорашивается перед зеркалом, выбирает бусы или шарфик, поправляет галстук папе, - то все эти маленькие детали лягут на его «подкорку» и сориентируют в будущем.

Другая составляющая вкуса – это чувствительность, и это уже природный дар, как музыкальность или пластичность. Кто-то более восприимчив к гармонии или дисгармонии, и ему режет глаз сочетание розовых колготок и зеленых туфелек, а кто-то спокойно и без сомнений наденет строгие брюки с красными кроссовками. Другое дело, что и в первом, и во втором случае можно воспитать привычку к чему угодно: чувствительного ребенка приучить мириться с хаосом и аляповатостью (правда, он будет от этого немножко страдать), а нечувствительного научить грамотно, «от головы» подбирать наряды. Главное – последовательность.

Тайное влияние одежды

Одежда очень интересным образом на нас влияет. Недаром она служит прослойкой между нашим телом и окружающим миром.

На тело одежда воздействует очень просто: она может быть удобной или неудобной, сковывать движения или мешковато болтаться, колоть тело или мягко согревать . Цвет одежды тоже влияет на наше состояние, этот факт психологией признан. Красный цвет возбуждает и тонизирует, желтый стимулирует активность и снимает чувство подавленности, зеленый освежает и успокаивает, голубой успокаивает еще надежнее, настраивает на терпение, - и так далее. Есть такая практика – цветоведение, которая дотошно исследует влияние цветов на организм, можно к ней обратиться.

Маленькие дети живут «в теле». После года-полутора им становится не все равно, что надевают на них родители, и тогда они чаще всего выбирают одежду именно по этим признакам: удобство и цвет. Малышам важно, например, чтобы воротничок не был жестким, а ткань «не кусалась», чтобы нравился цвет и рисунок. Так они довольно чутко выбирают одежду, которая помогает их тельцу хорошо себя чувствовать и гармонизироваться.

Но одежда – это еще и способ объявить миру, кто я такой. А это уже сфера наших представлений о себе, фантазий и желаний. Например, девочка выбирает пышное розовое платье, потому что она хочет быть как принцесса, а мальчик выбирает джинсы с кучей карманов, потому что он хочет быть как супергерой. И это тоже очень важно – поддержать детей в таких играх, потому что в них малыши «распаковывают и устанавливают» себе необходимые психические настройки, тестируют разные образы и роли. Можно говорить с ребенком о том, что принцесса не только чудесно выглядит, она еще и ведет себя чудесно, так что все вокруг падают от восторга, а супергерой – это защитник, который не станет грубить маме и обижать младших.

И еще один слой: одежда вызывает определенную реакцию других людей, а мы в своей одежде эту реакцию считываем. Честно говоря, этот процесс очень напоминает перекидывание «тараканами», но избежать его невозможно. Например, нарядно и чисто одетый ребенок вызывает умиление и улыбки у взрослых – он видит их реакцию и где-то внутри «прописывает» себе, что он хороший для других, а это укрепляет уверенность. Малыш, одетый в старые и застиранные вещи, может вызывать у окружающих тревогу, пренебрежение или жалость – и эта тревога будет передаваться ему. Модный ребенок в любом возрасте популярнее у сверстников и вызывает позитив у взрослых (кроме последних бабушек «комсомольского» склада). Человека, одетого строго и со вкусом, в любом возрасте воспринимают более серьезно. И так далее.

Придира или «пофигист»?

Мамы замечают, что дети (даже в одной семье) могут очень по-разному относиться к одежде. Один ребенок не позволит надеть на себя вещь, которая ему не нравится, а другому абсолютно все равно, в чем гулять, лишь бы гулять. Давайте посмотрим на оба этих полюса.

Если ребенок говорит: я это не надену – значит, у него формируется свой стиль. И в каком-то смысле вам повезло, потому что этот малыш знает, чего он хочет, рано или поздно он уточнит формат, направление развития – и уверенно двинется в эту сторону. Конечно, не всегда просто удовлетворять странные и высокие желания детки, особенно если они перерастают в капризы и истерики, а уж что может твориться с таким ребенком в подростковом возрасте… Но педагоги и психологи дают такой совет: окружайте ребенка красивыми (на ваш вкус) и качественными вещами, чтобы он мог выбирать именно из этого разнообразия и приобрел привычку к хорошей одежде. Если вы идете с ребенком в магазин или делаете покупки онлайн – предложите ему на выбор несколько вещей, которые нравятся вам, и не соглашайтесь покупать полный «ужас-ужас», который запал в сердце детки. Аксессуары могут спасать и вести к компромиссу: вы покупаете милое модное платье и к нему – отчаянные бусики или сумочку. Пусть.

Хотя когда мы имеем дело с подростком, все немного усложняется: в подростковом возрасте ребенок ориентируется на мнение сверстников, ему хочется одеваться как они. Даже если родителям новый стиль категорически не нравится – именно в этом «прикиде» ребенок будет свободно чувствовать себя в своей компании и благополучно отработает важные для этого возраста программы. Но если чадо зацикливается на одежде и устраивает истерики по поводу навязанных ему неправильных вещей или отказа покупать нужную красоту – терпеливо повторяйте, что его ценят не только за одежду, ищите компромиссы.

Если ребенку все равно, во что одеваться, - этот случай немного сложнее. С одной стороны, такой ребенок «удобнее в эксплуатации», он не станет делать культа из одежды и модных бутиков, а в будущем его самооценка практически не будет зависеть от нарядов и мнения окружающих о его внешнем виде. Но с другой стороны, ему сложно почувствовать, в каких кофточках и джинсах ему комфортно, какая одежда ему идет, какой стиль делает его наиболее эффектным в обществе. Мама одной такой 13-летней девочки покупает дочке одежду сама, и одноклассницы часто с интересом спрашивают, кто подбирал ей эти удачные наряды? Но дочке по-прежнему все равно, и когда она открывает свой шкаф, наполненный разной красотой, то говорит, что им нужно удочерить еще 2 или 3 девочки.

Здесь главная цель – пробудить у ребенка интерес и чутье к одежде. Для этого нужно водить сына или дочку в магазины одежды, обязательно на позитиве, предлагать ему примерить разные вещи, но не перегружать. И очень поддерживать детку, когда он неожиданно скажет: «О, мне нравится эта футболка», - подбирать к этой футболке еще джинсы или жилетик, а после шопинга залакировать приятные чувства чаепитием в кафе. При выборе одежды на прогулку или для похода в гости тоже лучше инициативу доверить ребенку, в чем-то подкорректировать его, помочь свериться с погодой или форматом праздника и подобрать удобный и удачный наряд. Главное – чтобы у ребенка проснулся интерес к теме, чтобы он начал чувствовать удовольствие от выбора и красивого результата.

То самое воспитание вкуса

Что же мы можем сделать для воспитания вкуса в одежде, кроме создания «питающей среды» в семье и помощи ребенку в подборе нарядов?

Мы можем рассказывать о стилях. Вот ты сейчас в романтическом платьице, к нему не очень подходит кепка-бейсболка, а надевая строгий пиджачок, лучше обуться в туфли, а не кеды. Хотя, конечно, совсем уж строгих линеек современная мода не признает.

Еще можем покупать модные журналы, обсуждать, какие цвета, принты и фасоны популярны в новом сезоне.

Замечать, как разные детали наряда перекликаются друг с другом: бордовый помпон на берете с такого же цвета рукавичками и каймой на сапожках. Черные сапоги с черным ремнем и шапочкой.

Обращать внимание ребенка на красиво одетых людей на улице или фотографии в сети и в книжках, фото детей-моделей в детских интернет-магазинах одежды.

Показывать детям мультики и фильмы с красиво одетыми героями.

Банально – но покупать ребенку одежду, подходящую по размеру.

Прививать ребенку внимательное отношение к вещам: замечать грязь на одежде и относить ее в стирку, складывать футболки и кофточки аккуратно и размещать их на своих местах в шкафу.

Если вы с дочкой наряжаете куклу или рисуете принцессу, обсуждать мимоходом ее одежду: платье, украшения, подходящий платочек или шапочку.

Важно соблюдать и разнообразие в одежде: если мальчика одевают только в толстовки, футболки и бриджи, то во взрослом возрасте ему будет не очень просто в пиджаках. А девочка, которая все детство носила белые кофточки и пышные юбочки, может испытывать сложности в подростковом возрасте и бодрой студенческой жизни.

Дети, которым помогали выбирать одежду и обращать внимание на свои наряды, уже к 10-летнему возрасту вполне способны выбирать себе в магазине одежду, сочетающуюся по цвету и стилю. Родителям остается только стоять рядом, корректировать, советовать (и расплачиваться).

Право на эксперименты

Нужно помнить, что при всем желании видеть своего ребенка стильным и гармоничным, мы должны оставлять за ним свободу выбора. Потому что купленная по внезапному озарению бешеная футболка может оказаться не свидетельством деградации вкуса, а мостиком к новому вИдению себя, к собственному стилю. И следующая футболка будет уже более вменяемой.

Особенно забавно детский стиль эволюционирует, когда ребенок вступает в переходный возраст, стремится отстаивать свою независимость и пробует новые стили, копирует киногероев, певцов и просто своих друзей. У мальчиков вдруг начинается этап пристального внимания к своей внешности, прическам, джинсам и аксессуарам. У девочек обязательно приходит особенный «сорочий» возраст, когда они цепляют на себя все красивое, что можно унести. И если подростковые эксперименты не угрожают здоровью, чести и достоинству, то маме с папой лучше постараться удержать себя в руках, проявить мудрость и дальновидность, ведь эти пробы все равно войдут в более-менее мирное русло. Иногда лучше не противиться странному, но выразить свое мнение: «Мне это кажется слишком необычным, но если тебе правда нравится, конечно, носи».

В некоторых культурах считается, что родители воспитывают ребенка до 15-16 лет, а после этого могут, в лучшем случае, быть сыну или дочке друзьями (и, конечно, поддерживать деньгами, советом, помогать встать на ноги). Так что и вкус в одежде мы можем активно воспитывать в своих крохах, пока они ползают или играют рядом и смотрят на нас снизу вверх. Давайте не упустим это время!