фото: http://www.globallookpress.com/

- Сережа, поедем к бабушке?

- Да, да, да, - отвечает наш двухлетний сын и бежит складывать вещи в свой детский рюкзачок.

Бабушка живет за 500 км от нас, и видится с внуком в лучшем случае раз в несколько месяцев, правда, каждый вечер, общаясь с ним по скайпу или телефону. Но это не мешает ребенку горячо любить свою бабу Надю, ждать с нетерпением поездок к ней в гости или ее визитов к нам, и с удовольствием выбирать подарки для бабушки вместе со своими родителями.

Бабушка… Уже только от одного этого слова веет теплом и нежностью. Улыбка бабушки – самое надежное средство от любой грусти, а заваренный на травах чай обладает лечебными свойствами гораздо больше дорогих аптечных снадобий.

Наша бабушка юна душой и ведет активный образ жизни, успевая в этой жизни столько, сколько не успеть и некоторым молодым. Всегда идеальный порядок дома, щедрый урожай с садового участка по осени, постоянная улыбка на лице и неизменный оптимизм – у нее всегда есть чему поучиться. А еще мне никак не удается научиться печь такие же вкусные блины.

Когда родители, вечно уставшие от работы и домашних хлопот, оказываются бессильны придумать новые развлечения для собственного чада, для бабушки нет ничего проще организовать новую игру для непоседливого ребенка или соорудить игрушку из подручных материалов. А после волшебной сказки на ночь, рассказанной ее ласковым голосом, он будет спать беспробудным сном до самого утра.

Иногда вспоминается выражение о том, что мы любим внуков чуть больше, чем собственных детей. Просто, когда приходит пора стать бабушкой, одновременно молодеет и душа, вновь наполняясь той энергией, которая когда-то позволяла сворачивать горы. И в тот момент, когда родители вместе с ребенком будут смотреть сладкие сны, бабушка на кухне под тихий шепот телевизора начнет стряпать пирожки в дорогу и поспешно довязывать теплый свитер для внука.

Порой задумываешься, откуда у наших бабушек столько терпения и сил? Но потом понимаешь, что любящее сердце может быть поистине безграничным, скрывая в себе миллион возможностей, которых хватит на всех – и на детей, и на внуков…

Бабушкины подарки – одни из самых любимых игрушек нашего сына. Они не просто куплены по первому капризу ребенка в магазине, чтобы через день быть забытыми под кроватью. Их дарение сопровождается интересными рассказами, и вот уже вместе с бабушкой ребенок запускает новый автомобиль или декорирует наклейками недавно поклеенные в спальне обои.

И пусть после визитов к бабушке процесс перевоспитания ребенка иногда затягивается на недели, зато хотя бы несколько дней в году он может быть ребенком, которому позволено все – есть шоколадные конфеты, рисовать фломастерами на диване и гулять на улице до тех пор, пока совсем не стемнеет. Кто же еще будет без ограничения баловать ребенка, как не любимая бабушка? Кто простит ему все капризы и детские истерики, пытаясь отвлекать всевозможными способами, лишь бы не упала ни одна детская слеза? Кто заговорит ссадину на коленке так, что уже через несколько секунд, ребенок снова будет носиться по двору с друзьями? Кто будет даже ежедневный ритуал купания превращать в интересное развлечение с ныряниями и подводными играми? И при этом всем ни разу не скажет, что на игры нет времени или сил…

Безусловно, в жизни детей родители играют огромную роль, пытаясь давать все необходимое для полноценной жизни, даря свою любовь, тепло и заботу, предостерегая от опасностей и стараясь учить избегать ошибок и промахов в дальнейшем, во взрослой жизни. Но лишь бабушки со своей необъятного размера душой могут обеспечить счастливое детство, наполнив его задорным смехом, баловством и веселыми забавами.

Я сама до сих пор помню те солнечные моменты своей жизни, проведенные вместе с бабушкой. Сказки, рассказанные на ночь вместо мамы, которая вынужденно быстро уехала в командировку… Игрушки, сделанные руками бабушки, так как купить их в магазине не было возможности… Запах сдобных лепешек с утра, которые казались гораздо вкуснее хлеба из магазина, пусть и самого свежего…

Тяжело недооценить роль бабушки в жизни внуков. Ведь они уже однажды были свидетелями того, как младенчество перетекает в детство, детство в отрочество, отрочество в молодость и т.д. Так что, некоторые вещи для них гораздо проще и понятнее, чем для нас – родителей…

Пусть наши отношения со свекровью далеки от идеальных. Их тяжело назвать дружескими, и тем более отношениями матери и дочки. Но я понимаю, что как бабушка она идеальна.

Думая обо всем этом и видя, как наш маленький сын тянется к своей бабе Наде, жалею лишь об одном: что у ребенка только одна бабушка. Моя мама, не дождалась этого счастливого момента, когда крохотный носик уткнулся бы в шею, а губки прошептали самые искренние слова, на которые только способно детское сердце: «бабушка, я тебя люблю…»