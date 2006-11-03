Девочки бывают разные… Как воспитать из девочки Женщину

Воспитание девочек веками и тысячелетиями было связано массой табу и предрассудков. Согласно опросам, мамы девочек гораздо меньше мам мальчиков склонны к педагогическим экспериментам, реже занимаются их ранним физическим и интеллектуальным развитием, не так активно интересуются современными тенденциями в педагогике.

Дон и Джоан ЭЛИУМ, из книги «Воспитание дочери»

Как мы воспитываем дочерей? Так же, как сыновей? Или стараемся поддержать в них те ростки мягкости, сострадания, кокетства, которые природа закладывает в каждое женское создание? А может быть, мы сразу жестко определяем для дочерей судьбу: муж, кухня, дети? Вопросы, вопросы… Это трудно — выбрать правильный тон, общаясь с девочкой.

Мир глазами девочек

Откажитесь от убеждения, что мальчики и девочки — это одно и то же, что мужское всегда лучше женского или, наоборот, что мужчины насквозь неправильны, что женщины — сплошная ошибка природы, что быть представителем одного из полов лучше, чем другого, потому что один пол добрее, умнее, нежнее, сильнее, более воспитан, остроумен, рационален или слабее другого, что одних воспитывать легче, а с другими справиться труднее, и так далее, и так далее.

Мы не можем правильно осмыслить, что же такое девочки, потому что наше общество отрицает их особенности, предполагая, что женщины должны вести себя, как мужчины. Требование сразу ставит девушек и женщин в неравное положение в обществе, где их оценивают по тому, в какой мере им удалось добиться независимости, то есть по способности энергично действовать в одиночку против всех и вся.

Наших же дочерей вдохновляет совсем иное, ибо они видят мир в свете отношений. Вместо того чтобы стремиться к независимости, девочки ищут равноправных взаимозависимых отношений, где можно давать и получать, где люди активно взаимодействуют. Девочки в первую очередь ищут способ установить контакт с другими людьми, чтобы можно было объединить усилия, а не стремятся прибегать к силе, чтобы властвовать над остальными.

Девочки, сами нуждаясь в заботе, постоянно ищут себе объект попечения, хотя делают это незрело и часто противоречиво.

Время действовать

Девочка в восемь-двенадцать лет развивается во всех направлениях. У нее становятся длиннее ноги, и сама Она значительно вырастает; к десяти годам ее тело начинает готовиться к началу менструаций. У нее формируются тесные отношения с отцом, углубляется связь с матерью, особую значимость обретают подруги…

Девочки восьми, девяти, десяти лет ведут себя так же, как мальчики, они свободно исследуют мир и добиваются всего, к чему стремятся их сердца. В одиннадцать-двенадцать они уже думают о том, каким должно быть их тело; что нужно для того, чтобы пользоваться успехом; как должна думать и вести себя девочка. В этом возрасте она все больше сосредоточивается на жизни своей души, на своих чувствах.

В эти годы она исследует мир вне дома, постигает свои собственные интересы и склонности, познает, как что работает и чем приводится в действие. Среди этих захватывающих исследований, книжных или реальных приключений и странствий девочке нужен спокойный уголок, тайное местечко, где она могла бы помечтать, побыть наедине с собой, пошептаться с подругой. Хотя многих девочек от восьми до двенадцати лет не пугают ни математика, ни естественнонаучные дисциплины, колеса неравноправия в области образования продолжают вертеться, оказывая свое неблагоприятное влияние. Мы можем помочь своим дочерям освоить математику и естественные науки, если включим их в повседневную жизнь наравне с чтением и занятиями изобразительным искусством.

Приготовление еды — интересное и увлекательное занятие, которое позволяет научиться строго следовать инструкции, познакомиться с химическими соединениями, постичь науку измерений и освоить дроби. Предоставьте дочери право рассчитать необходимое количество продуктов на неделю, взвесить их, заплатить за покупки в магазине и проверить сдачу — все это будет способствовать развитию у нее математических навыков, столь необходимых в жизни.

Выдавайте девочке на руки средства на приобретение одежды: вместе с ней каждый сезон пересматривайте ее гардероб и совместно решайте, что необходимо приобрести. Если же вещь, которую дочь выбрала, находится за пределами возможностей семейного бюджета, предложите ей способ заработать недостающие деньги. Это научит девочку жить по средствам и расходовать деньги разумно.

Дочери вырастают

Поддерживайте в девочке зачатки женственности. Многие девочки восьми-двенадцати лет становятся записными «разбойниками в юбках». Они лазают по деревьям и тенью ходят за отцом. Девочки с удовольствием играют в спортивные игры и занимаются многими другими делами, которые раньше считались исключительно мальчишескими. Но не отказываются они и от типично девчоночьих занятий. Вечера с чаепитием, вязание, умение правильно накрыть стол, знание правил этикета, танцы и все те милые увлечения, которые у нас испокон веку ассоциируются с понятием «женственность», безусловно, не потеряли своей привлекательности.

Человеку нужно объединяться с кем-то, чтобы не быть одному, нужно знать свое место в группе, и эта потребность, вероятно, одна из самых главных в отрочестве.

Девочке необходимо знать, что она играет важную роль в обществе, полезна людям и они ее ценят. Если учесть, что беспокойство девочки бьет ключом из-за поступающих в кровь гормонов, что ее постоянно волнуют какие-нибудь идеи и тревожат взаимоотношения со сверстниками, то станет понятно, какая это нелегкая задача — хорошо учиться, оправдывать надежды семьи и удовлетворять стремления своей души. Девочка постоянно сомневается, удастся ли ей справиться со всем этим. Самооценка ослабевает именно тогда, когда она особенно нужна. Единственная возможность как-то поддержать дочь в эти трудные времена — это принять и признать любые ее идеи. Мы можем дать ей понять, что уважаем ее мнение, хотя совсем не обязательно с ним соглашаться.

Укрепить самооценку девочки можно еще одним способом: всячески поощряя ее участие в семейных делах, проведении праздников, соблюдении традиций и ритуалов. В какой-то момент развития дочери мы вдруг осознаем, что, вероятно, в последний раз проводим вместе отпуск или в последний раз она с удовольствием готовит к празднику это остроумное кукольное представление… Дочери вырастают, чтобы создать собственную семью и зажить жизнью, отдельной от нашей.

Анна Штейн, педагог

Девочкам в семье и школе чаще, чем мальчикам, жестко навязывают определенные роли, и девочка, отказывающаяся следовать предложенной ей модели поведения, подвергается гораздо более суровому осуждению, чем мальчик. Казалось бы, более ста лет успешной борьбы женщин за равные права с мужчинами и победа феминизма должны были бы кардинально изменить ситуацию, но этого не произошло, лишь к старым «ролям» добавились новые…

«Золушка».

Во многих семьях — в основном консервативного, патриархального склада малышку чуть не с младенчества «приучают помогать по хозяйству». Причем это не игра и не обучение навыкам самообслуживания, а серьезная, часто непосильная нагрузка. Нередко на пяти-шестилетнюю кроху целиком ложится уборка квартиры, мытье посуды, не говоря уже о младших братьях и сестрах.

Надо сказать, что педагогический эффект такого «воспитания» практически равен нулю. Зависимая девочка со слабым характером покорится воле родителей и поверит, что ее место — на кухне. Девочка сильная и решительная при первой же возможности воспротивится родительской диктатуре и начнет строить свою самостоятельную жизнь вопреки родительским «рецептам». Стремясь доказать свою независимость, она может много достичь в жизни, но уж точно никогда не станет хорошей хозяйкой.

Часто случается видеть на улице такую сцену: идет мама в шикарной шубе и дорогих сапогах, а рядом — девчушка в плохонькой курточке с китайского рынка, безвкусно подобранной шапочке. «Зачем ей хорошая одежда? — рассуждает такая мама. — Ведь все равно испортит, испачкает, да и вырастет скоро…»

Конечно, не обязательно, чтобы шкаф вашей девочки ломился от остро модных туалетов, но вовсе нелишним, если мама будет более или менее пропорционально пополнять свой и дочкин гардероб, следить, чтобы у нее развивался вкус.

Приучать ребенка к хозяйству, конечно, надо, просто не превращайте помощь по дому в основное занятие дочки. Пусть это на первых порах будет веселая игра, возможно, даже поощрение. А главное, пусть ваша малышка поймет, что дом — это место, где всем, и ей в том числе, должно быть хорошо и комфортно, и тогда она сама захочет помочь вам в этом.

«Маленькая принцесса».

«Первый ребенок — последняя кукла» — говорит народная мудрость. А если этот ребенок — девочка, да еще хорошенькая, да еще в большой, любящей семье, то просто нет сил оторваться от этой увлекательной игры. Прелестная комнатка и очаровательные игрушки, восхитительные платьица и туфельки. Даже небогатая семья идет на любые жертвы, чтобы обеспечить любимицу всем самым лучшим. В чем же здесь опасность? На самом деле в такой семье девочке навязывается ее роль не менее жестко, чем семье маленькой «золушки».

Мамы, которые в детстве были лишены ласки и красивых вещей, стремятся с избытком восполнить это в своих дочерях. Причем часто их представления о прекрасном детстве почерпнуты не из реальной жизни, а из модного журнала или телесериала. «Принцесса» должна играть в куклы и носить нарядные платьица. «Принцессе» положено заниматься бальными танцами. «Принцессы» учатся на пятерки, не бегают босиком и не лазают по деревьям… Продолжать?

Но нередко у «принцессы» оказывается душа маленькой разбойницы: она пачкает колготки, устраивает индейский вигвам в розовокружевной детской и приносит с улицы «всякую дрянь». Не всякая мама готова отступиться от своей мечты: ведь она лучше знает, что хорошо для ее дочери.

В итоге семья на долгие годы превратится в арену сражений, где взрослеющая дочка будет бороться за свое право быть самой собой. Не проще ли проявить мудрость и с самого начала уступить? Быть может, в кружке технического моделирования ваша дочка и впрямь преуспеет больше, чем в бальных танцах? Не надо бояться, ведь общаться с сорванцом в драных джинсах может оказаться куда интереснее, чем с чопорной барышней, индивидуальность которой подавили мамины представления о счастливом детстве.

«Свой парень».

Бывает, родители как будто вовсе не обращают внимание на то, что у них растет дочь, а не сын. Иногда девочку, не задумываясь о различии полов, просто воспитывают так же, как и ее брата. Она играет с ним в одни игры, донашивает его вещи, на равных водится с его друзьями. Бывает, что спортивные, энергичные родители не хотят воспитывать в девочке «жеманство», делать из нее «кисейную барышню». С ранних лет малышка ходит в походы и обливается ледяной водой, умеет управлять байдаркой и запросто бегает босиком по снегу. Уж здесь-то не найдешь кукол и кружавчиков.

В принципе, в здоровом воспитании нет ничего плохого, тем более, что в таких семьях детям, как правило, уделяют очень много внимания. Но девочки, не имея возможности играть в сюжетно-ролевые игры с куклами, испытывают в дальнейшем проблемы в семейной жизни. Ведь такие игры — это своего рода тренинг, в ходе которого «отрабатываются» не только практические навыки «взрослой жизни», но и различные типы внутрисемейных отношений.

Часто привязанный к девочке отец категорически не хочет принимать пробуждающейся в ней женственности. Он возмущается ее новой «взрослой» прической и «безвкусной» косметикой, ему «не нравятся» ее приятели… Если вовремя не подавить в себе эти чувства, дело может дойти до драмы: дочь сбежит с первым встречным, лишь бы избавиться от отцовской диктатуры. Или навсегда останется «своим парнем», с которым классно сходить в поход, но которого, увы, никому и в голову не придет пригласить на романтическое свидание.

«Синий чулок».

«Сначала учеба — потом развлечения», «Нечего с мальчишками шляться, заниматься надо». Во имя благой цели девочке внушают, что все, что отвлекает от учебы, — вредно и опасно, что главная ценность — это знания. При этом абсолютно не учитывается, что для нормального развития девочке необходимо не только получить определенный набор знаний, умений и навыков, но и научиться быть женщиной. строить отношения с противоположным полом. В итоге девочку сбивают с толку, внушая ей, что главное в человеке — не внешность, а ум и душа, что модно одеваются только те, кому больше нечем похвастаться. Боясь раннего замужества, мама стремится привить дочери неприязнь к противоположному полу, страх перед интимной жизнью.

В итоге «умная барышня» в скромном платьице и со строгой прической под недреманным маминым оком блестяще заканчивает школу… потом институт… потом аспирантуру… Вот тут-то и завести бы ей, казалось, «серьезные отношения», но только желающих уже не видно: не пережив отроческой влюбленности, не умея привлечь к себе внимания, не зная, как подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки своей внешности, да и вообще видя в мужчинах враждебное начало, такая барышня рискует навсегда остаться в одиночестве.

Пройдут годы, и ваша очаровательная малышка превратится в прелестную молодую женщину. Быть может, она станет актрисой или математиком, фотомоделью или политиком, а может, просто удачно выйдет замуж и нарожает кучу детей… сегодня общество не ограничивает девочку в выборе жизненного пути. Но важно, чтобы она сделала этот выбор осознанно и сама, а не продолжала и во взрослой жизни играть роль, навязанную ей родителями, или не пыталась построить свою жизнь вопреки им.