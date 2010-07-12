Как лучше общаться с ребенком работающей маме? Слушать и понимать!

Как много работающей матери общаться с ребенком, чтобы ему хватало ее внимания? Объясняет психолог Юлия Гиппенрейтер.

Сразу оговоримся: я не буду советовать вам уделять детям больше времени. Мы исходим из того, что время, которое вы можете уделить ребенку, очень ограниченно. Следовательно, хорошо бы повысить качество общения.

Мамино внимание. Какое оно?

Одна из ведущих потребностей ребенка — мамино внимание. Однако, не всякое внимание ему нужно. Иногда оно становится болезненным и не очень функциональным. Я имею в виду эмоциональное «прилипание», «завязку», которую некоторые матери сознательно или бессознательно создают.

Слишком эмоциональные мамы берут на себя всю эмоциональную сторону существования ребенка. Вот она приходит после работы домой и начинает изливать на него потоки нежности: «Ты мой хороший, иди ко мне, дай я тебя обниму» — а потом он плачет, жалуется: «Мама, не уходи завтра»… Я не хочу сказать, что к ребенку не нужно проявлять ласку — нужно обязательно, но этого недостаточно. С ребенком нужно беседовать и, самое важное, — слышать его. Если его любят, оберегают, заботятся, но не беседуют с ним, то он — всего лишь объект воздействия. Любимый объект, который кормят разными вещами: знаниями, дисциплиной. В то время как он — субъект, человеческая личность, существо, равное вам, но со своими потребностями, которые нужно стараться понять. Откликаться на них с самого его младенчества, отбросив ложные, искусственные соображения: «не баловать», «не приучать к рукам» и т. п. Ребенок подрастает — и на первый план выдвигается потребность в разнообразии впечатлений. Так помогите же ему ее удовлетворять. Когда ребенок начинает ползать и ходить, не сажайте его в манеж с игрушками — они ему уже опротивели! Именно поэтому он хватается за кухонную утварь, крышки от кастрюль, пульт от телевизора и т. д. Хватается — и прекрасно: уберите все хрупкое, бьющееся, острое, опасное, и пусть он живет свободно и познает мир!

Может ли мама быть главной во всем?

Наряду с разнообразием впечатлений в физическом мире ребенку нужно и разнообразие привязанностей. Конечно, мама — да еще та, которая привыкла быть главной на работе, — хочет быть главной и здесь. Хочет, чтобы ее общества ребенку хватало, а все остальные, с кем он общается, выполняли бы подсобные, хозяйственно-бытовые, образовательные функции, но не занимали место в его сердце. Это заведомо ложная установка. Не надо забывать общефилософский принцип: если ты что-то выбираешь — ты от чего-то отказываешься, что-то теряешь. Платишь за то, что выбрал. Передать ребенку всю себя, все лучшее, что, как вам кажется, в вас есть, может быть, и не удастся. Значит, нужно смягчить свои ожидания, отказаться от мысли, что самые важные установки он получает только от вас.

И тут неизбежно встает вопрос о том человеке, который проводит с ребенком большую часть времени, — как правило, это няня. Подбирать их помогают специальные агентства, плюс у каждой матери свои требования. Многие выбирают человека с педагогическим стажем (либо — даже гордятся этим — кандидата педагогических наук). Не думая о том, что этот стаж наработан в детском саду или в школе. И эти люди впитали в себя советский стиль школьного воспитания, стиль запретов и нотаций; они не знакомы с теми подходами, которые разрабатываются в психологии в последнее время.

Я говорю о так называемом гуманистическом подходе. Главная его идея — отрицание основы основ: того факта, что ребенок является «объектом воспитания». Всегда считалось, что он — некий объект, на который надо надо правильно, педагогически воздействовать, который нужно формировать, дисциплинировать, принуждать к чему-то. Гуманистическая психология преодолевает эту установку. Ее установка: он, ребенок, — живой, равный вам человек, а не то, что вы хотите из него сделать. Мы даже не представляем, как много талантов загублено школой! Они губятся методом, способами обучения, отношением к самой идее, кто такой «ученик». Установка школы — «его надо учить». А его очень важно слушать.

Услышать, понять и принять

Говоря о качестве общения, я имею в виду пластичное отношение к нему, слышание живых потребностей ребенка. Если в школе этого нет, то должно быть хотя бы дома. Ребенку тепло, когда понимают его потребности. Одна из важнейших — свобода исследовать мир и получать впечатления. Ребенок исследует свои возможности — и потихонечку поднимает планку. Это естественно, и в качество отношения матери входит принятие его желания рисковать. Когда он маленький, он хочет повыше залезть на дерево или поглубже забраться в лужу, подрастая — убежать с друзьями в соседний двор, став еще старше — вернуться домой позже обычного, попробовать сигарету, вино… Тут очень много зависит от того, как ведут себя родители. Нотации и запреты бессильны. И в этой конкретной ситуации, и в целом.

Да, вам хочется, чтобы ребенок пришел к каким-то выводам, которые вам кажутся правильными. Он придет к ним, если будет видеть перед собой пример.

Все, что мы желаем изменить в детях, следовало бы прежде всего внимательно проверить: не является ли это тем, что лучше было бы изменить в нас самих. Например, наш педагогический энтузиазм. Вероятно, его лучше направить на себя.