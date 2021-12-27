Как научить детей правильно относиться к подаркам

Наступает новогодняя пора, когда во всех домах наряжаются ёлки, а под ними появляются подарки. И каждый родитель озабочен выбором новогоднего подарка, чтобы увидеть искреннюю радость в глазах ребёнка.

Но, к сожалению, несмотря на все усилия родителей, подарки детям нравятся не всегда. И вовсе не потому, что они плохие. Просто ценность подарков для ребёнка может со временем измениться. Относиться к подаркам детей нужно учить, чтобы потом не было больно и стыдно за потребительское отношение.

Подарок и внимание

Пословицу о том, что дорого внимание, а не подарок, знают все. Вот только наши дети прекрасно осознают меркантильную сторону вопроса. Мы в их детстве радовались «кульку» конфет, а современных детей удивить чем-то просто невозможно.

В подарке есть безусловная составляющая – дети получают подарок просто так, потому что они есть. Это не приз и не награда. Дети любят подарки и ждут их. Видеть радость в глазах близких – настоящее счастье. Именно поэтому мы с особым трепетом выбираем подарок и наблюдаем за реакцией любимых деток.

А вот детки порой стали проявлять циничность, прикидывая стоимость и высказывая свое отношение. Новогодние подарки особенно часто вызывают детское недовольство, так как маленькие дети не связывают подарки Деда Мороза с семьей и позволяют себе негативные высказывания: «дешевый подарок», «ерунду подарили», «мне это не нужно», «это вообще устарело», «я не это заказывал (хотел)», «Дед Мороз вообще ничего не понимает».

Создается ощущение, что Дед Мороз просто обязан угодить ребенку, чтобы праздник для ребенка не оказался испорченным.

Подобное отношение наблюдается к любым подаркам: родственников, друзей, гостей. Вместо благодарности ребенок кидает недовольные фразы, а нам стыдно за своих детей.

Получается, что нашим детям уже не дорого внимание, они считают подарки обязанностью. А сам подарок строго оценивается и даже рейтингуется: «Самый лучший подарок от бабушки, на втором месте от тети Светы...» При этом может прозвучать фраза: «Мама, не волнуйся, твой подарок на третьем месте».

Кто виноват? Конечно, мы - родители.

Причины циничности наших детей: ошибки родителей

Мы спешим к детям, потому что соскучились, но при этом очень хотим порадовать их. Поэтому идем домой через магазин игрушек или кондитерскую. Мелочи, но с ними ребенок радуется встрече с нами гораздо больше.

Родителям приятно до той поры, пока однажды ребенок не спросит с порога: А что ты мне принес? И при отрицательном ответе оказывается недовольным. Как же так? Ребенок ждал маму (папу, бабушку, дедушку) или гостинец?

Как же мы дошли до такой жизни?

Ошибка 1: Подарок вместо внимания

Современные родители очень заняты, устают на работе и откупаются от детей подарками. Я дарю подарок – значит, люблю, даже если у меня нет времени проводить с тобой время. Подарок стал мерой любви. Чем дороже подарок, тем больше любовь. На самом деле, родители покупают детскую любовь и удивляются, что дети платят им тем же.

Саша (5 лет) с нетерпением ждет папу с работы, так как он обещал поиграть с ним в лото. Папа приходит и вручает новый набор «солдатиков». Саша рад, но чуть позже возникает диалог:

- Будем играть в лото?

- В другой раз, играй в солдатиков.

- Но ты же обещал!

- Я купил тебе новых солдатиков - играй в них.

Интересный вывод можно сделать: папа купил солдатиков не для того, чтобы доставить радость, а чтобы не играть с ребенком. Другими словами, папа откупился. Стоит ли удивляться, что вскоре у детей будет подобное отношение к родителям?

Ошибка 2: Подарки как предмет договора и манипуляции

Родители уговаривают детей хорошо себя вести, обещая подарок. Получается, чтот подарки – средство поощрения за хорошую учебу или послушание. Ребенок быстро усваивает, что хорошими поступками можно торговать.

Через какое-то время ребенок будет требовать подарки за исполнение любых правил, просьб или обязанностей. Он даже может предложить сделать какое-либо дело в обмен на подарок. Отсутствие подарка будет восприниматься как наказание.

Ситуация 1. Разговор мамы с сыном:

Если ты не исправишь тройку по математике, то я на День рождения подарю тебе энциклопедию. Будешь сидеть дома и читать, и никакого нового телефона.

Новый телефон, безусловно, приз за хорошее поведение или учебу, но не предмет спекуляции. Если хочется мотивировать ребенка, то лучше строить диалог конструктивно:

- Ты же мечтаешь о новом телефоне? Это дорогая вещь. Но впереди у тебя День рождения. И если ты порадуешь нас хорошими оценками, то мы постараемся подарить тебе телефон.

Ситуация 2.

Мама просит помочь бабушке прибраться в комнате. Ребенок:

- А что мне за это будет?

- А разве нужно за это что-то давать?

- В прошлый раз бабушка мне дала денежку на игрушку. А в этот раз даст?

Как говорится, без комментариев.

Ошибка 3: Что-то вместо мечты

Ребенок чего-то очень хочет, например, хоккейную амуницию. Но мы не собираемся отдавать его в хоккей, поэтому дарим боксерские перчатки. А может быть, и какие-то игрушки, или что-то, нанаш взгляд, действительно нужное. Зачем? Потому что нужно что-то подарить. И мы не интересуемся детскими желаниями, а просто дарим, чтобы поставить галочку.

- Мама, я мечтал о луноходе на пульте управления, а не о наборе книг.

- Я тоже мечтаю о дорогой шубе, но на мой день рождения подарили тостер. Бери что дают.

Мечта – это очень важно. Если нет возможности исполнить именно её, то подойдите к ней чуть ближе: потихоньку разузнайте о других ценных для ребенка вещах, дарите мечту по частям, или даже поговорите начистоту, но не игнорируйте детские желания.

5 советов родителям

Принимать подарки ребенка нужно учить, как и всему остальному. Помогут в этом несколько простых советов.

1. Начните с себя. Научитесь радоваться чужому вниманию, не позволяйте себе при детях цинично высказываться о подарках, выяснять стоимость, передаривать подарки. Будьте искренними.

2. Не откупайтесь от ребенка. Дарите ребенку себя: свое внимание и время. Наполните это время радостным общением, ваш ребенок должен ждать вас, а не ваши подарки. Чаще обнимайте ребенка, целуйте, делитесь впечатлениями.

3. Не допускайте «товарно-денежных» отношений с ребенком. У родителей и детей не должно быть сделок. Ребенок выполняет требования потому, что не хочет огорчить родителей или по причине сформированной внутренней дисциплины. А если хотите поощрить за что-то, то сделайте сюрприз.

4. Научите ребенка радоваться нематериальным подаркам. На вопрос, что ты мне принесла, предложите детям интересную игру или новую сказку. А поход в магазин замените прогулкой в парк или лес. Учите детей радоваться общению, чему-то новому, активному, интересному. Это научит ребенка радоваться жизни.

5. Учите детей дарить и получать подарки. Принимайте их подарки с восторгом и благодарностью, храните детские рисунки, говорите, что вам это приятно. Учите детей благодарить других людей. Говорите о чувствах и переживаниях.

Совсем скоро в каждую дверь постучит Новый год. Красивые коробочки и свертки, таинственные сюрпризы, письма и поздравления будут вас окружать. Все вокруг радуются, все любят и благодарят друг друга.

Это семейные воспоминания, которые останутся на всю жизнь. И на вашем примере ребёнок будет учиться быть благодарным и радоваться вниманию.

Не упустите шанс сделать вашего ребенка искреннее и добрее!