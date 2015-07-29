Темперамент. Дети-флегматики. Особенности воспитания

Так получилось, что в нашей небольшой семье три флегматика из четырех: дочь, сын и муж. Может быть, поэтому для меня этот тип темперамента самый замечательный и понятный. Хочу поделиться с родителями особенностями воспитания детей-флегматиков - маленьких копуш.

Представители каждого типа темперамента имеют свои сильные и слабые стороны. Суть воспитания в том, чтобы помочь маленькому человечку преодолеть отрицательные черты своего темперамента или превратить их в достоинства.

Кто же, они, флегматики…

Начнем с положительной характеристики.

* «Какой спокойный у вас малыш! Золотой ребенок!» - скажут вам мамочки на детской площадке. А ведь и на самом деле, золотой! С ребенком-флегматиком хлопот гораздо меньше, чем, к примеру, с сангвиником. Он долго и невозмутимо будет исследовать одну погремушку, не потревожит вас плачем в незнакомой обстановке. Такие детки быстро засыпают, крепко спят, а проснувшись, спокойно ждут вас в кроватке. Подрастая, такие малыши предпочитают тихие игры шумным и не доставляют беспокойства воспитателям.

* Речь флегматиков не отличается шквалом эмоций, большой выразительностью. Зато такие детки очень рассудительны и напоминают маленьких старичков. В своих суждениях они последовательны, логичны, всегда думают, прежде, чем что-то ответить. Эта черта очень поможет им во взрослой жизни: они не позволят эмоциям преобладать над разумом, всегда смогут дать дельный совет.

* Усидчивость – несомненное преимущество флегматиков. С ними легко заниматься, потому что они не требуют частой смены деятельности. Долго и упорно они добираются до сути какого-нибудь дела и доводят его до результата. В будущем им отлично подойдут профессии, требующие внимательности и кропотливости.

* Флегматики (и взрослые, и дети) – необыкновенно добрые люди. Именно про них и говорят: «Отдадут последнюю рубашку».

* Свое постоянство флегматики испытывают не только в суждениях, эмоциях, но и во взаимоотношениях с людьми. Они очень преданы своим друзьям и семье.

* «Давайте жить дружно!» - девиз флегматиков. Они очень миролюбивы и часто являются миротворцами среди остальных. Дети-флегматики, конечно, не лидеры в компании сверстников, но с ними никогда не ссорятся. Хотя сами они неэмоциональны, очень сдержаны и закрыты, зато могут выслушать ваши обиды, проблемы и как-то молча поддержать. Миролюбие объясняется еще и тем, что флегматики не стремятся отстаивать свою точку зрения и легко идут на компромисс.

Слабые стороны флегматиков и как с ними жить

* Медлительность – самая яркая черта больших и маленьких флегматиков.

Бесполезно раздражаться и поторапливать маленьких копуш: скорость их нервных процессов ниже, чем у сверстников других типов темперамента. Детям-флегматикам нужно больше времени, чтобы сосредоточить свое внимание и выполнить задание.

Со своими детьми я использую два маленьких секрета.

Во-первых, давая задание, я никогда не говорю его в пустоту. Нужно удостовериться, что тебя действительно слышат и только тогда произнести просьбу или поручение. Для повышения эффекта сразу уточняю: «Повтори, пожалуйста, о чем я тебя попросила». Ребенок проговаривает, внимание подключается.

Во-вторых, я ограничиваю время на выполнение поручения. Секундомер, конечно, не ставлю, но говорю, к примеру: «Пока я мою посуду, убери игрушки». Иначе процесс уборки может и не начаться. Единственное «но»: не используйте ограничение времени на выполнение каких-то умственных заданий, вы же не можете заставить себя специально думать медленно, когда умеете только быстро?

В школе такие детки учатся по-разному. Отличников, кстати, я встречала среди них чаще, чем троечников. Они, конечно, медленно включаются в работу, бывает, отстают от сверстников, зато запоминают и усваивают знания надолго. Нельзя резко переключать внимание детей-флегматиков с одного вида деятельности на другой. Опытный учитель позволит такому ребенку закончить задание позже или повторно объяснит материал. Помощь родителей дома будет своевременна.

* Другая слабая сторона флегматиков – неуверенность в себе, постоянная нерешительность, робость и, как следствие, застенчивость. Часто такие дети – постоянные спутники мамы, им трудно познакомиться с другими детьми, а взрослых они, бывает, даже побаиваются.

К счастью, бороться с неуверенностью можно и даже нужно. Помогут в этом следующие рекомендации:

1. Постоянно хвалим деток, а еще делаем акцент на их успехах и сильных сторонах: «Не получается крутить обруч как подружка? Зато ты умеешь кататься на роликах и велосипеде, а подруга – нет».

2. Приводим в пример свое детство, свои преодоленные страхи и неуверенность: «Когда я была маленькая как ты, я тоже боялась познакомиться с другими девочками, а потом попробовала один раз и страх прошел». Важно показать, что ваш ребенок не одинок в своем страхе, что боязнь можно победить, если сделать первый шаг.

3. «Репетируем» разные ситуации в ролевых играх. Не решается поздороваться или выйти к доске на уроке? Берем игрушки и инсценируем сцены приветствия и др. Так малыш увидит себя со стороны и попробует на себе роль смельчака.

4. Создаем ситуации успеха, давая ребенку только посильные задания. И снова хвалим!

5. Даем возможность общения со сверстниками. Можно записать на секцию или кружок, где нужно именно контактировать, взаимодействовать с другими членами группы. Важно, чтобы сама деятельность на этом кружке нравилась ребенку, если же все дается с трудом, это вызовет состояние тревожности и еще большей неуверенности.

6. Учим рисковать, перебарывать страх: «Не перестанешь бояться, пока не попробуешь. Не научишься, пока не будешь учиться»

7. Даем ребенку почувствовать себя любимым и нужным. Всегда внимательно слушаем его, не отмахиваемся от его тревог и проблем.

* Лень – следующая опасность детей-флегматиков. Не все, но многие из них подвержены этому чувству. Зато их природная дисциплинированность даст вам возможность приучить их к выполнению домашних обязанностей.

* Упрямство – еще одна характерная черта флегматиков. Возрастное упрямство свойственно всем детям, а у героев нашей статьи оно, к сожалению, переходит во взрослую жизнь. Нужно суметь повернуть воспитание в такое русло, чтобы упрямство переросло в положительное упорство. Проявляем терпение, четко предъявляем требования и не отступаем от своих принципов. Поощряем стремление достигать своих целей, только вот цели учим ставить правильные.

* Сдержанность, замкнутость, закрытость ребенка-флегматика хотя и свойственна ему от рождения, все же может вредить его здоровью. Речь идет о негативных эмоциях. Все свои переживания и проблемы флегматики держат в себе. Учим наших чад расслабляться под любимую музыку, вызываем их на откровения, занимаемся вместе любимым делом.

* Пессимизм ребенка в сочетании с его неуверенностью создает столько препятствий на жизненном пути. Смотреть его радостно на жизнь можно научить только своим примером.

Конечно, невозможно придумать себе идеал ребенка и всю жизнь подстраивать под выдуманный образ сына или дочь. Все дети (как и взрослые) разные и нужно уметь понимать и принимать их такими, какие они есть. Мы можем только помочь детям быть счастливыми.

