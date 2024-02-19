6 привычек взрослых, которые могут испортить жизнь ребёнку

Ежедневно многие мамы живут с мыслью: «Я должна быть самой лучшей мамой и ребёнку своему дать только самое лучшее!» И в своём стремлении к идеалу доводит и себя, и детей до нервного срыва. Давайте посмотрим, где мы, взрослые, перегибаем палку и в чём можно спокойно «дать слабину!».

Зависимость от одобрения окружающих

Мы все родом из детства, и подсознательно ещё тогда усвоили, что если хвалят, то ты хороший, тебя любят, если ругают - нужно немедленно исправиться, чтобы полюбили обратно! Такой взрослый, вырастая, может вынуждать ребёнка делать то, что ему не нравится, но вызовет одобрение друзей или родных: идем в гости к бабушке - надень то платье, что она подарила (не важно, что ребенку оно не нравится)! На дне рождения ты не должен сидеть в углу, надо веселиться вместе со всеми, люди готовились, старались! Мало ли, что ты не хочешь - тебя приглашают (на квест, в кино и т.п.) - некрасиво отказываться!

Мы учим детей подавлять свои желания и ставить во главу угла необходимость угодить, а стоило бы научить говорить правду и уважать своё и чужое мнение.

Ешь, когда я приготовила и то, что дают!

Вам тоже кажется, что если ребёнок не ест то, что вы приготовили, это означает, что он плохо воспитан? А его отказ от еды это неуважение: «Мама ведь старалась!» Или, может, вы считаете, что у вас «Общество чистых тарелок»?

Заставляя ребенка поесть любой ценой, родители снова проявляют себя носителями установок, усвоенных ими самими в детстве. Ведь ребёнок — существо неразумное, и только взрослые могут знать, что нужно ребёнку и в каком количестве.

На самом деле, нормальный организм — это саморегулирующаяся система, приспособленная реагировать на внешние изменения. И в детстве без внешних установок и насилия ребёнку как раз удаётся питаться интуитивно, формируя здоровые пищевые привычки.

Заставляя ребёнка, мы снова учим его не чувствовать своё тело, свои ощущения, не замечать своих желаний.

Вечная спешка

Чем ты старше, тем больше забот, тем сильнее день загружен разными событиями. А у родителей ежедневных забот существенно добавляется, и начинаются они с утренних сборов, которые сопровождаются недовольным поторапливанием: «Быстрее, опаздываем, не копайся!»

В заботе о семье мы вынуждены всё успеть, но тоже хотим поспать и не оставляем побольше времени на счастливое пробуждение для себя и ребёнка. В итоге для детей каждое утро становится мучительным, наполненным бессмысленными с его точки зрения телодвижениями.

Ребёнку всего важнее любящая и улыбающаяся мама, а вместо этого мы формируем привычку вставать недовольными, спешить, нервничать.

Подумайте, как разгрузить день и кому делегировать часть дел, чтобы получить немного времени для полноценного и счастливого общения.

НЕпоследовательность

Если вы обозначили правила, то всегда сами соблюдайте их. Ребёнку не усвоить всех исключений, которые вы можете сами для себя придумать. На вашем примере ребёнку будет легко усвоить правила, в его картинке мира не будет противоречий.

Например. Вы говорите по телефону с подругой, в этот момент вас отвлёк ребёнок, задав вопрос. Вы вполне можете ответить, и делаете это. В следующий раз у вас важный разговор, требующий всего вашего внимания (а если он ещё и неприятный, то заряжен негативными эмоциями), и когда ребёнок обращается к вам с вопросом, вы делаете страшное лицо, отводите его за руку в детскую или того хуже - после разговора ругаете, что он вас отвлекает.

Единственное, что может усвоить ребёнок: лучше держаться от мамы подальше, потому что он не знает, когда и как себя нужно вести, потому что мама ведет себя по-разному в одной и той же ситуации, значит, это он плохой, огорчает её, а чтобы тебя любили, нужно маму не огорчать.

Объясните ребёнку правило, разыграйте ситуации на игрушках. А самое главное - не нарушайте правила сами. Например, всегда давайте ребенку договорить то, что он хочет сказать, пусть он знает, что вы готовы его выслушать.

Постоянные сравнения с другими детьми

Просто вспомните, насколько вам было плохо и как вы сами переживали, когда вас сравнивали с кем-нибудь не в вашу пользу. Все дети разные, успех в одном и том же деле приходит к кому-то легко, а кому-то после больших трудов. Зато в другом деле дети могут поменяться местами в вашей выдуманной таблице результатов. Не обесценивайте усилия вашего ребёнка, любите его.

«Вот, посмотри, как другие дети занимаются/учатся/прыгают/рисуют/помогают маме!» — в этот момент ребёнок чувствует себя отверженным, мотивация к чему-то стремиться сразу падает, смысла трудиться дальше он не видит.

Ни с кем не сравнивайте своего ребенка, даже с ним самим, каким он был прежде. Это вряд ли поможет ему вырасти уверенным в себе человеком.

Теория без практики

Вы требуете от ребёнка уважения к старшим, но позволяете себе при нём нелестно высказываться о родителях. Вы говорите, что нельзя опаздывать в школу, но через день сами приезжаете невовремя. Вы утверждаете, что нужно усердно учиться, заниматься спортом и развивать свой кругозор, но вечера проводите на кухне, а выходные на диване.

Ребёнок видит совсем иной пример и впитывает не ваши слова, а модель вашего поведения. Как вы думаете, каким будет уклад в его семье? Пример какой семьи вы подаете?