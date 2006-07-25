Малыш в музейном зале

Стараясь дать малышу лучшие игрушки, накормить вкуснее, одеть красивее, мы не всегда задумываемся о том, что ребенок с самого раннего возраста должен иметь возможность расширять свое представление о мире. Прогулки, общение с мамой, папой и сверстниками – все это, конечно, хорошо. Но подросший малыш требует все новой пищи для ума, все новых впечатлений... Пусть первым шагом на пути к познанию многообразия и красоты мира станет поход в музей!

Развеем весьма распространенное заблуждение о том, что музей – это скучно. Сегодня в большинстве музеев игра, театрализованные представления, праздники становятся основными формами работы с детьми.

Если вашему малышу уже исполнилось три-четыре года, самое время провести выходные с пользой для всей семьи. Выберите подходящее время, когда ребенок хорошо себя чувствует и настроение у него радостное, и погружайтесь в неизведанный мир музейных коллекций.

С чего начать?

При правильном подходе визит в музей может превратиться в праздничное и незабываемое событие.

Какой бы музей вы ни выбрали для первого посещения, малыша необходимо подготовить. Прежде всего нужно подробно объяснить ему, что такое музей вообще и что выставлено в залах музея, встреча с которым вам предстоит. Собираясь в Дарвиновский музей, вы можете рассказать ребенку о повадках животных, о том, что они едят, как заботятся о потомстве. Можно перед походом в этот музей вместе с малышом вспомнить «Доктора Айболита» и предложить найти среди экспонатов всех вылеченных им зверей. Можно поиграть дома в художественный музей: подготовить вместе с ребенком экспозицию из открыток и репродукций, сделать паспарту из бумаги, подписи к картинкам. Затем предложите ребенку оформить его собственные рисунки и оборудуйте для них «зал современного искусства». Собираясь в музей, связанный с сельским хозяйством, можно рассказать малышу, как растут овощи, еще лучше – придумать сказочную историю, например, о приключениях зернышка, выбравшегося из колоска и отправившегося бродить по свету. Пофантазируйте вместе с ребенком, как зернышко и на элеваторе побывало, и на мельнице, и в конце концов стало вкусной булочкой. Включив воображение, можно подобным образом подготовить ребенка к посещению исторического, этнографического или технического музея.

Вспомните себя в детстве. Поделитесь с крохой своими воспоминаниями. Расскажите, что вы почувствовали, когда сами пришли в этот музей первый раз, что больше понравилось, хотелось ли вам прийти сюда опять. Ваша задача – максимально заинтересовать малыша, чтобы в будущем встреча с музеем ассоциировалось у него только с приятными эмоциями.

Для первого посещения лучше выбрать утро буднего дня, когда людей не так много и вашего малыша ничто не будет отвлекать от рассматривания экспонатов. Пусть ваш совместный поход в музей будет торжественно обставлен, а настроение будет приподнятым.

Экспозиция, на которую вы ведете ребенка, должна подходить ему по возрасту и быть интересной. Если тема, которую вы выбрали для просмотра, окажется скучной, ребенок начнет капризничать. Не забывайте, что малыш быстро устает, легко отвлекается и не может усвоить сразу много информации. А чтобы вам не пришлось искать свое чадо среди экспонатов и извиняться за испачканные им вещи, ни на минуту не оставляйте его одного.

Не устраивайте маленькому ребенку экскурсий с экскурсоводом: его пространные объяснения могут быть интересны детям постарше. Тщательно подготовившись к посещению музея, вы сможете заменить своему малышу самого лучшего экскурсовода. Старайтесь не пугать кроху длинными наставлениями. Спокойно и коротко расскажите, как надо вести себя в музее. Объясните, что в большинстве музеев нельзя трогать экспонаты руками, так как их можно сломать или испачкать. Сообщите, что разговаривать в музее надо тихо, потому что крики и лишние эмоции могут помешать другим детям рассматривать экспозиции или слушать экскурсовода. Подайте пример своему малышу, покажите, как надо себя вести, - и постепенно даже самый эмоциональный ребенок станет спокойнее и внимательнее.

Следите за поведением малыша. Как только вы заметите, что прежнего интереса уже нет, постарайтесь побыстрей закончить экскурсию.

Какие музеи можно посетить?

Лучше всего начать с посещения музея живой природы. Ребенку близка и хорошо знакома эта тема. Он знает, как выглядят животные – герои сказок, и знакомство с настоящими представителями животного мира может заинтересовать его.

В картинной галерее покажите своему ребенку полотна, на которых изображены дети. Предоставьте малышу самому пофантазировать. Пусть он придумает детям имена, попробует представить, где и как они живут. Попробуйте поиграть с ребенком. Рассмотрите картины с изображением деревенских домиков, речки или лесной поляны. Затем попросите его отвернуться и вспомнить, что нарисовано на картине. Конечно, много он не запомнит, но вы можете помочь ему, задавая наводящие вопросы.

Одной из самых привлекательных экскурсий может стать посещение ботанического сада или музея сельского хозяйства. Ребята с удовольствием разглядывают диковинные растения в оранжереях, удивляются, каких цветов и размеров бывают привычные овощи и фрукты.

Посещение палеонтологического музея оставит в душе вашего малыша неизгладимый след. Ребенок увидит доисторические джунгли, огромных динозавров, семейство мамонтов, идущее на водопой. Он сможет сравнить древних животных с увиденными ранее в зоопарке жирафами, слонами, крокодилами.

Возможно, малыш настолько заинтересуется увиденным, что вам придется регулярно расширять его представления о мире природы с помощью современных документальных фильмов, популярных детских энциклопедий и календарей.

В музее декоративно-прикладного искусства можно увидеть мебель, ткани, старинные костюмы, посуду – все, что на протяжении веков не только служило человеку в быту, но и украшало его жизнь. С детьми здесь проводятся занятия, ребенок может сам попробовать расписать матрешку или глиняную игрушку, спрясть нитку, слепить из глины барыню или птичку.

Маленьких любителей сказочных историй ждут музеи сказок. Их главные герои будут вашими спутниками на протяжении всей экскурсии. Они расскажут о себе множество интересных историй, загадают загадки и подарят маленьким победителям призы.

Если вы хотите пробудить интерес малыша к истории книги, вы можете сходить с ним в музей рукописной книги. Здесь дети с любопытством рассматривают древние фолианты, по которым учили первые буквы их бабушки и дедушки.

Среди самых первых игрушек любого малыша обязательно есть куклы. В них любят играть и девочки и мальчики, поэтому для первого знакомства с музеем неплохо выбрать музей кукол. Его посетители знакомятся с изделиями народных промыслов: лубяными, деревянными куклами, тряпичными петрушками, театральными куклами-марионетками и, конечно, величавыми фарфоровыми красавицами.

Обязательно нужно посетить и музей боевой славы. Малыши с удовольствием будут рассматривать боевую технику, оружие и военные самолеты. Ни один мальчишка не упустит возможности оказаться внутри понравившейся машины, все посмотреть, повертеть и потрогать. Это настолько увлекательно, что даже девочки не останутся равнодушными.

Любителям спокойного отдыха можно посоветовать сводить ребенка в музей-усадьбу. Это и увлекательная экскурсия в прошлое, и приятная прогулка по приусадебному парку.

Возвращаясь с экскурсии, постарайтесь выяснить, что запомнилось малышу, вызвало у него особенный интерес. Не расстраивайтесь, если его ощущения будут не такими, как вам бы хотелось. Иногда нужно время, чтобы ребенок принял новые впечатления. В любом случае, ваш поход в музей не будет напрасным.

Журнал "Мама и малыш", №4 2004 г.