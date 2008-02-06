«Купи!»: инструкция для родителей

Как часто дети просят купить игрушку, шоколадку или что-нибудь. Как часто родители не знают, как реагировать на настойчивые просьбы ребенка. Что чувствуют одни? И как поступают другие? Пробуем разобраться в ситуации.

Природа игрушки

Для чего ребенку игрушка? Через нее ребенок познает мир, развивает себя, обнаруживает творческие способности. Любая игрушка кроме развлекательного имеет еще и познавательный смысл. Игрушка — это способ выразить себя и свои эмоции. Для ребенка купить игрушку — это не значит потратить родительские деньги. Для него это сродни символическому акту взрослости: сделать выбор и осуществить его любыми возможными (или невозможными!) путями.

Игрушка — это материальная связь малыша с миром. Когда ребенок только родился, молоко матери и чистые пеленки были материальным выражением любви и заботы. Впоследствии ребенку нужны и нематериальные проявления любви, иначе взамен он будет требовать купить что-либо.

«Купи», или Потребности ребенка

Многие наши слова имеют двойной смысл: первый лежит на поверхности — сделать то, что заключено в слове, о втором можно только догадываться — скрытая просьба или потребность. Слово «купи» — как раз из таких.

Один ребенок может произнести в магазине «купи», если его спровоцировала ситуация. Например, мама долго разговаривает с подругой среди прилавков. В этом случае малыш пытается отвлечь маму и переключает ее внимание на покупку.

Или ваши дочь или сын видят довольного ребенка с игрушкой в руках. Такое «купи» для детей является спонтанным. Но внимательные родители стараются избегать таких ситуаций, когда приходят с малышом в магазин!

Другой ребенок говорит «купи», так как для него это подтверждение того, что он хороший. Ведь малыш делит мир на «хорошее» и «плохое». Если он хороший, родители покупают ему игрушки и сладости, плохой — говорят «нет». Игрушка перестанет быть для ребенка подтверждением, что он хороший, если мама и папа будут чаще его хвалить, играть с ним, общаться.

Третий ребенок настойчиво требует «купи». Родителей это должно насторожить. Скорее всего, малыш чувствует себя одиноким, ему не хватает вашего внимания. Когда ребенок говорит «купи что-нибудь», это может свидетельствовать о том, что он не умеет делать выбор. Даже в деле развлечений малыш принимает то, что ему предлагают взрослые. Природа не терпит пустоты, и любое требование ребенка может быть сигналом о том, что ему чего-то не хватает, а игрушка — слабая этому замена.

Так что внимательно отнеситесь к «купи» своего малыша.

«Отстань», или Реакции родителей

Реже всего родители отказывают своему ребенку в покупке, а потом злятся на себя. Почему? Потому что чувствуют вину перед малышом и не учитывают, что имеют право на отказ. Чаще родители все-таки покупают, через это выражая себя. Одни через покупку выражают свою любовь, так как у них нет времени, чтобы пообщаться с ребенком, — они просто «откупаются». Но маленький человек должен знать и нематериальное выражение любви: ласковое слово, объятия, разговор по душам.

Другие родители все время покупают то, чего у них в этом возрасте не было. Тем самым они компенсируют свое «серое» детство и лишают ребенка возможности добиваться цели, мечтать, радоваться долгожданной покупке.

Третьи покупают игрушку только как вознаграждение за хорошее поведение: «Будешь вести себя хорошо — куплю конструктор». Это превращается в манипуляцию. Американский психолог Карл Роджерс называл такую воспитательную позицию «условным принятием». В то время как ребенка можно и нужно любить за то, что он есть, — другими словами, принять безусловно.

Наконец, родители покупают все больше и больше, потому что не могут найти новое применение старым игрушкам. Например, куклу можно не только кормить, но и лечить. Покажите ребенку новые возможности старых игрушек.

Ошибки в магазине

Кажется, мы разобрались с потребностями ребенка и реакциями родителей. И вот вы оказались с малышом в магазине. Как правило, родители совершают две ошибки. Первая — произносят неправильные фразы. Вторая — неправильно поступают. Возможно, вы отвечаете на требование «купи» так:

- «Все время «купи!»! Может быть, я тоже себе что-нибудь хочу купить?»

- «Как тебе не стыдно? На нас все смотрят!»

- «Вот вырастешь, будешь покупать себе все, что захочется!»

Такие фразы обидны и стыдны для ребенка. Вы прекратили бесконечный вопль «купи», но при этом задели малыша за душу, сделали его в собственных глазах маленьким и ничтожным. Просить ребенок не перестанет, но комплекс может сформироваться.

Не менее важно родительское поведение: вы произносите «нет», а потом покупаете игрушку; вы говорите «Это в последний раз», а в следующий раз снова идете на уступку. Ваш ребенок превращается в манипулятора. Он самостоятельно не умеет добиваться цели, если не получилось с первого раза. Так родительские ошибки превращаются в детские неспособности. Но этого можно избежать.

Политика похода в магазин

Изберите свой способ ходить с ребенком в магазин. Нет возможности покупать игрушки и сладости - не берите малыша с собой. Вы можете с ребенком договориться о том, что покупаете игрушки в определенный день недели или месяца. В случае капризов напомните ему про договор, который нельзя нарушать. Со временем ребенок это поймет, а впоследствии оценит. Если малыш устроил скандал в магазине, ни в коем случае не покупайте желаемое. Истерика вскоре пройдет, а ребенок научится принимать отказ. Научитесь и вы сами принимать решение и строго ему следовать.

Услышав знакомое «купи», примите для себя решение: «Хочу я это покупать сейчас или нет». Если вы решили, что покупка возможна, стоит покупать сразу и без условий. Если решили, что купить нельзя, честно и твердо сообщите об этом ребенку. Если вам нужно время для принятия решения, скажите, например: «Да, игрушка интересная, но мне нужно подумать, сможем ли мы это сегодня купить». Подумали — отвечайте. Если ответ отрицательный, несмотря на реакцию ребенка, придерживайтесь своего решения.

Правила выбора игрушки

Ребенок слышит на свою просьбу заветное «да» и выбирает игрушку. А родитель тем времен следует простым правилам. Присмотритесь к выбранной игрушке. Она должна развивать мышление ребенка, вызывать положительные эмоции, формировать жизненные ценности и быть безопасной.

Если игрушка вызывает опасения, лучше сразу сказать об этом малышу. Если вам не понятен выбор ребенка, спросите его, зачем ему нужна именно эта игрушка. Он с удовольствием объяснит. Если вы знаете, что похожих машин у сына штук пять, напомните ему об этом, может, он выберет другую игрушку. Когда ребенок определился с покупкой, не критикуйте: он имеет право на выбор.

Если вы задумаетесь о природе «купи» вашего ребенка, проанализируете свое поведение и выработаете политику действий, то вы сможете превратить поход в магазин с ребенком в увлекательное и полезное занятие для всей семьи.