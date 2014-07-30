Воспитание ответственности

Ответственность - это положение, при котором человек отдает полный отчет в своих действиях и принимает на себя вину за последствия в исходе порученного дела, в выполнении каких-нибудь обязанностей, обязательств. Ответственный человек осознает себя как причину совершаемых им поступков, он инициирует изменения в собственной жизни и готов отвечать за то, к чему они приведут.

Возраст ответственности

Для дошкольного возраста характерна малая степень развития самосознания. Чтобы быть по-настоящему ответственным, ребенок должен уметь прогнозировать последствия, т.е. знать, какое поведение одобряется, а после какого наступают санкции . Но дошкольник к этому пока полностью не готов. Он постепенно узнает правила и нормы нашего взрослого общества, и именно это знание - основа ответственного поведения в будущем. Но родители часто склонны думать, что ребенок - это просто маленький взрослый, который "все понимает", но не делает то ли из вредности, то ли от лени, то ли из упрямства. И требуют от ребенка того, что он дать не в состоянии, исходя из особенностей своего возраста.

* До 2 лет- возраст, когда ребенок не способен проследить связи между своими действиями и наступившими последствиями. Для него всякое последствие наступает "вдруг". Он ориентируется на то, какую реакцию выдает его мама и другие близкие, и постепенно "заучивает" то, что делать не стоит, но лишь потому, что это многократно вызывало негативную реакцию. Подлинной ответственности ни за внешний вид, ни за игрушки быть не может, и не стоит ее требовать. Пока малышу нужен взрослый, "проводник", который поможет разобраться в этом непростом мире.

* От 2 до 3,5 лет - это период, в который у большинства детей наступает так называемый "кризис трех лет". Как правило, он начинается около 2,5 лет. Поведение ребенка часто похоже на провокацию: он, зная запреты, "проверяет", действительно ли нельзя то, что "нельзя". В этот период очерчиваются границы желательного и порицаемого поведения, и чем четче они будут обозначены, тем больше будет у ребенка "опор", чтобы понять, какое поведение считается ответственным, а какое - нет.

Пока ребенок находится в кризисе, может казаться, что он стал полностью безответственным. Раньше ему нравилось быть в чистой одежде, а теперь он обмазался вареньем и смотрит, как вы отреагируете. Или он охотно помогал убирать игрушки, а теперь вы слышите его решительное "нет!". Не стоит пугаться и думать, что ребенок окончательно "испортился" и будет расти безответственным человеком. Этот период пройдет, и личностный рост малыша станет очевидным.

А пока старайтесь четко демонстрировать ребенку существующие правила, которые должны быть неизменны и не зависеть ни от вашего настроения, ни от вызывающего поведения ребенка (например, если кошку нельзя тискать, то уж нельзя никогда, ни тогда, когда вы разговариваете по телефону, ни тогда, когда он демонстрирует свое недовольство криком).

* 3,5-5 лет. Это время хорошо подходит для начала развития ответственного поведения. Конечно, остается много областей, где родители должны продолжать контролировать поведение ребенка и подсказывать ему, как следует поступить. Но уже можно выделить несколько областей, за которые ребенок должен нести ответственность.

Это может быть, например, ответственность за собственные игрушки и вещи ("сам потерял, сам и ищи"), простые домашние обязанности (перед семейным обедом положить на стол ложки для всех). Таких областей должно быть пока немного, ведь это лишь первые шаги постижения ответственности, но они должны быть обязательно.

В этом возрасте большинство детей уже посещают детские сады, и там им прививается определенная ответственность: за сохранность своих вещей, за обращение с общими игрушками, за соблюдение правил группы. Если малыш не посещает сад, то родители обязательно должны признавать его личную ответственность в некоторых делах. Если родители считают его еще "слишком маленьким" и не позволяют иметь личных зон ответственности, то это может привести к тому, что малыш привыкнет быть ведомым.

Стоит отметить, что ребенок этого возраста оценивает поступки (свои и чужие) только по последствиям, которые они несут. Если внешне правильный поступок несет для ребенка проигрыш, а не выигрыш, то это поведение не закрепится.

Например, 4-летний Саша сам убирает свои игрушки, но у него своя "система", которая не нравится маме. После Сашиной уборки мама, ворча, перекладывает все игрушки. Очевидно, что после правильного поведения (уборки игрушек) для Саши наступают негативные последствия (мама ругается). Чувство ответственности за свои вещи угасает, Саша сразу предпочитает перепоручить уборку маме.

* Возраст 5-7 лет характеризуется тем, что ребенок становится все более ответственным. В большинстве случаев он отдает себе отчет в том, какое поведение будет одобряться, а какое - нет. В этом возрасте дети учатся оценивать поступки не только по критерию, какие последствия они повлекли за собой, но и по тому, какие внутренние мотивы были у человека, совершающего тот или иной поступок.

Например, в старшей группе детского сада обсуждается рассказ о том, как девочка, решив помочь маме, стала протирать пыль и случайно разбила вазу, за что мама ее ругала. Дети, которые пока находятся на более ранней ступени и умеют оценивать поведение лишь по последствиям, скажут, что девочка совершила однозначно плохой поступок, учитывая лишь разбитую вазу и недовольство ее мамы. Дети, у которых уже начала формироваться данная способность, скажут, что поведение девочки было правильным, т.к. она старалась помочь маме, делала доброе дело.

Именно эта формирующаяся способность понимать собственные и чужие внутренние мотивы поведения является основой будущей ответственности.

У кого-то из детей она начинает (только начинает!) формироваться в 5-7 лет, а у кого-то лишь ближе к 10-11 годам. Требовать от дошкольника 5-7 лет слишком большого уровня ответственности было бы неправильно. В этом возрасте ребенок должен иметь собственные "зоны ответственности", связанные с личными вещами и игрушками, сохранением достойного внешнего вида, понимать важность бережного отношения к природе и вещам, принадлежащим другим, иметь начальные представления о собственной ответственности за здоровье. Но все это еще далеко не на нашем, взрослом уровне. Эти понятия только формируются, и ошибки неизбежны. Например, малыш вполне может не учесть, что не стоит ставить сок рядом с клавиатурой компьютера. Или что не нужно "помогать" маме, самостоятельно попытавшись пересадить цветы.

Взрослый сейчас должен быть внимательным наставником, к которому ребенок может обратиться, направляющий (но не толкающий!) в нужном направлении, Взрослого уровня ответственности все дети достигают в разном возрасте. Для кого-то это 17-18 лет, но гораздо чаще это возраст около 25 лет. Именно в этот период происходит осознание полной личной ответственности за собственную жизнь.

Однако остаются люди, которые уклоняются от ответственности, даже перешагнув за тридцатилетний рубеж. Что можно сделать, чтобы ваш ребенок не оказался в их числе?

Зоны ответственности

Для начала нужно определить, какие важные зоны ответственности есть в жизни дошкольника. Они все достойны того, чтобы их развивать. Возможно, в разные периоды разные зоны ответственности будут главенствовать в вашей воспитательной позиции, но так или иначе дошкольный возраст - это время, когда "зернышки" каждой из них должны быть "посажены".

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь. Это одна из базовых зон ответственности, на формирование которой родители должны обратить пристальное внимание. Она начинает развиваться около 2,5-3 лет, когда ребенок начинает осознавать: определенные его действия несут опасность для него. Некоторые зоны родители ограничивают достаточно жестко: электричество, горячие предметы, большая высота - под запретом. Но в некоторых областях они уже взывают к чувству ответственности ребенка: "Сейчас нужно принять это лекарство. Оно нужно, чтобы ты выздоровел. Ты ведь хочешь выздороветь?". Это постепенно развивает сознательность ребенка, помогает проследить ему причинно-следственную связь между его решением и теми последствиями (позитивными или негативными), которые могут быть.

Ответственность за действия, связанные с благополучием близких и других людей. Помните: "Мама спит, она устала, ну и я играть не стала... "? Это стихотворение о том, как девочка сознательно выбрала такое поведение, чтобы не мешать уставшей маме. Это поведение, ответственное по отношению к близким людям. Оно создает будущую основу для строительства отношений с множеством людей, начиная от самых родных до совсем незнакомых. Конечно, маленькому человечку порой трудно ограничить свою активность, учесть интересы близких. Но, например, разница между озорным трехлеткой и "серьезным" первоклассником в этом аспекте очевидна. Но только в том случае, если родители обращают на это внимание, стараются, чтобы ребенок понял: его поведение влияет на отношение к нему других людей.

Ответственность за домашних любимцев. Если у вас в доме живет животное, то ребенок должен иметь обязанности (пусть небольшие, но ежедневные) по уходу за ним. Собственные обязанности могут иметь даже дети 3 лет (например, помочь маме вымыть кормушку). Правда не стоит возлагать на ребенка слишком большие обязанности. Ребенок этого возраста легко отвлекается, имеет малое представление о понятии времени, поэтому обязанности по кормлению животного лучше на него не возлагать.

Ответственность за собственные вещи. Чем старше становится ребенок, тем больше его ответственность, связанная с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в собственной комнате. Что касается игрушек, то малыш начинает понимать свою от-ветственность за их состояние примерно в 3 года. До этого он может в гневе бросать игрушку, если у него что-то не получилось. Но трехлетний малыш после маминого на-поминания "не бей, а то сломается" достаточно быстро успокаивается. С возраста около 3 лет важно приучать ребенка нести ответственность за содержание своего "хозяйства" в порядке. Конечно, этап сознательной уборки наступит еще не скоро, ближе к школьному возрасту, а может и позже. Но родители могут подойти к этому процессу творчески и организовать уборку и игру одновременно.

Ответственность за данное слово и принятое решение. В общем-то, это широкое понятие, и его можно применить к любому из пунктов, И родители обычно обращают свое внимание на важность того, чтобы ребенок "держал слово". "Ты обещал убрать игрушки, держи свое слово!" -такие фразы часто звучат из уст родителей. Они во многом необходимы, чтобы ребенок понимал: за те слова, которые он говорит, и те обещания, которые дает, он несет ответственность.

Ответственность за собственные успехи, а особенно неудачи. Необходимо обращать внимание ребенка на важность его личных усилий для достижения чего-либо. Это начинается еще в возрасте до 1,5-2 лет, когда ребенок учится сам кушать, а потом и одеваться. Внимательные родители поощряют успехи ребенка, но не спешат ему помочь, когда что-то не получается. И в будущем, когда малыш познает мир самых разных вещей и игрушек, лучше не излишествовать с помощью. Пусть сам добьется того, чтобы блоки от конструктора встали на свое место, яблоко оказалось вымытым, а постель заправленной. Вы можете помочь советом, что-то подсказать, но делать за ребенка - значит блокировать его собственную ответственность за процесс.

Экологическая ответственность . К сожалению, об этом виде ответственности родители все чаще забывают. Как нехорошо, когда ребенок бросает на землю обертку от шоколадки или дергает ветви деревьев, а идущий рядом взрослый никак не реагирует на это! Обязательно обращайте внимание на то, насколько аккуратен ребенок на улице, обозначайте важность бережного отношения к природе.

Друзья ответственности

5-летний Витя - застенчивый мальчик, обычно он ведет себя тихо и незаметно. Если Витя вдруг попадает в компанию заядлых озорников и принимает участие в какой-то проказе, то, будучи наказанным вместе со всеми товарищами, начинает жаловаться и говорить, что это не он все придумал, называет имена "зачинщиков". А вот Кирилл - частый организатор разного рода озорства - никогда не жалуется и тем более не плачет, когда его наказывают. Очевидно, что озорник Кирилл готов нести ответственность за свое поведение, а тихий Витя - нет.

Характер ребенка, без сомнения, влияет на то, будет ли развиваться ответственность. Но характер - это не что-то "заданное" изначально, по факту рождения. Воспитательная позиция родителей развивает или подавляет развитие качеств, которые заложены природой. Итак, какие же качества влияют на то, чтобы ребенок рос ответственным?

Инициативность. Ребенок, опасающийся проявить собственную инициативу, никогда не станет по-настоящему ответственным взрослым. Он будет тянуть время, не принимая никакого решения, и иногда такое поведение принимают за сверхответственность, но на деле это просто боязливость. Поэтому ребенку-дошкольнику стоит позволять проявлять инициативу в различных делах. Часто эти дела воспринимаются взрослыми как "безобразие" или проказы (например, когда ребенок стирает свою маечку, высыпав в таз всю пачку порошка), но они необходимы, для детского развития. Для развития инициативности нужно, чтобы запретов было не слишком много, но они носили характер обязательного выполнения. Также у ребенка должно быть пространство для реализации собственных замыслов, будь то строительство крепости из диванных подушек или оклеивание наклейками своего шкафа.

Стремление к самостоятельному принятию решений. Если ребенок хочет надеть синие джинсы, а не бежевые шорты, стоит ему это позволить, пусть даже ему будет немного жарко, пусть он поймет, что его решения не всегда верны и нужно учитывать информацию, которую он может получить от других (например, когда вы ему сообщаете, что на улице жарко). Пусть он сам выбирает, какой краской рисовать, что именно лепить из пластилина и какую игрушку он хочет получить в подарок. Очень важно, чтобы у ребенка накапливался опыт самостоятельного принятия решений и последствий, которые они за собой несут.

Умение быть критичным к собственным действиям и воспринимать критику других. Сначала ребенок учится воспринимать критику близких взрослых, а затем (в возрасте около 5 лет) становится более критичным к своим собственным поступкам. Сначала малыш начинает понимать: его действия привели к определенному (например, негативному) результату, а уж потом развивается способность предугадывать результат. Родителям детей-дошкольников нужно обращать внимание, чтобы эта оценка действий ребенка не была слишком резкой, чтобы не снизить инициативность или самостоятельность. Критика необходима, но она должна быть доброжелательной и завершаться на позитивной ноте.

Умение анализировать свое поведение с точки зрения социальной правильности. Следование многим нормам усваивается с раннего возраста бессознательно. Но, ближе к школьному возрасту, ребенок начинает задумываться, правильно ли он поступает в общении со своими сверстниками и взрослыми. Не обиделась ли бабушка, когда я с ней не поздоровался? Такие вопросы начинают волновать детей, особенно после 5 лет. Они начинают понимать, что их поведение влияет на настроение близких людей.

Хороший самоконтроль. Люди, способные контролировать свое поведение, проявление чувств, ответственнее, чем импульсивные и порывистые. Контроль связан с процессами возбуждения и торможения в головном мозге. Если они уравновешены, то самоконтроль хороший. У детей до 3,5 лет процессы возбуждения преобладают над процессами торможения, поэтому им трудно контролировать свои желания и эмоции. Именно поэтому от детей этого возраста еще очень трудно требовать ответственного поведения. Но дальше самоконтроль становится лучше, хотя сильно зависит от особенностей темперамента ребенка.

Осмотрительность. Не стоит путать это качество с боязливостью. Здоровая осмотрительность просто необходима для того, чтобы принимать ответственные, продуманные решения.

Стратегия воспитания

Карина, Лида и Маша - мамы 5-летних детей, они часто встречаются на детской площадке. Их занимают вопросы воспитания детей. Карина утверждает, что детям нужно давать свободу, но свобода без ограничений - это вседозволенность. Лида говорит, что ребенок должен расти свободно, почти без запретов, чтобы вырасти творческим человеком. Ну а Маша твердо отстаивает свою линию воспитания: ребенок еще мал, чтобы знать, что хорошо, а что плохо, и все должны решать родители. Кто же прав?

Формирование ответственности начинается со стиля родительского воспитания: авторитетного, попустительского или авторитарного.

Авторитетный родитель соединяет высокую степень контроля с принятием и поддержкой растущей самостоятельности детей; существуют четкие правила поведения, и родитель обсуждает их с ребенком. У таких родителей вырастают самые ответственные дети.

Родители попустительского стиля почти не ограничивают поведение детей, а когда пытаются ограничить, делают это настолько неуверенно, что ребенок не слушается. В семье сохраняется добрая, сердечная атмосфера. Но такие дети испытывают трудности в ситуациях, когда нужно сдержать свои порывы или отложить удовольствие ради дела.

Авторитарный стиль родительского поведения заключается в жестком контроле над поведением детей, которые исключены из процесса принятия решений. Чтобы ни случилось, "порядок есть порядок". Такой стиль воспитания приводит к подавлению инициативности и стремлению принимать собственные решения из страха перед наказанием. И. в конечном итоге, либо выросший ребенок начинает бунтовать и приобретает самостоятельность, порвав все связи с родителями, либо остается безответственным исполнителем на всю жизнь.

"Золотой серединой" является, конечно, авторитетный стиль воспитания, т.к. в нем сбалансированы необходимый контроль за поведением ребенка и предоставление ему разумной самостоятельности.

Кирпичики ответственности

* Поручение посильных дел . Подумайте и четко определите сначала для себя, какие обязанности по силам вашему ребенку. Сделайте карточки с изображением этих обязанностей. Вы можете их нарисовать, вырезать подходящие картинки из журнала или просто сфотографировать вашего ребенка за исполнением определенной обязанности. Например, обязанность убирать игрушки может быть изображена как ящик с игрушками. Обязанность полить цветы - как лейка рядом с горшком с цветами. На каждое дело - по карточке. Карточек может быть столько, сколько дел вы считаете посильными для вашего малыша.

* Напоминание и контроль. Малыши - очень отвлекаемые существа, и за просмотром мультика или интересной игрой они вполне могут забыть об обязанностях. Чтобы напомнить им не обязательно словами, т.к. постоянные напоминания изматывают и родителей, и детей, вы сделали карточки. Прикрепите их на магнитную доску или холодильник в том количестве, каком они должны быть исполнены сегодня. Пусть "крупных" дел наберется не больше 1-2 в день для трехлетнего малыша и не более 4~5 Для шестилетнего. На следующий день какое-то из заданий (главное, чтобы не все сразу) может быть заменено на другое, поэтому и карточек нужно больше, чем рекомендованное количество заданий в день. Если вы понимаете, что ребенок забыл о важном задании, просто подведите его к карточкам и спросите, все ли он сделал?

* Поощрение и санкции. Это исключительно важный момент, без которого вся система теряет смысл. Договоритесь с малышом, что каждое выполненное дело будет отмечаться на карточке появлением магнитика, например, в форме забавной зверушки или буквы. Тогда ему будет легко отследить, какие дела сделаны, а какие еще нет. Если к концу дня не все дела оказались выполненными, то наступают санкции. Мягкий вариант - малыш просто не получает ожидаемого числа магнитиков. Более строгий вариант - он получает магнитов меньше на столько, сколько дел он не выполнил. По истечении недели он может обменять магниты на какую-то привилегию, о чем также должно быть заранее известно ребенку. Чем понятнее для малыша условия, тем легче будет ему и вам.

Важно! В этой системе обязательно должна быть четкость, иначе она не принесет результатов. Эта система основана на методе позитивного подкрепления: в поведении ребенка закрепляется то, что ведет к хорошим последствиям, и изживается то, что ведет к неприятным. Чтобы увидеть первые результаты, нужно будет как минимум 7-10 дней. Стойкие же результаты достигаются при продолжительном использовании

Тактика воспитания ответственности

Буду как мама! Основа детской ответственности - это ответственное поведение его близких людей. Жизненная позиция ответственных людей видна в каждой мелочи, и ребенок впитывает ее естественно, без усилий, Такие родители всегда выполняют обещания, данные детям. Малыш видит, как ответственно относится его мама к работе или домашним обязанностям и в играх копирует именно такое поведение, делая его основой собственного характера.

Поощрения и санкции. Этот метод строится на теории положительного подкрепления: то, что несет позитив, закрепляется в поведении, а то, что несет негатив, -избегается. Предположим, вы решили, что ребенок должен сам убирать свою одежду в шкаф, а не бросать на стуле. Некоторым детям достаточно эмоциональной реакции родителей, для них улыбка - это награда, а сдвинутые брови - наказание. Такие дети тонко чувствуют состояние родителей и опираются на него в своем поведении. Но далеко не все дети способны на это. Поэтому можно применять другие методы поощрения и санкций. Например, выдавать цветные магнитики каждый раз, когда ребенок сам вспомнил о своих обязанностях (их в конце недели можно будет обменять на какую-то привилегию, например, на поход в парк аттракционов). А в случае, если он забывает об обязанностях, можно договориться, что он будет петь "В траве сидел кузнечик", Игра становится интереснее, если ребенок также следит за вашим поведением: если вы бросили одежду на стул, он также может потребовать исполнения "Кузнечика". В этом случае санкции воспринимаются как более справедливые, т.к. правила едины для всех.

Есть также понятие так называемых "естественных санкций". Например, ребенок забыл поставить просушить обувь, и к вечерней прогулке сапоги остались мокрыми. В этом случае для малыша наступают эти самые естественные санкции: ему не в чем идти гулять. Но важно при этом, чтобы речь шла об обязанностях из оговоренной и хорошо известной обеим сторонам "зоны ответственности" ребенка. Если сапоги обычно ставит сушить мама, а тут забыла и решила переложить свою ответственность на малыша, то это не "естественные санкции", а поведение, привносящее путаницу в воспитание ответственности, Ребенок должен принимать последствия только за то, за что он действительно отвечает.

Как в сказке. Еще один метод, близкий детскому восприятию, - это чтение и обсуждение литературных произведений. Замечательные произведения на эту тему, например, "Незнайка" Н. Носова и стихотворный цикл "Младший брат" А. Барто. Практически в любой книге или мультфильме можно найти тему ответственности в поведении персонажей. Обращайте внимание на эти эпизоды, обсуждайте с ребенком. Может быть вы вместе придумаете свою сказку о том, как Зайчишка учился быть более самостоятельным и ответственным?

Учимся, играя! Игра для дошкольников - это ведущая деятельность. Самый эффективный способ вложить что-то полезное в детскую голову - это поиграть с ним. Например, ежевечернюю уборку также можно превратить в игровой процесс: поставить машинки в гараж и положить кукол спать. Можно посоревноваться с малышом, кто больше уберет игрушек, только важно дать ему победить!

Важно помнить, что личность малыша только формируется, и полной ответственности от него ждать не приходится, да и не нужно, т.к, ответственность - это большая нагрузка даже для взрослой личности, и ребенок к ней пока не готов. Нужно деликатно и терпеливо закладывать основы ответственности, которые обязательно разовьются в более позднем возрасте. И, конечно, главное для ребенка - это видеть пример близкого взрослого: ответственного, самостоятельного, в меру требовательного, но готового предоставить необходимую самостоятельность.