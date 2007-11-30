Дети и секс

Как часто родители испытывают неудобства и чувствуют неловкость перед детьми из-за своей сексуальности! Те же самые неудобства испытывают и дети, притом их смущение усиливается смущением взрослых. И порой выросший ребенок говорит: «Я и представить себе не мог, что мои родители занимаются чем-то таким». Как же мы можем сохранить свои взрослые отношения нескованными и при этом сформировать у детей гармоничное представление о любви и сексе?

Личное дело родителей

Пару лет назад журнал "Men’s Health" проводил письменный опрос на тему: "Как повлияли дети на вашу сексуальную жизнь". Было разрешено давать более одного ответа. Вот как они распределились:

Изменили время и место занятий любовью - 88%

Мы слишком устаем, чтобы заниматься сексом - 34%

Секс стал менее романтичным - 30%

Не изменили сексуальной жизни - 9%

Улучшили нашу интимную жизнь -3%

Действительно, супруги нередко говорят об охлаждении любовного пыла после рождения ребенка. Первые месяцы родительства бывают трудны, это время новой настройки и «подкрутки» либидо. Древние инстинкты блокируют сексуальное желание молодой мамы, в то время как молодой отец не испытывает каких-то ощутимых изменений в этом плане. Но постепенно отношения родителей снова активизируются. И часто родители не знают, стоит ли скрывать свою сексуальную связь от ребенка, как и насколько ее прятать. Порой у них возникают внутренние конфликты, они разрываются между «мамой-папой» и «мужем-женой», «любовником-любовницей». А дети? Не вырастут ли они в подобной ситуации с убеждением, что секс – это нечто постыдное?

Современные психологи – и детские, и взрослые, и отечественные, и зарубежные – сходятся во мнении, что ради всеобщего счастья вы должны беречь свои романтические отношения, не допуская «сексуальной стерильности» семейного уклада. Разумеется, не нужно приглашать детей в свою спальню, но никогда не бойтесь показать ребенку, что родители любят друг друга, что они могут поцеловаться в присутствии ребенка, сидеть рядом в обнимку, говорить друг другу нежным тоном ласковые слова - вот первая информация интимного плана, которую впитывает ребенок. Ведь детей интересует не столько «рассказ о сексе», сколько уяснение смысла любовной близости в жизни человека. Ребенок не просто так интересуется интимными вопросами, и дело тут не только в детском любопытстве. Просто детка в определенное время начинает воспринимать полоролевые отношения, относить себя к определенному полу и в связи с этим задает вопросы. И благополучно сформировать собственное полоролевое поведение он может тогда, когда перед глазами есть положительный пример родителей.

Поэтому залог успеха – гармоничные любовные отношения родителей. Ведь, например, научить ребенка есть можно не только кормя его с ложки, а еще и в процессе наблюдения - как едят взрослые. И вряд ли смогут привить ребенку культурный процесс еды те родители, которые сами то и дело чешутся за столом или чавкают на всю кухню. Точно так же отец и мать, между которыми нет интимной гармонии, не могут воспитать в детях спокойное и радостное отношение к половой любви и сексу. И ребенок, на глазах которого папа и мама постоянно ругаются или демонстрируют взаимную холодность, впоследствии с трудом сможет понять, что женщина и мужчина сходятся и живут вместе, потому что любят друг друга.

Есть очень важный и непростой урок, который нужно усвоить всей семье: что, невзирая на огромную любовь к детям, у папы и мамы существуют собственные отношения, которые временами оказываются на первом месте. Это - обучение детей тому, что им нужно будет знать, когда они сами станут взрослыми. Родители постоянно служат детям примером для подражания - и это ни в коем случае нельзя упускать из виду. Показывая детям, как мы можем заботиться о самих себе и друг о друге, мы закладываем в них основы их взрослого поведения. Кроме того, так мы даем им противоядие от возможных скабрезных представлений о сексе.

Мы также ответственны за то, чтобы научить детей уважению личной жизни. Есть смысл ввести в семье элементарное правило: стучаться в дверь комнаты или ванной, а не врываться без предупреждения. Закрытая или запертая дверь бережет покой и уют, как взрослого, так и ребенка (даже дошколятам бывает очень нужно побыть наедине – и это важное дело). И, конечно же, необходимость стучаться вовсе не означает, что здесь никому не рады, но это сродни знаку: «у меня есть своя жизнь», - что в порядке вещей. Если ребенок живет в одной комнате с родителями, то стоит отвести ему его собственный отгороженный уголок – чтобы у каждого члена семьи была своя «нора».

Современные психологи в подавляющем большинстве считают, что ребенку лучше не становиться свидетелем любовных отношений родителей. Ведь, например, маленький ребенок не в состоянии адекватно воспринять ситуацию: родители пыхтят, мама стонет... Некоторые дети думают, что папа душит или просто обижает маму. Психологи описывали случаи, когда дети просыпались среди ночи и лежали тихо, в страхе прислушиваясь, что же там творят эти родители и кто кого убивает. Подобный опыт может пагубно сказаться на сексуальном развитии детки. Если же ребенок наблюдает/заслушивает родительские занятия любовью регулярно, то он убеждается, что ничего страшного в явлении нет (один раз мама с папой попыхтели – остались живы и довольны, другой раз – то же, третий…) И он начинает воспринимать родительскую возню как простую помеху своему сну и покою – а это уже может окрасить его формирующуюся сексуальность в негативные, циничные тона. Представьте, что вы вынуждены спать в комнате с парой ваших друзей, которые месяц за месяцем периодически будят вас звуками секса, причем, с каким-нибудь экзотическим уклоном, который вам трудно понять (да хоть садо-мазо), - и вы многое поймете.

Поэтому родителям, которые спят с детьми в одной комнате, рекомендуют: а) ночью заниматься сексом тихо; б) поискать для этого доброго занятия другие места, кроме комнаты, где находится ребенок; в) выбираться время от времени вдвоем за город или отправлять ребенка к бабушкам на выходные.

Если ребенок стал неожиданным свидетелем ваших занятий любовью, и вы это поняли, то не стоит пускать дело на самотек и отмалчиваться. Маленькому малышу можно все объяснить игрой или борьбой. Ребенку постарше можно сказать, что так взрослые любят друг друга; деток они любят по-другому, а вот друг друга – так. С подростком, знакомым с темой секса, можно и осторожно пошутить: «Это любовь. Ты ведь тоже вырастешь». Если же ребенок от картины родительского секса заметно встревожился или замкнулся – лучше обратиться к детскому психологу. Но в любом случае, совершенно не от чего стыдиться подобного происшествия (вспомните аналогичную ситуацию с отношением к эротике, которая описывалась во второй статье нашего цикла). К сожалению, мы часто смотрим на детей сквозь призму своего детского опыта. Мы что-то пережили, как-то прожили своё детство, возможно, нам был внушен стыд и неловкость перед сексуальной стороной жизни, и теперь сквозь этот опыт мы оцениваем всех остальных детей. Но наши дети могут воспринимать те же ситуации иначе, поэтому не стоит мерить их по себе, а лучше внимательно присмотреться и прислушаться к ним.

«Нагим я вошел в мир…»

Почти любого родителя волнует вопрос: опасно ли разгуливать перед малышом в голом виде? Или так: в каком возрасте детки нужно сворачивать свою обнаженку (например, при выходе из ванны) и облачаться хотя бы в банные халаты? Ведь пока любящие люди еще не стали мамой и папой, они часто не утруждают себя одеванием и счастливо разгуливают по дому голыми. Но вот появляется малыш… Конечно, перед крохой-грудничком рассекать в голом виде еще не зазорно… Но вот он растет, набирается ума… Что же делать??

Хорошо известные авторитеты в сфере науки о развитии детей, начиная от доктора Спока и заканчивая Энн Ландерс и Абигайль ван Бьюрен, часто предостерегают родителей и взрослых об опасности, возникающей в случае, когда дети видят других людей голыми. Но в последние годы проводятся новые исследования, выходят новые книги о детях и наготе, и есть авторитетные ученые, чьи работы печатаются в серьезных академических журналах, которые переворачивают эти представления. Например, профессор Оками десять лет назад после соответствующих исследований утверждал, что в человеческой наготе нет ничего вредящего развитию ребёнка; нагота родителей и совместный сон маленьких детей и родителей не влияют отрицательно ни на поведение подросших детей, ни на их успеваемость, когда они начинают учиться. Дэнис Смит и Уильям Спаркс изучали влияние наготы на детей в семьях в течение пяти лет, после чего выпустили книгу с говорящим названием «Обнажённый ребёнок. Воспитание без ущербности».

Выходит, наши помыслы о необходимости «завязывать с домашним нудизмом» вызваны нашими собственными установками, которые были привиты нам семьей и детсадом-школой. Между тем, оказывается, что нет ничего страшного в том, что родитель пройдет мимо ребенка, сверкая ... пупом. При одном условии: если родитель сам при этом не испытывает чудовищной неловкости (которая тут же будет замечена). Поэтому ориентируйтесь на свои ощущения и делайте то, что не подрывает вашего морального спокойствия.

Большинство мам знают, что их малыши с удовольствием резвятся нагишом в доме или в саду. Для детей нагота не является чем-то особенным – как собственная нагота, так и родительская. Конечно, наша культурная среда не позволяет нам выходить голышом на улицу, и ребенку нужно прививать культурные нормы, чтобы он органично и без страданий вписался в окружение. Но стоит помнить, что ребенок старательно подражает родителям и видит, что есть ситуации, когда родители позволяют себе побыть в «костюме Адама», и есть масса ситуаций, которые этого не допускают. Кроме того, подросшему ребенку можно уточнить, что перед чужими людьми ходить голым не следует.

А вот чрезмерное пуританство, когда обнаженность преподносится как нечто из ряда вон выходящее, может действительно сказаться не только на сексуальном, но и общем психическом развитии ребенка.

Завершим рассказ о наготе любопытной иллюстрацией о том, как взрослые с группой подростков были вынуждены на несколько дней поставить палатки на нудистском пляже. Сначала детей обуревал чрезвычайный интерес к окружению, бинокль был самым востребованным предметом, а чуть позже подростки сами потихоньку разделись и «слились с фоном». «Забавно, что у пацанов почти пропал интерес к сексу и голому женскому телу. Ни тогда, ни впоследствии у ребят не уже не возникало повышенного интереса к голым девочкам и устройству их интимных мест. Общие впечатления от отдыха голышом с детьми на нудистском пляже были весьма положительными. С тех пор мы неоднократно бывали на натуристских пляжах, как в Москве, так и на Черном море. Сами не становясь натуристами и не делая культа из голого тела, мы с удовольствием нудили, считая, что нагота на детей действует лишь хорошо. При этом никто и никогда не проводил с ребятами каких-либо бесед на темы пользы раздевания, предоставляя им самим решать, снимать на пляжах плавки или нет».

«Сольный акт»

Речь пойдет о мастурбации. Многих мам (но больше бабушек) эта тема волнует с тех пор, как годовасики играют своими члениками или «ковыряют дыру» в «пипках». Почему-то при этом никто не беспокоится, когда ребенок трогает свой нос или руку. Психологи подчеркивают, что интерес к половым органам - абсолютно нормальный этап в развитии ребенка и становлении детской сексуальности. Пытаясь убирать руку ребенка от заветного места, запрещая или пытаясь что-то длинно объяснить, родители тем самым только усиливают любопытство малыша: ну почему мама так много внимания уделяет именно этой части тела? Постарайтесь по мере собственных сил не обращать внимания на действия ребенка, а лучше предложите ему интересное дело: ведь малыши часто теребят «писи» просто от скуки.

Но важно отследить: не вызван ли повышенный интерес к половым органам зудом и раздражением слизистых оболочек, что может случаться при некоторых заболеваниях или аллергических реакциях на подгузник. Если ребенок играет своим органом просто постоянно – стоит обратиться за консультацией к педиатру.

В районе 3-6 лет (иногда позже, у всех индивидуально) ребенок может открыть собственно онанизм и доставлять себе удовольствие, порой доводя себя до оргазма. Как ни странно это прозвучит, но многие психологи рекомендуют... радоваться! Радоваться тому, что у вашего ребенка сексуальное развитие идет соответственно возрасту, что он способен исследовать свое тело и получать от этого удовольствие.

Однако если подобные явления становятся навязчивыми - наблюдаются ежедневно и в течение длительного времени (месяцами), то стоит задуматься над возможными причинами происходящего. Во-первых, снова стоит разобраться, нет ли причин, имеющих медицинский характер. Иногда урогенитальные инфекции причиняют дискомфорт, который заставляет обратить внимание на половые органы, а в дальнейшем ребенок просто привыкает снимать напряжение и раздражение в этой зоне подобным способом.

Во-вторых, навязчивым онанизмом, как правило, страдают дети, у которых существуют нарушения в эмоциональной сфере и сфере отношений. Возможно, малышу не достает положительных эмоций, ярких впечатлений, удовлетворения от собственных достижений, похвалы взрослых, полноценного общения со сверстниками, а также тактильного контакта с родителями.

В ситуациях, когда вы замечаете, что ребенок мастурбирует (особенно если это происходит на публике) необходимо переключить внимание ребенка, НО не суетливо, испуганно, "срочно". Следует спокойно предложить какое-то интересное, эмоционально насыщенное дело (игра, помощь маме, поделки). Не ругайте и не наказывайте ребенка за онанизм – это может пагубно сказаться на его сексуальном развитии. Лучше объясните, что когда ребенок «трогает писю» - этого не должны видеть другие люди.

Ибо ругать ребенка не за что и «уберегать» не от чего: медики говорят, что мастурбация сама по себе физиологически неопасна, она помогает детям снимать напряжение (порой воспитатели рассказывают о целых группах детей, мастурбирующих во время сончаса). Более того, есть мнение, что мастурбация помогает растущим человечкам понимать свое тело, что поможет им в будущем устанавливать гармоничные сексуальные отношения. Также удовольствие от мастурбации позволяет подросткам удерживаться от случайных связей. Такие вот доводы в пользу онанизма. А страшилки о том, что от онанизма люди истощаются и сходят с ума, а на руках у них вырастает шерсть и бородавки в три слоя, отходят в прошлое. С ума сходят чаще от недостатка любви.

«Тихие игры под боком у спящих людей»

Знаете ли вы, в какие игры с сексуальным подтекстом играют дети? Про игру дошколят «в доктора», скорее всего, знаете: когда у «пациента» болит голова, а причину ищут в трусах. А вот остальные игры, происходящие в летних лагерях и дома после школы, в школьных кабинетах после уроков и излюбленных местах подростковых тусовок, в подавляющем большинстве сокрыты от глаз взрослых. Самая простая в этом смысле игра "в карты на раздевание", и не нужно думать, что в эту игру играют не часто и только дурачки озабоченные.

Игры подобного рода чаще всего происходят между однополыми детьми – так проще, пока. Ведь у мальчишек (как и у девочек) общие интересы, общие игры, часто одна общая жизнь. Многие дети проживают свою жизнь с кем-то из друзей: один детский сад, одна школа, дети вместе делают уроки, ходят в секции, вместе слоняются-гуляют. И как бы заодно вместе исследуют вопросы, связанные с полом. Делятся информацией, которую где-то почерпнули, рассказывают анекдоты, рассматривают эротические журналы и смотрят эротические фильмы. И так же вместе дети играют в игры, которые помогают им понять и разобраться в сексуальных вопросах. Такие сексуальные игры не особенно зависят от воспитания и культуры детей. Они очень хорошо заметны в детской среде вне дома, где можно быть собой и никто не знает, каким ты был в семье. Эти игры были всегда. Как бы безобидные, они помогают проиграть интересные моменты и разобраться в этой пока еще новой для ребёнка теме.

Как же реагировать на такие игры? Прежде всего, терпимо, без агрессии и унижения ребёнка. Сексуальный мир, резкое вторжение в него или агрессивное обесценивание этого мира, может сильно подорвать самооценку, как мальчика, так и девочки. Однако если есть намек, что подобные игры связаны с насилием – необходимо вмешательство взрослого. (В скобках совет тем, кто отправляет 9-11-летних деток в лагерь: предупредите ребенка, что если старшие дети будут производить с ним что-то неправильное и неприятное, то он может кричать, звать на помощь и прибегать к членовредительству – и вы его поддержите. Ибо нередки случаи, когда подростки забавляются и устанавливают иерархические отношения, принуждая младших к оральному или анальному сексу).

Страшны ли эти игры? Не могут ли они испортить ребёнка? Большинство из них имеет исследовательскую форму, а сексуальное желание (в том варианте, в каком оно есть у взрослых), еще не участвует в них. Любовное влечение проснется в детях потом, когда они вырастут и будут готовы психологически к этим отношениям и той ответственности, которую несёт секс. А пока это только игра.

На этом мы завершаем наш цикл статей о сексуальном воспитании. Желаем вам и вашим детям спокойных и интересных разговоров «о вечном»! :)