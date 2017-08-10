Игра в «войнушку»: разрешать или запрещать?
Отношение к детским играм в войну у всех родителей разное.
Миру мир?
Далеко не все родители, особенно мамы, готовы с пониманием относиться к тому, что дети не только бегают, кричат, грохочут и неожиданно выпрыгивают
Но так настороженно относятся к военным игрушкам далеко не везде. И речь сейчас вовсе не о странах третьего мира, где дети нередко имеют доступ и к настоящему оружию, а о вполне цивилизованных и развитых. Так в Японии на День мальчиков ребятне дарят именно оружие, причём далеко не игрушечное, а просто уменьшенное в размерах, и другие предметы, имеющие прямое отношение к войне в традиционном японском понимании: мечи, барабаны, луки и самурайские доспехи. И никого это не удивляет и не пугает.
У нас в стране к военным игрушкам отношение обычно спокойное. Их запросто можно купить в любом магазине. А в «войнушку» у нас ещё с советских времён играют все, даже девочки. В наши дни эти игры, конечно, претерпевают некоторую трансформацию в соответствии с временем, в них появляются роботы, бластеры и прочие недавно ещё фантастические, а сейчас становящиеся всё более реальными атрибуты. Но в остальном это всё та же неизменная «войнушка».
Так как же быть нам, родителям? Как воспринимать подобные игры: запрещать, относиться снисходительно или поощрять их?
Позиция первая. Сплошной вред!
Увы, среди специалистов, работающих с детьми, нет единого мнения о «войнушке». Дать однозначный ответ на родительские вопросы они не могут.
Некоторые (правда, весьма немногие) из них считают, что игры «в войнушку» приносят скорее вред, чем пользу. По их мнению, в результате беготни, нередко сопровождающей такие развлечения, дети перевозбуждаются, да и могут пострадать в ходе энергичной игры.
Нетрудно догадаться, что этой точки зрения обычно придерживаются воспитатели детских садов и учителя, которым, конечно, нелегко уследить за большим количеством увлёкшихся игрой детей. Им гораздо спокойнее, когда ребятня играет во
Позиция вторая. Ничего страшного
Большинство же психологов и других специалистов сходятся во мнении, что ничего страшного в военных играх и игрушках нет. С их точки зрения, в тяге мальчиков к подобным развлечениям «виновата» природа. В будущих мужчинах априори гораздо больше агрессивности, чем в девочках. Ведь что такое агрессивность? Это всего лишь заложенная природой способность преодолевать психологические препятствия, разнообразные сложные обстоятельства и стремиться к достижению цели.
Дети зависят от старших и ежедневно им приходится подавлять свои желания, подстраиваясь под правила и требования взрослого мира. И если девочки от этого страдают гораздо реже, то мальчикам такое примерное (или хотя бы удовлетворительное) поведение даётся нелегко, внутри накапливается агрессия, которая требует выхода. И это нормально.
Попытки бороться с агрессивностью методами тотальных запретов приводят к печальным последствиям: вырастают слабые мужчины, не умеющие добиваться поставленной цели и даже не стремящиеся к этому. Нет, конечно, никто не призывает поощрять драчунов и скандалистов. Но вот игры в «войнушку» детям нужны и — более того — полезны.
В чём польза «войнушек»:
• Помогают сбросить накопившуюся негативную энергию.
• Игры в «войнушку» относятся к разряду
• Формируют психологию защитника, борца за правду, добро и справедливость (это происходит в том случае, если взрослые должным образом направляют детей).
• Развивают фантазию.
• Способствуют развитию мелкой моторики (в случае, если дети сами изготавливают себе оружие, например, луки и стрелы, учатся метко кидать дротики
Чему учат «войнушки»:
• Действовать сообща, командой, быстро и адекватно реагировать на поступки и действия других участников игры.
• Играть по определённым правилам, придумывать их и подчиняться им, а не действовать по принципу «я так хочу».
• Отстаивать свои позиции.
Как видите, от игр в «войнушку» немало пользы. И задача родителей не запрещать их, а направлять в правильное русло.
Играем правильно
Во времена нашего детства взрослые редко вмешивались в детские игры. Правила и негласный кодекс чести игроков в «войнушку» мы узнавали от старших ребят. Сейчас такие крепкие дворовые коллективы со сложившейся системой ценностей и координат редкость, поэтому родители обязательно должны держать руку на пульсе и учить детей играть в «войнушку» так, чтобы пользы от игр было как можно больше, а ущерба как можно меньше.
Как же этого добиться:
• Читайте книги, герои которых ведут справедливую борьбу, и смотрите детские (!) фильмы (военные приключения, циклы про индейцев и путешествия, «Тимур и его команда» и др.). Обязательно обсуждайте с детьми поступки героев, спрашивайте, кто им больше понравился и почему. Так вы сможете вовремя подкорректировать взгляды ребёнка и показать ему примеры достойного поведения, благородства и чести.
• Сформулируйте вместе с ним правила «настоящего героя» и «ведения честной борьбы».
• Если ребёнок начал играть в героев книги или фильма (а такое обязательно будет, если происходящее на страницах или экране заденет за живое), помогите ему оборудовать «штаб», «лагерь», дзот
• На первых порах совместно придумывайте сюжеты игр. Подскажите, что можно вести борьбу за свободу от поработителей, спасать захваченных в плен товарищей (или детей индейского вождя), искать попавших в кораблекрушение и совершать другие подобные «подвиги». Не волнуйтесь, вам не придётся постоянно участвовать в детских играх. Вскоре чада войдут во вкус и перестанут нуждаться в вашей помощи.
• Как можно раньше начинайте учить ребёнка обращаться с опасными предметами (например, луком и стрелами, дротиками для игры в дартс, игрушечными мечами
• Покажите, как можно самим делать оружие и доспехи. Дети любят и ценят самодельные луки или мечи и с удовольствием используют их в своих играх. А ещё разрешайте им «усовершенствовать» покупные военные игрушки. Это развивает фантазию и желание творить сами0 м.
• Учите не пугать громкими криками и внезапными «нападениями» окружающих людей, особенно маленьких детей.
Если следовать этим правилам, то детские игры в «войнушку» принесут немало пользы и научат игроков только хорошему.
