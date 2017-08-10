Игра в «войнушку»: разрешать или запрещать?

Отношение к детским играм в войну у всех родителей разное. Кто-то если не поощряет, то воспринимает спокойно и даже покупает игрушечные оружие и технику, а кто-то не готов к этому. Но как бы ни относились к военным игрушкам и атрибутам родители, дети всё равно играют в «войнушку». А что думают по поводу таких игр психологи, педагоги и другие специалисты?

Миру мир?

Далеко не все родители, особенно мамы, готовы с пониманием относиться к тому, что дети не только бегают, кричат, грохочут и неожиданно выпрыгивают из-за угла, но ещё и «берут в плен», «пытают» и даже «убивают». Некоторые взрослые в своём отрицании военных игр дошли до того, что предложили отмечать день уничтожения военной игрушки и теперь его можно обнаружить в календаре (7 сентября). В США, хотя и не запрещают подобные игрушки, но издали закон, по которому игрушечные пистолеты и прочее оружие должны внешне значительно отличаться от настоящих, например, ярким цветом и иметь запаянные стволы.

Но так настороженно относятся к военным игрушкам далеко не везде. И речь сейчас вовсе не о странах третьего мира, где дети нередко имеют доступ и к настоящему оружию, а о вполне цивилизованных и развитых. Так в Японии на День мальчиков ребятне дарят именно оружие, причём далеко не игрушечное, а просто уменьшенное в размерах, и другие предметы, имеющие прямое отношение к войне в традиционном японском понимании: мечи, барабаны, луки и самурайские доспехи. И никого это не удивляет и не пугает.

У нас в стране к военным игрушкам отношение обычно спокойное. Их запросто можно купить в любом магазине. А в «войнушку» у нас ещё с советских времён играют все, даже девочки. В наши дни эти игры, конечно, претерпевают некоторую трансформацию в соответствии с временем, в них появляются роботы, бластеры и прочие недавно ещё фантастические, а сейчас становящиеся всё более реальными атрибуты. Но в остальном это всё та же неизменная «войнушка».

Так как же быть нам, родителям? Как воспринимать подобные игры: запрещать, относиться снисходительно или поощрять их?

Позиция первая. Сплошной вред!

Увы, среди специалистов, работающих с детьми, нет единого мнения о «войнушке». Дать однозначный ответ на родительские вопросы они не могут.

Некоторые (правда, весьма немногие) из них считают, что игры «в войнушку» приносят скорее вред, чем пользу. По их мнению, в результате беготни, нередко сопровождающей такие развлечения, дети перевозбуждаются, да и могут пострадать в ходе энергичной игры.

Нетрудно догадаться, что этой точки зрения обычно придерживаются воспитатели детских садов и учителя, которым, конечно, нелегко уследить за большим количеством увлёкшихся игрой детей. Им гораздо спокойнее, когда ребятня играет во что-то менее подвижное и травматичное. Понять их, разумеется, можно.

Позиция вторая. Ничего страшного

Большинство же психологов и других специалистов сходятся во мнении, что ничего страшного в военных играх и игрушках нет. С их точки зрения, в тяге мальчиков к подобным развлечениям «виновата» природа. В будущих мужчинах априори гораздо больше агрессивности, чем в девочках. Ведь что такое агрессивность? Это всего лишь заложенная природой способность преодолевать психологические препятствия, разнообразные сложные обстоятельства и стремиться к достижению цели.

Дети зависят от старших и ежедневно им приходится подавлять свои желания, подстраиваясь под правила и требования взрослого мира. И если девочки от этого страдают гораздо реже, то мальчикам такое примерное (или хотя бы удовлетворительное) поведение даётся нелегко, внутри накапливается агрессия, которая требует выхода. И это нормально.

Попытки бороться с агрессивностью методами тотальных запретов приводят к печальным последствиям: вырастают слабые мужчины, не умеющие добиваться поставленной цели и даже не стремящиеся к этому. Нет, конечно, никто не призывает поощрять драчунов и скандалистов. Но вот игры в «войнушку» детям нужны и — более того — полезны.

В чём польза «войнушек»:

• Помогают сбросить накопившуюся негативную энергию.

• Игры в «войнушку» относятся к разряду сюжетно-ролевых , а они необходимы для правильного развития дошкольников и младших школьников.

• Формируют психологию защитника, борца за правду, добро и справедливость (это происходит в том случае, если взрослые должным образом направляют детей).

• Развивают фантазию.

• Способствуют развитию мелкой моторики (в случае, если дети сами изготавливают себе оружие, например, луки и стрелы, учатся метко кидать дротики и т. д. ).

Чему учат «войнушки»:

• Действовать сообща, командой, быстро и адекватно реагировать на поступки и действия других участников игры.

• Играть по определённым правилам, придумывать их и подчиняться им, а не действовать по принципу «я так хочу».

• Отстаивать свои позиции.

Как видите, от игр в «войнушку» немало пользы. И задача родителей не запрещать их, а направлять в правильное русло.

Играем правильно

Во времена нашего детства взрослые редко вмешивались в детские игры. Правила и негласный кодекс чести игроков в «войнушку» мы узнавали от старших ребят. Сейчас такие крепкие дворовые коллективы со сложившейся системой ценностей и координат редкость, поэтому родители обязательно должны держать руку на пульсе и учить детей играть в «войнушку» так, чтобы пользы от игр было как можно больше, а ущерба как можно меньше.

Как же этого добиться:

• Читайте книги, герои которых ведут справедливую борьбу, и смотрите детские (!) фильмы (военные приключения, циклы про индейцев и путешествия, «Тимур и его команда» и др.). Обязательно обсуждайте с детьми поступки героев, спрашивайте, кто им больше понравился и почему. Так вы сможете вовремя подкорректировать взгляды ребёнка и показать ему примеры достойного поведения, благородства и чести.

• Сформулируйте вместе с ним правила «настоящего героя» и «ведения честной борьбы».

• Если ребёнок начал играть в героев книги или фильма (а такое обязательно будет, если происходящее на страницах или экране заденет за живое), помогите ему оборудовать «штаб», «лагерь», дзот и т. д.

• На первых порах совместно придумывайте сюжеты игр. Подскажите, что можно вести борьбу за свободу от поработителей, спасать захваченных в плен товарищей (или детей индейского вождя), искать попавших в кораблекрушение и совершать другие подобные «подвиги». Не волнуйтесь, вам не придётся постоянно участвовать в детских играх. Вскоре чада войдут во вкус и перестанут нуждаться в вашей помощи.

• Как можно раньше начинайте учить ребёнка обращаться с опасными предметами (например, луком и стрелами, дротиками для игры в дартс, игрушечными мечами и т. д. ). Понимание возможной опасности развивает разумную осторожность.

• Покажите, как можно самим делать оружие и доспехи. Дети любят и ценят самодельные луки или мечи и с удовольствием используют их в своих играх. А ещё разрешайте им «усовершенствовать» покупные военные игрушки. Это развивает фантазию и желание творить сами0 м.

• Учите не пугать громкими криками и внезапными «нападениями» окружающих людей, особенно маленьких детей.

Если следовать этим правилам, то детские игры в «войнушку» принесут немало пользы и научат игроков только хорошему.

Фото: www.globallookpress.com