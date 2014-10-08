Детская лень

Как здорово, когда твой вчера еще малыш сегодня – верный помощник, без напоминания наведет порядок в комнате, вынесет мусор, погуляет с собакой, поможет в саду и т.д. Но, к сожалению, не всем родителям так повезло. Большинство из нас ведут ежедневную борьбу с детской ленью: сто напоминаний в день, шантаж, взаимное раздражение… Ценой потраченных нервов мы, взрослые, бывает, побеждаем.

А может быть, есть способ обойтись без ежедневного контроля и угроз? И где вообще искать истоки детской лени? Давайте вместе разбираться.

Назад в прошлое…

Вернемся в те светлые времена, когда нашему ребенку было чуть больше двух. Уж точно наш карапуз не бездельничал! Энергия захлестывала его с утра до вечера. Всегда он находил себе занятие, использовал для этого любой предмет.

Только мы его займем целой корзиной игрушек и незаметно ускользаем на кухню, как он тут как тут! Рассматривание кастрюль и сковородок, сидя на полу, его уже не интересует. «Я тоже!» - кричит непоседа, вскарабкиваясь на стульчик, чтобы наблюдать за приготовлением обеда. И увлекают его не предметы, а именно наши действия. Он готов к сотрудничеству!

А что делаем мы? «Маленький еще!», «Осторожно, выпачкаешься!», «Уколешься!» - находим мы эти и другие неоспоримые факты, чтобы вернуть малыша в детскую. Но это я про себя…

Вы, наверное, те самые мудрые родители, которые оставили малыша за столом. И вы правы, потому что так карапуз:

осваивает разные правила и действия с предметами (на сковороде жарят, ножом режут, из чашки пьют),

не только наблюдает, но и практикуется, неосознанно становясь вашим помощником и партнером,

чувствует, что необходим вам,

находится под вашим присмотром и не поранится невзначай.

А еще одна отличительная черта малыша третьего года жизни состоит в том, что он уже нацелен на результат и его волнует качество выполняемого действия. Важно не упустить это время, давать карапузу посильные задания, хвалить за успех.

Если же постоянно ограждать ребенка от дел, он решит: «Я плохой! Я мешаю маме! У меня все равно не получится! Я маленький, вот вырасту большой и тогда помогу». Так формируется неуверенность в своих силах – одна из причин последующей лени.

Другая распространенная ошибка родителей – гиперопека малышей. Хочется все сделать за них, потому что так быстрее. Будет же еще шанс научить ребенка самостоятельно одеваться, складывать игрушки на место и даже посуду мыть. И подрастает в семье маленький «барин», все услуги к его ногам. А завтра он уже скажет «Я не хочу сам!».

Малыш подрос…

Предположим, что мы благополучно пережили первый период становления личности ребенка. Вот ему 3-4 года, характер уже угадывается. У нас появляются первые желания заставить его что-то сделать. Но малышу непонятно, почему совсем недавно можно было веселиться, а теперь вдруг появляются скучные обязанности. Возникают первые столкновения между взрослым и ребенком.

Как работать дальше над воспитанием трудолюбия?

Педагоги рекомендуют:

читать воспитаннику сказки о ценности труда,

приучать ухаживать за домашним животным,

жить по четкому распорядку дня (закрепить время для игр, отдыха и труда),

не наказывать трудом,

прививать хорошие привычки,

вводить первые домашние обязанности,

убеждать собственным примером,

просить переделывать выполненное неаккуратно,

проводить «занятия трудового обучения» (изготовление поделок, открыток и т.д.),

учить доводить начатое до конца,

стимулировать похвалой за выполненный труд.

Когда уже нужно бороться с ленью?

Если ребенок вырос до сознательного возраста, а чувство трудолюбия сформировано не в полной мере, то приходится бороться с ленью:

мотивировать на выполнение задания так, чтобы воспитанник понимал всю перспективу сделанного,

на выполнение задания так, чтобы воспитанник понимал всю перспективу сделанного, объяснять, что труд позитивен, ведь его результаты – это верные друзья, счастливая семья, достаток в будущем и т.д.,

контролировать исполнение обязанностей,

учить планировать дела и рационально подходить к их выполнению (к примеру, начинать с легких заданий),

давать посильную работу,

работу, организовывать совместные семейные трудовые десанты (уборка двора или приусадебного участка, сбор урожая),

исключать скуку и монотонность задания (превращать все в игру, ведь это их ведущий вид деятельности),

делать вместе – вдвоем веселей и ваш пример работает.

Домашние обязанности детей

Результаты школьного анкетирования родителей каждый год показывают, что у большинства воспитанников нет домашних обязанностей. Или мамы (папы) боятся лишить детей беззаботного детства, или им проще самим справляться, но факт остается фактом. Это, конечно, серьезное упущение. Давайте его восполнять.

Какие обязанности могут быть у детей 3-4 лет:

- складывать игрушки на место,

- самостоятельно умываться, чистить зубы и одеваться,

- помогать накрывать на стол,

- поддерживать порядок на своем столе,

- помогать маме развешивать белье,

- протирать пыль,

- забирать почту из ящика.

Обязанности ребенка 5-6 лет:

- ухаживать за домашним животным,

- расстилать и застилать постель,

- присматривать за младшим братом или сестренкой,

- поливать цветы,

- помогать наводить порядок в комнате и квартире,

- складывать свое белье на место.

Обязанности ребенка 7-9 лет:

- выносить мусор,

- мыть посуду,

- пылесосить,

- собирать вещи в школу,

- помогать в уборке сада.

Обязанности ребенка 10-11 лет:

- помогать делать покупки продуктов (совместно или по списку),

- помогать нести продукты из магазина,

- гладить простое белье,

- убираться в своих шкафах,

- мыть пол,

- готовить бутерброды и простые салаты,

- закладывать белье в стирку.

В каких случаях отказаться от борьбы с ленью?

Бывает, когда ребенком овладевает временное чувство лени. Причиной может быть усталость после школы, слабость от авитаминоза, тяжелое душевное состояние (результаты конфликта, ревности, стресса, тревоги и др.). Скучные, монотонные дела также не мотивируют. Дайте вашему чаду перерыв, ведь у нас взрослых тоже бывают такие сбои.

Получается, что воспитание трудолюбия – великий труд со стороны родителей. Детская же лень – зачастую результат нашей, родительской лени. А она в свою очередь обусловлена нашим недостатком времени, хронической усталостью, обилием разных обязанностей. Хочется пожелать всем родителям и себе, в том числе, терпения, сил и желания работать над собой.

А как вы, милые мамы, приучаете своих деток к трудолюбию? Поделитесь вашими секретами в комментариях к статье.