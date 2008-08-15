«Мама, ты плохая!» «Я тебя не люблю!» Стоит ли обижаться на ребенка?

Воспитание детей – это каждодневный и вовсе не простой труд. Конечно, быть родителями – это счастье, и это особенно понимаешь, когда ребенок, улыбаясь, говорит: «Как я тебя люблю!» А если из уст малыша вылетают совершенно другие фразы, резкие, обидные? Почему же так происходит и как нужно реагировать родителям в подобных ситуациях?

«Я тебя не люблю!», «Ты – плохая!», «Уйду жить к бабушке!» – эти фразы, вероятно, слышали многие родители от своих детей. Сердце затапливает обида: как же так, мы для него все делаем, а он такое говорит! Возникает вопрос: почему, ну почему же он так сказал? Неужели и вправду не любит? Неужели считает плохой? Правда ли хочет жить с бабушкой?

Это испытание, которое должен пройти, наверно, каждый из родителей. Кто-то умеет построить отношения с малышом так, что эти фразы бывают очень редкими, а в некоторых семьях они, к сожалению, привычный фон общения. Для того чтобы правильно справиться с таким неприятным поведением ребенка, нужно понять, почему он говорит эти фразы? Хочет ли он чего-то добиться или просто «выпускает пар»? В чем же причины такого поведения?

Такое поведение чаще всего возникает:

* после того, как ребенку не дали то, чего он хотел, т.е. не исполнили его желание;

* после наказания или обещания его;

* как реакция на действительно несправедливое или жестокое отношение к ребенку (накопленное или однократное);

* как повторение (возможно, шутливое) тех фраз, которые он слышал от взрослых;

* как привычное поведение в отношении определенного человека, в том случае, если самые близкие люди ребенка конфликтуют с ним.

Почти все эти причины (кроме «шуток») могут как привести к тому, что ребенок скажет вам жестокие слова, так и не привести к этому. «Я тебя не люблю» – это лишь один из способов выразить обиду или неприятие человека, наряду с другими способами (обиженным молчанием, плачем, киданием игрушек). Но выражение обиды – не единственный мотив произнесения ребенком жестоких слов.

Ребенок мал, и есть большой соблазн думать, что, говоря жестокие фразы, он «не ведает, что творит». Но на самом деле это не так. В поведении даже малышей 2– 3 лет явственно проглядывают цели, которые они хотят достичь. Каковы же основные мотивы такого поведения и что же делать в каждом из случаев?

Когда и как

Чтобы произнести «Я тебя не люблю!», надо, как минимум, уметь говорить, складывать слова в фразы и понимать их значение. Значит ли это, что подобные фразы можно услышать лишь от детей, перешагнувших рубеж 3–4 лет? Да, но начинается все еще раньше.

До 2 лет словесного проявления нет, но есть агрессивные действия. Пока ребенок умеет действовать, но не говорить. Если в этом возрасте научиться правильно реагировать на такие действия, как удары, причинение боли, плевки, укусы и т.д., тогда проблемы жестоких фраз может и не возникнуть. Во многом такое поведение – это изучение границ дозволенного и прояснение для себя, как родители реагируют на такие провокационные действия, а также реакция обиды.

2–3 года. Ребенок учится говорить, быстро накапливает словарь и начинает им пользоваться. Он в целом понимает значение фраз. Уже можно услышать от него короткие, но эмоциональные фразы «Ты плохая!», «Мама-бяка!». В этом возрасте это непосредственная эмоциональная реакция на запреты взрослых или повторение («отработка» в речи) фраз, которые он слышит от взрослых. Малыш уже может вступить в «группу поддержки» и произносить эти фразы по отношению к тому члену семьи, у которого есть конфликт, например, с его мамой.

3,5–5 лет. Начало манипулятивного поведения. Ребенок начинает понимать, что определенные действия несут за собой определенную реакцию (выигрыш или санкции). То, что несет выигрыш, закрепляется в поведении. Это возраст бессознательных манипуляций. Все остальные причины (выражение обиды без цели воздействия на взрослого, членство в «группе поддержки») также сохраняются.

5,5–7 лет. Расцвет манипуляций. Ребенок начинает пользоваться манипуляцией более сознательно и не так «прямолинейно». Но далеко не все дети этого возраста манипулируют с помощью жестоких слов. Так же, как и малыши, они могут использовать их просто как реакцию на обиды. Мотив «группы поддержки» также не утрачивает актуальности.

Как не стоит реагировать на обидные слова ребенка

* Ответным раздражением. Не нужно кричать на ребенка и ругать его за то, что он сказал. Его слова – это только проявление одного из внутренних мотивов, который нужно понять;

* Физической агрессией. У некоторых родителей возникает соблазн шлепнуть ребенка в «воспитательных» целях. Конечно, ребенок может замолчать от страха, но лишь утвердится в правильности того, что он сказал;

* Равнодушием, показным или реальным. Ребенок, произнося «Я тебя не люблю!», хочет показать, как важно для него то, что произошло, а ваше равнодушие строит новую «стену» между вами;

* Уступками. Одна из самых больших ошибок, ведущих к закреплению манипуляций, – это разрешить ребенку то, что было запрещено, лишь бы он не думал, что вы его не любите.

История первая: «Я так обижен!»

Маленький Данилка, которому недавно исполнилось 2 года, – очень подвижный и любознательный ребенок. И иногда его маме Оксане приходится ограничивать эту активность, не подпуская к чему-то опасному и не давая некоторых предметов. Данилка на это реагирует очень бурно: начинает плакать, топать ногами и кричать маме: «Плохая!» Сердце Оксаны сжимается, ведь она так любит своего сыночка. Так почему он к ней так несправедлив и не понимает, что это для его же безопасности?

Первый, и самый ранний по проявлению мотив жестоких слов, адресованных родителям, – это непосредственная эмоциональная реакция, выражение обиды. Таким образом могут выражать обиду даже самые маленькие дети, 1,5–2 лет. Когда ребенку не дают того, что он в данный момент хочет, он протестует. Дети, особенно до 3 лет, с трудом управляют своими эмоциями, а какой-то интересный предмет может захватить их полностью, и желание поиграть с ним почти непреодолимо. Именно поэтому дети так бурно реагируют, если им не дать чего-то или забрать то «запретное», что они достали сами. Также они реагируют, если взрослый решает их наказать. Обида и протест – очень сильные чувства, и ребенку трудно их выразить правильно (не каждый взрослый умеет с ними справляться). Совершенно не задумываясь, малыш говорит то, что чувствует: «Ты – плохая!» Он действительно в данный момент разозлен на вас. И слова – это способ выразить обиду. Мы, взрослые, учимся «маскировать» чувства и «глотать» обиды. Ребенок пока не обладает развитыми социальными навыками, вот и говорит то, что думает.

Схожий, но несколько другой мотив – это стремление донести до родителей, что они не правы, демонстрация обиды. Может показаться, что этот пункт аналогичен предыдущему. Но на самом деле выражение обиды и демонстрация обиды – вещи разные. «Быть» или «казаться» – вот в чем вопрос! Если ребенок выражает обиду, он это делает честно, с открытым сердцем, даже если его слова задевают вас. Но демонстрируя обиду, он уже лицедействует, переигрывает, преувеличивает свои чувства, желая доказать родителям: они не правы, что так поступили с ним. Если в первом случае ребенок желает выплеснуть чувство, ему невозможно держать обиду внутри, то в случае с демонстрацией обиды цель – это влияние на родителей. Некоторые дети выразят обиду «надутым» молчанием или плачем, а от некоторых можно будет услышать те самые жестокие слова. Дети начинают демонстрировать обиду в возрасте около 3,5 лет, далее совершенствуясь в этом «искусстве».

Что делать?

Не обижайтесь и сохраняйте спокойствие, через некоторое время ребенок успокоится, и ваша взаимная любовь вернется. Как быстро это произойдет, зависит от темперамента ребенка, а также от многих факторов: усталости, физического самочувствия, а также вашего собственного настроения. Кто-то может плакать и «дуться» 10 минут, а кому-то потребуется и полчаса, чтобы накал эмоций начал стихать. Ваша задача – помочь малышу успокоиться. Для этого можно обнять ребенка, если он позволяет это сделать. Если он вырывается – не настаивайте. Просто присядьте рядом, чтобы быть на одном уровне с его лицом. Дальше проговорите его чувства, например: «Я знаю, что ты очень расстроен, что я забрала у тебя утюг». Проговаривание чувств особенно важно в случае с демонстрацией обиды, ведь цель такого поведения – именно донесение своих чувств до родителей. Проговорите чувства ребенка несколько раз. Важно, чтобы его «я тебя не люблю» превратилось в «я расстроился». Затем продолжите: «Я не могу разрешить играть с утюгом, потому что это опасно. Я тебя люблю и хочу, чтобы ты был здоров». Повторите несколько раз. Постарайтесь отвлечь малыша, например, делая ему массаж пальчиков. Если вы сами будете сохранять спокойствие, то через некоторое, не слишком длительное, время вы поймете, что малыш успокаивается. Пусть он успокоится до конца, а затем еще раз скажите ему, что очень его любите и стараетесь беречь от опасностей. Он вам улыбнется, и это будет означать, что конфликт исчерпан.

История вторая: «Скрытая манипуляция»

Лариса, мама 5-летней Ксюши рассказывает: «Моя дочка в последнее время расстраивает меня. Как и всякий ребенок, она озорничает, и иногда приходится ее наказывать. Обычно наказание заключается в том, что я не разрешаю ей смотреть мультики. Сначала она плакала, а недавно, чуть что, начала говорить: «Ты – плохая, уж лучше бы я с папой жила!» С мужем мы в разводе уже два года, но с дочкой он общается по воскресеньям. Услышав это впервые, я оторопела и от неожиданности даже отменила наказание, лишь бы она убедилась в том, что ее слова неверны. Но теперь, как мне кажется, она этим пользуется, чтобы влиять на меня».

В этом случае, произнося жестокие слова, ребенок может добиваться исполнения собственной цели. Очень часто дети используют подобные фразы для манипуляции родителями, чтобы они разрешили то, что ранее запретили, либо для отмены наказания. Манипуляции нужно уметь отличать от выражения и демонстрации обиды, т.к. в этом случае ребенок умело использует фразы, которые способны поменять ваше «нет» на «да».

Манипуляции не рождаются «ниоткуда», чаще всего – это отработанный стереотип поведения. Когда родители впервые слышат от ребенка, например, фразу «Ты меня не любишь!», они пугаются, что отношения с ребенком могут быть разрушены, и… позволяют то, что запретили. Ребенок, не преследовавший первоначально этой цели, а просто выражавший чувства, вдруг понимает, что «нет» может смениться на «да», если сказать «волшебные слова». Но не «спасибо», а «ты – плохая!». Несколько раз он проверяет, так ли это на самом деле, а после это становится «кнопкой», на которую он привычно нажимает, управляя родителями.

Что делать?

Скорее всего, на этом этапе вы слышите подобные фразы от ребенка с неприятной регулярностью. Но если это так, значит «кнопка» работает. А ваша цель – сделать так, чтобы она перестала работать. Для этого нужно сломать стереотип. Раньше, например, вы, услышав от ребенка «Я тебя не люблю», сердились, но исполняли его прихоть, хоть и были уверены, что этого делать не стоит. Теперь вам нужно будет проявить твердость и стоять на своем до конца. Нельзя сейчас конфету, значит – нельзя. Нельзя брать вашу косметику, значит нельзя. Вы сможете наблюдать, как агрессия станет сильней. Ребенок применит все «орудия» из своего отработанного арсенала, чтобы настоять на своем. Это похоже на то, как мы, взрослые, когда у нас не получается включить сломавшийся прибор, жмем на кнопку его включения со все возрастающим раздражением. Понадобится некоторое время и несколько таких «осад», чтобы ребенок убедился: прошлое поведение перестало работать. И теперь ваша цель, чтобы на старом месте сформировался новый стереотип. Вы можете показать ребенку (например, в игре), что некоторые просьбы могут быть исполнены сразу, но только нужно хорошо попросить; с исполнением некоторых нужно подождать, ну а часть не исполнится, особенно если они связаны с безопасностью. Будьте последовательны в своем поведении: хорошо все взвесьте, прежде чем что-то запрещать или разрешать, чтобы не было искушения изменить свое решение.

История третья: «Группа поддержки»

Ирочке всего 3 года. Ее мама Люда очень любит дочку. Но у Люды не складываются отношения со свекровью. Эти отношения дали трещину давно, еще до рождения Ирочки, и в них много взаимного непонимания и упреков. Невестка и свекровь живут отдельно, и Марина Леонидовна в гости приезжает редко. Люда часто обсуждает свои отношения со свекровью с подругами по детской площадке, а Ирочка очень любит слушать взрослые разговоры. Ее мама не стесняется говорить при ней, думая, что она «мало что понимает». Но недавно произошел случай, который доказал обратное. Марина Леонидовна приехала в гости, чтобы поздравить Ирочку с днем рождения, но девочка все время просидела у мамы на руках, даже не захотев подойти к бабушке. А когда та спросила, почему она не хочет подойти к ней, девочка насупилась и сказала: «Потому что ты – злая!» Надо признаться, что в этот момент Люда испытала внутреннее злорадство: вот, даже ребенок понимает, кто прав, а кто виноват, смогла отомстить бабушке за обиду мамы! А Марина Леонидовна, посидев еще 10 минут, ушла. Это событие обострило проблемы в отношениях, свекровь Люды решила, что та специально настраивает ребенка против нее…

Итак, еще один мотив того, что дети говорят жестокие слова, это разделенная агрессия, нахождение в «группе поддержки». Если в семье есть конфликт (между супругами, между представителями разных поколений), то ребенок может говорить жестокие слова тому, кто находится на «противоположной» стороне. Например, ребенок может сказать бабушке: «Уходи отсюда, ты нам не нужна», если он на стороне мамы, которая враждует со свекровью. В этом случае ребенок выражает не собственные чувства, он просто примыкает к тому, кто ему ближе. Малыш еще слишком мал, чтобы правильно оценить ситуацию и сохранять нейтралитет, ему необходимо быть с кем-то. А если этот кто-то воюет, то ребенок будет втянут в эту борьбу. Дети – более откровенные существа, и именно из их уст можно слышать те жестокие слова, которые хотели бы, но не могут сказать друг другу взрослые.

Что делать?

Ругать за это малыша бесполезно, хотя именно это хочется сделать родителям. Если вы «показательно» ругаете ребенка, испытывая внутри удовлетворение от того, что он на вашей стороне, то такие «воспитательные» меры не только не приведут к исчезновению поведения, но и закрепят его. Выход тут один – нужно разбираться со своими взрослыми проблемами. Как только напряжение уйдет, малыш больше не станет обижать родного человека. Но решить проблемы, которые копились много времени, быстро невозможно. Поэтому пока нужно отделить ребенка от этих проблем, перестать делать его «соучастником». Не стоит думать, что ребенок слишком мал и ничего не понимает. Не ведите при нем разговоры на тему конфликта с кем-то из родных. Старайтесь проявлять больше уважения в рассказах ребенку о том человеке, с которым у вас конфликт.

История четвертая: «Жестокая мама»

Каждый день на одной из площадок происходит одно и то же. Когда на прогулку выходит 4-летняя Влада и ее мама Лена, спокойствие заканчивается. Что бы Влада ни делала (побежала ли, решила прыгнуть с бревна, взяла ли посмотреть чужую игрушку), все сопровождается криками ее мамы. Какими только эпитетами не награждает «любящая» мама свою дочурку! Кроме того, Лена со всей силы шлепает ребенка. Если Влада падает, она даже не бежит к маме, потому что та не станет ее жалеть, а получить новую порцию шлепков и криков девочке не хочется. В последнее время девочка тоже стала кричать на свою маму, во всеуслышание заявляя: «Ты – плохая! Злая! Уходи!» И «получает» за это снова и снова.

Итак, еще один внутренний мотив для жестоких детских слов – это выражение истинных чувств к человеку. Пожалуй, самая болезненная мотивация для обеих сторон, особенно если взрослый осознает ее. Не так уж редки случаи, когда родители проявляют по отношению к детям жестокость. Некоторые применяют неадекватно жесткие наказания (часто физические или основанные на запугивании). Некоторые постоянно «общаются» с ребенком на повышенных тонах, в гневе уничтожают дорогие его сердцу игрушки. Если это происходит постоянно, то ребенок полностью теряет доверие к взрослому и любовь превращается в ненависть. И тогда фраза «Я тебя ненавижу!» – это констатация данного печального факта, когда малыш не надеется «достучаться», не манипулирует, а выражает ту накопившуюся боль, которая есть в его сердце.

Что делать?

Основной трудностью является осознание того, что ребенок действительно думает то, что он говорит, и имеет для этого основания. Конечно, легче всего обвинить ребенка, перечислить все свои «достижения» («я его пою, кормлю, игрушки покупаю, а он такое говорит!»). Но ребенку прежде всего важно, чтобы его любили и показывали эту любовь в ласковых прикосновениях, словах, взгляде. Ему нужно, чтобы его достоинство не унижали, особенно при посторонних. Конечно, у каждого родителя бывают эпизоды усталости, когда он может прикрикнуть на ребенка или не совсем справедливо наказать. Но если это происходит нечасто, если потом вы испытываете угрызения совести – это хороший знак. Но если вы постоянно в раздражении, кричите на ребенка, не занимаетесь совместными делами, то те слова, которые вы можете услышать, могут быть для него выстраданной правдой. Изменить ситуацию сложно, но можно. И самая большая работа должна происходить внутри взрослого. Часто для этого необходима помощь психолога.

Итак, мы рассмотрели мотивы поведения ребенка, который говорит жестокие слова, и дали рекомендации, как реагировать в каждом из случаев. Самое главное – это научиться прощать малыша, не копить обиду на него. Жестокие слова ребенка – лишь следствие тех ошибок, которые совершают родители (невнимания, грубости, излишней мягкотелости). Мы желаем вам быть внимательными родителями. Не нужно бороться с самими словами, надо смотреть «вглубь», на то, что за ними скрывается. И тогда вы будете гораздо чаще слышать от малыша слова любви и нежности.