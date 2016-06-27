Как воспитать ребенка без отца

Даже если речь идет о личном выборе, самомамы чаще всего тревожатся о том, как скажется на детях отсутствие или крайне малое присутствие папы в жизни семьи. Какое поведение самостоятельной мамы может навредить ребенку больше, чем отсутствие папы?

Наверное, большинство женщин мечтает о прочной семье и о прекрасном отце для своих детей. Тем не менее, по разным причинам эта мечта сбывается не у всех. Развод, тяжелая болезнь и смерть могут разлучить ребенка с отцом. Увы, бывают и браки, где отец присутствует только номинально: он как бы есть, но его как бы и нет. Наконец, некоторые женщины рожают, изначально рассчитывая только на себя.

Сразу оговорюсь: статья ни в коем случае не призывает растить детей в одиночку. Безусловно, каждому человеку важно и нужно, чтобы у него были оба родителя. Но и отсутствие отца — не катастрофа, если у ребенка есть адекватная, любящая мать. Давайте разберемся, что рекомендуют психологи женщинам, вынужденным растить детей самостоятельно. Но прежде всего о том, чего делать точно не стоит.

Что вредит ребенку?

Мощная материнская тревога

Перестаньте верить в то, что дети одиноких матерей и разведенных родителей сильно рискуют вырасти социально неблагополучными, несчастными и неполноценными людьми. По данным Росстата уже в 2012 г. число семей с одним родителем составляло 30 %. Только вдумайтесь: как минимум, каждый третий ребенок в нашей стране растет без отца. Похоже, ваш случай не уникален. Есть ли поводы для паники? Да, вам в определенных вопросах сложнее, чем полным семьям. Но здравый смысл подсказывает, что для мрачных прогнозов относительно будущего ребенка нет веских оснований. А вот тревога и «нехорошие предчувствия» совершенно точно никому на пользу не идут.

Чего не стоит говорить: «Господи, что ж из тебя вырастет?!», «Совсем без отца распоясался!»

Жалость к детям

Ребенок привыкает видеть ситуацию, ориентируясь на оценки матери. Если ей страшно, и ему страшно. Если она думает (пусть даже не вслух): «Ах, он бедненький – несчастненький – никому не нужный!», ребенок принимает это за собственную формулу жизни и реально ощущает себя бедным – никому не нужным.

Если мама считает, что ее чадо обделено, и она обязана компенсировать отсутствие отца, ребенок тоже будет пребывать в уверенности, что ему чего-то в этой жизни не додали. Причем эту внутреннюю обделенность не смогут унять ни дорогие подарки, ни повышенное внимание. Став взрослым, ребенок будет по-прежнему ждать, что мир обязан компенсировать пережитую в детстве несправедливость. Повышенная требовательность к окружающим и вечная неудовлетворенность рискуют стать его постоянными спутниками.

Но если маме спокойно, то и ребенку спокойно. У мамы он учится тому, что семьи бывают разные и это нормально. Что человеку под силу справляться с трудностями и быть счастливым, даже если значимые отношения не сложились.

Чего не стоит говорить: «Сиротинушка ты моя!», «Всем плевать на нас с тобой, в целом мире некому о тебе позаботиться!»

Жалость женщины к себе

Известно, что для каждого маленького человечка самое важное — ощущать, что его родители — хорошие, сильные и надежные люди, способные его защитить.

Но если мать несчастна, в депрессии, обижена на бывшего партнера, она постоянно транслирует детям, что она — слабый, беспомощный человек. Она уже не может быть тем, чем должна быть для детей — прочной, непоколебимой опорой, на которую можно в любой момент положиться. Самое ужасное, что мама не просто страдает, а страдает по вине отца. Возникает явный или скрытый посыл: твой папа – плохой. При этом сам отсутствующий отец — естественно никакой ни защитник, ни опора. То есть ребенок психологически остается абсолютно один.

В этой ситуации дети нередко вынуждены меняться ролями со своими родителями: они переживают, как утешить маму, как не расстраивать ее лишний раз, как защитить в суровом мире. Но это вовсе не детская задача! Это в некотором смысле хуже, чем отправить малыша трудиться на фабрике.

Чего не стоит говорить: «Ты теперь за главу семьи — мне кроме тебя полагаться не на кого!», «Ты думаешь, мне легко? Я тебя одна тяну…», «Отстань, мне и так плохо», «Твой отец мне жизнь сломал!», «Что, и ТЫ меня тоже не любишь?»

Мама осуждает отца, злится, что ребенок на него похож

Понятно, что для женщины естественно критиковать своего бывшего партнера, особенно, если он поступил по отношению к ней достаточно некрасиво. Но это очень опасная штука! В сознании ребенка разрушается образ отца как хорошего человека. Если мать принуждает не любить отца, забыть его, она тем самым отвергает важную часть ребенка. В этих условиях он в принципе не может быть здоровым и счастливым.

Вот что пишет по этому поводу детский, медицинский психолог Марта Луковникова:

«Когда мама не любит, не доверяет, не уважает или просто обижена на отца ребенка, то глядя на ребенка и видя в нем многие проявления отца, осознанно или неосознанно дает малышу понять, что его «мужская часть» плохая. Она как бы говорит: «Это мне не нравится. Ты не мой ребенок, если ты похож на своего отца». И из любви к матери, а точнее из-за глубокого стремления выжить в данной семейной системе, ребёнок всё-таки отказывается от отца, а, следовательно, и от мужского в себе.

За подобный отказ ребенок платит слишком дорогую цену. В душе этого предательства он себе никогда не простит. И обязательно накажет себя за это сломанной судьбой, плохим здоровьем, неудачливостью в жизни.

Мать, которая не может принять отца своего ребёнка, не может полностью принять и ребёнка. Поэтому она не может любить его безусловной любовью. А в этом случае ребёнок теряет доступ к обоим родителям».

Важно подчеркнуть, что «мужская часть» в характере нужна не только мальчикам, но и девочкам. В психологическом смысле именно с ней связаны такие важные вещи, как ответственность, умение выстраивать границы (Подробнее - в нашей статье Ограниченность или мир безграничных возможностей?), воля, целеустремленность и т.д.

Да, у отца могут быть нежелательные черты — взрывной характер, ненадежность, пагубная тяга к алкоголю или наркотикам. И ребенок может запросто их копировать, если мама активно осуждает отца, запрещает ребенку видеться с ним, противопоставляет его другим мужчинам (отчиму, дяде или дедушке). Более того, чем больше мама пытается искоренить в своем ребенке привычки, напоминающие ей бывшего партнера, тем ярче они проявляются. Ребенок как будто пытается хотя бы таким способом отстоять второго родителя.

Напротив, умение замечать в ребенке то хорошее, что он унаследовал от отца, поможет сместить фокус внимания. Сын или дочка будут знать не то, что папа — алкоголик и предатель, а то, что он мастер на все руки, веселый человек, увлеченный рыбак, хороший рассказчик или гитарист. У ребенка будет возможность походить на папу и любить его без риска для своей жизни и здоровья.

Чего не стоит говорить: «Твой отец — не мужик, не может даже простых вещей…», «От него ни денег, ни помощи не добьешься!», «В отца пошел, такой же недотепа!», «Ты прямо как папа, совсем не аккуратная!»

Гиперопека

Когда в жизни женщины нет отношений, нет любви, она зачастую замыкается на ребенке. Теперь он — единственный близкий человечек, родная кровиночка, свет в окошке. Материнство становится главным, если не единственным способом реализовать себя, что само по себе вредно для женщины (Подробнее в материале: Разглядеть за матерью женщину и человека).

Но еще хуже то, что мама под предлогом заботы и беспокойства не дает ребенку жить и дышать свободно.

Психологи подчеркивают, гиперопека — это не любовь. Это скорее что-то про контроль, власть и про собственную тревогу. А там, где во главе угла власть, не остается места любви.

Конечно, очень приятно чувствовать себя важной и нужной настолько, что ни один вопрос в жизни сына или дочки не может решиться без вашего участия: начиная с выбора носочков в садик и заканчивая выбором спутника жизни. Но, может, все-таки сделать над собой усилие и научиться отпускать детей по мере их взросления?

Чего не стоит делать: насильно кормить и кутать малыша; не выпускать подростка одного на улицу; не давать ребенку права принимать решения, которые касаются его одного; контролировать каждый шаг, включая игры, отношения с друзьями, приготовление уроков и т.д.

Женщина пытается заменить отца — стать «мапой»

Иногда встречается заблуждение, что мама, оставшаяся без мужа, должна быть своим детям и отцом, и матерью, чем-то вроде совершенного существа «два в одном».

Особенно это проявляется в воспитании сыновей, которым, по мнению большинства, вдвойне нужна твердая отцовская рука. Желая воспитать «настоящего мужчину», мама сама пытается стать суровым мужланом: общается холодно, и сухо, и грубо, и резко. Запрещает мальчику чувствовать страх, обиду и другие «неправильные» эмоции. При этом лишает его материнской ласки и заботы.

На самом деле мама ну никак не может быть папой, как ни старайся! Если женщина пытается стать «мапой», у ребенка по факту не будет ни отца, ни матери.

Чего не стоит говорить: «Нечего нюни распускать!», «Чего ревешь как девчонка!», «Будь мужиком!».

Мама делает обобщения в духе «все мужики — сволочи»

Мало того, что папа плохой, оказывается, все мужчины плохие. Для дочери это фактически означает запрет на любовь и близкие отношения. Стать счастливой в браке для такой девочки означает предать маму и ее идеалы.

Мальчику и вовсе не позавидуешь, ведь у него есть одна перспектива: вырасти и стать сволочью. А пока изо всех сил стараться доказать маме, что он не такой плохой, как она думает, а еще, страдая, прятать свои «сволочные» (читай «мужские») черты.

Чего не стоит говорить: «Мужчинам нельзя доверять!», «Ты во всем должна полагаться только на себя: мужчина сегодня есть — завтра нет», «Этим мужикам только одного и надо».

Как облегчить жизнь себе и детям?

Принять ситуацию и отца ребенка такими, какие они есть

Может быть, ваши отношения с отцом ваших детей сложились не лучшим образом, но это не повод чувствовать себя неполноценной женщиной или неполноценной матерью. Успокойте себя тем, что всякая семья сталкивается с проблемами, а идеальных родителей не бывает в принципе (Читайте об этом: Родитель-перфекционист: в чем опасность для ребенка?).

Если долго не удается справиться со страданиями и жалостью к себе, есть смысл обратиться к грамотному психологу.

Помните: то, что мужчина не стал для вас хорошим партнером, не означает, что он не может быть хорошим папой для своего ребенка. Пусть даже на расстоянии.

Согласитесь с судьбой отца своего ребенка, его характером и особенностями. Без этого никакое «правильное» мужское окружение из друзей и родственников не поможет малышу поверить в то, что мужское начало — это хорошо. Только когда мама примет биологического отца своего ребенка, он почувствует бессознательное разрешение иметь мужские черты. И только в этом случае у него будет возможность любить и принимать себя, шанс научиться чему-то у других мужчин.

Заботиться о себе

Ваша главная задача — обеспечить ребенку счастливую маму. Самопожертвование, работа на износ — совсем не то, что для этого нужно. Да, у ребенка по факту нет отца, но у него не будет и матери, если вы не станете бережно относиться к себе.

Поэтому очень важно, как бы ни было сложно, находить время и возможность для радости. Вкусная еда и прогулки, любимая работа и хобби, встречи с подругами и новые романтические отношения — все это поможет чувствовать себя лучше и увереннее, придаст сил и энергии. Стремление матери наладить собственную жизнь только на первый взгляд кажется эгоизмом. На самом деле это мера безопасности, жизненно важная для ее детей.

Взращивать в себе уважение к отцу ребенка

Возможно, это самый сложный, но и самый важный момент. Даже если отца физически нет рядом, у ребенка могут сложиться с ним хорошие отношения. Как? Благодаря отношению матери к мужчине.

Проблемы, которые возникли в вашей паре, не имеют отношения к ребенку. Вы знаете этого человека только как партнера, вы не знаете его как отца. Внутреннее признайте за ним право быть родителем своего ребенка. Не корите себя за неудачный выбор. Будьте благодарны этому мужчине: ведь если бы не он, у вас не было бы вашего замечательного маленького человечка.

Поразительно, но нередки случаи, когда мужчина начинает активнее участвовать в воспитании ребенка, если женщине удается справиться со своими обидами. Но даже если этого не произойдет, как минимум, прощая, вы облегчаете жизнь себе и детям.

Говорите с ребенком об отце

Каждому человеку важно знать свою личную историю, понимать, откуда он взялся. Если тема отца в семье находится под запретом, ребенок будет болеть или ощущать постоянное напряжение и тревогу. Поэтому очень важно, чтобы мама рассказывала ребенку о папе: чем он занимался или занимается, что любит, что умеет. Пусть у ребенка будет его фотография.

Можете рассказать вашу историю любви — ведь наверняка и в вашей паре были счастливые моменты. Неприятные подробности расставания детям не нужны, будет достаточно вашей фразы о том, что в какой-то момент вы решили не быть вместе, сказанной спокойно и уверенно.

Если папа погиб, ребенок может бояться задавать маме вопросы, чтобы не вызвать ее слезы, не растревожить ее рану или не обидеть отчима. Но тут стоит помнить, что для ребенка потеря отца даже большая утрата, чем для вас. Даже если ребенок в ту пору был мал, «ничего не понимал», «ничего не помнит», он все равно был травмирован. Но ваши теплые воспоминания об отце помогут частично залечить эту рану.

В наших школах с советских времен есть нехорошая практика: при заполнении разных анкет ставить прочерк в графе отец. Иногда учителя велят детям ставить прочерк только на том основании, что второй родитель не живет вместе с матерью! Старайтесь такого не допускать. У ребенка есть отец, у отца есть имя. Почему сын или дочь должны стесняться произносить и писать его? Мне кажется, от прочерка в анкете недалеко до ощущения прочерка в душе. И это действительно страшно!

Оставайтесь мамой

Заботливой, любящей, женственной и сильной мамой! Не пытайтесь быть ребенку отцом, неумело изображая мужика. Не превращайтесь в старшую сестру, поручая воспитание ребенка более мудрым бабушкам и дедушкам. Не пытайтесь быть лучшей подружкой или своим в доску парнем. И уж тем более не назначайте сына заместителем отсутствующего мужа и не превращайте дочь в свою собственную мать, заставляя заботиться и беспокоиться о вас.

Помните, что мама, любящая безусловной любовью и дающая право любить отца, — это и есть самое главное в жизни вашего ребенка.