Формирование у детей безопасного стиля жизни

В ближайшем будущем, через год-два, ваш ребёнок пойдёт в школу. Этот этап в его жизни будет связан с целым рядом проблем, из которых наиболее острыми являются вопросы личной безопасности ребёнка.

Пока малыш находится в заботливых руках взрослых, он не задумывается о своей безопасности, не задумываются порой и взрослые. Но нельзя упускать время! Наверстать его потом будет очень трудно. Каждая наша недоработка, касающаяся вопросов личной безопасности ребёнка, впоследствии может обернуться бедой. Поэтому в старшей группе мы начали серьёзную работу по формированию у детей безопасного стиля жизни.

В это понятие входит два компонента:

1. Знание разных правил безопасности.

2. Умение применять правила в различных жизненных ситуациях.

В каждой семье наступает момент, когда ребёнка надо будет начать отпускать от себя. Готов ли ребёнок к самостоятельным шагам? Сможет ли защитить себя, избежать опасностей? Об этом надо думать и заботиться уже сейчас, пока он рядом с вами. Сегодня обо всех возможных неприятностях «болит голова» у взрослых. Ребёнок опасностей не замечает, не видит и чаще всего даже не подозревает о них. Он доверяет взрослым.

Понаблюдайте, как дети переходят дорогу с родителями. Они беспечны, весело щебечут, смотрят куда угодно, только не на светофор и движущиеся машины, они следят за чем угодно, но только не за правильным переходом улицы. Ребёнок стоит, пока стоит взрослый, идёт, как только взрослый начинает движение (даже если родители нарушают правила перехода через дорогу). Ребёнок не сопротивляется, не высказывает недовольства. Он полностью доверяет близким, вверяет им себя и свою жизнь.

Помните! Безопасность ребёнка начинается с нас, взрослых! Дорогие родители, вы должны знать и помнить, что в рамках дошкольного учреждения невозможно решить весь круг проблем, связанных с безопасностью ребёнка. Ведь все правила безопасности отработать в практике и закрепить с каждым ребёнком можно лишь с помощью родителей. Правила безопасности обязательно должны быть конкретизированы, приспособлены и уточнены для каждого ребёнка, исходя из особенностей быта каждой семьи.

С какими же правилами личной безопасности надо познакомить детей?

Их можно условно разделить на две группы:

1. Правила, которые необходимо знать всем детям.

2. Правила, которые определяются особенностями местности, где ребёнок проживает (город, село, наличие рядом леса, водоёма, дороги, строящегося объекта, колодца и т.д.)

Внимание: Все правила безопасности следует обязательно обосновать, давая элементарное объяснение, чтобы предупредить возможные вопросы детей, почему им то или иное запрещают делать.

К первой группе правил относятся следующие:

1. Если ребёнок потерялся или заблудился.

Чтобы помочь себе, он должен уметь обратиться за помощью к взрослым (лучше к тем, кто гуляет с детьми или к милиционеру), знать и называть своё имя, фамилию, возраст, полный домашний адрес(край, область, город, микрорайон, дом, квартиру), знать называть и уметь записывать номер своего домашнего телефона (телефона своих близких родственников).

2. Огонь

- стихия, с которой человек обязан считаться, которую должен уважать и которой должен опасаться. Огонь - это источник тепла, жизни, но при неправильном, неразумном использовании он становится источником опасности.

Дети 5-6 лет должны знать:

- Нельзя играть со спичками и вообще огнём.

- Нельзя трогать и включать в сеть электроприборы. Особенно это опасно делать мокрыми руками.

- Если увидишь где-нибудь пожар, беги и зови взрослых.

- Если пожар возник по твоей вине, то нужно покинуть немедленно помещение, а не прятаться, и позвать на помощь.

- Телефон пожарной охраны-01.

3. Домашний быт.

* Ножницы, иголки, лекарства, бытовая химия должны храниться в недоступном для детей месте.

* Работать с острыми предметами: иголками, ножницами, крючком, спицами и пр., можно только под присмотром взрослых.

* Нельзя брать самим лекарства и бытовую химию.

* Нельзя влезать на высокие предметы.

* Нельзя играть на подоконнике, свешиваться с балкона или окна.

* Нельзя играть дверью.

* Нужно знать номер телефона скорой помощи - 03.

4. Природа - основа нашей жизни. Но беспечных она наказывает.

Детям следует знать такие правила:

o Не бросайся камнями и твёрдыми снежками.

o Во время таянья снега не ходи около высоких домов, откуда в любой момент могут упасть сосульки, пласты снега.

o Не дразни животных.

o Не трогай чужих собак и кошек.

o Не рви и не бери в рот плоды тех растений, которые тебе неизвестны.

o Не лезь в водоём, если не видишь, что там мелко. Не ходи к водоёму без взрослых.

o Не балуйся, купаясь в водоёмах.

o Если намок, немедленно переоденься и переобуйся.

5. Правила для пешеходов.

Эти правила должны знать все, в том числе и те, кто живёт вдали от больших и шумных магистралей. Так или иначе, рано или поздно все мы обязательно оказываемся в роли пешехода. Без знания ребёнком элементарных правил дорожного движения его жизнь будет подвергаться серьёзным опасностям.

Поэтому уже в 5 лет ребёнок должен знать эти правила:

 Переходить улицу нужно только в местах, предназначенных для перехода (зебра, подземный переход, пешеходный светофор).

 Если начал переходить улицу, посмотри влево, дойди до середины, посмотри вправо. Маленьким детям достаточно сказать, чтобы они смотрели во все стороны и переходили улицу только в том случае, если нет никакого движущегося транспорта.

 В загородной местности на шоссе ходи только по обочине и только в сопровождении взрослого. А на улице ходи лишь по тротуару.

Другая группа правил личной безопасности связана с особенностями места жительства детей.

Как обучить ребёнка правилам безопасности?

1. Сначала надо собрать всю информацию о том, что может послужить для ребёнка опасностью (дома, вокруг дома, по пути в детсад, в школу, в магазин, к бабушке, за городом, во время путешествия и т.д.)

2. Собрав необходимую информацию, оформить для ребёнка конкретные правила безопасности. Желательно, чтоб формулировки были лаконичны. Например: «Нельзя гулять и играть на строительных площадках», «Дорогу около детсада можно переходить только со взрослыми», Подойди к арке, остановись и посмотри: не едет ли машина» и т.д.

3. Планомерно эти правила отрабатывать с детьми, если есть возможность - практически, или обыгрывать для наиболее эффективного осмысления и запоминания детьми данного содержания. Можно правила оформить вместе с ребёнком символами или придумать игру.

После того как ребёнок узнает уже многие правила, можно проводить игровые ситуации или упражнения типа «Где прячутся опасности?» Например: привести ребёнка в определённое место, дать осмотреться и предложить указать различные источники опасности, объясняя свой выбор.(высокие деревья - они украшают двор, но если взобраться на такое дерево, можно не удержаться и упасть с большой высоты).

Можно рассказывать случаи из жизни, которые случались якобы с вами.

Помните - недопустимо механическое заучивание правил безопасности. Пусть поначалу правил будет немного, но дети должны их понимать, формулировать и объяснять необходимость их соблюдения.

Источник: http://tmndetsady.ru/

Автор: воспитатель МАДОУ детский сад №126

Яговкина Марина Владимировна, г. Тюмень 2010 г.