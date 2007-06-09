Второй ребенок: просто ли?

Родителями не рождаются, ими становятся. И никто вам не гарантирует, что появление второго ребенка не доставит особых хлопот. Самое сложно только начинается: это новые взаимоотношения, новые проблемы, новые компромиссы. Чего ожидать? И что с этим делать?

Задумайтесь на минуту, почему вы решили завести второго ребенка? Потому, что хотите укрепить семью или старший ребенок не соответствует вашим ожиданиям, решили «предотвратить демографический кризис» или желаете иметь разнополых детей? Главное помните, что ребенок не должен становиться средством достижения целей.

О мифах

Еще австрийский психолог Альфред Адлер полагал, что дети, имеющие общих родителей, но отличающиеся по возрасту и полу, развиваются в разных условиях, даже если папа и мама никого из них не выделяют. Однако многие родители думают иначе, опираясь на витающие повсюду мифы.

Миф первый – родители должны одинаково любить своих детей. Нет. С каждым ребенком у родителя связаны особые мысли и чувства, поэтому их любовь к обоим детям не может быть одинаковой. Она разная.

Миф второй – дети равны. Как? Если они по возрасту, полу и воспитанию разные. Младший ребенок требует больше внимания, чем старший. Главное, чтобы старший ребенок не чувствовал себя лишенным родительской любви.

Миф третий – драки между детьми – нормально. Вовсе нет. Родители обязаны научить детей договариваться между собой без драки, а ее использовать только для защиты от агрессора.

Миф четвертый – старший должен любить младшего. Отнюдь. Дети способны испытывать разные чувства: и равнодушие, и неприязнь. Возможно, вы стали меньше уделять внимания старшему и выделять младшего. А ваша задача – установить лад между детьми.

Миф пятый – дети одних родителей обязательно должны стать друзьями. Кто сказал? У друзей есть общие интересы. А ваши дети разные. Вырастите ваших детей любящими друг друга, а они решат, быть ли им друзьями.

Подготовьте ребенка

Психологи говорят, что ребенка нужно готовить к появлению братика или сестрички. Лишь сообщить о скором появлении в семье нового человечка недостаточно. Лучше связывайте предстоящее событие с конкретными моментами жизни ребенка: «Какую красивую башню ты построил! Когда у тебя будет братик, ты научишь его строить такую же?». Подчеркивайте, что старший ребенок – ваш помощник. Советуйтесь с первенцем по любым вопросам: как назвать будущего малыша, какого цвета пеленки купить, куда поставить кроватку.

При рождении второго ребенка первый может отказаться от своей самостоятельности, а его поведение – ухудшиться. Поэтому в первые 2–3 месяца после рождения малыша внимательно понаблюдайте за поведением старшего ребенка и не стоит погружаться с головой в воспитание младшего. Во всем нужна мера. Сохраните привычный для старшего ритм жизни. Выделите 15 минут в день, которые будут принадлежать только ему. Сохраните ритуалы, которые были до этого, например, чтение сказки на ночь.

О чувствах ваших детей

Порой родители очень удивлены и огорчены тем изменениям, которые произошли в поведении старшего ребенка после рождения братика или сестрички. Старший начинает бороться за место в родительской душе, боясь стать отвергнутыми, быть менее любимыми – это в нем говорит «разбуженное» чувство соперничества. Тот факт, что мама уже не «моя» а «наша», вызывает чувство ревности. Только ревность может быть скрытой, когда старший боится своего чувства и прикрывается гиперзаботой о младшем. Или ревность уходит в психосоматику – и ребенок начинает болеть. От вас в этой ситуации требуется терпение и такт. Кроме того, старший испытывает чувство заброшенности и пытается всеми способами привлечь к себе внимание. Он капризничает, скандалит, злится на малыша. Уделите ему внимание.

Да и младший ребенок переживает. Испытывает чувство незащищенности, так как он изначально самый слабый в семье. Ему уже знакомо чувство неравенства, которое взрослые подчеркивают через сравнение: «Какой ты грязный, почему не можешь аккуратно кушать, как твоя старшая сестра?» Поэтому советуем избегать «сравнительных» фраз. Зачастую младший полностью зависит от старших, осознавая свою беспомощность. Ведь он должен соблюдать правила, установленные ими. Кроме того, не позволяйте, чтобы старший полностью подчинил малыша своей воле.

Цена ошибки

К сожалению, ошибок не избежать, но кто предупрежден, тот вооружен.

Иногда мать ощущает себя предательницей, изменившей своему малышу ради второго. Не надо этого делать, и не давайте развиться чувству вины перед первенцем.

Не стоит отдавать старшего на время бабушке: он должен вместе со всей семьей переживать момент появления в доме нового человека. Попросите родных помочь по хозяйству, а освободившееся время используйте для общения с детьми.

Грубая ошибка, когда родители, обнаружив какие-то недостатки в первом ребенке, стараются посвятить больше времени и внимания недопущению их во втором. Или долго сохраняют за вторым ребенком звание «маленького». Зачем это? Каждый ребенок уникален, и всему свое время.

Не превращайте старшего в няньку для младшего. Родители часто возлагают на старшего много функций по уходу за младшим, говоря, что он должен это делать. А он ничего не должен. Подождите, когда в старшем ребенке само проснется желание помогать вам в уходе за младшим. Сначала любовь, а потом забота.

Если старший начинает проявлять заинтересованность по отношению к младшему, пытаться брать его на руки, кормить – не надо сразу отгонять, кричать и запрещать. Помогите ему реализовать свой интерес к малышу в безопасной форме.

Соблюдайте осторожность, когда хвалите или делаете замечания старшему. Старайтесь не ругать ребенка в присутствии его брата или сестры. Пусть проступок останется между вами и ребенком. И не превозносите младшего, это закладывает основу будущих ссор.

Старший ребенок в семье, независимо от возраста, часто слышит: «Ты уже взрослый». Вы говорите это, когда упрекаете его за проступки и плохое поведение или пытаетесь заставить сделать что-то. Это заблуждение. Ведь старшему нелегко привыкнуть, что он уже большой. «Старший» не означает «взрослый». Стремитесь, чтобы понятие «взрослый» было связано для ребенка с положительными эмоциями.

Еще одна проблема культурного характера: в обществе ценность мальчика все-таки выше. Мальчик – наследник, преемник, недаром сына с нетерпением ожидают папы. И если старшая – девочка, то после рождения мальчика у нее может возникнуть ощущение, что она недостаточно хороша, потому что ее угораздило родиться девочкой. Не делайте таких различий.

Родители спрашивают: «Вмешиваться ли в конфликты детей?» Останьтесь в стороне. Пусть дети учатся сами разрешать конфликты. Такая «тренировка» пригодится им в будущем при общении с другими людьми. А если вмешаться, то только в роли посредника. Быть посредником в конфликте – это выслушать обоих детей и найти компромисс. Главное для детей в ссоре – быть внимательно выслушанным. Не зря американские мамы и практические психологи Адель Фабер и Элен Мазлиш предлагают прекращать немедленно драки между детьми, но не заниматься выяснением, кто прав, а кто виноват. Просто уделите больше внимания пострадавшему. Постарайтесь, чтобы за детьми не закреплялись постоянные роли обидчика или жертвы.

Живите, играючи

Какие бы чувства ни испытывали ваши дети, какие бы ошибки вы ни совершали, не бывает безвыходных ситуаций. А у психологов на любой вопрос есть ответ… в виде игры.

Старший ребенок остро переживает появление младшего и начинает вести себя как младенец. А вы, родитель, поиграйте с ним в младенца. На игру выделите 30 минут в день, когда старшему разрешается пить из бутылочки, просить маму покормить его с ложечки или укачать на руках. Можно вместе посмотреть фотографии, где он в таком же возрасте, как сейчас его братик или сестричка. Поиграть с ним в младенческие игры. Можно достать одежку, из которой он вырос. Рассказать, как все были рады его появлению. Вспомнить смешные случаи из его младенчества. Главное, чтобы ребенок понял: его любили тогда и продолжают любить сейчас.

Родители, соблюдайте простые правила. Выделяйте каждому ребенку время для контакта один на один. Учите детей сотрудничеству. Поощряйте их стремление делать что-то вместе. Обязательно хвалите их. Любите своих детей каждого по-своему и говорите каждому, что он чудо в вашей жизни.

журнал "Baby-Land", июнь 2007