Порядок в детской: полезные советы по организации игрушек и одежды

Беспорядок в детской способен свести с ума любого родителя. Да и детям неудобно играть и творить, если вокруг них настоящий хаос. Наши читательницы поделились своими секретами удобного хранения и быстрой уборки в детской комнате.

Систематизация и удобное хранение — основа порядка

Невозможно убрать на место то, у чего нет своего места. Поэтому первый шаг к порядку — это разбор вещей и игрушек и поиск мест хранения для каждой категории.

Сортируем вещи

«Все игрушки у нас в разных контейнерах и коробках, это очень удобно, не нужно перерывать всё, чтобы найти нужное. Рисунки и раскраски — в одном, „Лего“ — в другом, пони — в третьем. Раз в два-три месяца вместе с ребенком проводим ревизию», — пишет Ю-мама .

«В шкафу все игрушки рассортированы: полка с играми, полка с конструкторами. Мелкие игрушки сложены по типам в банки от печенья и какао или в мелкие коробки из «Икеи», — делится другая читательница.

Находим удобный способ хранения

Важно, чтобы вещи было легко доставать и складывать на место. Вот что советует опытные мамы:

«Мелкие материалы для развивашек храню в маленьких контейнерах, которые удобно ставить друг на друга. Деревянные доски-вкладыши и пазлы — в крепких файлах. Пирамидки, мягкие крупные пазлы, лото — в прочных зип-пакетах разных размеров. Так ничего не теряется и компактно умещается в общих коробках или ящиках».

«Не так давно придумала хранить редко используемые вещи в пластиковых ящиках из-под фруктов. У меня шкаф до потолка и глубокий (90 см), поэтому хранить вещи в стопках неудобно — всё разваливается и перемешивается. А ящики можно поставить друг на друга, и в них остается порядок».

Игрушки в ящиках должны лежать свободно, чтобы ребенок мог отыскать то, что ему нужно, не вываливая всё содержимое на пол.

Крупные малышовые игрушки можно складывать не только в специальные контейнеры, но и в пластиковые тазики или в корзинки для белья.

Обозначаем содержимое

Детей старше трех лет стоит привлечь к выбору и покупке контейнеров. Здорово, если выбранные ящики и коробки будут разных цветов. К примеру, синий — для кубиков, красный — для машинок и т. п. Если вам больше нравится набор одинаковых контейнеров, то пометьте их разными наклейками и картинками для малышей или подпишите — для ребят постарше.

Если у вас есть игры и игрушки, которые вы предпочитаете давать ребенку только под присмотром, уберите их в непрозрачный контейнер и поставьте на более высокую полку. А то, к чему, наоборот, хотите вызвать интерес — оставляйте в зоне доступа, на самом видном месте.

Кладите вещи вертикально, а не стопкой

Отличная идея — поставить коробки с играми вертикально, как книги.

«Практически все предметы, будь то папки, книги или коробки, удобнее хранить не стопкой, а боком. Тогда их одинаково легко достать».

Картон для творчества, раскраски и книги в мягкой обложке удобно складывать в вертикальные офисные лотки для бумаг. Лотки можно сделать своими руками под нужный размер. Тонкие книги и цветную бумагу можно разложить в папки с файлами, подписать и тоже поставить вертикально.

Идеи для хранения одежды

Чтобы ребенок мог сам одеваться и сам убирать вещи на место, стоит предусмотреть в шкафу нижнюю штангу на уровне роста ребенка. А можно соорудить и еще более интересную конструкцию:

«Для приучения детей к порядку в одежде я придумала такую конструкцию: купила сушилку для полотенец и 20 крючков на нее. Сушилку повесила на высоте 1,2 м. Теперь каждый ребенок, снимая свои вещи, вешает их на крючок, они нигде не валяются, входит очень много вещей, а верхняя часть сушилки используется для хранения шапок. Эта система подходит для верхней одежды, а также тех вещей, которые имеют петельки (толстовки, штаны). Кстати, такие петельки всегда можно пришить самим».

Для мелкой одежды и белья наши читательницы рекомендуют завести отдельные коробки. Так легче искать нужные предметы. К тому же, прибрать в одной коробке гораздо проще, чем на целой полке.

Несезонную одежду (к примеру, шапки, варежки, шали) удобно хранить в вакуумных пакетах. Так она надежно защищена от пыли и моли и занимает меньше места.

Каждый комплект детского постельного белья можно сложить в свою наволочку, благодаря этому ребенок сможет разом достать всё, что нужно, чтобы застелить кровать.

Как быстро навести порядок в детской комнате

Ежедневная уборка

«Не начинаем играть в одни игрушки, пока не собраны другие. Например, убрали конструктор, после этого достаем пазлы. В итоге ничего не разбросано».

«Не нужно говорить ребенку: „Прибери игрушки“. Я разбиваю большую задачу на несколько маленьких: „Сейчас убираем книжки“, „Убираем карандаши“ и т. п. И даже при генеральной уборке даю ребенку тряпку и визуально очерчиваю, где именно нужно протереть. Так же с пылесосом, даю задание пропылесосить на небольшом участке. Показываю, где соринки. Это помогает развить координацию и внимательность».

Кстати, во время уборки можно тренировать и знание цветов, и другие представления о классификациях. К примеру, предложите ребенку сначала собрать все синие кубики, потом все зеленые. Сначала собрать всех домашних животных, потом диких зверят; все фрукты, потом все овощи и т. д.

«Чудный лайфхак — играть в „Лего“ на большой простыне. Когда наигрались, просто поднимаешь простынь за углы и складываешь в коробку. Это быстро, а главное, можно не бояться, что ночью наступишь на детальку».

Удобно держать прямо в детской мусорную корзинку или ведерко для обрезков бумаги и других непищевых отходов.

Разбор шкафов

Разбирайте игрушки и одежду вместе с ребенком. Определяя судьбу вещи, уважайте мнение ее маленького хозяина.

Не пытайтесь разобрать все шкафы за один день. Тут и взрослый устанет, а ребенок тем более. Лучше делать генеральную уборку в несколько небольших приемов. Тогда она покажется не такой уж генеральной.

Содержимое шкафа можно вывалить на свежевымытый пол или на большую простыню. Потом протираем полку или моем контейнер и начинаем складывать вещи назад.

К разбору шкафа подготовьте пустые коробки или пакеты. Так вы сможете сразу сортировать ненужные вещи на три кучки: то, что стоит временно убрать на дальнюю антресоль, то, что вы планируете отдать другим людям и то, что пойдет на выброс.

Превратите уборку в интересное приключение для ребенка. Скорее всего, он найдет много забытых или давно потерянных игрушек и будет очень рад.