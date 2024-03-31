С первыми лучами: что делать, если ребенок плохо встает по утрам

Если пробуждение детей каждый раз сопровождается нытьем и истерикой, а выражение «утро добрым не бывает» уже стало семейным девизом, значит, пора что-то менять. Что делать в подобной ситуации? Давайте разбираться.

Шаг первый: убедиться в отсутствии более серьезной проблемы

С точки зрения психологии, любая реакция ребенка – это отражение того, что он чувствует. Важно понять, что стоит за утренними капризами «нехочухи», ведь отказ вставать по утрам бывает связан с регулярными стрессовыми эпизодами. Ваш дошколенок пока не может поделиться переживаниями? Анна Быкова, психолог и автор книг про «ленивую маму», предлагает несколько методик для выяснения подоплеки нежелания ходить в школу и садик.

Разбираться с этим лучше дома, в спокойной, безопасной обстановке. Например, малышу предлагается сыграть в детский сад. То, что он не может или не хочет рассказать, он, скорее всего, перенесет на персонажа. Момент, вызывающий заминку в игре, замыкание ребенка, считается тревожным звоночком. Для диагностики также подходят аппликации (выбираем фигурки цветов/животных, символизирующие воспитателя и детишек, и размещаем их в пространстве «группы»), совместное рисование садика/школы и сказкотерапия. Ну а со старшими разговоров по душам не избежать.

Каким бы ни был способ, главное, выяснить, имеется ли повод для волнений, и не скрываются ли за кажущейся ленью страх, конфликт или перегрузка.

Шаг второй: наладить режим

Пока ребенок не достиг подросткового возраста (здесь уже начинается другая история), за его распорядок отвечают родители. Тяжелые подъемы действительно чаще всего связаны с нехваткой сна. Напомним, что дошкольники от 3 до 7 лет нуждаются в 10-13 часах отдыха, а школьникам возраста 7-14 лет необходимо 9-11 часов в сутки.

Сдвигать момент отхода ко сну следует постепенно: на 10-15 минут раз в 2-3 дня. Режим должен быть стабильным. Небольшие отклонения в выходные возможны, но не более чем на час-полтора. Необходимы комфортные условия для отдыха: проветривание, удобная постель, свето- и звукоизоляция. Сложно, но обязательно придется убедить ребенка не пользоваться гаджетами перед сном. Также стоит отказаться от плотных ужинов и привыкнуть к постепенному снижению яркости света.

С утра комфортному пробуждению помогут стакан воды комнатной температуры и ленивая зарядка. Действовать нужно плавно и без спешки: погладить ребенка, потянуться вместе в кровати, лежа подрыгать руками и ногами, стимулируя лимфатическую систему, включить спокойную мелодию и потанцевать.

В сети также встречаются следующие советы:

послушать с малышом специальную «просыпательную» песенку (https://youtu.be/4KQy266-jjg?si=oscE-hSbQ0qVcb48);

аккуратно помассировать ушные раковины - зону скопления биологически активных точек;

включить зарядку от «Детского радио»;

после легкого массажа покачать малыша пару минут на руках или опять же на ручках отнести в ванную;

за 20 минут до пробуждения открыть дверь в детскую и включить мягкий свет;

при помощи рук и соответствующих звуков изобразить «муравьишек» и «пчелок», которых запустили под одеяло;

пощекотать пяточки и животик;

принести в кровать горячий чай или какао;

если в квартире прохладно, то колготки, майку, трусики заранее повесить на батарею – так у ребенка возникнет стимул быстрее одеться, пока все теплое и приятное телу.

Шаг третий: найти индивидуальный подход

Со сном разобрались, на «детской работе» все хорошо, а малыш утром все равно не в духе. На самом деле, его легко понять: здесь любимые игрушки, вкусная мамина еда, планшет, да и в целом, родные стены, а там... Наверняка, попав в другую обстановку, встретив друзей, он изменит свое настроение, но туда еще предстоит добраться. А пока что помочь могут:

- Пример родителей

Попробуйте подать детям пример: пусть утро в вашей семье ассоциируется с чем-то хорошим, светлым, спокойным и ожидаемым. Заведите традицию совместного завтрака. Сделайте вместе комплекс йоги «Приветствие Солнцу». Придумайте игру, в которую семья играет только утром, к примеру – каждый член семьи добавляет на холодильник свою часть магнитной мозаики. Устройте соревнование, кто быстрее оденется или первым прибежит на кухню. Вовлеките ребенка в какой-нибудь процесс: малыши любят подражать взрослым, поэтому купите термос, как у мамы, и вместе заполняйте его вкусным компотом или водичкой. Или же, если вы собираете мужу на работу ланч-бокс, приобретите такой же и первоклашке, и пусть он сам выберет, что взять на перекус.

- Мотивация

Как и взрослые, дети гораздо легче просыпаются, если с утра их ожидает что-то приятное. Это может быть вкусняшка, купленная накануне и отложенная именно на завтрак, либо просмотр мультиков во время одевания. Ребенку постарше пообещайте при условии раннего подъема дать возможность поиграть на компьютере или дополнительно посидеть в телефоне. Напоминайте малышу, чем будет наполнен новый день, кого он встретит из друзей, какие интересные дела планируются вечером. И сыграйте с ним в игру из книги «Поллианна» Элинор Портер – история девочки, которая даже в плохом событии искала повод для оптимизма, очень вдохновляет.

Замотивировать малыша так же получится, если ночью будут «приходить» гномики/зверушки/феи и оставлять небольшой подарочек, записку или задание. Появится интерес вылезти из кровати и посмотреть, что же появилось на подоконнике. В декабре главным стимулом может стать адвент-календарь, в котором каждое утро открывается окошко с новой конфетой.

Придумайте проект, требующий ежедневной проверки: посадите косточку авокадо или повесьте на балконе кормушку. Проснувшись, ребенок будет отслеживать, проклюнулся ли росток, и прилетали ли птицы, и делать пометки в дневнике юного исследования. Для самых маленьких можно закупить наклейки с изображением утренних занятий: подъем, завтрак, умывание, одевание. Предложите малышу после каждого выполненного пункта наклеивать картинку, подтверждающую, что он справился с задачей – так вся обязательная рутина пойдет веселее.

Мало кто из детей любит вставать по утрам, но регулярная самодисциплина и позитивный подход исправят положение дел.