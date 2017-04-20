Ребенку снятся страшные сны. Что делать?

Дети, которых преследуют кошмарные сновидения, зачастую становятся беспокойными днем, боятся укладываться спать по вечерам, поднимают родителей громким плачем ночью. Как помочь ребенку преодолеть эти трудности?

Порой родители не знают, как реагировать на кошмары у детей. Одни пытаются игнорировать их, рассчитывая, что чадо попросту отвлечется и обо всем забудет. Но на деле ребенок чувствует себя беспомощным, оставшись один на один с пугающими снами, и в итоге проблема только усугубляется. Другие родители — сами впадают в панику, что, конечно, не добавляет уверенности и спокойствия детям. Третьи — считают страшные сны выдумкой и манипуляцией с целью перебраться спать в материнскую постель. Они резко реагируют, ругают ребенка, стыдят его («Нельзя быть таким трусишкой, ты же уже большой!»). В итоге малыш начинает бояться не только страшных снов, но и наказания за то, что он на них пожаловался.

Куда легче тем детям, чьи родители готовы отнестись к детским снам с вниманием и сочувствием, прямо посреди глухой ночи прийти на подмогу: посидеть рядышком, обнять, погладить, сказать ласковые слова, попеть колыбельные и иногда уложить вместе с собой; при этом не пугаться кошмаров, а составить план того, как с ними справиться.

Устранить причины страшных снов

Физиологические причины

Причина кошмаров может лежать на поверхности: нарушения режима дня, плотная и нездоровая пища перед сном, перевозбуждение нервной системы. Чтобы ребенок спокойнее спал, в течение дня у него должна быть возможность набегаться, выплеснуть эмоции. Перед сном полезны водные процедуры и хорошее проветривание. И, конечно, лучше избегать страшных фильмов и компьютерных игр, особенно по вечерам. Кстати, даже в те моменты, когда ребенок уже спит и как бы ничего не слышит, родителям не стоит смотреть «ужастики» и триллеры в той же комнате. Звуки проникают в детское сознание сквозь сон и могут порождать пугающие образы.

Стоит помнить, что часть детей от природы больше склонна видеть страшные сны в силу развитого воображения и повышенной впечатлительности.

Слишком строгое воспитание

Для детей, особенно до семи лет, бесконечно важна прочная привязанность и теплые отношения с родителями. Больше всего на свете они боятся потерять любовь мамы и папы, и этот страх зачастую воплощается в кошмарных сновидениях. Чудища и дикие животные, готовые совершить расправу во сне, могут отражать ужас перед родительскими наказаниями в реальной жизни. Понятно, что родители проявляют строгость из лучших побуждений, но иногда детям нужна не только и не столько дисциплина, сколько нежность, принятие и понимание. Ночные кошмары могут быть своего рода криком о помощи, и важно его услышать. О том, как воспитывать ребенка, не лишая его своей любви за проступки, читайте здесь.

Распространенные в подростковом возрасте сны, связанные с падением с высоты, могут отражать страх не соответствовать завышенным требованиям и ожиданиям, которые предъявляются в семье или школе. Тут важно помочь ребенку, с одной стороны, развивать уверенность в себе, а с другой — подумать, не слишком ли много всего ребенок по жизни должен разным взрослым.

Семейные конфликты

Дети очень чувствительны к тому, что происходит между их родителями. Даже если взрослым удается ссориться не при детях, отголоски витающих в семье обид и тревог все равно бессознательно считываются и могут выходить на поверхность в виде жутких сновидений. И не удивительно: ведь ребенок побоится спросить напрямую, почему у мамы глаза на мокром месте, а папа ходит сердитый и угрюмый без видимых причин. Более того, малыши часто считают себя виной всех этих непонятных бед.

Конечно, не стоит устраивать скандалы при детях (в том числе спящих) или вдаваться в подробности конфликтов, осуждая второго супруга. Однако если ребенок застал родителя в растрепанных чувствах, лучше признаться: «Мы с папой поспорили, и сейчас я очень расстроена. Но мы обязательно помиримся. Не переживай, ты тут не причем!»

Порой страшные сны преследуют детей в канун развода. Это могут быть сновидения о разрушении жилища, исчезновении или смерти одного из родителей и т.п. И тут важно тоже не замалчивать тему расставания и не обманывать ребенка («Папа просто в командировке, он скоро вернется»). Правда, даже неприятная, позволит вынуть на поверхность страх, прячущийся в глубине души, и начать с ним справляться.

Материнская тревога

Существует доказанная взаимосвязь между тревожностью и мнительностью мам и страшными снами у детей. Напуганному ребенку очень важна возможность опереться на родителей, почувствовать их защиту. А какой опорой может быть мама, которая сама дрожит как осиновый листок при упоминании о приведениях, вампирах, неизлечимых болезнях и смерти? В сложных случаях родителям есть смысл задуматься о личной психотерапии, дабы не передавать «по наследству» все свои страхи и опасения.

Некоторые психологи считают, что когда мама сама находится в состоянии острой тревоги и нервного истощения, ей не стоит брать ребенка к себе в постель. Так она ему не только не поможет, но и наградит дополнительными негативными эмоциями, и когда ребенок вновь начнет спать один, страшные сны начнут атаковать его с удвоенной силой.

Одним словом, в очередной раз напоминаем себе правило: «Сначала наденьте кислородную маску на себя, а потом на ребенка!». О том, как маме заботиться о себе мы писали здесь и здесь.

Гиперопека и несвобода

Стремление излишне опекать чаще всего проистекает из ощущения матери, что окружающий мир враждебен и то и норовит обрушиться на детку разными опасностями. Если ребенка постоянно пугают смертельными микробами, ангинами, злобными бандитами и падением с лазелки, стоит ли удивляться, что пережитые эмоции ночью выплывают на поверхность в виде кошмаров?

Для ребенка очень важно иметь свободу для игр, движения, общения со сверстниками. Это помогает оставаться жизнерадостным и не зацикливаться на внушаемых взрослыми страхах. Конечно, родители должны обеспечить безопасность малыша, но оцените, а слышит ли он что-то, кроме предостережений: «Не лезь! Не тронь! Не делай!»? Есть ли ситуации, в которых ему можно творить всё, что угодно? Получает ли растущий человек какую-то приятную и увлекательную информацию о мире, в котором он живет, или на него ежедневно льется поток негатива?

Как справиться со страшными образами из детских снов

Семейные подвижные игры

Психолог А. И. Захаров на основе большого опыта утверждает, что снять и предотвратить дневные и ночные страхи у детей прекрасно помогают простые и всем известные игры — пятнашки (ляпки), жмурки и прятки. В игру стоит включить родителей и других родственников, которые проводят много времени с малышом. Чтобы было веселее, можно пригласить друзей с их детьми. Играть рекомендуется прямо в своем доме или квартире.

После подвижных игр ребенок становится более жизнерадостным. Он учится переносить родительские угрозы («Ой, догоню!», «Сейчас поймаю!»), а еще пробует себя в роли страшного (и храброго) преследователя. Прячась в потаенных углах квартиры, к примеру, в кладовке или ванной, где выключен свет, он справляется со страхами одиночества, темноты и замкнутого пространства — а все они тесно связаны с кошмарными снами.

Откровенный разговор

Если ребенок просыпается по ночам от ужаса или вы догадываетесь, что ему в сновидениях являются страшилки, хоть он напрямую в этом и не сознается, есть смысл попытаться поговорить на эту тему. Для разговора стоит выбрать солнечный день, спокойную привычную обстановку. Расспросите малыша, что он видел во сне. Примите его право бояться. Объясните, что все люди иногда видят страшные сны, вам они тоже иногда снились, но после этого не происходило ничего ужасного. Расскажите о племенах, члены которых умеют управлять своими сновидениями: к примеру, во сне дают себе команду победить страшного хищника, который на них набросился. Может быть, ваш ребенок захочет попробовать победить своих чудищ? Для начала это можно делать во время бодрствования — в игре или рисовании.

Однако постарайтесь, чтобы разговор о страхах не был слишком длинным или эмоциональным и не погрузил детку в еще более глубокий ужас. Хорошо закончить его какой-нибудь жизнеутверждающей или смешной историей.

Рисование

Попросите ребенка нарисовать то, что он видел в кошмарном сне. Если это для него чересчур, можно предложить изобразить то, чего, по его мнению, могут бояться другие дети — все равно он нарисует только то, что есть в его голове. Проживание страха во время рисования подобно прививке, способной выработать иммунитет к ночным кошмарам. Если раньше ужастик сам безраздельно владел маленьким сновидцем, то теперь ребенок управляет своим кошмаром — ведь он может нарисовать страх, как ему вздумается. Когда рисунок готов, можно спросить: «Ты все еще этого боишься или перестал?» В следующий раз малышу можно дать задание нарисовать себя-небоящегося рядом с чудищем или в опасной ситуации, а потом похвалить за проявленную смелость.

Иногда можно пошалить и предложить ребенку дорисовать какие-то забавные детали в облике кошмарика. Но: важно, чтобы взрослый не смеялся над детским страхом (это будет выглядеть как обесценивание чувств ребенка). Пусть лучше похохочет сам художник.

Составляем фоторобот

Если ребенок отказывается рисовать страшного персонажа из снов, можно поиграть с ним в игру «Фоторобот». Взрослый берет бумагу и карандаши и совсем как следователь задает вопросы и делает наброски: «А какого роста и цвета этот герой? Какие у него глаза, руки, ноги? Во что одет? Что еще у него есть?» и т.д. Можно и здесь, надеясь вызвать детскую улыбку, с полной серьезностью уточнять: «А не было ли у этой ведьмы таких дурацких рыжих веснушек на носу? А может она надела свою мантию задом наперед?»

Кукольный театр и ролевые игры

Также можно попробовать разыграть страшную историю, за исключением тех случаев, когда в сновидении имела место смерть ребенка или его родителей. Причем в игре родители и ребенок могут преувеличенно бояться, доводя эмоцию страха до гротеска и абсурда.

В играх можно ввести в действие сильного героя, который победит чудовищ и всех спасет. Пусть, отвечая на вопросы взрослых, ребенок придумает положительную развязку страшного сна. К примеру, он падал с высоты, а внизу уже стояли пожарные со специальным батутом; он приземлился на батут и как давай прыгать выше головы. Или во время падения он нажал на специальную кнопку и у него за спиной расправились крылья; он полетел над городом, любуясь прекрасными видами…

Стоит проиграть ситуацию несколько раз, чтобы сновидец побывал в разных ролях — боящегося, пугающего персонажа, героя-спасателя. После того, как ребенок набегался по дому в белой простыне, запугивая дрожащих напоказ маму и папу, он, скорее всего, куда меньше будет бояться снова увидеть во сне приведение. Если действие разыгрывается с помощью кукол, то можно изготовить некоторых персонажей своими руками.

Подводим итоги

Чтобы справиться с ночными страхами, важно создать ребенку комфортную обстановку в физическом и психологическом плане. Детки, которых мучают кошмары, особенно нуждаются в любви и внимании взрослых. Однако забота не должна превращаться в чрезмерный контроль и желание оградить ребенка от контактов с внешним миром.

У чада должно быть достаточно времени для подвижных игр, прогулок, общения со сверстниками. Страшные сны нередко посещают художественно одаренных детей с тонкой эмоциональной организацией и развитым воображением. Занятия творчеством — рисование, лепка, изготовление поделок, кукольные постановки — становятся новыми, неопасными способами для выражения своих фантазий. Любые игровые и художественные манипуляции со страшными образами помогают начать их контролировать и чувствовать себя увереннее.

Фото: http://globallookpress.com