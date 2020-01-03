20 вдохновляющих напутствий для дочери

Подростки как никто хотят слышать слова одобрения со стороны значимых для них взрослых. Период непростых перемен, кризис идентичности, межличностные проблемы, буллинг – всё это прививает комплексы, может заставить девушек сомневаться в себе, переживать «несоответствие» выдуманным идеалам.

Девушкам нужно знать, что их таланты, навыки и способности – уникальны. Они не должны бояться мечтать и просто быть собой. Как привить силу, которая поможет чувствовать себя уверенно и считаться со своими убеждениями? Можно начать с малого и использовать одобряющие, напутственные слова, давать поддержку и быть рядом в трудную минуту.

Если вы ищете вдохновляющие слова для дочери в моменты, когда ей понадобилось немного уверенности, сохраняйте подобранный нами список, который поможет преодолеть препятствия и покажет, что ваша любовь безусловна, несмотря ни на что.

* Никогда не сравнивай себя с другими, это пустая трата энергии. Сравнения не добавляют ценности, смысла или радости жизни. Ты – уникальна!

* Послушай, что ты говоришь о себе и как. Ты бы могла сказать это другим образом?

* Будь добрее к себе, ты – твой лучший друг.

* Учись готовить, убираться и быть организованной лишь для себя, а не для кого-то ещё.

* Если кто-то говорит, что ты не можешь, докажи его неправоту.

* Когда тебе становится сложно, знай, что я всегда рядом.

* Не ограничивай себя из-за ограниченного воображения других людей.

* Никогда не извиняйся за то, что ты «ярко горела» или выделялась из толпы.

* Быть красивой – это не то, как ты выглядишь, это то, как ты себя чувствуешь.

* Ты будешь красива, если сама себе позволишь.

* Мы иногда проигрываем, и это нормально. Ты потерпишь неудачу, только если не вернёшься и не попробуешь снова.

* Ты достойна любви, счастья и уважения.

* Чем больше твоя мечта, тем большего ты добьёшься.

* Никогда не отказывайся от игры из-за страха совершить ошибку.

* Не бойся делать ошибки – это показатель того, что ты учишься и растёшь.

* Практика – это единственный способ стать лучше.

* Не беспокойся над тем, чтобы доставить удовольствие другим людям. Будь счастливой и придерживайся того, во что ты веришь.

* Тебе не нужно «делать» что-либо, чтобы понравиться кому-то. Правильному человеку ты понравишься просто за то, что ты – это ты сама.

* «Нет» – это «полное» предложение. Тебе не нужно извиняться и аргументировать, почему ты сказала нет.

* Не бойся говорить и задавать вопросы! Поделись своим мнением.

Каждый родитель хочет, чтобы их дети выросли успешными и счастливыми людьми. Вот почему так важно делиться своими знаниями и опытом со своими дочерьми (и сыновьями). Слово мудрости или совет от вас сегодня может быть тем, что поддержит вашего ребёнка в трудные времена.

А есть ли у вас мудрое и вдохновляющее напутствие, которое поддерживает вашего подростка?