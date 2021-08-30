Десять минусов послушного ребенка

Послушный ребенок – мечта для многих родителей. Особенно тех, чьи дети даже близко не подходят этой категории. Почему-то детское непослушание беспокоит родителей, а абсолютное послушание – нет. Однако время докажет обратное. Послушные дети не доставляют проблем родителям и обществу, но они редко вырастают успешными и счастливыми.

Абсолютное послушание: норма или отклонение?

Если предположить, что все дети послушны в идеале, то непослушание, как минимум, будет нам встречаться в период детства несколько раз. Речь идет о кризисах развития, которые психологи называют маленькой революцией.

Всё, как в политике: низы не могут, а верхи не хотят. Маленький ребенок начинает бунтовать против имеющихся правил. В год малыш доказывает, что существует и требует внимание к себе; в три года он против того, чтобы его держали за руку и отвоевывает свою самостоятельность; в 6 лет возмущен, что за него что-то решают, а в 13 вообще считает себя умнее взрослых.

Очевидно, что кризисные периоды тянутся длительно, но именно они переводят ребенка на следующий этап развития. При этом взрослые должны признать самостоятельность, значимость, потребности и желания ребёнка. Без этих уступок нет движения вперед. Кризисы затягиваются, если взрослые и дети не приходят к компромиссу, значит, каждый «гнёт свою линию», и проблемы всплывают периодически.

Итак, непослушание – это норма возрастных кризисов. Именно так формируется личность, появляются новые формы общения, самостоятельность и первая ответственность, которые психологи называют новообразованиями. Но вспышки непослушания проявляются и после кризисов.

Дети могут манипулировать взрослыми, проверять на прочность и «отвоевывать» определенные права. Периодическое непослушание является вполне нормальным. Станет ли непослушание основой детского поведения – зависит от взрослых.

Однако родители могут во время кризисов не пойти на уступки и переговоры, а задавить детскую инициативу, а с ней и развивающуюся личность. Игнорируя желания и эмоции ребенка, ставя во главе свое мнение и свои требования, многие родители не задумываются над тем, что подавляют волю ребенка.

И вот перед нами не послушный малыш (как нам кажется), а безвольный ребенок:

У него не может быть своего мнения – «родители лучше знают».

Нет своих желаний – «родители плохого не посоветуют».

Он не может проявлять инициативы, потому что должен выполнять требования.

Его хвалят за то, что он в точности выполняет все указания.

Какими бывают послушные дети

Всех абсолютно послушных детей можно объединить в две большие группы.

Конформные дети. Это категория психологически незрелых детей. Причина кроется либо в биологических особенностях, либо в абсолютном доминировании взрослых. Волю таких детей задавили в раннем детстве, причем жестко без шансов на собственную инициативу. Такой ребенок не имеет своих желаний, не проявляет инициативу. Он только четко (безынициативно) выполняет указания взрослых. Это сверхпослушные и очень преданные дети. Они следят за тем, кто должен давать указания и тщательно выполняет все инструкции. В детском саду такие дети удобны, а в школе, как правило, хорошо учатся, много занимаясь. Правда им очень сложно (почти невозможно) выполнять творческие задания, и принимать самостоятельные решения они тоже не могут.

Воспитатель сказала детям повторять за ней медленные движения, а сама поставила быструю музыку. Большинство детей тут же стали ритмично двигаться, кроме двух девочек, которые не слышали ритм музыки, а просто повторяли за педагогом.

Гиперсоциальные дети. Это дети, которых воспитывают в строгом соответствии с правилами и принципами общества. Такие дети не знают полутонов и серого цвета. Есть только «хорошо» и «плохо», черное и белое. Хорошо: вовремя ложиться спать, есть правильную пищу, долго делать уроки, ходить медленно на площадке, не кричать и тд. И вот перед нами ребенок, который напрочь лишен детской непосредственности, инициативности, смешливости, задора, желания сказки и приключений. Такие дети удобны обществу: они уступают место в транспорте, носят портфель однокласснице, всегда делают все уроки, не дают списать в школе, не прогуливают. Их качества можно перечислять бесконечно. Но, их, почему-то не любят сверстники. Это маменькины сынки и дочки, которые не способны на поступки. С ними скучно и неинтересно. Это правильные люди.

Сережу жестко воспитывала мама-учительница. Он был отличником в школе и институте, ответственным на работе. Вот только в 30 лет он по-прежнему живет с мамой и выполняет все ее указания, кроме одного: не женился. Мама не может понять, почему у него не складываются отношения.

Минусы послушного ребенка

Родители послушных детей, как правило, не идут на консультации к психологам. Им удобно со своим ребенком. Детские проблемы проявятся позже.

1. Отсутствие инициативы. Послушный ребенок привык подчиняться. Он никогда не станет лидером, потому что привык, что за него все решают. В дальнейшем эта проблема будет проявляться в неспособности принимать решения. Дети не умеют писать сочинения, не выполняют творческие задания, не занимают высоких постов в будущем.

Таня (10 лет): я сделала все задания, кроме последнего. Там нужно было написать сочинение, а мне не сказали, что в нем писать.

2. Неадекватная самооценка. Ребенок заслуживает любовь родителей и уважение педагогов только полным подчинением, поэтому на подсознании он понимает, что плохой. И только с помощью послушания становится хорошим. Гиперсоциальные дети воспринимают себя абсолютно правильными, а, значит, никто не может усомниться в их «хорошести». Правда любой собственный неправильный поступок может вывести такого ребенка из психологического равновесия.

Дима (5 лет): я съел сегодня все за обедом, как сказали. Я молодец?

3. Неуверенность в себе. Это связано с низкой самооценкой. Ребенок, который привык полностью подчиняться, всю жизнь стремится доказать себе и своим родителям, что он хороший, достойный, способный. Только он сам в это с трудом верит. Он никогда в жизни не боролся со своим страхом, не побеждал. У него нет опыта преодоления трудностей, а, значит, уверенности в себе.

Миша (10 лет): Учительница спросила, кто хочет выступить на конкурсе от класса, но я побоялся и не поднял руку.

4. Подверженность чужому влиянию. Послушный ребенок не умеет отказывать и говорить «нет». Он должен слушаться и поступать правильно. Именно такие дети чаще всего становятся объектами насмешек сверстников и жертвами мошенников и преступников.

5. Болезненность. Послушные дети часто имеют хронические заболевания. Здесь срабатывают принципы психосоматики: подавляя в себе внутреннее «я», свои желания, ребенок получает спектр заболеваний. У таких детей слабая иммунная система, они больше подвержены психическим расстройствам, несмотря на кажущуюся простоту их жизни.

6. Отсутствие жизнерадостности. Маленькое детское счастье – когда исполняются твои желания. Нельзя сказать, что послушные дети несчастны, но и радостного счастливого смеха вы от них не услышите. У них нет своих желаний, они не способны нарушать какие-то запреты, их жизнь предсказуема. Награду за послушание взрослые придумают сами. И если они скажут, что ему это понравится – значит, так тому и быть.

- Какая красивая кукла. Ты сама выбирала?

- Нет, мама. Она сказала, что она мне понравится, и купила ее.

7. Непринятие в детском коллективе. Послушных детей не любят сверстники, они часто становятся постоянным примером поведения. Такие дети очень одиноки, хотя часто не осознают этого.

Валя (8 лет): у меня лучшее поведение в классе, а все дети мне завидуют, что я лучше всех веду себя, и не дружат со мной.

8. Безответственность. Послушные дети только выполняют все, что им говорят, а вот за последствия они не отвечают. Они не станут принимать решения в сложной ситуации, а возложат ответственность на других: позвонят, спросят или просто будут бездействовать. Эта проблема появится позже, когда детская жизнь выйдет за рамки инструкций.

Сережа (8 лет): ты не сказала налить воду собаке, ты сказала проверить, есть ли вода.

9. Тревожность. Послушный ребенок постоянно боится сделать что-то неправильно. Тем более, что в школьном возрасте просто слушаться взрослых уже недостаточно: нужно хорошо учиться, чего-то добиваться. Дети постоянно боятся расстроить значимых взрослых.

Оля (6 лет): я забыла стихотворение на празднике, ты не будешь меня любить?

Света (10 лет): Как сказать маме, что я получила тройку за диктант, она сказала быть внимательной, а я допустила ошибки.

10. Выход из-под контроля. Эта проблема касается гиперсоциальных детей. Обычно в подростковом возрасте ребенок начинает анализировать окружающую жизнь. Чего добились правильные родители? Что его ждет в будущем? Как живут его сверстники? Увы, выводы не в пользу правильности. И в сочетании с подростковым кризисом дети выходят из-под контроля, включаясь часто в асоциальное поведение.

Итог

Каждый человек должен иметь свои желания. Мы счастливы, когда исполняются наши мечты. Но можно ли быть счастливым, если у тебя нет собственных желаний?

Безропотно подчиняться взрослым – это ненормально.

Послушание – не цель воспитания, а средство безопасности. Цель воспитания – счастливый, здоровый ребенок. Это достигается договором, переговорами, уступками, правилами, общими решениями. Протест и ссоры неизбежны, но так ребенок учиться отстаивать свое мнение, уважать других, верить в себя и быть счастливым.