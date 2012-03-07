Мальчики бывают разные… Как воспитывать мальчика в зависимости от его архетипа

Мальчики бывают разные. И не случайно. Просто социум требовал от мужчин разных моделей поведения, которые в дальнейшем закрепились в виде архетипов. Т. Зинкевич-Евстигнеева выделила 7 мужских архетипов - древних моделей мужского поведения, способов самореализации мужчины в социуме. Как бы нам ни хотелось, мы не сможем превратить Конан-Варвара в Шопенгауэра, а Остапа Бендера не заставим складывать «копеечку к копеечке». А может и не стоит, ведь каждый архетип дает мужчине свой ресурс. Важно только распознать его.

Воин

Сила Воина проявляется в борьбе. Бороться - побеждать – бороться. Как не вспомнить слова Храброго мушкетера Портоса: «Я дерусь, потому что я дерусь». Однако для настоящего Воина в борьбе должен быть смысл, справедливая идея. Если ее нет, либо борьба теряет смысл, либо он увидит эту идею там, где ее и не было, изумив при этом не только учителей, но и знающих своего ребенка родителей. Справедливость оправдает для воина все разрушения, которые произошли в результате его борьбы. А разрушения будут, в этом можете не сомневаться! «Когда-нибудь придет день, и о нашем сражении сложат легенды, а счастливые и свободные потомки станут лучшим символом нашей победы» - на меньшее Воин не согласен. Эта идея удесятеряет силы Воина, но при этом может блокировать инстинкт самосохранения и даже искажать чувство реальности.

Если в юноше бурлит сила Воина, то самая достойная идея для него – спасение мира. Не надо спасать мир – спасение собственной семьи, работы… Ну чего-нибудь, спасение чего соответствует великой идее справедливости.

Победа – это реальный результат деятельности Воина. Он должен «держать ее в руках»! Видеть, слышать чувствовать! Видеть восхищенные взгляды, поверженного врага, слышать легенды о своих подвигах. Иногда подвиги приводят в ужас учителей и родителей, но для Воина главное – это сами легенды! Чувствовать награду – благодарный поцелуй спасенной красавицы, одобрительное похлопывание по плечу заслуженного ветерана (отца, тренера или еще кого-нибудь, но непременно ветерана и непременно заслуженного!) главное - это выражение).

Сила Воина проявляется с рождения, ее трудно не заметить, но с ней достаточно сложно жить!

1. Мальчик с силой воина непоседлив, активно двигается, часто ломает вещи, может получить статус гиперактивного без всяких неврологических оснований.

2. Вступает в драки не задумываясь, заводится с «пол-оборота», за что причисляется к «агрессивным».

3. При первой же возможности захватывает трофеи и чужую территорию. Родительская комната, комната старшей сестры, парта соседа. Чужие игрушки (портфели, пеналы и т.д) отбираются, свои - разбрасываются, как свидетельство «занятости» территории. При этом стоять за свое будет с огромной энергией!

4. Аккуратность – не для Воина. Он просто не замечает грязных рук и неумытого лица. Порванная в драке одежда – скорее достоинство, чем недостаток. А уж полученный синяк или шрам – практически медаль!

5. Важно быть крутым, победителем, первым! Неважно в чем, но важно, чтобы победа признавалась! Особенно девочками!

Принципы воспитания Воина

1. Серьезная физическая нагрузка. Ему обязательно нужно уставать!

2. Дисциплина и четкий распорядок дня.

3. Выделение его территории, на которой он вправе устанавливать СВОЙ порядок.

4. Обучение способам расслабления: массаж, плавание (в данном случае неспортивное), любые приемы из восточных практик.

5. Возможность переживания победы.

Монарх

Главное стремление Монарха – стремление к власти. Проявиться это может уже у маленьких мальчиков. Например, в виде стремления самостоятельно принимать решения. Или в виде стремления отдавать указания и приказы. Причем достается всем, находящимся поблизости: маме, бабушке, папе, случайному прохожему. И что самое удивительное, требования маленького Монарха обычно беспрекословно выполняются.

Со стороны родителям вещают об избалованности, но стоит попасть в поле действия Монарха, как понимаешь, что выполнение его просьб (завязать шнурки, починить машинку, достать мячик, застрявший на дереве) просто доставляет удовольствие! Противостоять Монарху нелегко, но и потворствовать стоит очень аккуратно. Всякое правление и принятие решения имеет очень важную сторону – ответственность. Настоящий Монарх хорошо понимает, насколько тяжела эта ноша, тем более, что ответственность всегда сопряжена с выбором. Будешь справедлив по отношению к одному – другой сочтет угнетателем. Слишком проникнешься проблемами одного – не хватит времени на другого. Поэтому Монарх обычно дистанцируется от «народа». Девиз Монарха: «От каждого подданного по способностям, каждому – по заслугам его!». И не спрашивайте, кто он такой, чтобы судить - он Монарх! Лучше научите по достоинству оценивать то, что для него делается. Для Монарха очень важны четкие представления о долге. Фраза «Я никому ничего не должен» в воспитании Монарха способна сыграть очень злую шутку. Править-то он все равно будет, а вот отвечать за свое правление…

Монарх может быть агрессивным, особенно когда видит неподчинение, когда все идет не так, как хочет Его Величество. Но может быть исключительно щедрым и великодушным. Сына-Монарха очень важно научить наблюдать за людьми, видеть и понимать возможности других. Сила Монарха в сыне проявится в стремлении к лидерству, в желании сделать карьеру уже в весьма юном возрасте.

Только обратите внимание, разделять переживания сына- Монарха, а тем более снимать с него бремя ответственности, стоит очень дозировано, также как и «кормить» его комплиментами. Он нуждается и в том, и другом, но не слишком. На то он и Монарх.

Философ

В отличие от Воина и Монарха маленького философа видно не сразу. Сила Философа заставляет его стремиться к истине. Вопрос, что он с ней будет делать?

1. Познавать, исследовать, ставить эксперименты, разбирать игрушки, забираться в энциклопедии, смотреть «Галилео», задавать кучу разных вопросов и т.д. и т.п. Одним словом, доходить до самой сути.

2. Объяснять. О, это потрясающее качество Философа! Уже от маленького мальчика Вы можете услышать: «А это потому, что….» Объяснить он пытается физические явления, события в жизни людей, собственные эмоции и мотивы собственных поступков, даже самых неправильных. Получается это очень логично, иногда неожиданно. Философ требует уважения к собственным суждениям, и будет яростно отстаивать их. Более того, Философ обычно требует, чтобы его мнение было выслушано, терпеливо и до конца. Его расстраивает, если к нему относятся как к «маленькому и глупому». Выстраивает собственные теории. При этом к чужим теориям относится, скорее, как к неправильным и стремится доказать это.

3. Желание обучать других, создать свою школу, приобрести своих последователей, передавать свои знания другим. Искренне не понимает, когда эти другие не хотят учиться. Пусть заблуждаются, тогда с ними можно спорить, только не отсутствие интереса.

Маленький Философ любит головоломки и шарады, рано учится читать и делает это с удовольствием. С ним интересно поговорить даже взрослому. При этом может стремиться общаться в основном со взрослыми, считая сверстников неинтересными. Не удивительно, что сверстники могут отплатить ему тем же, особенно если Философ не преуспел в игре в футбол и умении вырезать, строгать, клеить…

Купец

Сила Купца – это сила древнего охотника, позволяющая на уровне инстинкта находить добычу и уходить от опасности. Все это происходит и в современном обществе, только добычей стали деньги, материальные ценности, отношения с нужными людьми. Силу Купца запускает интерес к самому процессу игры, то, что он делает, он делает не ценой великих усилий, а играючи.

Купец не просто обаятелен, он харизматичен. Талант общаться с людьми, вовлекать их в свою игру, манипулировать людьми дан Купцу от рождения. Авантюрист, игрок, великий комбинатор – это все сила Купца. Он не боится препятствий, но и бороться с ними не будет! Он их переиграет! Портняжка, написавший на поясе «Одним махом семерых побиваю», не соврал, он просто не стал уточнять, что эти семеро были не люди, а… пчелы. Кот в сапогах победил Людоеда, предложив превратиться в маленькую мышку. Нестандартное мышление, чувство юмора, артистизм привлекают людей к купцу. У мальчика-Купца всегда много приятелей. И, наверное, еще больше подружек. Купец легко расстается с деньгами и ценностями, но это не значит, что он будет раздавать их направо и налево. Но купец не прост, а деньги всегда представляют для него особый интерес. Они открывают ему новые возможности. Но откладывать по копеечке Купец не будет, он хочет много и сразу. Даже если для этого придется что-нибудь изобрести. Поэтому мальчика-Купца с деньгами, способами их приобретения, контролем над расходами стоит знакомить рано.

Купец непостоянен, настроение у него часто меняется. С ним не скучно, но и на стабильность рассчитывать не приходится. И чего уж точно не переносит Купец – это однообразия, натура Купца не выдерживает скуки, он найдет себе развлечение.

Крестьянин

Крестьянин, в отличие от Купца, стремится к стабильной, хорошо отлаженной жизни. Эта сила, которая позволяет мужчине выживать в любых условиях. И он не просто выживет сам, он еще и двух генералов прокормит.

Мальчик-Крестьянин терпелив, работоспособен, предсказуем, упрям, если не сказать уперт. По характеру обычно покладистый, спокойный. Привязан к вещам и игрушкам. Любит раз и навсегда заведенный порядок. При этом порядок, разумеется, установленный им самим. Не любит делиться, именно Крестьянина обзывают «жадиной». Но обратите внимание, этот «жадина» чужого не хочет, он просто бережно относится к своему.

Крестьянин всячески стремится избежать риска, просчитывает ситуацию. Именно поэтому не в характере Крестьянина резко менять свою жизнь. Не удивляйтесь, если мальчик-Крестьянин не обрадуется свежеотремонтированной в его отсутствие комнате. Вообще, постарайтесь не трогать его вещи! Мальчик-Крестьянин с удовольствие обучается ремеслу, для него топор, дрель и куча гвоздиков – настоящее сокровище. И его умения дают ему возможность чувствовать себя хозяином. Просто иногда бывает, что его умение орудовать топором не ценится, зато «тройка» по математике... Только не надо думать, что Крестьянин не способен к учебе. Еще как способен, особенно если знает, зачем ему это надо!

Мальчик-Крестьянин бережно относится к деньгам, всегда знает, сколько их у него. Ему деньги карман не жгут, он скорее откажется от вроде бы нужной вещи.

Мальчик-крестьянин нежно относится к детям, может «пасти» сразу несколько малышей, даже чужих, вызывая умиление окружающих женщин. В будущем гармоничный Крестьянин – отличный семьянин, особенно если Вы способны оценить ведро помидоров вместо букетика фиалок.

Монах

В человеческом обществе всегда были «особые» люди. Они отличались от остальных тем, что владели особыми знаниями, неподвластными остальным. Попытка самостоятельно овладеть этими знаниями могла закончиться плачевно для непосвященного. Называли особых людей по-разному: вохвы, колдуны, шаманы, жрецы, волшебники. Их побаивались, хотя они никому и не угрожали. Их уважали, хотя они были другими, а их речи часто была не совсем понятны соплеменникам.

Как правило, они были одиноки и жили чуть вдали от людей. И посвящали свою жизнь служению одной-единственной Идее. Для остальных они были проводниками этой Идеи. И это не только Идея служения богу. Это Великая Духовная Идея.

Результат служения ей нематериален.

Сила Монаха дает мужчине самодостаточность, способность к самоограничению и самодисциплине. Монах легко пребывает в одиночестве, практически не нуждается в собеседниках. Очень устойчив к действию внешних стрессовых факторов, не зависит от природы и погоды, мнения окружающих и текущей политической ситуации.

Сила Монаха становится заметна в подростковом возрасте, когда Идея оформилась в сознании Монаха. Обсуждать ее он будет только с теми, кто действительно способен понять. Не очень привязан к людям, скорее испытывает потребность в одиночестве. Исключительно тверд в принятом решении и последователен в выполнении этого решения. Исключительно интересна комбинация силы Монаха с другими архетипами: Воин-Монах – странствующие одинокие рыцари, владеющие тайным искусством. Монах-Философ – проповедник, способный донести Идею до самой глубины чувств. Монах- Крестьянин – отшельник, хуторянин, которому вне деревни гораздо лучше, чем в ее пределах. Дальше можно продолжить самим.

Раб

На первый взгляд даже звучит неправильно. Зачем мужчине уметь быть Рабом? Затем, что это основной ресурс социальной адаптации. Сила Раба позволяет мужчине принять обстоятельства, которые он не в силах изменить, подчиниться правилам, не обсуждая и не сопротивляясь. Для того, чтобы получить работу, необходимо принять правила, действующие в данной организации. Сила Раба дает мужчине способность выполнять приказы, указания, просьбы, даже если он считает их неправильными, и несвоевременными. Скажите, пойдет ли Ваш мужчина ночью за персиком, как герой известного рассказа О´Генри?

И когда мы воспитываем маленького мальчика, вводим его в общество, мы учим его выполнять правила этого общества, даже если они ему не нравятся! Мы предлагаем ему здороваться со взрослым, даже если он ему не нравится, потому что этого требуют правила вежливости. Если мужчина не умеет быть Рабом, он не сможет сделать карьеру в системе социальной пирамиды. Ну, разве что получит клеймо «бунтаря».

Еще одна сторона Раба – умение подчиниться чужому решению, даже если он уверен, что по-другому было бы лучше. Когда В. Шарапов осудил Жеглова за подброшенный кошелек, он следовал букве закона, хотя, возможно, в данной ситуации закон и не являлся оптимальным решением.

Но есть и оборотная сторона Раба – это безответственность. Именно дисгармоничный Раб не доволен хозяевами, готов присвоить себе все их блага, но совершенно не желает присваивать их ответственность. Именно он будет требовать от власти «накормить, обеспечить, прекратить», но сам для достижения результата даже не шевельнется. Поэтому гармонизировать силу Раба в мальчике необходимо, объясняя ему смысл правил и запретов, но передавая ему ответственность за его действия.

Итак, Ваш мужчина, независимо от возраста имеет доминирующий архетип, определяющий рисунок его поведения.

Архетипы могут сочетаться. Если условия жизни серьезно изменятся, изменится и доминирующий архетип. Но, воспитывая Раба, мы не сможем воспитать Монарха. А, воспитывая Воина, мы должны принять все его особенности.

Т. Зинкевич-Евстигнеева и Д. Фролов предложили очень интересную работу:

Нарисуйте круг и разбейте его на 7 неравных секторов (как пиццу) – размер каждого сектора соответствует выраженности в Вашем мужчине того или иного поведения. А теперь проведите эту работу еще раз, только сейчас нарежьте круг по-другому: каким Вы хотели бы видеть Вашего мужа или сына. И пусть нам будет легче достичь согласия!

