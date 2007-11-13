Как рассказать ребенку о сексе? (Теория)

Откуда современная ребятня может узнать ПРО ЭТО - читайте в нашей статье Откуда я взялся?

«Итак сынок, пришло время узнать тебе одну вещь…» (в лучших традициях Монти Пайтона). И ладно бы, сексуальная часть воспитания ограничивалось одними разговорами – как было бы все просто, так ведь нет же. Да и каков он – ребенок или младший подросток, с которым мы собираемся общаться по поводу секса? Ведь у детки, может быть, есть какие-то свои желания и интересы на этот счет, свои детские источники, из которых он получает информацию о половых отношениях, а «мужики-то и не знают»… И как реагировать на специфические детские «выкидоны», вызывающие рефлекторное угрожающее карканье, о котором мы, по здравом рассуждении, можем пожалеть. «Знал бы, где упал, – соломки б подстелил». В этой статье мы как раз постараемся подсказать, где стоит раскидать ту самую соломку, чтобы ни вы, ни ребенок не набили себе шишек в добром деле сексуального воспитания.

«Прекрасная пора…»

В предыдущей статье мы говорили о том, как важно познакомить ребенка с темой секса и деторождения. Притом, загодя. И если уточнять, то лучше сделать это, до того как детка вступит в пубертатный период, то есть, до 11-12 лет. Подростковый возраст – один из сложнейших этапов жизни: это время гормональных бурь, которые влекут за собой эмоциональные штормы, время постоянных изменений и попыток понять такого нового себя. В этот период ребенок уже отчетливо начинает сознавать, что мама с папой – совсем не боги, и порой могут собственноручно организовать чаду таких проблем, что мало не покажется. Именно в этом возрасте человек зачастую опускается на такие глубины отчаяния и одиночества, каких он не достигал раньше и не достигнет впоследствии: бывает, что многие месяцы пубертата ребенок проживает словно бы во сне, зато потом может попросту не помнить этих ужос-ужосов взросления. И именно в этот период у него оформляется половое желание, а также – в силу естественного роста – возникают очевидные возможности для его реализации.

И если родителям не удастся ознакомить детку в первые 10 лет ее жизни с темой секса и такими ее параграфами, как возрастные изменения половых органов и начало их биологической работы, беременность, контрацепция и ЗППП, то надеяться на полноценный разговор с 13-летним чудом будет несколько наивно. Конечно, необязательно проводить с малышом семинар по венерическим заболеваниям, но заинтересовать, указать направление и обеспечить доступ к полноценным источникам информации – просто необходимо, сегодня это прямая обязанность любящего родителя.

И как бы ни была важна собственно информация на тему, но, может быть, еще важнее окажется привитие мысли о совершенной естественности и желанности возрастных изменений, физических и психологических. Августин Блаженный, живший в пятом веке нашей эры, вспоминал, как его отец, заметив в бане у сына признаки взросления, радостно рассказывал об этом матери. Папа Августина был жизнерадостный эллин. Позже в нашу культуру вошла традиция скрывать всю половую, «срамную» сферу жизни, и сам Августин уже красноречиво иллюстрирует это своим громким сожалением, что у него, вообще, что-то выросло.

То же бывает и с современными подростками. Почему-то дети стабильно радуются своему росту, заметному по отметкам на комнатном ростомере, позже с подачи родителей гордятся выпадением молочных зубов, но когда дело доходит до осмысления своего полового становления и появления новых волосков и выпуклостей, а также более явных, зовущих желаний, - ребенок часто остается наедине со своим смущением. А порой и страхом или протестом.

Когда я заметила, насколько у меня отросли там волосы – лет 13 мне было – я от злости просто-напросто их состригла))))) Под ежик. И грудь прятала, сутулилась. Когда пришли месячные – это, вообще, был для меня кочмар, даже вспоминать боязно. Смирилась со всем этим только лет в 16

Именно поэтому когда вы будете заговаривать с детьми об особенностях их взросления, успокойте их, что это хорошо и правильно. Хоть и странно для них. Расти и меняться всегда странно… Чтобы ребенок воспринимал изменения с определенной готовностью, а не как неизбежное зло. Информированность и приятие перемен способны снять с плеч подростка определенный психологический груз. А для подростка такое облегчение дорогого стоит.

«Галопом по Европам»

В разных культурах существовали и существуют различные традиции знакомства подрастающего человека с сексуальной сферой и его будущими возможностями. «Примитивные народы» проводят своих юношей и девушек через ритуал инициации, погружая их с помощью особых процедур и веществ в измененные состояния «сна наяву», из которого они выходят мужчинами и женщинами, наделенными полным правом пользоваться своими детородными органами по назначению и сакральным знанием о том, как это делается и зачем это нужно. Точно также у многих более цивилизованных народов знание о сексе передавалось подросткам жрецами в совершенно особой атмосфере – ибо знание это считалось священным. Есть культуры, которые совсем не заботятся о сексуальной грамотности подрастающего поколения, не говорят об этом, просто потому что сексуальная жизнь племени, общины или большой семьи никак не укрывается от детей, которые имеют возможность знакомиться с этой сферой «на наглядном материале». Более того, в таких культурах сексуальные связи подростков и детей могут быть совершенно обычным явлением, на уровне дворовых игр, как элемент «казаков-разбойников».

В западной культуре, ориентированной христианством, до последнего времени было принято эту тему замалчивать, а юношам и девушкам давать минимум сухой информации – исключительно для предупреждения жизненных трагедий. Отцы былых времен предпочитали отвести подросших сыновей в бордель или держали молодых служанок, чтобы наследники приобрели необходимые навыки и впоследствии обучили им жен. Но времена меняются, и в сегодняшнем обществе к сексуальному просвещению подходят со всей серьезностью.

Серьезность эта вызвана высоким уровнем подростковой беременности и подростковыми венерическими заболеваниями, среди которых значится и СПИД. И поэтому в настоящее время, например, в ряде китайских детских садов проводится эксперимент по изучению основ сексуального поведения: преподаватели надеются, что чем раньше малыши узнают о мастурбации и половом акте, тем реже они будут беременеть и болеть венерическими инфекциями в будущем. И в школах всего мира уже много лет детей и подростков знакомят с особенностями полового развития и половой жизни. Вплоть до практики надевания презерватива – на муляж, конечно. Также во многих западных школах детям выдают на дом куклу с заданием ухаживать за нею, как за ребенком, – чтобы отроки ощутили всю ответственность родительства и выбирали безопасный секс или воздерживались кто сколько сможет.

Такая ситуация светского подробного сексуального просвещения без опоры на религиозные или этические нормы нова для нашего общества. Она сама по себе – большой эксперимент. С далеко не очевидным результатом, как палка о двух концах. Так, например, Скандинавия и, в частности, Швеция первая восприняла сексуальное просвещение в школе – сразу после «сексуальной революции» 68-го года. А несколько лет назад Стокгольм, столица Швеции, на Всемирном конгрессе семей в Праге был назван первым пост-семейным городом в мире, потому что 70% его жителей никогда не имели, не имеют и не хотят иметь семью и детей.

Так что, возможно, стоит семь раз подумать, прежде чем взламывать тысячелетние секретные коды и выносить в сферу обыденности и прагматизма секс, беременность и роды. Особенно для детей. Но и смолчать нельзя – а дать ребенку нужные ключи. Вот такая непростая родительская задачка на выживание – выживание рода.

«Блуждающая» детская сексуальность

Многие родители задумываются о том, как говорить с детьми о сексе, или пытаются говорить с детьми о сексе – и впадают в ступор. Чтобы лучше понять ребенка и чтобы ребенок при этом мог понять вас, дайте ему «для общего развития» попробовать каплю вина или чуть поперчите еду в его ложке. Ребенок сморщится: какая гадость! И как вы, взрослые, это едите-пьете? И вам еще это нравится?? Просто инопланетяне какие-то, – мог бы подытожить маленький человечек. Вот примерно так же он относится и к сведениям о том, что взрослые «соединяются писями». Это же негигиенично… и глупо %) Хоть и хочется от этих сведених похихичить. Но взрослые этим занимаются. И если они считают это нормальным и не испытывают особого стыда или вины, информируя об этом ребенка (а ребенок влегкую распознает градус родительского напряжения), то значит, это можно принять к сведению. Не понять – так просто запомнить.

Ребенок, как уже говорилось, - существо сексуальное с самого рождения. То есть, телесное удовольствие доступно ему с самого начала. И когда он осваивает речь, он пытается говорить об этом. Он говорит о том, что его по-своему возбуждает, указывая на те зоны тела, которые связаны со смутным удовольствием. Конечно, трехлетний кроха не может остановиться в задумчивости и сказать: «Странное дело – я чувствую прилив сил, приятный зуд и щекотание в области пениса, когда играю им, и в области ануса, когда мама моет мне попу…» Но ребенок выдает это, например, в форме радостных дразнилок, рисунков или поделок.

Марк (2 года): «Ты – какашка!» Ева (3 года): «Ты сам какашка!» - «Нет, ты какашка!» - «Я не какашка!» - «Ладно, оба мы пиписьки».

Мы с братом однажды нашкодили: изрисовали стену дома у подъезда изображениями мальчиковых и девочковых пись и поп. Старательно. Много. Разных размеров и степеней упитанности. С подписями и стрелочками. Мне было почти пять, брату – три. Я помню то специфическое радостное возбуждение от процесса. Когда мама увидела это – она чуть не упала в обморок и поскорее утащила нас с места преступления. Ругаться сильно не стала

Это говорит не об «испорченности» ребенка (хотя, конечно, если тема муссируется просто постоянно, то лучше обратить на это внимание). В нашей культуре долго бытовало представление о детях как о совершенно «чистых», «невинных» существах, которым чуждо сексуальное томление. Однако же смутные сексуальные фантазии будоражат ребенка с раннего возраста, они являются важной частью взросления, помогая открывать и развивать собственную сексуальную идентификацию, жизненно важную часть своего «Я». И уже в детском саду малыши способны к «тонкому эротическому чувству».

Во время сончаса творилось всякое… В моем первом садике в средней группе один мальчик с гордостью обнажал головку своего членика. Мы втихую жалели его – думали, это болезнь… В моем втором садике порядки были повольнее – мальчишки вечно скакали по кроватям и поднимали всех на уши. И все начинали мельтешить в своих трусиках и маечках, кидаться подушками и шлепать босыми лапками по линолеуму. А я обычно лежала и, скучая, наблюдала за этим. И помню, порой представляла их голенькими. Как-то так: «Вот если бы Соня была совсем голой – ну… это было бы слишком просто. Хоть и лучше, чем есть. А если бы она была в маечке.. но без трусиков.. вот это было бы поинтересней!»

Наша Анна Ефимовна! Злющая была женщина. Иногда мы с другими мальчиками придумывали ей и ее сменщице наказания, желчь гоняли. Сейчас вспоминаю эти фантазии – божемой, сколько там было эротического садизма! А вы: дети, дети…

Когда ребенок проговаривает или изображает объект своего специфического любопытства – он находит выход своей детской сексуальной энергии. Поэтому не стоит строго бранить его за использование «анально-генитальной» лексики и выказывание интереса к этой области. Иначе мы рискуем задавить, исказить поток детской сексуальности – и тогда уже она будет с трудом искать себе выход, возможно, обращаясь различными формами жестокости, в том числе и направленной на себя. Но, конечно же, ребенка следует учить выражать себя в соответствии с нормами нашей культуры. И лучше всего мягко, но неотступно объяснять: разбрасываться «какашками» и «пиписьками» неприлично, не принято, некрасиво. Точно так же, как ходить голыми при чужих, или отправлять прилюдно свои надобности, или ковырять в носу у всех на глазах. Во всем этом нет ничего плохого-нехорошего, но это интимные вещи, они не касаются посторонних.

Так что пусть дети фантазируют – в конце концов, фантазии, связанные с половыми органами, занимают у них совсем немного места. А информация о сексе важна еще вот почему: когда ребенок понимает, что у взрослых с этими зонами тоже связано какое-то странное удовольствие, он успокаивается от осознания – вовсе не обязательно ясного осознания, - что у него «все как у взрослых», то есть, все в порядке.

О «больших детках»

Если детсадовцы чаще всего ограничиваются «анально-генитальными» обзывалками и стихийными сексуальными фантазиями, то у младших школьников и подростков эта тема обозначается уже вполне четко и занимает гораздо больше «ячеек памяти». И немудрено – дети-то растут. Поэтому будьте готовы к новым любопытным возрастным явлениям.

Например, речь у подрастающих чад часто обогащается развесистыми эротическими образами, которые они заимствуют, в основном, у старших или более «просвещенных» детей в школе, во дворе, в летнем лагере. Это такой процесс систематического обучения отношениям полов. А учебником чаще всего служит неубиваемый, ядовитый детский эротический фольклор . Сейчас поймете, о чем я.

* Тут и там кусты трясутся. Что там делают? …

Ты не порти анекдот, то медведь малину рвет.

* Ехали казаки, поднимали сра... А что, ничего - Сразу опускали...

Тут из гардероПа высунулась жо... А что, ничего - Желтая рубашка...

* Кому хочу тому и дам свой мохнатый чемодан!

Узнаете? 99 из 100 слышали или сами декламировали подобные куплеты (а любопытствующие могут заучить сто страниц похожих загадок и недоговорок вот здесь). Особенно везучие легко вспомнят, какие тонкости сексуальных отношений только не отражались в таких частушках! Абсолютно все матерные понятия, связанные с генитальной сферой, отражены в них. Эротический фольклор обучает детей теоретическим основам половой жизни, которые при декламировании воспринимаются в детстве как сама эротическая практика или подступы к ней. Многим детям это кажется смешным и смелым, через декламирование они «выпускают пар», находят выход безрадостному томлению и форму своему протесту. Кстати, точно также злобные пары выпускаются с помощью циничного насилия вокруг известного «Маленького Мальчика» (тм), который «нашел пистолет» или «на стройке играл». И хотя на первый взгляд кажется, что сегодня подобная детская похабщина не так распространена, как десять-пятнадцать лет назад, но опросы показывают, что и ныне этого добра хватает, детский фольклор неискореним.

Поэтому не имеет смысла отбирать у детки «последнюю радость» и морально бить по губам за подобные вирши, похабные анекдоты или употребление мата, если вы все это случайно от него услышите. Можно, конечно, наивно вспомнить былое и еще раз мягко и неотступно объяснить, что в нашей культуре все эти вещи складируются за забором – там, где все неприличное, некрасивое и неприятное. И что лично вы не хотите это слышать. Но на сей раз прелесть заключается в том, что ребенок прекрасно это знает и прибегает к запрещенным приемам уже сознательно. Эта словесная игра не просто подтрунивает над запретами взрослых. Приобщение к эротическому фольклору и мату служит своего рода инициацией в компании "больших ребят", знаком перехода ребенка/подростка из подчинения семье (и, соответственно, общепринятой родительской морали) к членству в подростковой группе (для чего нужно ритуально сломать общепринятую мораль). И здесь уже многое будет зависеть от ваших с ребенком отношений. Но в любом случае, детский эротический фольклор – явление возрастное, а значит, временное.

К тому же, не всем детям в наше время везет с компанией больших ребят, в которой можно «научиться плохому». Некоторых деток похабные песни, анекдоты и мат попросту обходят стороной или хотя бы не липнут к ним. Но при этом у многих отроков пробуждается особый интерес к эротическим изображениям. Речь идет не о порнографии, хотя и она может оказаться в доступе у детки, а о таких фотографиях или рисунках, которые тянут на воплощение образа эротического-романтического героя (который призван постепенно заменить родителей и в паре с которым ребенок находит себя) или эротических ситуаций, возбуждая чувства и фантазию ребенка. «А дома совсем другое кино: она смотрит в его глаза – и фантазии входят в лоно ее сильней, чем все те, кто узнает ее. Ален Делон говорит по-французски». В том числе поэтому на стенах детских комнат появляются постеры и вырезки из журналов с новыми героями и героинями. Разглядывание эротических изображений по существу подобно декламированию эротических куплетов – оно заменяет практику, хотя и является более тайным, личным делом. Теперь вы понимаете, почему родителю запрещается критиковать «святое» - плакат с какой-нибудь группой «Корни» на стене? Ну да, это тоже пройдет.

Пусть это покажется бредом, но лет в четырнадцать я всерьез влюбилась во Владимира Маяковского. Эти его величественные стихи и фотографии… Я перебирала двенадцатитомник стихов и натурально зависала над фото. И плакала. Там было несколько особенно любимых кадров… А еще раньше, страшно сказать, я так же фтыкала на постер со Шварцнеггером у брата над кроватью. Кадр из «Коммандос», кажется, он там весь такой грязный, в ожогах и камужляжной раскраске, но таким он мне казался супергероем, до распирания и щекотания в промежности. И ведь нормальным человеком выросла ж

В средней школе я заметил, что у меня вызывают особый интерес изображения обнаженных людей, фотографии древнегреческих статуй в книгах из дедовой библиотеки, греческие вазовые росписи (люди там в большинстве изображены нагими – эта стилизованная нагота особенно возбуждала). Потом я понял, что мне это явление не нравится, потому что нагота на бумаге насильно приковывала мое внимание, заставляла думать в этом направлении. Я стал с этим бороться, помню, парочку изображений изорвал и выбросил…

К слову о порнографии: в нежном отроческом возрасте она еще не вызывает у ребенка особого интереса, а если и попадает на глаза, то употребляется скорее в качестве любопытного информ-листка (по типу: «и такое бывает»), чем эротического стимулятора. Но по мере созревания порно привлекает все больше внимания. 13-14-летние подростки уже вполне могут заинтересованно лазить на порносайты – в частности, затем чтобы сформировать представление об устройстве органов противоположного пола и техническом разнообразии полового акта.

И если у вас дома есть порнографические изображения, видео или закладки на порно-сайты, держитесь разумной линии поведения. Во-первых, конечно, не выпячивайте эти вещи, но и не слишком прячьте их. Во-вторых, если дети случайно застанут вас за просмотром эротики, постарайтесь разрешить ситуацию как можно мягче. Ибо случается, что захваченные врасплох родители срочно выключают телевизор, краснеют, что-то мямля в свое оправдание… В общем, как украли. И тогда ребенок запоминает две вещи. Первое: эротика - это грязно, а смотреть ее - еще грязнее. И второе: его собственные родители нуждаются в этой грязи. Как он после этого будет к ним относиться, если они в его восприятии становятся чуть ли не развратниками? Кроме того, порой взрослые склонны преувеличивать значимость эротических сцен для детей:

Папа застиг восьмилетнего сына с одноклассником за вытаскиванием кассеты с эротическим фильмом из запертого ящика отцовского стола. Отец был мудр и драть детей за уши не стал. Хотя мама, заметив такой интерес к сексуальному фильму собственного ребенка и его товарища, паниковала все время, что «дети развращены и, может быть, даже уже занимались вдвоем чем-то нехорошим». Но папа отвел сына с приятелем к телевизору, поставил запретную кассету и сел рядом, фильм начался, пошла одна любовная сцена - дети ноль внимания; идет вторая, третья… Началась любовь в машине. Ахи, охи, вздохи… Вдруг дети сорвались с мест и прилипли к экрану. И один из них, с торжеством тыкая в экран пальцем, восторженно заорал: «Я тебе говорил - это «Линкольн», а ты – «Крайслер», «Крайслер»!

Встречаются еще сосредоточенные детки со стремлением к системности. Вот они-то больше других и любят знакомиться с темой секса на материале всяческих энциклопедий, медицинских схем и фото. И чем подробней повествование – тем лучше. Изучая специальные книги, они понимают, что с ними происходит, какие возможности перед ними открываются, как устроены их половые органы и что нужно делать, чтобы не. И куда бежать, если. Подобное чтение тоже воспринимается как подготовка к практике и очень успокаивает, снимая естественный подростковый эротический зуд. И хотя далеко не каждый ребенок с упоением возьмется за третий том учебника для вузов с разделами о размножении (а лучше поставит кассету со шведским порно, пока никого нет дома), но в любом случае, «Энциклопедия сексуальной жизни для подростков» в вашем доме совершенно точно не будет лишней.

В раннеподростковом возрасте дали почитать журнал "Семья" с разделом "про это". Прочла с интересом (я была юным биологом) но особого ажиотажа знание не вызвало, созревание у меня было довольно позднее и все интересующие подробности я узнавала по учебникам физиологии.

Мама и обе бабушки врачи. И у меня была пара детско-подростковых книг по сексуальным делам и доступ к медицинским журналам. В детстве все эти вещи воспринимались как чудесная сказка: какие-то лабиринты кишок и семенных протоков, похожая на спрута плацента и ползание по родовому каналу, – все на одном уровне. А потом все это стало ооочень интересно именно в применении к себе: а у меня тоже так?? Я даже укладывалась в постель, ставила книгу со схемами рядом с собой и тщательно вымытыми пальцами изучала: таак, это, видимо, и есть «девственная плева», в ней маленькое отверстие, как и пишут, надеюсь, я ее не порву, а то придет потом такой муж грозный и скажет… ага, дальше-дальше у нас.. уу, как интересно и страшно! Когда меня одолевали материнские чувства и хотелось поскорее дожить до детей, я читала разделы по беременности и предавалась мечтам…

Прислушавшись к своему ребенку, приглядевшись к нему и его друзьям, вы поймете, какие вопросы и в каком возрасте начнут его волновать, каким способом он предпочитает добывать информацию и на каком материале удобнее всего приводить примеры. Может быть, это будет сюжет из «Прогулок с динозаврами» о спаривании трицератопсов, а может, история героини подростковой повести. Это должно вам помочь, когда вы станете говорить с ребенком о сексе. А о том, как, все-таки, конкретно говорить (и как НЕ говорить), что говорить и в каком возрасте, - и будет следующая статья.