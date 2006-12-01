Мой «порядочный» малыш…

Куклы валяются в коридоре, плюшевый щенок выглядывает из-под кроватки, конструктор разбросан на ковре. Оглядев этот хаос, вы терпеливо складываете игрушки на место, но вскоре ваш малыш снова раскидывает их повсюду. Вы заставляете его привести все в порядок, но он не хочет подчиняться. И тогда дом превращается в настоящее поле боя. Знакомая ситуация, не правда ли?

Как ни странно, разбросанные по всей квартире игрушки - нормальное явление, и не стоит из-за этого нервничать. По утверждению психологов и педагогов, "стадия беспорядка" тесно связана с определенным детским возрастом, с развитием ребенка, и, напротив, следовало бы беспокоиться, если бы ее не было. Но рано или поздно родителям, как правило, надоедает вечный беспорядок, они просто больше не в состоянии выносить его. Что же тогда делать?

Чтобы конструкторы и паровозики, медвежата и куклы не валялись по всей квартире и чтобы при этом ребенок не ощущал определенных ограничений в играх, родителям необходимо понять, какое больше значение для малыша имеет то, что мы считаем беспорядком. Надо научиться относиться к этому терпеливо и по возможности держать "хаос" под контролем, учитывая в первую очередь различные "периоды беспорядка", связанные с определенным возрастом ребенка.



"Да" и "нет" не говорите



Безусловно, ребенок должен выполнять какие-то требования, которые продиктованы существующими в вашем доме нормами поведения и привычками. Но постоянные запреты, смысл которых ему трудно понять, будут только вредить его развитию. Важно избегать двух крайностей: заставлять ребенка строго соблюдать порядок и тем самым мешать его познанию мира или же позволять делать все, что ему вздумается.

Если родители чрезмерно озабочены беспорядком, им следует проявлять большую гибкость. Но если они тоже не слишком аккуратны дома, важно, чтобы они поняли: нужно первым показать малышу пример.

Говорить все время "да" так же вредно, как и постоянно твердить "нет": это лишь ухудшает положение, создавая непреодолимое противоречие между потребностями ребенка и желаниями родителей.



От 1 до 3 лет: чем он меньше, тем беспорядок больше



Сначала он ползает, затем, хватаясь за стоящую на его пути мебель, начинает ходить. При этом он трогает все, что попадается ему под руку, разбрасывает игрушки по всему дому. Самый большой беспорядок создают дети в возрасте до трех лет, считают психологи. Хаос для ребенка - это возможность познавать окружающий мир. И очень важно не только предоставить ему такую возможность, но и помочь, устанавливая разумные пределы его "исследовательской" деятельности. В играх дети учатся пользоваться окружающими предметами, понимать различные жизненные ситуации.



Что могут сделать родители



До двух с половиной - трех лет почти невозможно добиться того, чтобы ребенок стал аккуратным. Но модель порядка, которую хотят привить ему родители в первые годы жизни, чрезвычайно важна. Наблюдая за тем, что делают мама с папой, малыш знакомится с определенными нормами поведения.

Научите ребенка убирать игрушки, когда игра закончена, исправлять то, что сломалось. Для начала сами покажите ему, куда и как складывать игрушки, поскольку он еще не в силах сделать это самостоятельно. "Важно, чтобы с самого раннего возраста ребенок знал: после игр и развлечений всегда наступает время, когда необходимо все привести в порядок", - объясняет профессор Миланского университета Луиджи Анолли.

Предоставьте ребенку свободу, но под вашим наблюдением. Контроль и дисциплина совершенно необходимы для правильного развития ребенка. Ему крайне важно знать пределы своей самостоятельности и первые, самые простые правила поведения в коллективе. Ваши примеры и объяснения окажут ему добрую услугу впоследствии, когда он, начиная с трех лет, уже сможет сознательно соблюдать эти правила и нормы.



Выбросить или сохранить - решаем вместе



Часто дети бережно хранят странные, на взгляд взрослого, предметы. Например, какую-нибудь бумажку или пуговицу ребенок может считать очень ценной вещью. Поэтому никогда ничего не выбрасывайте без его согласия. Научитесь договариваться с ребенком, вместе решайте, что сохранить, а от чего отказаться. Всегда можно найти компромисс, решая, какую из игрушек можно подарить другому ребенку, какую пора уже выбросить, а какую пока сохранить и на какое время.

Абсолютно недопустимо обманывать ребенка. Никогда не следует выбрасывать его игрушки, а затем убеждать его в том, что он их сам потерял. Дети прекрасно знают, что они потеряли, потому что у них великолепная память на вещи. И они очень страдают, когда взрослые обманывают их.



От 3 до 5 лет: "порядок" на свой лад



Дети практически никогда не прекращают изучать окружающий мир, с возрастом у них меняются лишь способы его познания. Когда ребенок маленький, его "исследования" кажутся нам беспорядочными, в последующие же годы они становятся более целенаправленными и осмысленными.

Играя, ребенок создает вокруг себя понятный только ему мир, находя для каждого предмета определенное место и требуя, чтобы все остальные приспосабливались к его "порядку".

С возрастом у него появляется способность долгое время самостоятельно играть в какую-нибудь игру и сосредоточиваться на том, что он делает. Следовательно, только с этого возраста ребенок начинает понимать, что существует определенный порядок.

Но у его порядка загадочная логика. И родители должны осознавать, что их понимание порядка совсем не такое, как у их малыша. Если ребенок ставит ботиночки в шкаф, а машинку берет с собой в постель, он делает это в соответствии со своей логикой, которая не понятна родителям, а для него имеет совершенно определенный смысл.



Что могут сделать родители



Помните, что у каждого возраста - свои особенности, с которыми необходимо считаться. Если ребенка до трех лет невозможно научить самостоятельно собирать игрушки, то начиная с этого возраста от него уже можно требовать большего.

Соберите вместе с ним все игрушки. Объясните ему, что вечером куклы и машинки тоже хотят спать и поэтому их нужно положить на свое место.

Всегда можно найти решение, которое устроит и вас, и малыша. Только не заставляйте его любой ценой подчиняться вашей воле, иначе вы рискуете стать навязчивыми.



Я раскрашу белый свет...



В возрасте примерно трех лет ребенка неудержимо влекут к себе стены квартиры и вообще светлая поверхность любого предмета (от холодильника до дивана). Для него не существует никакой разницы между листом бумаги и стеной, более того, обои представляют даже больший интерес. В этом случае старайтесь найти компромисс. Например, повесьте на стену листы чистой бумаги и объясните ему, что рисовать можно только здесь. Еще можно купить обыкновенный мольберт.

Но каким бы ни было решение, оно должно быть понятным для ребенка и недвусмысленным. Для него важнее не столько запрет, сколько предполагаемая ему альтернатива. Безапелляционное "нет" в этом случае становится непреодолимым барьером во взаимопонимании, но если за этим "нет" следует другое предложение, которое может оказаться для него не только приемлемым, но и более интересным, оно примирит вас друг с другом.



Несколько советов, как уменьшить беспорядок, создаваемый ребенком

