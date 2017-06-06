Как говорить с ребенком о смерти?

Разговоры о смерти вызывают много эмоций и пугают даже взрослых. Вдвойне сложно говорить о смерти с детьми.

В современном обществе тема смерти давно превратилась в неудобную, и мы привыкли ее избегать. Многие ритуалы, связанные с похоронами и проживанием горя, утрачены. Мы не знаем, как правильно поддержать тех, кто потерял близких. Нам кажется, что избегая пугающих разговоров о конце жизни, мы магическим образом защищаем себя от неизбежного. Не удивительно, что необходимость говорить о смерти с детьми, вызывает у взрослых мощнейшую тревогу, а, порой, и желание соврать — из лучших побуждений. Однако психологи предостерегают: поддерживать в детях иллюзию бессмертия или замалчивать тему — совсем не лучший выход.

«Мама, а ты умрешь?»

Примерно в возрасте 5 лет дети впервые осознают конечность человеческой жизни. У ребенка созревает абстрактное мышление, теперь он понимает течение времени, и среди множества вопросов маленького почемучки об устройстве мира появляются и такие: «А умрет ли бабушка? А ты умрешь? И я тоже умру?». Возникновение страха смерти в этом возрасте — естественная часть взросления.

Стоит ли обещать ребенку, что он и его близкие никогда не умрут? Конечно же, нет. Он быстро раскусит обман, и его тревога только усилится. Нужно объяснять, что все люди когда-то умирают. Но с его мамой и папой это произойдет очень нескоро: когда они станут совсем старенькими. К этому моменту малыш будет взрослым, у него появится своя семья, дети и внуки, а значит, он не останется один на всем белом свете. А пока впереди еще долгая-предолгая жизнь.

Важно, с какими эмоциями родители будут отвечать на вопросы о смерти. Слишком сильное волнение матери будет для ребенка сигналом, что здесь что-то не так и на самом деле не все так безопасно, как ему пытаются объяснить. Поэтому первая задача взрослых — справиться с собственным ярко выраженным страхом смерти, чтобы не транслировать его ребенку.

«Что бывает после смерти?»

Что говорить о возможности загробной жизни, каждая семья решает, исходя из своих религиозных убеждений. Воцерковленные родители имеют на этот счет готовые ответы, к тому же могут посоветоваться со священником. Для остальных оптимальным вариантом будет сказать: «Я не знаю, и никто точно не знает, что бывает после смерти. Есть разные мнения. Кто-то верит в бессмертную душу, которая отправляется в рай. Кто-то считает, что душа перерождается много раз в образе разных существ. А кто-то думает, что жизнь души заканчивается вместе со смертью, при этом тело человека распадается на крохотные частички — молекулы, а из них складывается новая жизнь». Можно сказать, какой взгляд на мир ближе вам, но дать понять, что у ребенка есть право выбрать, во что ему верить.

Если страх смерти усиливается

Страх смерти может проявляться через боязнь темноты и одиночества. Многие дети не любят засыпать, потому что сон чем-то напоминает небытие. Однако обычно эти страхи постепенно проходят сами собой. Этому способствует надежный контакт с родителями, любовь и жизнерадостная атмосфера в семье, возможность заниматься творчеством, играть в активные игры и т. д. А вот строгие наказания, повышенная требовательность, насмешки взрослых над детскими страхами, семейные конфликты служат здесь плохую службу.

Помимо нашей воли в жизнь могут вмешиваться непредвиденные обстоятельства — гибель домашнего питомца, госпитализация малыша в стационар, невозможность видеться с одним из родителей после развода и другие эмоциональные потрясения. Все это усиливает страх смерти, особенно когда печальные события совпадают с возрастом осознания конечности бытия. В этих случаях малыш нуждается в удвоенной порции любви и заботы, а, возможно, и в помощи психолога.

Страх смерти находит свое выражение в кошмарных сновидениях. О том, как справляться с ночными страхами у детей, мы писали тут Ребенку снятся страшные сны. Что делать?

Когда умирает кто-то из близких

Увы, смерть — не просто абстрактное понятие; некоторым детям приходится столкнуться с ней в реальности. Что делать в этих случаях?

Конечно, не стоит грузить малышей историями об убийствах в вашем районе или о похоронах родственников, которых ребенок и при жизни толком не знал. Но если умер кто-то из близких ему людей — отец, мать, брат, сестра, бабушка или дедушка — нужно непременно сообщить об этом.

Иногда взрослые рассуждают так: скажем малышу, что мама не умерла, а уехала на лечение (или папа не погиб, а находится в длительной командировке), чтобы не травмировать. На самом деле это только усугубляет проблему. Ребенок все равно лишился родителя. Только к этой потере примешивается обида: выходит, мама уехала и даже с ним не попрощалась, не звонит, не пишет — одним словом, бросила. При этом он слышит обрывки странных разговоров за закрытыми дверями, видит слезы родственников, причину которых не знает. Ему больно, но он даже лишен права полноценно погоревать о потере — ведь все вокруг пытаются делать вид, будто все в порядке вещей, ничего страшного не случилось. Его тревога нарастает. Он чувствует, что-то не так, но не может понять, что именно.

Поэтому первое правило: ребенку желательно в тот же день сказать, что близкий человек умер, его больше нет. Оказать поддержку, окружить вниманием. Но не надо пытаться развлекать и увеселять малыша. Представьте, если бы взрослого мужчину или женщину в день смерти супруга или родителя повели кататься на аттракционы и смотреть мультики — хорошо бы они себя чувствовали? Ребенок — такой же человек. Ему тоже нужно прожить горе.

«Почему он умер?»

Проще всего объяснить смерть пожилого человека: «Дедушка прожил на свете очень много лет, у него была длинная интересная жизнь, но потом он стал очень старенький и умер».

Если близкий человек долго болел, можно сказать, что это стало причиной его смерти. Но лучше объяснить, что это была какая-то редкая болезнь, что ей сопутствовали какие-то другие серьезные проблемы со здоровьем. Подчеркнуть, что ни вы, ни ребенок не заболеете этим недугом. Ни в коем случае не придумывайте, что тетя умерла от гриппа (чтобы не пугать «страшным» раком). Представляете, каково после этого ребенку будет услышать, что у него грипп?

Если смерть наступила при неясных или шокирующих обстоятельствах, не стоит вдаваться в подробности. Скажите правду: «Знаешь, мы пока сами не знаем, как именно это случилось. Когда мы поймем, мы тебе объясним». Если вопросы не утихнут, то со временем можно выдать какую-то относительно соответствующую действительности версию, но приемлемую для детской психики.

Никогда не связывайте смерть с тем, с чем она не может быть связана, и не пытайтесь вызвать чувство вины: «Вот ты плохо себя вел, поэтому хомячок и умер» или «Бабушке было тяжело с таким непослушным внуком, вот у нее сердце и не выдержало». Напротив, важно подчеркнуть, что ребенок никак не повинен в случившемся несчастье.

Брать ли ребенка на похороны?

Некоторые психологи считают, что до 8–10 лет брать детей на похороны не стоит. Другие утверждают, что если речь об очень близком человеке (родителе), то нужно попрощаться, как бы мал ребенок ни был. Наверное, есть смысл ориентироваться по ситуации. Но в любом случае, если все-таки принято решение взять ребенка с собой, то важно, во-первых , предварительно рассказать о том, что происходит на похоронах, описать пошагово весь ритуал и его значение, чтобы ребенок был немного подготовлен. Рассказать, что все люди по-разному реагируют на горе: кто-то плачет, рыдает, злится или переживает молча с каменным лицом — и это нормально. Во-вторых , стоит сделать так, чтобы ребенок провел на церемонии минимум времени, а после этого его забрал взрослый, которому малыш доверяет. Многочасовое мероприятие с прощанием, шествием и поминками — явно не то, что нужно маленькому ребенку.

Если ребенок не побывал на похоронах, обязательно сводите его на кладбище в другое время. Пусть он сам принесет цветы, какой-то подарок или рисунок для усопшего. Это будет его способом проживания горя.

Подростков не только можно, но и нужно брать на похороны. Тот факт, что до достижения совершеннолетия современный человек видит десятки тысяч смертей по телевизору, но ни одной — в реальности — сильно искажает восприятие действительности. Столкновение со смертью помогает осознать, что наш мир не похож на компьютерную игрушку, где новые жизни выдаются комплектом взамен утраченных.

«Где наш дедушка сейчас?»

Вне зависимости от религиозных убеждений, ребенку важно объяснить, что человека больше нет в нашем мире, и он уже не сможет вернуться, даже если мы все очень этого хотим.

Не стоит говорить, что близкий человек сейчас на небе и оттуда постоянно смотрит на нас. Представляете, какой прессинг для ребенка, знать, что за ним круглосуточно наблюдают? А если он совершил какую-то шалость, получил «двойку», соврал, ошибся… Получается, теперь умерший родственник все видит и от него никак нельзя укрыться. А если он и при жизни был для малыша авторитетом, да еще и строгим человеком — вообще кошмар: повышенная тревожность гарантирована.

Лучше объяснить, что мы можем обратиться к умершему человеку в любое время, когда сами того захотим. Что можем мысленно поговорить с ним или написать письмо, поделиться важными событиями, рассказать о своих чувствах. Что семья будет регулярно навещать его на кладбище, ухаживать за могилой, выражая свою любовь и уважение.