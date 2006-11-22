Привычка обедать правильно…

Приятно, когда знакомые хвалят наших детей за умение вести себя за столом. Вот только добиться того, чтобы они не чавкали, правильно держали вилку и могли красиво съесть то, что им подадут непросто.

Атмосфера за столом

У Добсона, известного американского детского психолога, написано, что он не разрешает своим детям включать телевизор во время обеда. Семья за столом — это момент единения, возможность заглянуть друг другу в глаза, выслушать, поговорить о том, что важно всем. И ничто это настроение единения не должно нарушать.

Эта простая мысль позволяет по новому взглянуть на воскресные обеды в среднестатистической семье. Бабушка слушает радио, как будто коварные замыслы исламских экстремистов ей интереснее жизни близких, мама, пользуясь тем, что наконец-то у нее перед глазами ребенок, а не текст очередной статьи, пытается за полчаса исправить все недочеты в его воспитании, а сам наследник так и норовит, подхватив тарелку, улизнуть в комнату к телевизору, где в это время идут мультики.

Приятная беседа за едой имеет и физиологический аспект. Недаром в ведической кухне есть непреложное правило: не приниматься за трапезу, если вы взволнованы или раздражены. Процесс пищеварения этого не любит. С восточными мудрецами согласились бы и многие западные врачи. По крайней мере профессор Преображенский одобрил бы кришнаитов.

Сервировка

Учить детей правильно вести себя за столом можно прямо с младых ногтей. Чем дети младше, тем быстрее они воспринимают все тонкости поведения и охотнее следуют правилам. Дошколята с удовольствием помогают накрывать на стол, а заодно и учатся сервировке. Ставим на стол большие мелкие тарелки, на них — глубокие для супа. Нож справа, лезвием к тарелке. Рядом — ложка, слева — вилка. Для ребенка это приятная игра. Зато потом он будет чувствовать себя непринужденно и в ресторане и за праздничным столом в гостях. И даже если ему рано пока объяснять, что по правилам этикета разливать за столом вино должен молодой неженатый человек, сидящий справа от хозяйки дома, то создать привычку садиться за воскресный стол так, как требует этикет, уже можно. Мама — напротив папы, сын — по ее правую руку, дочка — справа от папы.

В 3–4 года ребенок уже может управляться вилкой и ножом. Только вилку и столовый нож подберите «детского» размера. Между прочим, умение разрезать на тарелке кусочек ветчины или сосиску при помощи ножа и вилки — своеобразная тренировка мелкой моторики, которая в свою очередь развивает мозг. Так что ребенок, который с малых лет ест правильно — умный ребенок.

Промокните после еды губы салфеткой, скажите друг другу спасибо за прекрасный обед и вы увидите, как ваш малыш «собезьянничает» и все повторит за вами. Вот так прививаются красивые манеры.

У каждой хозяйки есть в доме парадный сервиз, который хранится в буфете и ждет — не дождется прихода достойных гостей. Но ни принц Уэльский, ни английская королева все что-то к нам в гости не едут, поэтому мы ставим на стол разнокалиберные тарелки и щербатые чашки с трещинками «для своих». А давайте к воскресному обеду достанем этот сервиз, разложим серебряные приборы, украсим стол салфетками… О, как красиво! Уже хочется сесть и съесть все, что положит мама, без капризов.

Воспитание вкуса

А поводов покапризничать за обедом дошкольники находят много. То это они не будут, то им не вкусно. Ну не хотят многие дети есть полезные и необходимые с точки зрения взрослых продукты. Может быть потому, что мы их к этим продуктам вовремя не приучили, а дети страшно консервативны в еде: что знают, то и будут есть, а может и поэтому, что воспитание вкуса — процесс очень долгий. Детские диетологи советуют после 3-х лет постепенно расширять список блюд, предлагаемых малышам. Не надо им только давать копчености, маринады, соленья. Но не огорчайтесь, если ваше чадо наотрез откажется есть, например, рыбу или печень, студень или рассольник. Малыш привык к пресным, не столь выразительным вкусам.

Специфический запах рыбы, которую диетологи, боясь аллергических реакций, не спешат рекомендовать маленьким детям, или горьковатый вкус печенки отталкивают многих малышей. Выход в том, чтобы «смягчать» эту пищу — из рыбы делать котлеты, из печени паштеты… Или утешать себя тем, что с возрастом вкусы меняются. Все мы в детстве отворачивались от каких-то блюд, а теперь в большинстве случаев спокойно их едим, иногда и не без удовольствия.

Кстати, воскресный семейный обед — прекрасная школа воспитания вкуса. Красиво сервированное блюдо можно и попробовать, отщипнув, под благодушными взглядами родителей, маленький кусочек с папиной тарелки. «Это еда для взрослых? Я тоже уже большой!»