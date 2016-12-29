Как найти общий язык с бабушками и дедушками ваших детей?

Замечательно, когда у ребенка есть бабушки и дедушки. Проблема в том, что они не всегда разделяют взгляды родителей на воспитание и уход. О чем стоит помнить молодым мамам и папам, чтобы преодолеть разногласия в семье и научиться взаимодействовать со старшим поколением?

Родители — главные в деле воспитания

Основное время с малышом проводят они. Все важные решения, касающиеся жизни ребенка, принимают они. Другие родственники могут высказывать мнения, но окончательный выбор и ответственность (в том числе юридическая) лежит на матери и отце. Именно они должны представлять интересы ребенка в любом учреждении, поэтому лучше на берегу договориться, что решать какие-то конфликтные ситуации с врачами, воспитателями, учителями будете только вы.

Если центр ответственности смещается с родителей на бабушек и дедушек, происходит подмена семейных ролей. Тут ребенку не позавидуешь — ведь на эмоциональном уровне его мама и папа будут казаться скорее сестрой и братом, нежели настоящими родителями. Как тогда на них можно опираться?

Родители могут устанавливать единые для всей семьи правила взаимодействия с ребенком

Никому не хочется попадать в ситуацию, когда «злая» мама запрещает, а «добрая» бабушка — позволяет те или иные шалости/покупки/капризы. Поэтому постарайтесь заранее договариваться с родственниками о правилах жизни с ребенком (к примеру, мы не даем кашу на молоке, не разрешаем смотреть мультики больше 30 минут, укладываемся спать не позднее 22 часов, не шлепаем и т.д.). Прежде всего, важно выработать единую с супругом линию поведения, — поддержка второго родителя поможет чувствовать себя увереннее. А затем стоит вежливо, но четко проговорить принципиальные для вас правила и попросить, чтобы бабушки и дедушки их тоже придерживались, когда остаются с внуками.

Родители должны быть готовы, что бабушки и дедушки будут что-то делать по-своему

Однако к вашим правилам старшие члены семьи отнесутся по-разному. Бабушка может спорить, подчеркивая, что она «троих вырастила» или сказать: «Вы — родители, вы и воспитывайте, а мы любить будем!». Конечно, тут можно и напомнить, что сейчас речь идет о вашем ребенке (смотри пункт № 1), а не о ее. Можно сослаться на авторитеты («Наш участковый врач велел делать только так»). Но бабушки в большинстве своем трудно перевоспитуемы (дорастете до их лет — поймете почему), и могут все равно по-тихому разрешать внучку все, что посчитают нужным, кормить полезной на их взгляд манной кашей, покупать игрушки по первому писку и другими доступными способами исправлять «огрехи» вашего воспитания. Из самых лучших побуждений.

Что делать? Вдохнуть, выдохнуть и расслабиться. Если речь идет не о вопросах жизни и смерти, проще смириться с такими разночтениями, нежели разрывать отношения. Не стоит бояться, что ваших детей непоправимо избалуют. Даже малыши имеют удивительную способность адаптироваться к разным людям. Поначалу, возвращаясь от бабушки с дедушкой, они могут шокировать родителей неприемлемым на их взгляд поведением, но со временем начнут разделять ситуации и последствия «бабушкиного воспитания» станут не такими заметными.

Если в вашем доме есть четкие правила, то они будут соблюдаться, несмотря на то, что периодически нарушаются в гостях у родственников. Конечно, малыш начнет возмущаться: «А бабушка мне разрешает…». Не спорьте, а спокойно и твердо скажите: «У бабушки свои правила, у нас — свои. У нас так делать не принято. Когда ты со мной, пожалуйста, соблюдай мои требования».

То, что не нравится вам, возможно, приводит в восторг ребенка

Бывает, родителей сводит с ума, как бабушки-дедушки забавляются с внуками: игры кажутся глупыми, эмоции преувеличенными. Зачем они так кривляются? Зачем коверкают язык? Почему ведут себя с ребенком, будто он ничего сам не может и не умеет? Порой на это невыносимо смотреть. А вы и не смотрите! Пусть кривляются и балуются без вас в свое удовольствие.

Откажитесь от участия в совместной прогулке в парке или игры в комнате «большой дружной семьей» — и ваша нервная система будет целее, и дела неотложные переделаете, и от общения с ребенком немного отдохнете. Конечно, оставляя кроху наедине с родственниками, убедитесь, что он сам доволен, а не напуган, и, что бабушки-дедушки в состоянии обеспечить его безопасность. Если с этим порядок, то не стоит подвергать критике непонятные вам забавы. Лучше порадоваться, что у любимого чада есть близкие, готовые подурачиться и повеселить его. То, что раздражает вас, возможно, останется самыми теплыми воспоминаниями для детей. Будьте благодарны за это вашим родителям.

Бабушки и дедушки — помощники, а не конкуренты

Иногда молодые мамы чувствуют себя неуверенно на фоне опытных бабушек. Особенно, если сама мама еще совсем юная и недавно вышла из-под опеки собственных родителей. По привычке она продолжает слушаться «взрослых» в вопросах, касающихся ее малыша, забывая при этом, что сама стала взрослой. Ей кажется, что у бабушки получается лучше ладить с малышом. Каждый совет своей мамы или свекрови женщина воспринимает как попытку еще раз продемонстрировать, что она в вопросах материнства пока никудышный специалист.

На самом деле, это, конечно, не так. Каждая мама — самая лучшая для своего ребенка, самая любимая и единственная! Никто, какими бы знаниями и опытом он ни обладал, не сможет ее заменить. В нашей стремительно меняющейся жизни опыт может вообще оказаться никаким не помощником…

Попытки бабушек вмешиваться и давать советы, скорее всего, связаны с их внутренней тревогой о ребенке, их потребностью чувствовать себя нужными, их нереализованными родительскими амбициями. Возможно, когда росли их собственные дети, у них не было достаточно времени для них, и сейчас хочется наверстать упущенное. А, может быть, не получилось завести столько детей, сколько мечталось. Причин активного вмешательства в жизнь молодой семьи — множество. Но заметьте, все они не имеют никакого отношения к тому, насколько их дочь/невестка в действительности хорошая мать. Их тревоги — это «про них», а не «про вас». Если помнить об этом, воспринимать непрошеные советы будет значительно легче. И уже не захочется так настойчиво спорить по каждому поводу.

Мамы и свекрови могут, но не обязаны сидеть с вашим ребенком

Здорово, когда бабушки и дедушки готовы «водиться», но рассчитывать на это у вас нет никакого морального права. Ваши дети — ваше с супругом решение. Конечно, обидно, когда свекровь не приходит погулять с коляской, несмотря на то, что не работает, у нее полно свободного времени и живет она в соседнем доме. Почти наверняка, у вас были другие ожидания. Но это ее право — законное и неоспоримое!

Всё, что вы можете сделать, это попытаться наладить общение, выйти на искренний разговор, сказать, что были бы благодарны за такую-то конкретную помощь. Если откликнется — замечательно. Если нет — постарайтесь принять ее решение с уважением. Нет на свете такой обязанности «быть бабушкой». Чем меньше будет обид и ссор, тем больше шансов, что мама или свекровь все-таки со временем включатся в свою новую роль и начнут получать от нее удовольствие.

Бабушки и дедушки могут дать ребенку нечто особенное

Иногда мы об этом забываем, но на самом деле для каждого, даже самого маленького человека, очень важно поддерживать связь со своими корнями. Это обогащает, помогает чувствовать себя увереннее в жизни, наполняет любовью.

Ребенку нужно взаимодействовать с разными взрослыми — это расширяет его кругозор, развивает социальный интеллект. Бывает, бабушка и дедушка живут совсем по-другому, иначе общаются и проводят время — не страшно — дозированные визиты к ним все равно будут полезны (конечно, если речь не идет об алкогольно-криминальной группировке). Если в гостях ребенка ждет фонтан ласки и внимания — отлично! Если более строгие по сравнению с домом правила — тоже хорошо, разумная психологическая закалка не повредит. Постарайтесь не критиковать при ребенке подходы бабушек и дедушек к жизни. При необходимости просто объясните, что вы разные, у вас другие взгляды — и это нормально, не все люди живут одинаково.

С радостью отмечайте, чему ребенок научился у родственников. Может быть, бабушка вместе с внучкой будет вязать или стряпать, а дедушка возьмет внука с собой на рыбалку или в гараж ремонтировать машину. У мам и пап часто просто нет на это времени, да и навыков каких-то нет. Здорово, если какие-то умения не утратятся, а пойдут дальше по семейной линии.

Принимайте сложности в общении со старшим поколением как естественную часть жизни. И пусть она не помешает вашей семье, а особенно ее маленьким членам, вкусить все преимущества родственных связей.