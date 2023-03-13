Ребёнок не хочет общаться. Как разговаривать с ребенком по душам?

Ребёнок неохотно отвечает на ваши вопросы? Сам не идёт на контакт? Давайте узнаем, почему беседы с детьми не всегда удаются. Как и что говорить, чтобы стать для своего ребенка ближе. И сохраним список тем для интересных бесед!

Беседы, от которых вырастают крылья

Увы, опросы показывают, что многие родители на небытовые темы разговаривают с детьми редко и мало. Всё дела, бежим, спешим – не до разговоров, а потом бах - и ребенок уже вырос, а вы как чужие люди, не знаете толком друг друга. Это закономерно, ведь только школьно-бытовые разговоры не дают представление о ребенке, да и о любом другом человеке, как личности.

Давайте честно: насколько хорошо вы знаете своего детеныша? Сможете ли написать про него сочинение хотя бы на пару листов, а книгу? Если нет, то возможно, причина вовсе не в отсутствии литературного таланта, а в том, что вы знаете чадо недостаточно.

Узнать о ребенке больше можно разговаривая с ним на разные темы. В хорошем собеседнике нуждаются даже дети. Говорить об интересном для себя любят все, даже махровые интроверты. Главное – это наличие увлекательной темы и значимого или интересного собеседника.

Разговоры по душам – что это такое – мы можем показать своим детям именно в детстве. Такие беседы очень греют душу, некоторые запоминаются на всю жизнь и помогают выросшему ребенку в трудный период.

Как говорить с ребенком

Конечно, желательно не мимоходом и не на бегу. Лучше найти время, когда вы сможете уделить крохе все свое время. Смотрите на него, сосредоточьтесь на том, что он говорит. Здесь и сейчас существуете только вы и ваш ребенок. Одобряйте и спрашивайте не только словами, но и жестами и мимикой. Повторяйте то, что он говорит другими словами – показывая, что вы поняли его мысль. Хвалите, одобряйте его в разговоре, задавайте вопросы. И никакого сарказма, критики и нотаций в этот момент!

Но просто так с полоборота поговорить по душам вряд ли удастся. Часто, особенно на первых порах, нужны подходящие время, место, обстоятельства, особые атмосфера и настроение собеседников. Также нельзя ожидать, что теплая беседа завяжется, стоит только задать вопрос. Тут все гораздо тоньше, и нередко нужна определенная подготовка отношений к таким диалогам. Вряд ли получится задушевный разговор, если вы только что накричали на ребенка, а потом спросили вдруг: «О чем ты любишь мечтать?».

Для сердечных бесед нужны более-менее доверительные отношения и желательно сформированная привычка к приятной болтовне. Если отношения отстраненные, прохладные, то за день их не растопить, нужны время и усилия, чтобы сделать их теплее.

Как вариант – постепенно увеличивать количество положительных подкреплений и обращений к ребенку за день. Чтобы соотношение положительных и отрицательных обращений было 70 к 30, потом 80 к 20. К положительному относится – ласковый и внимательный взгляд на дитятку, одобрение, обнимашки, слушание с интересом, охотно откликаться на просьбы, совместные игры и т.д. К отрицательным воздействиям – критика, замечания, упреки, обвинения, приказы, раздражение, назидание, насмешки, крик и т.д.

Это важно, так как сложно раскрыться перед человеком, который часто критикует и ругает. В разговоре с «критиканом» ребятенок будет думать, что и как сказать, чтобы ответ «был правильным». Впрочем, иногда разговор может завязаться и при таких условиях, в случае, если вдруг раскроется сам родитель. Но искренне, без манипуляций и надежды что-либо получить.

Не стоит спрашивать о том, кто твой любимый герой и почему он тебе нравится, если знаете, что прямо сейчас ребенок переживает из-за конфликта с учительницей. Лучше поговорить о том, что детке важно именно сейчас. Иногда предложенная тема неинтересна чаду, нестрашно, просто перейдите к другой, или детеныш сам что-нибудь спросит.

Порою и самому взрослому нужно настроиться на разговор, ведь беседа должна быть на равных, «как душа с душой говорит». К сожалению, став родителями, некоторые забывают этот навык. И никогда нельзя использовать полученную из таких доверительных бесед информацию для манипуляций или других неэтичных целей.

Например, ребенок рассказал вам о том, кто нравится в классе, и вы тем же вечером со смехом пересказываете это бабушке. То, что для взрослого кажется пустяком, для ребенка может оказаться очень болезненным ударом. И доверие детки к вам будет подорвано.

О чем говорить с ребенком перед сном

Именно время перед сном часто используется для задушевных разговоров. Только важно отслеживать «послевкусие» таких бесед. Ведь главная задача перед сном – чтобы малыш заснул спокойным, довольным и желательно умиротворенным. А значит, по возможности, не стоит брать тему для обсуждения, которая может помешать спокойно заснуть. Например, тему смерти или о том, кто кого и чего боится (да, будьте готовы, что кроху на разных этапах развития могут волновать совершенно разные вещи). Обсуждение подобных вопросов лучше перенести на другое время.

Интересные темы/вопросы для разговора с детьми

Узнать человека как личность часто помогают неожиданные вопросы, которые заставляют задуматься о чем-то нетипичном для обычных будней или дают возможность взглянуть на мир под другим углом. Ниже приводятся возможные темы для разговоров. Многие из вопросов взяты из книги Мишель Борба, эксперта по воспитанию.

Вопросы для ребенка 3-7 лет (возраст условен)

– Как ты думаешь, как общаются животные?

– Какие звуки/цвета/запахи тебе нравятся? А какие терпеть не можешь?

– Кто твой любимый герой в мультике? Почему он тебе нравится? Чем ты на него похож(а)? И чем хочешь быть на него похожим (ей)?

– Если бы твои игрушки ожили, что бы они первым делом сделали? А что бы сказали?

– Как ты думаешь, что твой пес рассказывает о тебе другим собакам на вечерней прогулке?

– Как бы изменился мир, если бы по небу летали коровы?

– Если бы ты стал(а) русалкой, то как бы ты устроил(а) свое подводное жилище?

– Что ты чувствуешь, когда я тебя обнимаю?

– Опиши свой лучший день, почему он тебе понравился?

– У тебя появился цветик-семицветик, какие желания ты загадаешь?

– Если бы ты был(а) старухой в сказке «Золотая рыбка», то что бы первое ты попросил(а) у золотой рыбки?

– Умеют ли разговаривать деревья? О чем о них общаются друг с другом?

– Как ты думаешь, какой была твоя бабушка, когда была маленькой?

– Сколько у тебя будет детей, когда ты вырастешь, и как ты их назовешь?

– Какие ласковые слова тебе нравятся? Как тебе нравится, чтобы тебя называли?

Вопросы для детей 7-10 лет (возраст условен)

– Что бы ты изменил(а) в школе, чтобы тебе нравилось в нее ходить?

– Какой должен быть настоящий друг? Кто из твоих знакомых обладает такими качествами?

– Когда ты чувствовал(а) себя счастливым(ой)?

– Тебе нравится больше дарить или получать подарки? Почему? Что ты чувствуешь при этом.

– Если бы у тебя была машина времени, то что бы ты изменил(а) в прошлом? А в будущем?

– Если бы ты встретился(лась) с инопланетянином то, что бы ты у него спросил(а) или попросил(а)?

– Что делает человека умным?

– У тебя есть возможность задать вопрос дикому животному. Что ты его спросишь?

– Куда бы ты хотел(а) уехать прямо сейчас?

– Если мы устроим во дворе огород, что ты там будешь выращивать?

– Представь: ты открыл(а) свой магазин. Что в нем продается?

– Какой бы закон ты принял(а) на Земле, чтобы жизнь людей улучшилась? А животных?

– Красивые люди, по –твоему, какие?

– Представь, ты стал(а) супергероем. Какими сверхспособностями ты обладаешь?

– Тебя попросили установить новые правила в школе. Что ты предложишь?

– Если бы ты стал(а) изобретателем, то что бы придумал(а) в первую очередь?

– Ты можешь придумать новый праздник для жителей страны. Что это за праздник?

Вопросы для ребенка 11-15 лет (возраст условен)

– Какое самое любимое твое дело? А самое нелюбимое?

– У тебя миллион рублей/долларов. Что ты с ними сделаешь?

– За что можно поблагодарить этот мир? Наше время?

– Три дела, которые ты хочешь сделать этим летом.

– Воспоминание о ком/чем делает тебя счастливым?

– Что дает тебе силы, воодушевляет тебя?

– О чем ты мечтаешь?

– Назови три способа показать человеку, что он тебе нравится. И три способа показать свою любовь.

– Ты решил(а) написать книгу. О чем или о ком она будет?

– О чем ты думаешь, когда просыпаешься?

– На день ты стал(а) учителем и можешь научить детей чему угодно. Чему будешь учить?

– Ты дизайнер одежды. Как выглядит твоя коллекция, какие у нее особенности, для кого она предназначена?

– Какие люди тебе нравятся? Как они выглядят? Что особенного делают и т.д.?

– Каких вымерших животных ты бы хотел(а) вернуть в наше время? Почему?

– Самое необычное блюдо/напиток, которое ты пробовал(а).

– Кто или что за этот год тебя удивил/поразил?

Пусть ребенок подумает и порассуждает над ответом, не торопите. Будет здорово, если вы озвучите и свой ответ, ведь беседа – двусторонний процесс. Это позволит не только лучше узнать чадо, но и самим раскрыться, возможно, в неожиданном для ребенка свете.